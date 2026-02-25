Tump, acuzat că i-a „întins covorul roșu” lui Putin. Oficial german: „A influențat cursul războiului”
Adevarul.ro, 25 februarie 2026 21:00
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, l-a criticat miercuri pe președintele american Donald Trump, acuzându-l că transmite semnale greșite lui Vladimir Putin și că slăbește poziția Ucrainei în război.
• • •
Acest episod al podcastului Avangarda propune o incursiune fascinantă în istoria muzicii și a presei românești, alături de cel care a devenit vocea și imaginea simbol a festivalului de la Mamaia, Octavian Ursulescu.
UE pune la dispoziția Poloniei 43,7 miliarde de euro pentru apărare, dar opoziția conservatoare de dreapta se teme de un complot german și consideră că este amenințată suveranitatea țării.
Criză în spitalele de urgență. Medicii acționează la limită pentru a salva pacienții: „Trebuie să faci improvizaţii” # Adevarul.ro
Secțiile de terapie intensivă și Unitățile de Primiri Urgențe din întreaga țară sunt supraaglomerate, iar medicii avertizează că nu mai pot face față numărului tot mai mare de pacienți în stare critică.
„Calul Troian” rus în apărarea românească. Rețeaua de afaceriști infiltrată și răspunsurile oficiale ale instituțiilor statului # Adevarul.ro
Administrația Prezidențială și Ministerul Afacerilor Externe au răspuns solicitărilor „Adevărul” în cazul Automecanica Mediaș, companie controlată de afaceriști ruși, implicată într-un contract de 857 milioane de euro cu Ministerul Apărării.
Un copil de 11 ani și-a lovit cu mașina propria mamă. Femeia, transportată la spital cu răni grave # Adevarul.ro
O femeie de 48 de ani a ajuns la spital după ce fiul ei, în vârstă de 11 ani, s-a urcat la volanul mașinii şi a lovit-o. Accidentul a avut loc miercuri seara, 25 februarie, pe strada Octavian Goga din comuna Șelimbăr, Sibiu.
ÎCCJ, dezbatere cu societatea civilă privind statul de drept: „Independența justiției nu este negociabilă” # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a organizat miercuri, 25 februarie, o nouă rundă de dezbateri în cadrul mecanismului permanent consultativ cu societatea civilă, reunind reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai conducerii instanței.
Doi colegi la un liceu din Vaslui au murit de cancer la interval de câteva luni. Mesajul cutremurător al familiilor îndoliate # Adevarul.ro
O veste cutremurătoare a îndoliat comunitatea din Vaslui, după ce doi elevi din aceeași clasă a Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” au pierdut lupta cu o boală necruțătoare.
Ministrul Sănătății anunță șapte noi centre de expertiză în boli rare. „Pentru pacienți, asta înseamnă un traseu medical mai bine definit” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri, 25 februarie, că a aprobat certificarea a șapte noi centre de expertiză în boli rare. Potrivit acestuia, „România ajunge astfel la 58 de centre recunoscute oficial la nivel național.”
Sorin Grindeanu dinamitează Coaliția: „Mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan?”. PSD va decide dacă rămâne în Guvern alături de USR # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că va propune un vot intern pentru a decide dacă partidul rămâne în coaliție cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului sau dorește un alt premier de la PNL.
Avertizare Ro-Alert în Tulcea: posibilă cădere de obiecte din spațiul aerian. „Rămâneţi în interiorul casei” # Adevarul.ro
Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri seara, în jurul orei 18.15, un mesaj Ro-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.
ONU în colaps financiar la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Profesoară: „Eficacitatea e legată de angajamentul american” # Adevarul.ro
La 4 ani de la începerea războiului din Ucraina, ONU avertizează: datoria SUA de 4 miliarde de dolari riscă să arunce organizația în colaps financiar. Profesoara Gabriela Ciot explică de ce nu mai funcționează ONU și care este perspectiva unui ONU fără SUA, care a promis 10 miliarde pentru Gaza.
Caz tragic în Vâlcea: O copilă de 11 ani, diagnosticată cu gripă, a decedat la Unitatea de Primiri Urgenţe # Adevarul.ro
O fată de 11 ani, diagnosticată cu gripă, a decedat miercuri la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Vâlcea. Potrivit medicilor, a fost diagnosticată în urmă cu cinci zile.
Guvernul permite publicarea listelor datornicilor la nivel local. Primar: „Îi va face pe cei care au bani să vină să și le achite” # Adevarul.ro
Primarul Oradiei, Florin Birta, a explicat miercuri, 25 februarie, că lista locală a persoanelor cu datorii la bugetele locale vizează doi tipi de contribuabili: unii care nu pot plăti din lipsă de bani, pentru care se pot face reeșalonări, și alții care au bani dar nu-și achită datoriile.
Autospecială de poliție, lovită de un agent aflat în concediu. Ce pedeapsă a primit șoferul # Adevarul.ro
Un poliţist a lovit cu autoturismul personal o autospecială de poliţie care staţiona cu semnalele luminoase în funcţiune pe DN 21, în apropiere de localitatea Valea Cânepii, protejând un autovehicul oprit pe partea carosabilă pentru efectuarea unei pene la o anvelopă.
Autoritățile poloneze au descoperit o serie de tuneluri subterane care traversează frontiera estică a țării cu Belarus, descriind situația drept o escaladare semnificativă a ceea ce numesc o campanie hibridă coordonată de Moscova și Minsk pentru destabilizarea Europei, relatează The Telegraph.
Sindicaliștii cer urmărirea penală a lui Bolojan și Cseke: „Ordonanța privind reforma administrativă este o fraudă” # Adevarul.ro
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului anunță că va cere declanșarea urmăririi penale împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila.
Încă un divorț la orizont în Generația de Aur. Florin Prunea a rupt orice legătură cu Lidia, femeia care i-a fost alături în ultimii 35 de ani # Adevarul.ro
Fotbaliștii din Generația de Aur n-au avut noroc în căsnicii.
Raport: Pesticide peste limită la mai multe fructe și legume în 2025. Ce produse au fost afectate # Adevarul.ro
Autoritatea Națională Fitosanitară a identificat, în 2025, pesticide peste limită în probe de fructe și legume. Cele mai multe neconformități au apărut la tomate, urmate de salată și câteva fructe precum căpșuni, pere, mere și piersici.
Tatăl dealerului de droguri „Maru” a agresat o jurnalistă pe holurile Curții de Apel, iar apoi a încercat să plece cu telefonul ei # Adevarul.ro
Tatăl lui Tudor Dima, cunoscut drept "Maru", condamnat în primă instanță pentru trafic de droguri, a agresat o jurnalistă de la Antena 3 CNN pe holurile Curții de Apel.
Agricultura pregăteşte un mecanism privind un adaos comercial la toate produsele agro-alimentare # Adevarul.ro
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) are în pregătire un act normativ prin care va propune introducerea unui mecanism care să activeze automat măsuri de protecţie pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflaţia depăşeşte 5-6%.
Fumatul electronic în spațiile publice închise, vizat de o petiție depusă la Ministerul Sănătății: „Fumătorul este în permanență branșat la o sursă de nicotină” # Adevarul.ro
Zeci de mii de cetățeni au semnat o petiție care a fost depusă, miercuri, 25 februarie, la Ministerul Sănătății, prin care se cere interzicerea fumatului electronic în toate spaţiile publice închise.
Zelenski respinge acuzațiile Rusiei privind presupusele planuri nucleare ale Ucrainei: „Din păcate, nu există” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins miercuri afirmațiile Kremlinului care sugerează că Ucraina ar intenționa să obțină arme nucleare.
Bill Gates a prezentat scuze Fundației sale din cauza legăturilor cu Epstein și a admis că a avut aventuri cu rusoaice # Adevarul.ro
Bill Gates a prezentat scuze angajaților Fundației Bill & Melinda Gates marți, recunoscând că asocierea sa cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein a fost o „greșeală uriașă” care a afectat reputația organizației, relatează Wall Street Journal.
De la rock la jazz: Rockstadt Extreme Fest și Jazz in the Park, două lumi muzicale, un singur abonament # Adevarul.ro
Rockstadt Extreme Fest și Jazz in the Park anunță lansarea unui abonament comun, disponibil în ediție limitată, care oferă acces complet la ambele festivaluri.
Portretul românului care se judecă cu banca: bărbat, 41-50 de ani, cu un credit în lei și dorința de a scăpa de costuri mari # Adevarul.ro
În ultimii doi ani, profilul consumatorului care apelează la Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) s-a schimbat semnificativ.
Percheziții într-o primărie din Buzău și la mai multe domicilii pentru presupuse fraude la decontarea cazării și hranei refugiaților ucraineni # Adevarul.ro
Poliţiştii din Buzău au efectuat, miercuri, 25 februarie, zece percheziţii într-un dosar privind presupuse fraude și fals în declarații legate de decontarea cazării și hranei pentru 180 de refugiați ucraineni.
Victimele tragediei din Crans-Montana vor primi fiecare câte 56.000 de dolari. Anunțul guvernului elvețian # Adevarul.ro
Elveţia a anunţat miercuri, 25 februarie, că va efectua o plată unică de 50.000 de franci elveţieni (56.000 de dolari) către supravieţuitorii grav răniţi şi familiile îndoliate ale victimelor incendiului ce a avut loc de Anul Nou în barul din staţiunea de schi Crans-Montana.
Kelemen Hunor atrage atenția asupra plății unice pentru pensionarii care primesc sub 3.000 de lei: „Dacă statul nu găsește 1.000 lei pe an, sunteți în eroare” # Adevarul.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, 25 februarie, că există o propunere pentru o plată unică (one-off) pentru pensionari în 2026, similară cu cea făcută în 2025.
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit controverse # Adevarul.ro
Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a atras reacții împărțite după apariția sa la un eveniment oficial organizat la Casa Albă.
Fostul șef al spionajului militar ucrainean se opune loviturilor asupra liderilor naționali pe timp de război: „Fie că este vorba de Kiev sau de Valdai” # Adevarul.ro
Kirilo Budanov, șeful biroului prezidențial, care conduce negocierile cu Rusia în privința problemelor militare, a declarat marți, 24 februarie, că până și în condiții de război trebuie să existe limite clare pe care nicio parte beligerantă nu ar trebui să le încalce.
Turiştii care vizitează Barcelona ar putea fi taxaţi cu până la 15 euro pe noapte, după ce edilii au majorat taxa turistică până la una dintre cele mai ridicate valori din Europa, în cadrul eforturilor de a reduce supraturismul şi a ajuta la finanţarea construcţiei de locuinţe accesibile.
Ce conține reforma administrației publice, transmisă de Bolojan către Monitorul Oficial. Anunțul de ultimă oră al premierului # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță transmiterea către Monitorul Oficial a ordonanței privind reforma administrației publice, înainte de a pleca la Bruxelles.
Liderul Sindicatului Europol după ce măsura amenzilor neplătite ar putea lăsa șoferii fără permis: „Este doar jumătate din ceea ce ar trebui să vedem” # Adevarul.ro
Guvernul a introdus, în cadrul reformei administrației publice, o măsură care condiționează dreptul de a conduce de plata amenzilor rutiere. Sindicatele din Poliție reacționează.
Notar din Timișoara, trimis în judecată pentru evaziune fiscală. A prejudiciat bugetul statului cu peste 1,5 milioane de lei # Adevarul.ro
Un notar public din Timișoara a fost trimis în judecată miercuri, 25 februarie, fiind acuzat de evaziune fiscală. Acesta a prejudiciat bugetul statului cu peste 1,5 milioane de lei.
„Nu mai e de joacă”. Oficial BNR, avertisment: „5 milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale” # Adevarul.ro
Cinci milioane de români vor fi nevoiți să muncească până la vârsta de 65–70 de ani din cauza pensiilor speciale, avertizează Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.
Iranul se află în negocieri avansate cu China pentru achiziționarea unei rachete de croazieră supersonice capabile să lovească portavioane americane, potrivit unor surse citate de Reuters.
Sentința primită de un avocat din Bucureşti, prins beat la volan, care a dat vina pe „murături, carne cu șampanie și alte produse care fermentau” # Adevarul.ro
Un avocat din București a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, după ce a fost prins băut la volan în urmă cu doi ani. Decizia a fost pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.
Primarul care arată cum poate fi păcălită „legal” reforma administrativă a premierului Bolojan # Adevarul.ro
Reforma administrației locale, adoptată marți de Guvern, riscă să fie compromisă chiar de la început, avertizează primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu. Într-o intervenție la Digi24, edilul a explicat că primăriile pot evita reducerile de personal.
Controverse după reducerea sporului de doctorat: rectorii universităților contestă afirmațiile lui Bolojan: „Nu a fost adusă în discuție” # Adevarul.ro
Rectorii universităților din România contestă declarațiile premierului Ilie Bolojan după adoptarea Ordonanței de Urgență care reduce sporul pentru titlul de doctor.
Bogdan Pîrlog se retrage din cursa pentru şefia DIICOT: „Printre candidaţi, se regăsesc profesionişti remarcabili” # Adevarul.ro
Procurorul Bogdan Pîrlog a anunțat că se retrage din procedura de selecție pentru conducerea DIICOT.
Femeia acuzată că și-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale, pentru moștenirea de 1 milion de euro, rămâne în arest preventiv # Adevarul.ro
Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins miercuri, 25 februarie, ca nefondată, contestația formulată de Amiana Păştină, femeia din Sibiu acuzată că și‑a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale. Astfel, aceasta rămâne în arest preventiv.
Mai multe unități de cazare și localuri în aval de barajul Vidraru, anchetate pentru fose fără fund care au contaminat pânza freatică # Adevarul.ro
Polițiștii din Argeș au deschis patru anchete penale după ce au descoperit că mai multe pensiuni, restaurante și săli de evenimente din aval de barajul Vidraru folosesc fose fără fund, care contaminează pânza freatică.
Pas important pe Autostrada Sibiu - Făgăraș: Au fost montate primele grinzi de beton pe tronsonul dintre Avrig și Arpașu de Jos # Adevarul.ro
Lucrările la Autostrada Sibiu-Făgăraș continuă într-un ritm susținut, chiar și în condiții de iarnă.
Cel mai bun espresor manual 2026 – Top 4 + alternative Breville & De’Longhi: transformă fiecare ceașcă într-un ritual de barista la tine acasă # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune espressoare manuale din 2026! Top 4 + alternative Breville și De’Longhi care transformă fiecare ceașcă într-un ritual de barista acasă. Alege aparatul perfect pentru cafea de calitate!
Scandalul comasării Ilfovului cu Bucureștiul: Vlad Gheorghe vorbește de „mulți baroni locali în Ilfov”. Hubert Thurma: „A ajuns consilier ca să nu rămână șofer” # Adevarul.ro
Vlad Gheorghe, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat miercuri, 25 februarie, că referendumul privind asimilarea județului Ilfov în București este „o temă de actualitate pentru locuitorii” din ambele zone și o soluție pentru a preveni „cimentarea unor oameni în funcții”.
Omul lui George Simion, dat jos din autobuz la Napoli după ce ar fi refuzat să plătească biletul și a invocat imunitatea parlamentară # Adevarul.ro
Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, ar fi fost dat jos dintr-un autobuz de polițiștii italieni, după ce ar fi refuzat să își achite călătoria în Napoli. Incidentul ar fi avut loc în data de 15 februarie.
