Cum stăm, de fapt, la numărul absolvenților de studii superioare față de UE, în contextul declarațiilor lui Bolojan

Primăriile vor putea aproba sau chiar interzice desfășurarea jocurilor de noroc în localitățile pe care le gestionează, conform unei ordonanțe adoptate de către Guvern. În prezent, licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc permit unui operator autorizat să își desfășoare activitatea pe întregul teritoriu al României, fără alte avize, aprobări sau […]