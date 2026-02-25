Silviu Predoiu: „Așa cum arătăm, România a fost irelevantă, iar acum este pierdută”

17:40

Unul dintre cele mai inundate orașe de călători din Uniunea Europeană a dublat taxa turistică, pentru a finanţa construcţia de locuinţe accesibile. Măsura va intra în vigoare din aprilie. Turiştii care vizitează Barcelona ar putea fi taxaţi chiar și cu 15 euro pe noapte, după ce edilii au majorat taxa turistică până la una dintre […]