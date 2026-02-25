Cum stăm, de fapt, la numărul absolvenților de studii superioare față de UE, în contextul declarațiilor lui Bolojan
PSNews.ro, 25 februarie 2026 19:20
Declarația lui Ilie Bolojan „nu de diplome ducem lipsă” intră în contradicție cu tabloul statistic al României: suntem, de fapt, una dintre țările UE cu cei mai puțini absolvenți de studii superioare, în timp ce rata abandonului educațional rămâne structural problematică. În plus, modul în care Guvernul taie indemnizația de doctorat – rapid, procentual și […] Articolul Cum stăm, de fapt, la numărul absolvenților de studii superioare față de UE, în contextul declarațiilor lui Bolojan apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
19:20
Schimbarea majoră la vânzarea cărnii de porc în România. Anunțul ministrului Agriculturii # PSNews.ro
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, vrea să-l convingă pe premierul Bolojan să schimbe legislația în domeniul cărnii de porc, în beneficiul crescătorilor români. Carnea e porc congelată, care ajunge în România din Uniunea Europeană nu va mai putea fi vândută drept carne proaspătă – este promisiunea făcută de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, la întâlnirea de […] Articolul Schimbarea majoră la vânzarea cărnii de porc în România. Anunțul ministrului Agriculturii apare prima dată în PS News.
19:20
Noile reguli privind eșalonarea datoriilor la stat, introduse prin al doilea pachet fiscal și prin „Ordonanța trenuleț”, nu sunt suficient de clare. Din acest motiv, ele creează confuzii în practică la nivelul ANAF. Camera Consultanților Fiscali (CCF) a cerut Ministerului Finanțelor și ANAF să vină urgent cu explicații clare despre cum trebuie aplicate aceste reguli. […] Articolul Noile reguli privind eșalonarea datoriilor la stat creează confuzii în practică apare prima dată în PS News.
19:20
Viktor Orban pierde teren: partidul oponent Tisza conduce detașat în sondaje, înainte de alegerile din Ungaria # PSNews.ro
Partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, își consolidează poziția în fața formațiunii premierului Viktor Orban, potrivit unui sondaj Median publicat de presa maghiară. Diferența ajunge la 20 de puncte procentuale în rândul alegătorilor hotărâți să voteze, transmite Novinite. Tisza, partidul de opoziție fondat în 2024 și condus de Peter Magyar, și-a mărit considerabil […] Articolul Viktor Orban pierde teren: partidul oponent Tisza conduce detașat în sondaje, înainte de alegerile din Ungaria apare prima dată în PS News.
19:20
Surpriză la Palatul Victoria: secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, anunță posibile angajări # PSNews.ro
După adoptarea ordonanței de urgență privind reforma administrativă de către Guvernul condus de Ilie Bolojan, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, anunță că, în ciuda reducerilor bugetare, ar putea urma și angajări punctuale. Actul normativ prevede diminuarea cheltuielilor în administrația publică centrală și locală, inclusiv reducerea fondului de salarii cu 10%, cumulat pe anii 2024 […] Articolul Surpriză la Palatul Victoria: secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, anunță posibile angajări apare prima dată în PS News.
19:20
Cum stăm, de fapt, la numărul absolvenților de studii superioare față de UE, în contextul declarațiilor lui Bolojan # PSNews.ro
Declarația lui Ilie Bolojan „nu de diplome ducem lipsă” intră în contradicție cu tabloul statistic al României: suntem, de fapt, una dintre țările UE cu cei mai puțini absolvenți de studii superioare, în timp ce rata abandonului educațional rămâne structural problematică. În plus, modul în care Guvernul taie indemnizația de doctorat – rapid, procentual și […] Articolul Cum stăm, de fapt, la numărul absolvenților de studii superioare față de UE, în contextul declarațiilor lui Bolojan apare prima dată în PS News.
19:20
ANALIZĂ Cota unică vs. impozitul progresiv: cine câștigă, cine pierde și ce piedici sunt previzibile # PSNews.ro
România a rămas, împreună cu câteva state din Est, în clubul restrâns al țărilor cu cotă unică de impozitare, în timp ce restul Uniunii Europene mizează pe sisteme progresive, cu mai multe tranșe și cote marginale ridicate. Pe fondul unui deficit bugetar cronic și al presiunilor europene pentru consolidare fiscală, ideea trecerii la impozitarea progresivă […] Articolul ANALIZĂ Cota unică vs. impozitul progresiv: cine câștigă, cine pierde și ce piedici sunt previzibile apare prima dată în PS News.
19:20
Populația din nordul județului Tulcea a primit, miercuri seara, în jurul orei 18.15, un mesaj Ro-Alert, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. În mesaj, tulcenii sunt avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, iar autoritățile le recomandă să-și păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de […] Articolul Mesaj Ro-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, în Tulcea apare prima dată în PS News.
19:20
PSD: Ședință extraordinară la CGMB pe 10 martie. Se caută soluții pentru facturile locuitorilor rămași fără căldură # PSNews.ro
Consiliul General al Municipiului București se va reuni în ședință extraordinară pe 10 martie, la ora 11:00, pentru a discuta măsuri destinate sprijinirii cetățenilor care au trecut printr-o iarnă dificilă, cu probleme la furnizarea căldurii și a apei calde. Inițiativa vine după ce o primă tentativă de dezbatere a fost blocată la Primăria Capitalei, însă […] Articolul PSD: Ședință extraordinară la CGMB pe 10 martie. Se caută soluții pentru facturile locuitorilor rămași fără căldură apare prima dată în PS News.
19:20
RADIOGRAFIE Reforma administrației Bolojan: între bune intenții și realitatea „din teren” # PSNews.ro
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan promite să taie din aparatul bugetar fără să atingă salariile de bază, să facă economii de miliarde și să elibereze resurse pentru relansarea economică. Întrebarea esențială nu e însă cât se taie pe hârtie, ci dacă aceste tăieri schimbă în mod real felul în care funcționează statul sau rămân […] Articolul RADIOGRAFIE Reforma administrației Bolojan: între bune intenții și realitatea „din teren” apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
18:20
VIDEO Pistol, CNAIR: Noi progrese pe autostrada Sibiu – Făgăraş. 400 de muncitori și 150 de utilaje # PSNews.ro
Tronsonul de aproximativ 20 de km, dintre Avrig şi Arpaşu de Jos, al autostrăzii Sibiu – Făgăraş, a ajuns la un progres fizic de peste 21%, spune Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Lucrările trebuie finalizate în anul 2028. ”Chiar şi în condiţii de iarnă lucrările avansează pe Tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu […] Articolul VIDEO Pistol, CNAIR: Noi progrese pe autostrada Sibiu – Făgăraş. 400 de muncitori și 150 de utilaje apare prima dată în PS News.
18:20
Tot ce trebui să știi despre reforma adoptată de Guvern – cum vrea Ilie Bolojan să facă economie de 1,6 miliarde lei # PSNews.ro
Guvernul a doptat, marți, cele două pachete care vin cu tăieri din administrația locală și centrală, dar și cu măsuri de relansare economică. Reforma administrației va conduce la reducerea numărului de posturi cu aproximativ 45.600 și la diminuarea cheltuielilor de personal cu peste 1,6 miliarde de lei în anul 2026 și cu peste 3 miliarde de lei în […] Articolul Tot ce trebui să știi despre reforma adoptată de Guvern – cum vrea Ilie Bolojan să facă economie de 1,6 miliarde lei apare prima dată în PS News.
18:20
Prima fabrică de drone a industriei de apărare ucrainene a devenit operațională în Marea Britanie. Anunțul a fost făcut de amabsadorul Zalujnîi care a subliniat importanța extinderii capacităților de producție în afara teritoriului ucrainean. „Ucraina luptă într-un război marcat de atacuri constante cu rachete și distrugerea infrastructurii, ceea ce pune în pericol unitățile de producție. […] Articolul Prima fabrică militară ucraineană își începe activitatea în Marea Britanie apare prima dată în PS News.
18:20
Avertismentul unui oficial BNR: „5 milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale” # PSNews.ro
Aproximativ cinci milioane de români vor ajunge să muncească până la 65–70 de ani din cauza presiunii generate de pensiile speciale, avertizează Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Banca Națională a României, Mugur Isărescu. Într-o analiză publicată pe platforma contributors.ro, Rădulescu arată că numărul beneficiarilor de pensii speciale a trecut de 200.000, iar impactul bugetar se […] Articolul Avertismentul unui oficial BNR: „5 milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale” apare prima dată în PS News.
18:20
România rămâne campioana inflației în UE: prețurile au crescut de peste 4 ori față de media europeană, în ianuarie 2026 # PSNews.ro
România continuă să aibă cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, cu o creștere anuală a prețurilor de 8,5% în ianuarie 2026, potrivit datelor publicate de Eurostat. În același timp, media inflației la nivel european a coborât la 2%, semnalând o decelerare generală a scumpirilor. În zona euro, inflația anuală a ajuns la […] Articolul România rămâne campioana inflației în UE: prețurile au crescut de peste 4 ori față de media europeană, în ianuarie 2026 apare prima dată în PS News.
18:20
Vot în Camera Deputaţilor: Victimele violenţei domestice, informate de primării înainte să expire ordinele de protecţie # PSNews.ro
Victimele violenţei domestice vor fi înştiinţate de primării înainte de expirarea ordinelor de protecţie, instanţele fiind obligate să informeze primăriile în cel mult cinci ore de la pronunţare. Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, o iniţiativă legislativă care modifică modul în care sunt gestionate ordinele de protecţie şi supravegherea agresorilor în cazurile de violenţă domestică. Proiectul, […] Articolul Vot în Camera Deputaţilor: Victimele violenţei domestice, informate de primării înainte să expire ordinele de protecţie apare prima dată în PS News.
18:20
După stresanta zi de marți, în care a fost adoptată reforma administrației și implicit punerea pe liber a peste 13.000 de bugetari, premierul Ilie Bolojan s-a relaxat corespunzător la ziua unui prieten, unde ar fi stat până după miezul nopții, potrivit RTV. Marți, 24 februarie, a fost o zi foarte obositoare pentru premierul Ilie Bolojan. […] Articolul După ce a pus pe liber peste 13.000 de bugetari, Bolojan a chefuit la ziua unui prieten apare prima dată în PS News.
18:20
Se cere anchetarea penală a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, după OUG pe reforma administrativă # PSNews.ro
Președintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, Noni Iordache, anunță că Sindicatul va sesiza Patrlamentul să procedeze la a solicita urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila. De asemenea, Sindicatul se va adresa Procurorului General al României pentru a sesiza președintele în vederea solicitării de declanșare a urmăririi […] Articolul Se cere anchetarea penală a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, după OUG pe reforma administrativă apare prima dată în PS News.
18:20
Turiștii care vizitează Barcelona ar putea plăti taxe de până la 15 euro pe noapte, după ce orașul a majorat taxa turistică la unul dintre cele mai ridicate niveluri din Europa, în cadrul eforturilor de a limita numărul de vizitatori și de a ajuta la finanțarea locuințelor accesibile, anunță Mediafax. Parlamentul regional al Cataloniei a […] Articolul Orașul de top din Europa care dublează taxa turistică, pe fondul crizei locuințelor apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
17:20
Bloomberg: Guvernul a iesit să se împrumute de pe piețele externe cu obligatiuni în euro și dolari # PSNews.ro
Guvernul a revenit marți pe piețele financiare internaționale cu o nouă emisiune de obligațiuni, vizând atragerea de fonduri în euro și dolari, potrivit datelor Bloomberg. Statul român oferă investitorilor titluri denominate în euro cu maturități de 7 și 18 ani, precum și obligațiuni în dolari pe 10 ani. Mișcarea vine după ce Executivul a anunțat […] Articolul Bloomberg: Guvernul a iesit să se împrumute de pe piețele externe cu obligatiuni în euro și dolari apare prima dată în PS News.
17:20
Circ la CCR. După ce s-au înțeles pe decizia pensiilor magistraților, judecătorii nu se pot pune de acord cu motivarea # PSNews.ro
Judecătorii Curtea Constituțională a României nu au redactat încă motivarea deciziei prin care au stabilit, săptămâna trecută, că legea privind reforma pensiilor magistraților este constituțională. Actul normativ a fost adoptat de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, hotărârea a fost luată cu majoritate de 6 la 3, însă […] Articolul Circ la CCR. După ce s-au înțeles pe decizia pensiilor magistraților, judecătorii nu se pot pune de acord cu motivarea apare prima dată în PS News.
17:20
Peste 5 milioane de români au primit în februarie bani de la stat sub formă de ajutoare sociale, pentru drepturile aferente lunii ianuarie. Suma totală plătită a fost de peste 2,63 miliarde de lei, iar cei mai mulți bani au mers către alocațiile copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copilului și persoanele cu dizabilități, potrivit Agenției Naționale […] Articolul Peste 5 milioane de români au primit ajutoare sociale de 2,6 miliarde lei, în februarie apare prima dată în PS News.
17:20
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, susține că limitarea produselor marcă proprie la cel mult 20% din volumul total de vânzări din magazine nu va duce la scumpiri, contrar temerilor exprimate în spațiul public. Într-o intervenție la Digi24, oficialul a afirmat că măsura vizează eliminarea practicilor comerciale neloiale și introducerea unor adaosuri unitare pentru produsele din aceeași […] Articolul Ministrul Agriculturii: „Limitarea mărcilor proprii la 20% NU va scumpi produsele apare prima dată în PS News.
17:20
Angajații din Guvern continuă să îl atace pe premierul „eu-guvernez-singur”,după adoptarea tăierilor în administrație # PSNews.ro
Sindicatul angajaților de la Palatul Victoria continuă să îl critice pe premierul Ilie Bolojan după ce a fost adoptată reforma administrației, care vine cu tăieri de posturi și salarii în instituții. Aceștia acuză „prigoana” lucrătorilor la stat și susțin că Executivul „cultivă ura de clasă”. Reprezentanții sindicatului îl critică pe premierul Ilie Bolojan pentru că […] Articolul Angajații din Guvern continuă să îl atace pe premierul „eu-guvernez-singur”,după adoptarea tăierilor în administrație apare prima dată în PS News.
17:20
După ninsorile abundente căzute în ultimele săptămâni, grosimea stratului de zăpadă din capitala Rusiei a depășit 80 de centimetri, doborând recordul istoric anterior din 1994. “Strat-record de zăpadă în Moscova, pentru prima dată în istorie; vremea s-a întrecut pe sine”, a scris Evgeny Tishkovets pe canalul său de Telegram. Agenția spațială rusă Roscosmos a publicat […] Articolul VIDEO Moscova îngropată în cea mai mare zăpadă din ultimii 26 de ani apare prima dată în PS News.
17:20
Cosmin Andreica: Suspendarea permisului pentru amenzi neplătite e „doar jumătate din măsură” # PSNews.ro
În cadrul reformei administrației publice, Guvernul a decis să condiționeze dreptul de a conduce de plata amenzilor rutiere. Măsura, care va intra în vigoare din septembrie, prevede suspendarea permisului pentru șoferii care nu își achită sancțiunile. Concret, pentru fiecare 50 de lei neachitați, conducătorul auto ar urma să rămână o zi fără permis. Invitat la […] Articolul Cosmin Andreica: Suspendarea permisului pentru amenzi neplătite e „doar jumătate din măsură” apare prima dată în PS News.
17:20
Pensiile militarilor: un român va munci cu 13 ani mai mult decât un francez. Care este vârsta minimă din statele UE # PSNews.ro
Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență (OUG) prin care Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne trebuie să crească vârsta de pensionari pentru militari și polițiști. Statisticile la nivel european arată că un militar român va munci cu 13 ani mai mult decât un militar francez, deși același militar român are o speranță de […] Articolul Pensiile militarilor: un român va munci cu 13 ani mai mult decât un francez. Care este vârsta minimă din statele UE apare prima dată în PS News.
17:20
Bolojan: Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan transmite, miercuri, că Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare. ”Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare. Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanţe adoptate în şedinţa de Guvern de ieri seară: reforma administraţiei publice şi […] Articolul Bolojan: Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare apare prima dată în PS News.
17:20
AUR a depus proiectul legislativ pentru alegerea primarilor şi preşedinţilor de Consilii Judeţene în două tururi # PSNews.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament iniţiativa legislativă care introduce sistemul de vot în două tururi pentru alegerea primarilor şi a preşedinţilor de Consilii Judeţene. ”Iniţiativa legislativă propune modificarea Legii nr. 115/2015, astfel încât primarii şi preşedinţii de Consilii Judeţene să fie aleşi printr-un sistem majoritar în două tururi, cu organizarea celui […] Articolul AUR a depus proiectul legislativ pentru alegerea primarilor şi preşedinţilor de Consilii Judeţene în două tururi apare prima dată în PS News.
16:20
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, marţi seară, că în ceea ce priveşte funcţiile publice, reforma administraţiei propune „mecanisme noi, inovatoare, care au suscitat foarte multe discuţii, inclusiv în avizarea interministerială”, aşa cum a fost cazul mobilităţii prin rotaţie a funcţiilor de conducere. Astfel, potrivit lui Cseke, prin acest mecanism se instituie maximum două mandate […] Articolul Mecanismele inovatoare pentru funcții publice, anunțate de Cseke Attila apare prima dată în PS News.
16:20
Bogdan Pîrlog îşi retrage candidatura pentru şefia DIICOT, însă o menţine pe cea pentru funcţia de procuror general # PSNews.ro
Procurorul Bogdan Pîrlog anunţă, într-o postare pe Facebook, că îşi retrage candidatura pentru şefia DIICOT, însă o menţine pe cea pentru funcţia de procuror general. El consideră că experienţa, calităţile sale intelectuale şi profesionale, caracterul şi tot ansamblul competenţelor dovedite de-a lungul unei cariere de procuror de peste 25 de ani îl recomandă pentru funcţia […] Articolul Bogdan Pîrlog îşi retrage candidatura pentru şefia DIICOT, însă o menţine pe cea pentru funcţia de procuror general apare prima dată în PS News.
16:20
„Lăsați Armata României în pace!”. Fifor, reacție tranșantă după ce Guvernul a anunțat creșterea vârstei de pensionare # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seara, după ședința extraordinară de Guvern în care au fost aprobate ordonanțele privind reforma administrativă și cea de relansare economică, că va crește vârsta de pensionare pentru polițiști și militari. Astfel, vârsta standard de pensionare pentru militari/polițiști crește treptat, de la 60 la 65 de ani, în mod eșalonat, […] Articolul „Lăsați Armata României în pace!”. Fifor, reacție tranșantă după ce Guvernul a anunțat creșterea vârstei de pensionare apare prima dată în PS News.
16:20
Bolojan îi dă replica lui Cristian Preda, după ce acesta și-a rupt diploma de doctor în direct la TV # PSNews.ro
Ilie Bolojan, întrebat fiind de protestul lui Cristian Preda – care și-a rupt diploma de doctor în direct la TV, a spus că România nu duce lipsă de diplome, ci mai degrabă de oameni care „vor să facă ceva acolo unde sunt”. Premierul conduce țara care are cea mai mică pondere a persoanelor cu studii superioare […] Articolul Bolojan îi dă replica lui Cristian Preda, după ce acesta și-a rupt diploma de doctor în direct la TV apare prima dată în PS News.
16:20
Toni Neacșu s-a dezlănțuit la adresa felului în care guvernul Bolojan a trecut Ordonanța de urgență referitoare la reforma administrativă, fără avizul CES și al Consiliului Legislativ. El asociază actul brutal a lui Bolojan cu situația stărilor de urgență în care țara era condusă prin ordonanțe militare. În opinia sa, nu se mai poate face nimic, pentru […] Articolul Toni Neacșu, dezlănțuit la adresa guvernului Bolojan: „Noaptea, ca hoții” apare prima dată în PS News.
16:20
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat că săptămâna viitoare va începe o campanie de reparații pe toate străzile din sector, iar pentru evitarea sincopelor bugetare a virat 2 milioane de lei în conturile Administrației Străzilor. În cadrul unei ședințe de lucru, s-a stabilit bugetul și calendarul intervențiilor, care vor fi realizate simultan de Primăria […] Articolul Rareș Hopincă anunță o campanie de reparații pe străzile din Sectorul 2 apare prima dată în PS News.
16:20
Patrick de Hillerin despre gestul lui Cristian Preda: „O circotecă televizată” și o revoltă cu țintă selectivă # PSNews.ro
Editorialistul Patrick de Hillerin ironizează în termeni duri gestul făcut de Cristian Preda în direct la Digi 24, unde acesta și-a rupt diploma de doctor în semn de protest față de reducerea sporului de doctorat decisă de guvernul condus de Ilie Bolojan. Potrivit lui de Hillerin, momentul a fost prezentat ca o revoltă autentică a […] Articolul Patrick de Hillerin despre gestul lui Cristian Preda: „O circotecă televizată” și o revoltă cu țintă selectivă apare prima dată în PS News.
16:20
Thuma îl pune la zid pe Bolojan: „Este premierul de acord cu atacurile la adresa Ilfovului?” # PSNews.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, îi solicită public premierului Ilie Bolojan să clarifice dacă este la curent și dacă își asumă declarațiile unui consilier guvernamental care ar fi criticat administrația liberală din județ. Într-o postare publică, Thuma afirmă că i se pare „inacceptabil” ca „un simplu consilier” să lanseze atacuri la adresa celor 540.000 […] Articolul Thuma îl pune la zid pe Bolojan: „Este premierul de acord cu atacurile la adresa Ilfovului?” apare prima dată în PS News.
16:20
Protest în Piața Victoriei: „Ne opunem unei noi nedreptăţi la adresa poliţiştilor și militarilor!” # PSNews.ro
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne anunţă un protest pentru ziua de marţi, în Piaţa Victoriei. Sindicaliştii cer ca din legea privind reforma administraţiei să fie eliminat articolul care prevede majorarea vârstei de pensionare. „Astăzi, 23.02 2026, între orele 08.30-13.05, SNPPC a participat la dezbaterea publică pe Proiectul de […] Articolul Protest în Piața Victoriei: „Ne opunem unei noi nedreptăţi la adresa poliţiştilor și militarilor!” apare prima dată în PS News.
16:20
Metrorex are în plan extinderea Magistralei 3 de metrou către comuna Chiajna, respectiv cartierul Militari Residence. Mariana Miclăuș, director general al Metrorex, anunță că este vizată extinderea către vest a rețelei de metrou din București cu 8 noi stații și 19 km de linie nouă de metrou. Documentațiile în pregătire vizează următoarele segmente: a) Preciziei […] Articolul E oficial: Metrou spre Militari Residence. 8 noi stații pregătite apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:10
Copiii filosofului Mihai Șora dau în judecată văduva acestuia pentru moștenire, la trei ani de la deces # PSNews.ro
Pe 25 februarie 2023, se stingea la București, la vârsta de 106 ani, filosoful și scriitorul Mihai Șora. La exact trei ani de la moartea acestuia, copiii academicianului au decis să-i deschidă văduvei un proces pentru moștenire. Surse judiciare au declarat în exclusivitate pentru MEDIAFAX că acțiunea a fost introdusă deja în instanță. Membru de […] Articolul Copiii filosofului Mihai Șora dau în judecată văduva acestuia pentru moștenire, la trei ani de la deces apare prima dată în PS News.
15:10
Reforma administrației locale ar putea fi compromisă chiar din fașă. Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, a dezvăluit la Digi24 un truc legal prin care aproape orice primărie poate evita tăierile impuse de Guvern. Potrivit primarului din Galați, administrațiile locale pot să își creeze o societate comercială în subordinea Consiliului Local, iar astfel, în loc să dea […] Articolul Trucul găsit de un primar pentru a fenta reforma lui Bolojan apare prima dată în PS News.
15:10
Grupul ungar Indotek pregătește achiziția centrelor comerciale care găzduiesc magazinele ATAC din România # PSNews.ro
Grupul ungar Indotek, controlat de omul de afaceri Dániel Jellinek, apropiat al premierului maghiar Viktor Orban, pregătește o achiziție care ar marca revenirea sa în forță pe piața de retail din România, într-un moment în care sectorul comercial local traversează o perioadă accelerată de reașezări, pe fondul schimbărilor de proprietari și al reconfigurării prezenței unor […] Articolul Grupul ungar Indotek pregătește achiziția centrelor comerciale care găzduiesc magazinele ATAC din România apare prima dată în PS News.
15:10
Kim Yo-Jong, sora lui Kim Jong-un, promovată în Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord # PSNews.ro
Influenta Kim Yo-Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a fost promovată de Partidului Muncitorilor, partidul de guvernământ, în cadrul unui congres, a relatat marți presa de stat. Comitetul Central al Partidului Muncitorilor a numit-o luni pe Kim Yo-jong – anterior director adjunct de departament – în funcția de director de departament cu drepturi depline, a […] Articolul Kim Yo-Jong, sora lui Kim Jong-un, promovată în Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord apare prima dată în PS News.
15:10
UDMR s-a aliat cu PSD pentru majorarea pensiilor. Seniorii vor primi mai mulţi bani de Paşte şi de Crăciun # PSNews.ro
PSD propune ca acordarea ajutorului one-off să se facă în funcție de trei praguri de venituri. Astfel, cei cu pensia mai mică de 1.500 de lei ar urma să primească un ajutor de 1.000 de lei, în două tranșe, pe parcursul acestui an, în lunile aprilie și decembrie. Pensionarii cu pensia cuprinsă între 1.501 și […] Articolul UDMR s-a aliat cu PSD pentru majorarea pensiilor. Seniorii vor primi mai mulţi bani de Paşte şi de Crăciun apare prima dată în PS News.
15:10
România din Primării. Arad: 97% colectare, fondul de salarii – 13%. De ce transportul public local nu poate fi gratuit # PSNews.ro
România din Primării – Într-un context în care administrațiile locale din România sunt supuse unor presiuni financiare intense și discuții privind reforma sistemului public, primarul municipiului Arad, Călin Bibarț oferă, în exclusivitate pentru PS News, un portret direct al situației din orașul pe care îl conduce. Edilul vorbește despre buget, investiții, fonduri externe, reformă administrativă, […] Articolul România din Primării. Arad: 97% colectare, fondul de salarii – 13%. De ce transportul public local nu poate fi gratuit apare prima dată în PS News.
15:10
Protest la Cotroceni. Federaţiile sindicale din Educaţie îi cer lui Nicuşor Dan să intervină, ca mediator # PSNews.ro
Federaţiile sindicale din Educaţie îi solicită, într-o scrisoare deschisă, preşedintelui Nicuşor Dan, să intervină ca mediator pentru a transmite coaliţiei de guvernare revendicările lor, care vizează, între altele, abrogarea măsurilor privind creşterea numărului de elevi la clasă, majorarea normei didactice de predare, diminuarea tarifului la plata cu ora, dar şi creşterea bugetului educaţiei şi menţinerea […] Articolul Protest la Cotroceni. Federaţiile sindicale din Educaţie îi cer lui Nicuşor Dan să intervină, ca mediator apare prima dată în PS News.
15:10
Uniunea Europeană a anunţat marţi suspendarea, pentru un an, a taxelor vamale la importurile de îngrăşăminte, cu excepţia celor din Rusia şi Belarus. Această măsură vizează importurile de îngrăşăminte azotate, precum amoniacul şi urea, și are scopul de a sprijini fermierii europeni, care se confruntă cu creşteri ale costurilor de producţie. Comisia Europeană a subliniat […] Articolul Uniunea Europeană a suspendat pentru un an taxele vamale la importurile de îngrăşăminte apare prima dată în PS News.
15:10
Mecanismul prin care tarifele lui Trump au ocolit Curtea Supremă. Care sunt consecințele asupra economiei românești # PSNews.ro
Decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula o mare parte din tarifele vamale impuse de administrația Donald Trump a marcat un moment de cotitură în politica comercială americană și în raporturile dintre puterea executivă și cea judecătorească. Judecătorii au decis, cu șase voturi la trei, că schema de tarife „reciproce” și alte măsuri […] Articolul Mecanismul prin care tarifele lui Trump au ocolit Curtea Supremă. Care sunt consecințele asupra economiei românești apare prima dată în PS News.
15:10
Principalele 5 partide parlamentare în spațiul online românesc. Tendințe în ultima săptămână # PSNews.ro
Pe parcursul ultimei săptămâni, spațiul online a fost dominat de teme politice interne precum anularea condamnării lui Dan Șova în dosarul „CET Govora”, altercațiile din Senat dintre parlamentarii PSD și grupul PACE, tensiunile interne și pierderile de primari ale PNL în Teleorman, precum și scandalurile care îl vizează pe George Simion și stabilitatea AUR. Acest […] Articolul Principalele 5 partide parlamentare în spațiul online românesc. Tendințe în ultima săptămână apare prima dată în PS News.
14:10
Persoanele care depun Declarația Unică până la 15 aprilie vor beneficia de o bonificație # PSNews.ro
Guvernul a adoptat un proiect de OUG care prevede o bonificație de 3% pentru persoanele fizice care depun Declarația Unică și plătesc impozitul pe venit datorat până la 15 aprilie, înainte de termenul limită de 25 mai. Această bonificație se va aplica la impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025, oferind astfel […] Articolul Persoanele care depun Declarația Unică până la 15 aprilie vor beneficia de o bonificație apare prima dată în PS News.
14:10
Operatorii de jocuri de noroc vor trebui să obțină aviz de la primării pentru a desfășura activități, # PSNews.ro
Primăriile vor putea aproba sau chiar interzice desfășurarea jocurilor de noroc în localitățile pe care le gestionează, conform unei ordonanțe adoptate de către Guvern. În prezent, licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc permit unui operator autorizat să își desfășoare activitatea pe întregul teritoriu al României, fără alte avize, aprobări sau […] Articolul Operatorii de jocuri de noroc vor trebui să obțină aviz de la primării pentru a desfășura activități, apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.