Dronă în spațiul aerian al României, avioane militare ridicate de la sol
Cotidianul de Hunedoara, 25 februarie 2026 20:20
Mai multe apeluri la 112 au fost înregistrate în județul Tulcea, fiind emis și un mesaj RO-Alert, după ce o dronă a pătruns, pentru scurt timp, în spațiul aerian al României. The post Dronă în spațiul aerian al României, avioane militare ridicate de la sol appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
20:20
Acum 2 ore
19:50
Bolojan ar putea fi răsturnat. Grindeanu face referendum în PSD pe schimbarea premierului # Cotidianul de Hunedoara
Tensiunile din coaliție se adâncesc, iar Sorin Grindeanu se pregătește să organizeze un referendum intern prin care le cere social democraților să voteze rămânerea lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului. The post Bolojan ar putea fi răsturnat. Grindeanu face referendum în PSD pe schimbarea premierului appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Laureatul Premiului Nobel pentru Economie, Daron Acemoglu, vine la București, la Economist Romania Government Roundtable 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Profesorul Daron Acemoglu, laureat al Premiului Nobel pentru economie în 2024 și unul dintre cei mai influenți economiști contemporani, vine în România, pentru a participa la cea mai importantă platformă regională de dialog între guverne, instituții, mediul de afaceri și specialiști, organizată la București, între 30 martie și 1 aprilie 2026, de prestigioasa publicație The Economist: The Economist Romania Government Roundtable 2026. The post Laureatul Premiului Nobel pentru Economie, Daron Acemoglu, vine la București, la Economist Romania Government Roundtable 2026 appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Comuna din România care și-ar putea vinde sediul pentru a plăti un prejudiciu de 1,2 milioane de euro # Cotidianul de Hunedoara
O sentință judecătorească obligă Primăria comunei Bălțați, din județul Iași, să achite un prejudiciu de 1,2 milioane de euro. The post Comuna din România care și-ar putea vinde sediul pentru a plăti un prejudiciu de 1,2 milioane de euro appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
18:40
EXCLUSIV „A arestat 17 oameni care furau armament”. Ministrul Apărării explică numirea controversată de la fabrica din Gorj # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Economiei l-a numit în funcția de administrator special la una dintre fabricile de armament pe fosul șef al IPJ Gorj, fost membru USR timp de o zi. Ulterior, bărbatul s-a înscris în AUR. The post EXCLUSIV „A arestat 17 oameni care furau armament”. Ministrul Apărării explică numirea controversată de la fabrica din Gorj appeared first on Cotidianul RO.
18:20
EXCLUSIV Renate Weber pune în gardă Guvernul. Amenință cu sesizarea CCR pe reforma administrației # Cotidianul de Hunedoara
„Dacă vom identifica elemente de neconstituționalitate, vom sesiza CCR”, spune Avocatul Poporului într-un răspuns pentru Cotidianul. The post EXCLUSIV Renate Weber pune în gardă Guvernul. Amenință cu sesizarea CCR pe reforma administrației appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Intervalul cel mai propice este cel dintre alegerile din Ungaria (aprilie 2026) și prezidențialele din Franța (aprilie 2027) The post Cum încearcă Zelenski să strecoare Ucraina în UE appeared first on Cotidianul RO.
18:00
”Nu accesaţi linkuri pe care nu le-aţi solicitat şi nu depuneţi bani în conturi furnizate de persoane necunoscute”, avertizează poliţiştii. The post Site-ul Digi24, clonat pentru o fraudă cu investiții appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Șefimea de la stat a avut grijă să-și conserve posturile, în timp ce mii de oameni vor fi dați afară # Cotidianul de Hunedoara
Conform modificărilor, un serviciu/direcție poate funcționa cu 7 angajați, nu 10 (+1 șef). Surse susțin că din cauza măsurilor de austeritate anunțate, angajații de rând pleacă, drept urmare, nu mai sunt suficienți oameni, serviciul/ direcția se desființează, șefii pleacă și ei acasă. Acesta ar fi motivul pentru care scade numărul necesar constituirii unui serviciu. The post Șefimea de la stat a avut grijă să-și conserve posturile, în timp ce mii de oameni vor fi dați afară appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Donald Trump nu mai poate da înapoi în Iran, iar aliații din Golf ai SUA sunt îngrijorați de perspectiva războiului și a hegemoniei Israelului The post Iran: Atacul american este iminent appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Patru ani de război. Câți refugiați rămân în Republica Moldova și care este situația celor din regiunea transnistreană # Cotidianul de Hunedoara
Patru ani de război în Ucraina. Cum au influențat ostilitățile militare securitatea R. Moldova? The post Patru ani de război. Câți refugiați rămân în Republica Moldova și care este situația celor din regiunea transnistreană appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Cine intră în Rock Hall în 2026. Phil Collins și Mariah Carey, pe lista starurilor # Cotidianul de Hunedoara
„Această listă diversă de nominalizaţi talentaţi recunoaşte feţele şi sunetele în continuă evoluţie ale Rock & Roll-ului şi impactul său continuu asupra culturii tineretului”. The post Cine intră în Rock Hall în 2026. Phil Collins și Mariah Carey, pe lista starurilor appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Patronul echipei covăsnene, Laszlo Dioszegi, spune că nu știe nimic despre inplicarea în meciuri trucate a celor de la Sepsi 2. The post Sepsi 2 apare în dosarul meciurilor trucate appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
17:00
Europol cere interviuri live pentru șefia Poliției. Ar mai suna „Lia noastră” pentru a dicta? # Cotidianul de Hunedoara
Începând de luni, la Ministerul Justiţiei se desfăşoară interviurile pentru desemnarea şefilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT, acestea fiind transmise în direct pe pagina Ministerului Justiției. The post Europol cere interviuri live pentru șefia Poliției. Ar mai suna „Lia noastră” pentru a dicta? appeared first on Cotidianul RO.
16:50
AUR cere revenirea la alegerile locale în două tururi. Suveraniștii au depus un proiect în Parlament # Cotidianul de Hunedoara
„Revenirea la sistemul în două tururi va contribui la creșterea reprezentativității și legitimității celor mai importanți aleși locali, șanse egale în procesul electoral pentru partide noi, partide mici și candidați independenți”. The post AUR cere revenirea la alegerile locale în două tururi. Suveraniștii au depus un proiect în Parlament appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Senatul aprobă platforma unică pentru digitalizarea instituțiilor statului # Cotidianul de Hunedoara
”Este primul pas spre o digitalizare reală a administrației publice și a interacțiunii funcționarilor între ei și a funcționarilor cu cetățenii”. The post Senatul aprobă platforma unică pentru digitalizarea instituțiilor statului appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Cu pixul în mână, Bolojan imortalizează momentul când oficializează tăierile din administrație # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul a adoptat marți seara reforma administrației, în urma căreia mii de bugetari vor fi dați afară până pe 1 iulie 2026. The post Cu pixul în mână, Bolojan imortalizează momentul când oficializează tăierile din administrație appeared first on Cotidianul RO.
16:20
VIDEO Dușmanul lui Bolojan din PNL lovește din nou. Dă cu mătura ca să arate unde duce austeritatea premierului # Cotidianul de Hunedoara
Primarul liberal avertizează că eliminarea posturilor din primăriile mici poate transforma administrația într-un „one-man show” și poate duce la blocaje și stagnare. După măsurile luate de Guvernul Bolojan edilul își suplimentează atribuțiile. Un videoclip îl arată pe primar cu mătura în mână și cârpa de praf alături. The post VIDEO Dușmanul lui Bolojan din PNL lovește din nou. Dă cu mătura ca să arate unde duce austeritatea premierului appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Incendiul din Crans-Montana. 56.000 de dolari fiecărei victime, drept despăgubire # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul intenţionează, de asemenea, să aloce 8,5 milioane de franci pentru a ajuta cantoanele afectate să acopere costurile extraordinare. The post Incendiul din Crans-Montana. 56.000 de dolari fiecărei victime, drept despăgubire appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Reforma lui Bolojan crește cu 100% un impozit. Românii, controlați din satelit # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul României majorează cu 100% impozitul pentru construcțiile fără autorizație: reguli noi privind declararea clădirilor și controale cu drone. The post Reforma lui Bolojan crește cu 100% un impozit. Românii, controlați din satelit appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Senatul a votat instituirea anului 2027 drept „Anul Ilie Năstase”. Traian Vuia și Grigore Moisil vor fi omagiați anul acesta. The post Senatul a votat: 2027 va fi „Anul Ilie Năstase” appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Retragere din cursa pentru șefia DIICOT: Candidează profesioniști remarcabili # Cotidianul de Hunedoara
„Constatând că, printre candidaţi, se regăsesc profesionişti remarcabili, precum doamna Ioana Albani, care, de altfel a avut o prestaţie convingătoare la interviu, consider că participarea mea în cadrul aceste proceduri nu este absolut necesară, existând opţiuni care corespund nevoilor unui management de înalt nivel calitati”, a scris Pîrlog pe rețelele de socializare. The post Retragere din cursa pentru șefia DIICOT: Candidează profesioniști remarcabili appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Cine e doamna Pescaru, finanțista găsită vinovată de Ciolacu, Boloș și Grindeanu pentru cumpătare # Cotidianul de Hunedoara
Daniela Pescaru lucrează la Ministerul Finanțelor din 1991. The post Cine e doamna Pescaru, finanțista găsită vinovată de Ciolacu, Boloș și Grindeanu pentru cumpătare appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Reprezentanţii federaţiilor sindicale amintesc că una dintre promisiunile electorale ale lui Nicuşor Dan se referea la salarii decente pentru profesori şi educaţie de calitate. The post Nicuşor Dan, chemat să medieze conflictul din Educație appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Războiul prețurilor la raft. Ministrul Agriculturii: „Este o practică neloială” # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Agriculturii cere UE limitarea mărcilor proprii în magazine și adaos comercial egal pentru brandurile românești. Măsura vizează eliminarea prețurilor duble la produse similare. The post Războiul prețurilor la raft. Ministrul Agriculturii: „Este o practică neloială” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
15:00
Protest al profesorilor la Cotroceni. Sindicatele reclamă măsurile de austeritate # Cotidianul de Hunedoara
Aproximativ 500 de sindicaliști și cadre didactice au protestat, de la ora 12:00, în fața Administrației Prezidențiale, împotriva măsurilor de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan The post Protest al profesorilor la Cotroceni. Sindicatele reclamă măsurile de austeritate appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Unele dintre persoanele intervievate referitor la problemele din penitenciar au declarat că s-au simțit presați să se vaccineze anti-COVID, relatează surse pentru Cotidianul. The post SURSE Polițiști, forțați să intre în sindicat la Penitenciarul Jilava appeared first on Cotidianul RO.
14:40
„Atacurile împotriva mass-media sunt un indicator major al atacurilor asupra altor libertăţi... suntem cu toţii în pericol atunci când jurnaliştii sunt ucişi pentru că relatează ştiri”. The post 2025, an negru pentru presă: Rolul Israelului în bilanțul sângeros appeared first on Cotidianul RO.
14:30
SUA cresc presiunea asupra Iranului: CIA publică ghid de contact pentru potențiali informatori # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Donald Trump analizează opțiuni strategice privind Iranul, inclusiv posibile măsuri militare, în timp ce presiunea internațională legată de programul nuclear iranian crește. În paralel, la Teheran au reizbucnit proteste studențești, iar nemulțumirea socială pare să se amplifice. The post SUA cresc presiunea asupra Iranului: CIA publică ghid de contact pentru potențiali informatori appeared first on Cotidianul RO.
14:20
SUA avertizează Ucraina: Nu afectați interesele americane când loviți energia rusă # Cotidianul de Hunedoara
Cele două zile de negocieri de pace de la Geneva dintre Ucraina şi Rusia de săptămâna trecută nu au dus la niciun progres în schiţarea unui acord. The post SUA avertizează Ucraina: Nu afectați interesele americane când loviți energia rusă appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Negociatorii ucraineni se vor întâlni joi cu oficialii americani pentru a discuta despre reconstrucţia postbelică a ţării, inclusiv despre un „pachet de prosperitate”, a anunţat miercuri preşedintele Volodimir Zelenski. The post Negociatorii ucraineni se vor întâlni joi cu echipa SUA appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Frontiera invizibilă. Cum apără Republica Moldova Europa, în timp ce Rusia o testează # Cotidianul de Hunedoara
R. Moldova trebuie să își păstreze luciditatea, având în vedere că în războiul hibrid, victoriile nu vin spectaculos. Ele vin prin instituții care funcționează, prin transparență, prin justiție și prin capacitatea de a nu-ți vinde viitorul pe o factură sau pe un plic. The post Frontiera invizibilă. Cum apără Republica Moldova Europa, în timp ce Rusia o testează appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Metrou spre Militari Residence. Extinderea cu 8 stații noi, inclusă în planurile oficiale Metrorex # Cotidianul de Hunedoara
Metrorex plănuiește extinderea Magistralei 3 cu 8 stații noi către Chiajna și Bragadiru. Proiectul de 19 km va conecta zonele Militari Residence și Prelungirea Ghencea la rețeaua subterană. Autoritățile caută acum finanțare pentru a demara lucrările de infrastructură. The post Metrou spre Militari Residence. Extinderea cu 8 stații noi, inclusă în planurile oficiale Metrorex appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Motivarea curții se lasă așteptată, în contextul în care obținerea celor 231 de milioane de euro din PNRR dependenți de această reformă sunt sub semnul întrebării. The post CCR a găsit o nouă modalitate să amâne reforma pensiilor magistraților appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Magistrații cer reexaminarea legii pensiilor de serviciu, Bolojan criticat: Are ”mentalitate stalinistă” # Cotidianul de Hunedoara
Judecătorii îl atacă dur pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l de „mentalitate stalinistă” în raporturile dintre puterea executivă şi cea judecătorească, în care „Partidul era cel care decidea ce hotărâri judecătoreşti trebuie pronunţate”. The post Magistrații cer reexaminarea legii pensiilor de serviciu, Bolojan criticat: Are ”mentalitate stalinistă” appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Presa din Italia a fost necruțătoare cu Inter după eliminarea din Liga Campionilor pe care o caracterizează drept impardonabilă. The post Presa din Italia dă de pământ cu Inter appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Măsuri stricte în zonele de risc: Mesaje anti-trafic de persoane impuse prin lege # Cotidianul de Hunedoara
România rămâne atât ţară de origine, cât şi destinaţie pentru victime, cu o creştere semnificativă a cazurilor identificate. În anul 2024 au fost identificate cu 35% mai multe victime faţă de anul anterior. The post Măsuri stricte în zonele de risc: Mesaje anti-trafic de persoane impuse prin lege appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Sistemul de Garanție-Returnare administrat de RetuRO se apropie de 9 miliarde de ambalaje colectate. Datele Barometrului arată o rată de returnare de peste 100% în ianuarie 2026. The post Sistemul de Garanţie-Returnare a atins un nou record appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
13:00
Agresorii sexuali, interziși în școli și spitale. Noua lege blochează peste 65.000 de condamnați # Cotidianul de Hunedoara
Agresorii sexuali nu se mai pot angaja în școli, spitale sau centre sportive, conform unei legi noi adoptate de Parlament. Peste 65.000 de condamnați sunt vizați de noile interdicții. The post Agresorii sexuali, interziși în școli și spitale. Noua lege blochează peste 65.000 de condamnați appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Christian Horner afirmă că Max Verstappen şi anturajul său „nu sunt responsabili” pentru demiterea sa de la Red Bull. The post Christian Horner îl disculpă pe Max Verstappen appeared first on Cotidianul RO.
12:40
„Dacă rezolvi cu Olguța, vine nu-știu-care de la PNL, de la USR, că UDMR e partid serios”, spune Funeriu despre presiunile politice puse pe ministrul Educației. The post PRIMA NEWS Funeriu: Sporul de doctorat trebuie eliminat integral appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Românii plătesc printre cele mai mici costuri din Europa la cumpărarea unei locuințe prin credit # Cotidianul de Hunedoara
Românii plătesc printre cele mai mici taxe din Europa la cumpărarea unei locuințe prin credit – circa 2.500 de euro pentru un apartament mediu în București, mult sub nivelul din alte capitale europene. The post Românii plătesc printre cele mai mici costuri din Europa la cumpărarea unei locuințe prin credit appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Statisticile arată că este în creștere numărul cazurilor de violență în familie. Doar în cursul lunii ianuarie 2026, polițiștii au intervenit în 11.911 cazuri de urgență și au emis 1.539 ordine de protecție provizorii. The post Protecție pentru victimele violenței domestice. Legea a fost adoptată appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Cea de-a doua inculpată din dosar, asistenta medicală care ar fi ajutat-o pe Păştină, nu a contestat decizia privind prelungirea perioadei de arest. The post Crimă pentru avere: Femeia care și-a ucis mama cere eliberarea appeared first on Cotidianul RO.
12:10
EXCLUSIV Andreea Paul admite discuțiile cu Bolojan pentru Ministerul Educației. Ce le promite profesorilor # Cotidianul de Hunedoara
„Am, într-adevăr, o senzație că se fuge de copiii noștri, pentru că tensiunile suprapuse de pe masa Ministerului Educației sunt dificil de gestionat într-un context bugetar atât de problematic cum este cel pe care îl are România în 2026”. The post EXCLUSIV Andreea Paul admite discuțiile cu Bolojan pentru Ministerul Educației. Ce le promite profesorilor appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Frate de coaliție, dar căldura e pe bani. Ciucu îl acuză pe Băluță că-și lasă sectorul în frig # Cotidianul de Hunedoara
„Este o IPOCRIZIE URIAȘĂ să plângi de grija oamenilor care nu au căldură și apă caldă în timp ce tu blochezi exact lucrările care ar rezolva aceste probleme”, a scris Ciucu pe Facebook. The post Frate de coaliție, dar căldura e pe bani. Ciucu îl acuză pe Băluță că-și lasă sectorul în frig appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Coduri galben și portocaliu de ninsori, viscol și vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Avertizări severe la munte, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, unde rafalele pot depăși 100 km/h. The post Avertizări meteo de vreme rea. Ninsori, viscol și vânt puternic appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Cum să îmbunătățești infrastructura urbană cu soluțiile de drenaj Vodaland # Cotidianul de Hunedoara
Un sistem de drenaj bine gândit combină mai multe componente care lucrează împreună, nu soluții izolate montate punctual. The post Cum să îmbunătățești infrastructura urbană cu soluțiile de drenaj Vodaland appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Trump, sfidat de un congresman în timpul discursului: „Persoanele de culoare nu sunt maimuțe” # Cotidianul de Hunedoara
Congresmanul Al Green a fost evacuat de la discursul lui Trump după ce a afișat o pancartă anti-rasistă cu mesajul „Persoanele de culoare nu sunt maimuțe”. The post Trump, sfidat de un congresman în timpul discursului: „Persoanele de culoare nu sunt maimuțe” appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a fost învinsă din nou și eliminată din Liga Campionilor de vicecampioana Norvegiei, Bodo/Glimt. The post Inter s-a făcut de râs și e eliminată din Liga Campionilor appeared first on Cotidianul RO.
