Horoscop zilnic 26 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

16:40

Un MacBook Pro 16” cu M1 Max, 64GB RAM și 4TB SSD nu este genul de laptop pe care îl înlocuiești “din mers”. Vorbim de o configurație de top, rară, gândită pentru lucru serios: editare video 4K/8K, proiecte mari în Photoshop, randare, muzică, programare, multitasking intens și volume mari de fișiere. Când un astfel de model refuză brusc să pornească, stresul e pe măsură: valoarea lui e mare, timpul pierdut costă, iar datele sunt, de multe ori, mai importante decât laptopul în sine.