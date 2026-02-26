Congresul al IX-lea al partidului unic din Coreea de Nord se încheie cu o mare defilare militară la Phenian. Gradaţi de rang înalt din armată i-au depus un ”jurământ de credinţă” dictatorului Kim Jong Un
26 februarie 2026
Regimul de la Phenian a organizat o defilare militară cu ocazia Congresului Partidului Muncitorilor (unic), care s-a încheiat miercuri, potrivit presei oficiale, relatează AFP.
Prinţul Harry şi soţia sa Meghan au sosit miercuri în Iordania, unde au vizitat Tabără de Refugiaţi sirieni de la Zaatari şi copii palestinieni spitalizaţi, evacuaţi din Fâşia Gaza, relatează AFP.
Echipa turcă Galatasaray Istanbul s-a calificat miercuri seara în optimile Ligii Campionilor, după ce a pierdut la Torino, 2-3, cu Juventus, după prelungiri.
Patru persoane ucise şi alte şase rănite, la bordul unei vedete rapide înmatriculate în SUA, după ce deschid focul împotriva Pazei de Coastă cubaneze, în apele cubaneze. Comandantul navei cubaneze, rănit # News.ro
Patru persoane care se aflau la bordul unei ambarcaţiuni înmatriculate în Statele Unite au fost ucise prin împuşcare, miercuri, iar alte şase au fost rănite de către Paza de Coastă din Cuba, anunţă aceasta din urmă, relatează AFP.
Echipa spaniolă Real Madrid s-a calificat miercuri seara în optimile Ligii Campionilor, după ce a învins, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia portugheză Benfica Lisabona, în manşa secundă din play-off-ul competiţiei. În optimi s-a calificat şi PSG.
25 februarie 2026
Un judecător federal din Boston, Brian Murphy, anulează politica expulzărilor către ţări terţe a administraţiei Trump # News.ro
Un judecător federal din Boston, Brian Murphy, a declarat miercuri ilegală politica adoptată de către administraţia Trump în vederea expulzării imigranţilor fără acte către ţări terţe, relatează AFP.
Premierul, întâlnire la Bruxelles cu europarlamentari ai Coaliţiei / S-a discutat despre reforma administraţiei, relansarea economică şi recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, miercuri seară, la Bruxelles, o întâlnire cu europarlamentari ai partidelor din Coaliţia de guvernare. Au fost abordate subiecte de actualutate, precum adoptarea reformei administraţiei şi a pachetului de relansare economică, dar şi despre recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraţilor.
Doi foşti şefi ai spionajului polonez de pe vremea PiS, inculpaţi cu privire la folosirea Pegasus # News.ro
Doi foşti şefi ai serviciilor poloneze de informaţii au fost inculpaţi cu privire la faptul că au folosit software-ul spion Pegasus, punând astfel în pericol informaţii clasificate şi riscă până la trei ani de închisoare, anunţă miercuri Parchetul Naţional polonez, relatează AFP.
Diana Buzoianu: Suntem la un pas de a adopta Hotărârea de Guvern privind reorganizarea Romsilva/ De la 41 de direcţii la 19 / Directorii vor susţine concursuri # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că mai este doar un pas până când Guvernul va adopta hotărârea privind reorganizarea Romsilva. În urma acestei reorganizări, din 41 de direcţii regionale vor rămâne doar 19.
Florin Manole: În PSD există nemulţumiri / Sunt colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare, să zic aşa, a social-democraţiei cu anumite măsuri care au fost luate / Ce spune despre schimbarea premierului # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, miercuri seară, că în interiorul PSD există nemulţumiri, existând persoane care acuză că s-a pierdut ”din misiunea fondatoare a social-democraţiei cu anumite măsuri care au fost luate”. Declaraţia ministrului completează afirmaţia liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a vorbit despre o consultare internă extinsă cu privire la rămânerea la guvernare a social-democraţilor sau susţinerea altui premier şi eventuala excludere a USR din coaliţie.
Un bărbat de 75 de ani a murit, miercuri seară, după ce i s-ar fi făcut rău în sauna unei baze sportive din Timişoara. La faţa locului a ajuns şi un echipaj medical care a declarat decesul bărbatului. Poliţiştii fac verificări.
Diana Buzoianu, despre grămezile de zăpadă înnegrită de pe străzile din Capitală: Această poluare ajunge în plămânii noştri, doar că n-o vedem în fiecare zi - FOTO # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, miercuri seară, că a crescut calitatea aerului ăn Bucureşti, dar mai sunt probleme. Comentând imagini cu zăpada înnegrită de pe marginea drumurilor şi de pe trotuare, ministrul a precizat că este poluare care ajunge în plămânii oamenilor, înainte de a ajunge în canalizare sau în sol.
Trump a discutat cu Zelenski la telefon, înaintea unor negocieri joi la Geneva, anunţă Casa Albă # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a discutat miercuri la telefon cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, declară un oficial de la Casa Albă AFP.
Liga Campionilor: Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund 4-1, într-un meci cu un final dramatic # News.ro
Echipa italiană Atalanta Bergamo a învins miercuri, pe teren propriu, scor 4-1, gruparea germană Borussia Dortmund, în returul play-off-ului Ligii Campionilor. Meciul a fost decis de un penalti transformat la ultima fază.
Un fost secretar al Finanţelor al lui Bill Clinton şi preşedinte al Universităţii Harvard, Larry Summers, demisionează din postul de profesor de la Harvard, în scandalul Epstein, înainte de audierea soţilor Clinton # News.ro
Larry Summers, secretar al Finanţelor în timpul lui Bill Clinton, devenit preşedinte al Universităţii Harvard în anii 2000, a demisionat miercuri din postul de profesor la universitate, în urma publicării corespondenţei sale electronice cu Jeffrey Epstein, anunţă un purtător de cuvânt al Harvard, relatează AFP.
Volei masculin: Corona Braşov, Arcada Galaţi şi Dinamo Bucureşti, calificate în semifinalele Cupei României # News.ro
Echipele Corona Braşov, Arcada Galaţi şi Dinamo Bucureşti s-au calificat, miercuri, în semifinalele Cupei României, după disputarea manşei retur din sferturi. SCM Zalău a obţinut calificarea la începutul lunii.
Dr. Patriciu Achimaş Cadariu, coordonator ştiinţific al Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului, anunţă un program de screening destinat femeilor care provin din zone şi medii defavorizate / Sunt vizate 119.000 de femei # News.ro
Dr. Patriciu Achimaş Cadariu, medic primar cu supraspecializare în ginecologie şi chirurgie oncologică, coordonator ştiinţific al Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului, a anunţat, miercuri seară, un program de screening destinat femeilor care provin din zone şi medii defavorizate. Sunt vizate 119.000 de femei.
Coordonatorul Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului anunţă lansarea unui ghid de sport pentru pacienţii cu cancer: Totuşi, viaţa există şi după diagnostic şi tratament al cancerului # News.ro
Dr. Patriciu Achimaş Cadariu, medic primar cu supraspecializare în ginecologie şi chirurgie oncologică, coordonator ştiinţific al Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului, anunţă lansarea unui ghid de sport pentru pacienţii diagnosticaţi cu cancer. El a precizat că pacienţilor diagnosticaţi cu cancer trebuie să li se explice că această boală se vindecă şi, chiar în stadii avansate, poate fi transformată într-o boală cronică, astfel că pacientul trebuie să trăiască o viaţă cât mai normală.
Comitetul Paralimpic Român a organizat miercuri seara prima ediţie a Galei Sportului Paralimpic, în cadrul căreia şi-a premiat performerii.
Presupusul asasin al fostului deputat ucrainean prorus Andrii Portnov, asasinat la o periferie de lux a Madridului în mai 2025, arestat la Heinsberg, în Germania, anunţă poliţia spaniolă # News.ro
Presupusul asasin al unui fost deputat ucrainean prorus, Andrii Portnov, asasinat prin împuşcare în mai 2025 în timpul zilei în faţa unei şcoli şic de la periferia Madridului, a fost arestat la Heinsberg, în Germania, în apropierea frontierei cu Olanda, în baza unui mandat european de arestare, anunţă miercuri poliţia spaniolă, relatează AFP.
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia ungară Veszprem HC, scor 35-28 (18-12), în etapa a XII-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este a 11-a înfrângere pentru Dinamo Bucureşti.
Constanţa: Primarul Vergil Chiţac a anunţat că lucrările de modernizare de la Spitalul de Boli Infecţioase sunt în întârziere din cauza etapei de cercetare arheologică / El ameninţă cu acţiuni penale şi civile pentru recuperarea prejudiciului # News.ro
Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a anunţat, miercuri, că lucrările de modernizare de la Spitalul de Boli Infecţiase sunt în întârziere din cauza etapei de cercetare arheologică. El a afirmat că săpăturile afectează şantierul arheologic şi lucrările deja făcute, adăugând că ”ne interesează mai mult trecutul decât prezentul în numele unei legi care nu impune termene”. Chiţac a ameninţat cu acţiuni penale şi civile pentru recuperarea prejudiciului cauzat de aceste întârzieri.
Volei feminin: CSO Voluntari, calificare în semifinalele CEV Cup, cu dublă victorie în faţa campioanei Volei Alba Blaj # News.ro
Vicecampioana CSO Voluntari a învins şi miercuri, pe teren propriu, campioana Volei Alba Blaj, scor 3-1, şi s-a calificat în premieră în semifinalele CEV Cup.
Infantino are „încredere deplină” în Mexic în ceea ce priveşte organizarea meciurilor de la Cupa Mondială, în ciuda violenţelor legate de cartelurile de droguri # News.ro
Violenţele care au izbucnit în Mexic după moartea unui puternic lord al drogurilor au determinat mulţi să se întrebe dacă ţara va fi în măsură să găzduiască Cupa Mondială în puţin peste trei luni. Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, crede că da, relatează AP.
Campioana CSM Oradea a învins miercuri, în propriul bazin, formaţia CN Terrasa, scor 14-13, în manşa tur din optimile de finală ale LEN Euro Cup.
Reparaţiile la conducta Drujba vor dura mult mai mult decât solicită UE şi Ungaria, avertizează Volodimir Zelenski # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că reparaţiile la conducta Drujba, care transportă petrol rusesc către Europa Centrală şi de Est, nu pot fi finalizate rapid, în pofida presiunilor exercitate de Uniunea Europeană şi a protestelor venite din partea Ungariei, relatează Reuters.
Sindicatele din penitenciare, plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan pe care-l acuză de abuz în serviciu / Plângerea vizează adoptarea, cu rea-credinţă, a reformei administraţiei / Ce acuzaţii se aduc # News.ro
Sindicatele din penitenciare anunţă, miercuri, că au formulat plângere penală împotriva prim-ministrului Ilie Bolojan pentru abuz în serviciu. Plângerea vizează adoptarea, cu rea-credinţă, a proiectului privit reforma administraţiei, ”în condiţiile în care prim-ministrul a avut cunoştinţă că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a elaborat proiectul fără competenţă legală şi constituţională”. De asemenea, sindicaliştii reclamă că actul normativ afectează în mod direct mai multe drepturi fundamentale
Bill Gates recunoaşte, într-o reuniune internă cu angajaţi ai Fundaţiei Gates, că legăturile sale cu Epstein au fost o ”greşeală uriaşă”, dar neagă orice implicare, dezvăluie WSJ # News.ro
Cofondatorul Microsoft Bill Gates a dat asigurări că şi-a ”asumat responsabilităţile” cu privire la relaţia sa trecută cu finanţistul american Jeffrey Epstein, care se află în centrul unui scandal internaţional de mai mulţi ani, şi a prezentat scuze, într-o reuniune internă cu angajaţi ai fundaţiei sale, pentru că a întreţinut contactul cu cel care a fost condamnat cu privire la infracţiuni sexuale , dezvăluie The Wall Street Journal (WSJ).
Consultarea internă din PSD privind rămânerea la guvernare, extinsă / Grindeanu: Dacă să păstrăm coaliţia în această formă sau într-o formă mai restrânsă, fără USR / Dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan / Coaliţia ”scârţâie rău” # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri seară, că va extinde consultarea internă cu privire la rămânerea la guvernare, pe care a declanşat-o încă din luna decembrie, cu întrebări care să nuanţeze anumite aspecte. Unul dintre acestea este legat de păstrarea USR în cadrul coaliţiei, iar altul legat de persoana lui Ilie Bolojan. ”Protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a declarat Sorin Grindeanu, adăugând că în prezent coaliţia ”scârţâie rău”.
Samsung lansează seria Galaxy S26 şi majorează preţurile în pieţe-cheie, pe fondul scumpirii cipurilor de memorie # News.ro
Samsung Electronics a lansat joi noua gamă Galaxy S26, introducând creşteri de preţ pentru unele modele din Statele Unite şi Coreea de Sud, într-un moment în care costurile explozive ale cipurilor de memorie exercită presiune asupra marjelor producătorului sud-coreean, transmite Reuters.
Codrin-Horaţiu Miron, candidat la şefia DIICOT, despre operaţiuni de tip ”Ziua Z”: Au reprezentat imaginea DIICOT, dar s-au mai diluat / Aş vedea Zile Z tematice, pe anumite categorii de infracţiuni şi zone / Ce spune despre inteligenţa artificială # News.ro
Codrin-Horaţiu Miron, candidat la şefia Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a afirmat că operaţiunile de tipul Ziua Z - denumire generică a operaţiunilor derulate în scopul destructurării unor grupări infracţionale - au reprezentat imaginea DIICOT, dar că acestea s-au mai diluat. El a precizat că ar vedea ”Zile Z” pe anumite zone şi pe anumite categorii de infracţiuni. Întrebat despre adaptarea la noile tehnologii, indlusiv la Inteligenţa Artificială, el a afirmat că aceasta este utilă ”pe zona transcript, convorbiri telefonice, pe zona de acte procesual penale”, dar nu ar generaliza-o la nivelul întregii activităţi. ”Aş face aliat, prieten, inteligenţa artificială dar nu mi-aş dori să ajung dependent, inteligenţa artificială să mă domine”, a explicat magistratul.
Comisia de Disciplină l-a suspendat pe Bogdan Andone ca urmare a eliminării de la meciul cu Farul # News.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, l-a suspendat pe tehnicianul echipei FC Argeş, Bogdan Andone, două meciuri ca urmare a eliminării de la partida cu Farul Constanţa.
UPDATE - Război în Ucraina - Noi atacuri la porturile de la Dunăre / O dronă a intrat pentru scurt timp în spaţiul aerian românesc / Avioane militare ridicate de la sol / Mesaj RO-Alert în judeţul Tulcea / 4 apeluri înregistrate la 112 # News.ro
Populaţia din judeţul Tulcea a fost avertizată din nou, miercuri seară, cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, în urma atacurilor ruseşti pe malul ucrainean al Dunării. S-au înregistrat patru apeluri la 112. MInisterul Apărării a precizat că o dronă a intrat pentru scurt timp în spaţiul aerian naţional, în zona localităţii Sfântu Gheorghe, fără să fi fost pusă în pericol viaţa oamenilor, şi l-a părăsit la nord de Sulina.
Eugen Rădulescu, despre pensiile speciale: Nu e vorba numai de cuantum, ci de ieşirea la pensie la o vârstă la care sunt unii care abia se pregătesc să aibă copii. Să vedem dacă mai sunt ţări în Europa unde se iese la pensie la 48 de ani # News.ro
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, afirmă, referitor la pensiile speciale, că în opinia sa nu este vorba numai despre cuantumul pensiei ci, în mod special, de ieşirea la pensie „la o vârstă la care sunt unii care abia se pregătesc să aibă copii”. Rădulescu spune că ar trebui văzut dacă mai există ţări în Europa unde „să se iasă la pensie la 48 de ani”.
Suceava: Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, care şi-ar fi agresat şi sechestrat iubita şi pe fiica acesteia, reţinut / Este acuzat de lovirea sau alte violenţe, violenţă in familie şi lipsire de libertate în mod ilegal # News.ro
Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, care şi-ar fi agresat şi sechestrat iubita şi pe fiica acesteia, a fost reţinut în cursul zilei de miercuri, după mai multe ore de audieri. Este acuzat de lovirea sau alte violenţe, violenţă in familie şi lipsire de libertate în mod ilegal.
Codrin-Horaţiu Miron, candidat la şefia DIICOT: Portul Constanţa, principala poartă de intrare a drogurilor / Lăudabilă înfiinţarea biroului antidrog la Constanţa / Prioritate absolută, prevenirea traficului şi consumului de droguri la marile festivaluri # News.ro
Codrin-Horaţiu Miron, procuror şef serviciu în cadrul DIICOT Timişoara şi candidat la şefia Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a afirmat că Portul Constanţa reprezintă principala poartă de intrare a drogurilor în România. El consideră lăudabilă înfiinţarea biroului antidrog în cadrul Serviciului Teritorial Constanţa, care a obţinut rezultate remarcabile, dar susţine că nu a fost făcut suficient în privinţa acestui aspect.
Bill Gates abordează legătura cu Jeffrey Epstein, într-o întâlnire internă a Fundaţiei Gates: ”Nu am făcut nimic ilegal” # News.ro
Bill Gates a discutat deschis despre relaţia sa cu Jeffrey Epstein în cadrul unei întâlniri cu angajaţii Gates Foundation, afirmând că ”nu a făcut nimic ilegal”, potrivit unui purtător de cuvânt al organizaţiei, citat de CNBC.
Numire controversată la UM Sadu - fost şef al IPJ Gorj, administrator special / Ministrul Apărării: A arestat 17 oameni care furau din fabrică / Ministrul Economiei invocă studiile şi experienţa în poliţie, inginerie, management şi criminalistică # News.ro
Ministrul USR al Apărării Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, şi succesorul său Irineu Darău explică numirea controversată a lui Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, în funcţia de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare: UM Sadu, din judeţul Gorj, afirmând că acesta a arestat 17 oameni care furau din fabrică.”Un om care a arestat 17 oameni care furau dintr-o fabrică unde tu acum te duci nu să decizi, că nu poate să decidă el, decide conducerea fabricii, dar te uiţi cu ochiul vigilent al ministrului pe ce decizii iau oamenii de acolo”, explică Miruţă pentru Cotidianul. Colegul său de partid, ministrul Economiei Irineu Darău invocă într-o declaraţie pentru G4Media, ”ampla acţiune de arestare a unor hoţi de piese de armă (!) chiar de la Sadu”, dar şi ”studiile şi experienţa în poliţie, inginerie, management şi criminalistică”. La rândul său, Caragea precizează că este inginer construcţii de maşini. ”Am făcut studiile la Petroşani, sunt TCM-ist. Am studii juridice, absolvent al Facultăţii de Drept. Am dat un doctorat la facultatea din Petroşani şi am vreo trei mastere”, a declarat el.
Starmer, ”îngrijorat”, după intrarea a doi bărbaţi înarmaţi cu arme albe într-o moschee la Manchester, în timpul Ramadanului. Un bărbat înarmat cu cu un cuţit, un topor şi un ciocan, arestat, celălalt căutat de poliţie # News.ro
Premierul britanic Keir Starmer şi-a exprimat miercuri îngrijorarea după arestarea unui bărbat suspectat de faptul că a intrat înarmat cu arme albe într-o moschee, în timpul unei rugăciuni de Ramadan, la Manchester, unde două persoane au fost ucise, în octombrie, într-un atac la o snagogă, relatează AFP.
Alexandru Rogobete: Am aprobat certificarea a 7 noi centre de expertiză în boli rare / Pentru pacienţi, asta înseamnă un traseu medical mai bine definit şi acces mai rapid la diagnostic şi tratament # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, miercuri seară, certificarea a şapte noi centre de expertiză în boli rare, care aduce pacienţilor un traseu medical mai bine definit şi acces mai rapid la diagnostic şi tratament.
Consilierul guvernatorului BNR, despre reforma administrativă: E nevoie de o reorganizare profundă, o reducere substanţială a numărului de localităţi, de primari, nu 10%, ca acum. E o temă deosebit de grea pentru orice guvern, dar trebuie să alegem # News.ro
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, afirmă, în legătură cu reforma administrativă, că este nevoie de „o reorganizare profundă”, o reducere substanţială a numărului de localităţi, de primari, „nu 10%, cât este vorba acum”. Potrivit acestuia, reorganizarea este „o temă deosebit de grea” pentru orice guvern, dar România trebuie să aleagă dacă „merge înainte” sau „bate pasul pe loc”, pentru că, în opinia sa, „nu sunt alte soluţii”. Rădulescu a dat exemplul Poloniei, tot o ţară fostă comunistă, care a făcut acest lucru „într-o manieră foarte serioasă” şi „nu a murit nimeni”, ci, din contră, ţara a avut anul trecut o creştere economică de 3,3%. „Noi suntem sub 1%”, a punctat Rădulescu.
Sibiu: O femeie a fost rănită de maşina condusă de fiul ei de 11 ani / Trupul femeii, prins între maşină şi zidul unui imobil # News.ro
O femeie de 48 de ani a fost rănită, miercuri seară, de maşina condusă de fiul ei de 11 ani. Copilul, rămas nesupravegheat pentru scurt timp, s-a urcat la volan şi a pornit motorul, moment în care maşina s-a mişcat în faţă, iar femeia a fost prinsă între vehicul şi zidul unui imobil. A suferit un traumatism de bazin şi a fost transportată la spital.
Tulcea: Alertă de posibile căderi a unor obiecte din spaţiul aerian / Localităţile vizate / 4 apeluri înregistrate la 112 # News.ro
Populaţia din judeţul Tulcea a fost avertizată din nou, miercuri seară, cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, în urma atacurilor ruseşti pe malul uncrainean al Dunării. S-au înregistrat patru apeluri la 112.
Laureatul Premiului Nobel pentru Economie, Daron Acemoglu, vine la Bucureşti, la Economist Romania Government Roundtable 2026 # News.ro
Profesorul Daron Acemoglu, laureat al Premiului Nobel pentru economie în 2024 şi unul dintre cei mai influenţi economişti contemporani, vine în România, pentru a participa la cea mai importantă platformă regională de dialog între guverne, instituţii, mediul de afaceri şi specialişti, organizată la Bucureşti, între 30 martie şi 1 aprilie 2026, de prestigioasa publicaţie The Economist: The Economist Romania Government Roundtable 2026.
Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat miercuri, la Beijing, o comandă a Chinei de "până al 120" de avioane la constructorul Airbus, relatează AFP.
Programul ”Anii Drumeţiei”, iniţiat de Consiliul Judeţean Sibiu, nominalizat în cadrul competiţiei Destinaţia Anului / Alte obiective din Sibiu incluse # News.ro
Programul ”Anii Drumeţiei”, iniţiat de Consiliul Judeţean Sibiu cu scopul de a îmbunătăţi infrastructura de drumeţie din judeţ şi de a promova activităţi specifice ecoturismului, a fost nominalizat în cadrul competiţiei Destinaţia Anului.
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca: Actualizarea taxelor devine necesară pentru a putea susţine investiţiile şi calitatea serviciilor oferite studenţilor/ Ajustarea taxelor va fi implementată gradual, pe parcursul următorilor doi ani universitari # News.ro
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) anunţă, miercuri, că a încercat, în timpul şi după perioada pandemiei, să menţină taxele la un nivel cât mai scăzut, dar în acest moment actualizarea lor devine necesară pentru a putea susţine investiţiile şi calitatea serviciilor oferite studenţilor. Ajustarea taxelor va fi implementată gradual, pe parcursul următorilor doi ani universitari.
