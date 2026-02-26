Horoscop zilnic 26 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Antena1, 26 februarie 2026 01:40
Horoscopul de joi, 26 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum 2 ore
01:40
Horoscop zilnic 26 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul de joi, 26 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Acum 4 ore
00:40
Nadine Voindrouh a împlinit 49 de ani și a publicat un mesaj pe rețelele sociale.
00:00
Finala Power Couple 2026. Simona și Marius Urzică i-au uluit pe toți! Prin ce chinuri au trecut cei doi. Ce a făcut Maria # Antena1
În marea finală a emisiunii Power Couple România, soții Urzică au trecut prin numeroase chinuri, în goana după marele trofeu. Ce au surprins camerele de filmat la Maria Pitică. Până și Oase a fost uluit.
00:00
Cine a câștigat finala Power Couple 2026. Oase și Maria Pitică pleacă acasă cu premiul cel mare # Antena1
Oase și Maria Pitică au câștigat Power Couple România sezonul 3. Cei doi au pus mâna pe marele premiu în ediția din 25 februarie 2026.
Acum 6 ore
22:50
Finala Power Couple 2026. Sandra Izbașa a trecut prin momente greu de privit! Nu și-a mai putut stăpâni corpul. Ce a făcut Răzvan # Antena1
Trei cupluri au ajuns în marea finală a emisiunii Power Couple România și s-au luat la întrecere la o probă incredibilă, ce i-a ținut pe toți cu sufletul la gură. La un moment dat, Sandra Izbașa nu și-a mai putut stăpâni corpul și a trecut prin momente greu de privit! Răzvan Bănică nu a suportat să își vadă soția așa și a recurs la un gest neașteptat, în numele iubirii.
21:50
Finaliștii Power Couple 2026. Cine sunt cuplurile care luptă pentru marele premiu al sezonului 3 # Antena1
Semifinala s-a încheiat și s-a aflat care sunt cele trei echipe care luptă în marea finală a emisiunii Power Couple România, din 25 februarie 2026
Acum 8 ore
20:20
Test de personalitate rapid. Spune ce imagine vezi prima oară și descoperă cu ce stări și trăiri de confrunți în prezent # Antena1
Acest test de personalitate rapid scoate la iveală cu ce stări sau trăiri de confrunți în prezent. Tot ce ai de făcut este să privești imaginea de mai jos și să spui ce ai văzut prima oară.
Acum 12 ore
17:50
Cât costă traiul în sudul Spaniei. Ce a povestit un român despre cheltuielile lunare: „Dacă vrei confort...” # Antena1
Mihai, un român din sudul Spaniei, a vorbit despre cheltuielile pe care le are lunar. Iată câți bani ar putea scoate din buzunar cei care își doresc să trăiască într-o astfel de zonă a țării.
17:30
Nadine Voindrouh a împlinit 49 de ani și a publicat un mesaj pe rețelele sociale.
16:40
Un MacBook Pro 16” cu M1 Max, 64GB RAM și 4TB SSD nu este genul de laptop pe care îl înlocuiești “din mers”. Vorbim de o configurație de top, rară, gândită pentru lucru serios: editare video 4K/8K, proiecte mari în Photoshop, randare, muzică, programare, multitasking intens și volume mari de fișiere. Când un astfel de model refuză brusc să pornească, stresul e pe măsură: valoarea lui e mare, timpul pierdut costă, iar datele sunt, de multe ori, mai importante decât laptopul în sine.
16:30
Mireasa, sezon 13. Darius și Daniela s-au sărutat de Dragobete și formează un cuplu. Cum a reacționat doamna Melinda # Antena1
După ce și-au compus scrisori emoționante, Daniela și Darius s-au sărutat de Dragobete. În emisia live de Mireasa de pe 25 februarie cei doi au fost întrebați dacă formează un cuplu.
16:20
Cât de des trebuie să îți schimbi periuța de dinți, potrivit experților. Perioada e mai scurtă decât cred mulți # Antena1
Te-ai întrebat cât de des trebuie să îți schimbi periuța de dinți? Experții au dezvăluit frecvența reală, pe care mulți o ignoră.
16:10
În contextul economic actual, marile proiecte de renovare sunt adesea amânate în favoarea unor soluții mai inteligente și mai rapide. Psihologia spațiului ne învață că nu este întotdeauna nevoie de demolări pentru a schimba energia unei camere; de cele mai multe ori, micile detalii hardware sunt cele care definesc stilul și funcționalitatea unei locuințe.
16:00
Mireasa, sezon 13. Părinții Emei nu sunt de acord cu Alan. Fata a primit o scrisoare dură: „Ne-ai dezamăgit complet” # Antena1
Ema a primit o scrisoare de la părinți, în care aceștia și-au exprimat părerile negative față de Alan și gesturile lor de apropiere. În emisia live de Mireasa, Ema a transmis un mesaj pentru mama și tatăl ei.
15:30
Ce decizie a luat Sumayla, fiica Ronei Hartner, după ce a împlinit 18 ani. Cât de mult seamănă cu mama ei # Antena1
Sumayla, fiica Ronei Hartner, a luat o decizie importantă după ce a împlinit 18 ani. Tânăra este de o frumusețe deosebită și seamănă foarte bine cu mama ei.
15:10
Mireasa, sezon 13. Ce fată părăsește casa Mireasa. Concurenții au ales dintre Paula, Larisa și Halima # Antena1
O fată părăsește emisiunea Mireasa pe 25 februarie 2026. Încă de la începutul emisiei live Simona Gherghe a anunțat că AdrenaLINIA a sunat.
Acum 24 ore
13:50
MIreasa, sezon 13. Claudia, cu ochii în lacrimi după ce s-a simțit jignită de Daniel: „Pentru mine e deranjant...” # Antena1
Claudia și Daniel au avut parte de primele neînțelegeri în cuplu. Fata s-a simțit jignită de iubitul ei și a avut o reacție vulcanică. Cei doi au oferit explicații despre situația lor, în emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, de pe 24 februarie 2026.
13:40
Ce face Simona Urzică după ce ajunge într-o altă țară. Marius Urzică o atenționează când are ocazia: „Vezi că...” # Antena1
Marius Urzică și soția lui, Simona Urzică, au vorbit despre atenția pe care o acordă roamingului atunci când se află în vacanță. De asemenea, concurentul de la Power Couple ține să o atenționeze mereu pe soția lui cu privire la Internetul utilizat într-o altă țară.
13:30
La 20 de ani, Oleg Dobrin vine cu mari speranțe la Chefi la cuțite: „Am gătit pentru președinți de stat. Sunt de 4 ani în domeniu” # Antena1
Pe 2 martie 2026, Irina Fodor va da startul unei competiții culinare incendiare: în ringul audițiilor, farfurii surprinzătoare și povești captivante, iar în arena amuletelor, demonstrațiile de excelență culinară ale celor patru jurați.
13:00
Mireasa, sezon 13. Mama Larisei, intervenție telefonică după ce fata și George au oprit cunoașterea. Cum a contrazis-o băiatul # Antena1
După ce Larisa și George au oprit cunoaștere, mama fetei a intervenit telefonic la Mireasa, Capriciile Iubirii, pe 24 februarie 2026.
12:40
Prin ce dramă a trecut Eliza Natanticu la 36 de ani. Soția lui Cosmin Natanticu a ajuns pe mâinile medicilor. Ce a pățit # Antena1
Eliza Natanticu, soția lui Cosmin Natanticu, a trecut prin momente dificile în urmă cu un an. Pierderea tatălui ei i-a declanșat probleme grave de sănătate, motiv pentru care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor.
12:20
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită # Antena1
S-a aflat care era desertul preferat al Elenei Ceaușescu, soția lui Nicolae Ceaușescu. Chiar fosta menajeră a dezvăluit rețeta secretă.
12:10
ADDA, Cătălin și Alexandru Rizea, primul videoclip de familie. Cum sună piesa „Tu știi”, lansată după experiența Power Couple # Antena1
După experiența lor de la Power Couple, ADDA și Cătălin au lansat un videoclip de senzație, împreună cu fiul lor, Alexandru. Artista a compus piesa „Tu știi”, în care a vorbit despre defectele sale, dar și despre puterea pe care i-o dă iubirea pentru soțul ei.
12:00
Azi, sezonul 3 Power Couple își va găsi perechea câștigătoare! Trei echipe vor lupta în marea finală până la epuizare. Ce urmează # Antena1
Power Couple, sezonul 3, ajunge astăzi, de la 20:30, la final, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o ediție incendiară, ce nu poate fi ratată!
11:50
Desertul favorit al Elenei Ceuașescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită # Antena1
S-a aflat care era desertul preferat al Elenei Ceaușescu, soția lui Nicolae Ceaușescu. Chiar fosta menajeră a dezvăluit rețeta secretă.
Ieri
00:40
Horoscop zilnic 25 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de miercuri, 25 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
24 februarie 2026
18:20
Cum arată buncărul în care s-a adăpostit Volodimir Zelenski. Ce a dezvăluit, la patru ani de la declanșarea războiului # Antena1
La patru ani de la declanșarea războiului în Ucraina, președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj neașteptat și a arătat imagini din buncărul în care s-a adăpostit, la începutul conflictului cu Rusia. Imaginile au devenit virale.
18:10
Trei zodii vor vărsa lacrimi amare la final de februarie 2026. Ce vești neplăcute vor primi nativii # Antena1
La final de februarie 2026, trei zodii vor vărsa lacrimi amare. Nativii se vor confrunta cu situații delicate, iar veștile neplăcute nu vor întârzia să apară.
17:20
Gabriela Cristea, fără strop de machiaj pe față. Adevărul despre tenul prezentatoarei TV: „Ești minunată!” # Antena1
Gabriela Cristea s-a afișat fără strop de machiaj pe rețelele sociale. Postarea prezentatoarei TV a generat o mulțime de like-uri și de reacții din partea fanilor.
17:20
Complimentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Mihai Bendeac. Ce a putut să-i spună Florin Piersic: „E prima dată în viața mea…” # Antena1
Mihai Bendeac a fost lăsat fără cuvinte de maestrul Florin PIersic care i-a făcut un compliment cu totul și cu toul neașteptat.
16:50
Comentariul lui Elon Musk despre Iisus care a pus pe jar Internetul. Ce a declarat miliardarul # Antena1
Comentariul recent al lui Elon Musk despre Iisus a dus deja la numeroase teorii despre cum miliardarul a început să își schimbe discursul legat de religie.
16:40
Andreea Marin a recunoscut ce boală are! Ce a dezvăluit vedeta și de ce a spus totul abia acum # Antena1
Recent, Andreea Marin și-a făcut curaj și a vorbit despre boala pe care o are. Ce a recunoscut vedeta pentru urmăritorii ei.
16:20
Fostul șef Google, avertisment sumbru despre „apocalipsa AI”. Cum ar putea divide societatea: „Lumea e în pericol” # Antena1
Fostul șef Google a emis un avertisment sumbru legat de „apocalipsa AI” și cum ar putea tehnologia să dividă societatea.
16:20
Mireasa sezon 13. Răsturnare de situație pentru Dorian și Roxi. Cum au răspuns cei doi, întrebați dacă se plac. Reacția Amaliei # Antena1
Răsturnare de situație pentru Dorian și Roxi. Cei doi au fost întrebați în emisia live de Mireasa de pe 24 februarie dacă se plac.
16:10
Mireasa, sezon 13. Ce decizie au luat Larisa și George despre cunoașterea lor: „Au avut o discuție de 3 minute” # Antena1
După o discuție de 3 minute, Larisa și George au decis să pună punct cunoașterii. Cei doi au dat această veste în emisia live de Mireasa de pe 24 februarie.
16:00
Carla, fiica Mirelei Vaida, a împlinit 11 ani. Cât de mult a crescut. Fetița seamănă foarte bine cu mama ei # Antena1
Carla, fiica Mirelei Vaida, a împlinit 11 ani. Cu această ocazie specială, prezentatoarea TV a publicat câteva poze cu fetița ei pe rețelele sociale. De asemenea, din dreptul postării nu a lipsit o descriere emoționantă.
16:00
Ce e „ploaia de sânge” și de ce apare în Europa. Experții au dezvăluit adevărul despre fenomenul rar # Antena1
Experții au dezvăluit ce e „ploaia de sânge” și de ce apare în Europa, un fenomen rar care s-ar putea întoarce pe continent în această lună.
15:40
Mireasa, sezon 13. La 3 zile de la ruperea cunoașterii cu Roxana, Sebastian a recunoscut că place o altă fată # Antena1
A rupt cunoașterea cu Roxana, i-a spus Paulei că între ei poate fi doar o prietenie și, în cele din urmă, a recunoscut că place o a treia fată. Sebastian a confirmat în emisia live de Mireasa de pe 24 februarie că o place pe Amalia.
14:50
Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, avertisment pentru o concurentă: „Dacă forțezi o imunitate, n-o să ți-o dau” # Antena1
Paula și Sebastian au avut o discuție după ce băiatul a rupt cunoașterea cu Roxana. Simona Gherghe i-a dat un avertisment Paulei, după ce a spus în repetate rânduri că vrea să meargă acasă.
14:10
Primele declarații ale Simonei Butură de la Insula Iubirii sezonul 8, după cererea în căsătorie. Ce detalii a scos la iveală # Antena1
Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, a avut parte de o surpriză de proporții din partea iubitului ei. Tânăra a fost cerută în căsătorie la Paris, după doar câteva luni de relație. Iată cu cine a complotat bărbatul pentru a organiza marele eveniment.
13:00
Mireasa, sezon 13. Ce i-a spus psihologul Eduard Puiu Halimei, după ce fata l-a fugărit pe Marian la petrecere # Antena1
Marian s-a simțit hărțuit de Halima la petrecerea de sâmbată din casa Mireasa. În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 23 februarie, s-a discutat despre acest subiect, iar psihologul Eduard Puiu i-a adresat o întrebare fermă fetei.
12:30
Românii celebrează Dragobetele în fiecare an pe data de 24 februarie. Sărbătoarea este dedicată iubirii și renașterii, însă puțini sunt cei care știu că această zi specială ascunde o legendă fascinantă.
12:10
Mireasa, sezon 13. După ce Sebastian și Roxana au întrerupt cunoașterea, mama băiatului a sunat. Ce a avut de spus # Antena1
Mama lui Sebastian a sunat și a vorbit cu fiul ei la Mireasa, Capriciile Iubirii, pe 23 februarie, după ce a oprit oficial cunoașterea cu Roxana. Doamna Onofrei cerut concurentului Mireasa să lase interacțiunile cu Paula.
12:10
În penultima ediție Power Couple, rezultatele probei de revenire vor conduce la o semifinală aparte! Show-ul, lider de audiență! # Antena1
În penultima ediție din sezonul 3 al emisiunii Power Couple România, rezultatele probei de revenire vor conduce la o semifinală spectaculoasă! Show-ul a fost lider de audiență cu ediția din 23 februarie 2026.
11:20
Intr-o lume in care educatia prin miscare devine tot mai importanta, clubul de inot s-a impus ca un reper al profesionalismului si sigurantei in domeniul inotului.
10:10
În peisajul sănătății publice actuale, conceptul de farmacie de încredere în România a evoluat constant, depășind simplul rol de punct de vânzare a medicamentelor. Astăzi, o farmacie modernă funcționează ca un punct de sănătate comunitar, unde pacienții caută nu doar produse, ci și expertiză, empatie și soluții personalizate pentru menținerea sănătății.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:40
Cine este zodia câștigătoare a lunii martie 2026! Scapă total de probleme și se bucură de ajutor de la Divinitate # Antena1
Astrologii au stabilit care este zodia câștigătoare a lunii martie 2026. El este nativul care scapă de probleme și se bucură de ajutor de la Divinitate.
21:50
Ce aduce Anul Calului de Foc din horoscopul chinezesc 2026! Ce se va întâmpla, care sunt zodiile favorizate și ce trebuie să faci # Antena1
Recent a început Anul Calului de Foc din horoscopul chinezesc, așa că descoperă ce se va întâmpla în 2026, care sunt zodiile favorizate și ce trebuie să faci ca să îți meargă bine.
19:30
Horoscop zilnic 24 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
eHoroscopul zilei de marți, 24 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
18:20
Secretul ascuns de Apple în ceasul de pe iPhone a devenit viral recent, după ce unii utilizatori au descoperit un detaliu interesant.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.