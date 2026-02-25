Bolojan a petrecut cu Nazare și cu Predoiu după ședința de guvern în care a adoptat ordonanțele cu tăieri. Cine a fost sărbătoritul, omul de campanie al lui Crin Antonescu

16:30

Centura București (DNCB) pare că a trecut printr-o ploaie de asteroizi și de comete, după trei episoade de ninsoare din această iarnă. Drumul din jurul Capitalei este plin de adevărate cratere, iar circulația este aproape imposibilă, mai ales în zona Pantelimon – Cernica, unde sunt sute de gropi. Centura Capitalei se prezintă ca un adevărat […]