Scandalul Epstein afectează și Harvard: Fostul președinte al universității nu va mai preda

Tot noi strângem cureaua - episodul trei. 20 de mii de angajaţi de la stat urmează să fie anunţaţi că... NU mai au loc de muncă. Alte 45 de mii de posturi dispar cu totul. Vorbim despre funcţionari din Primării, Consilii Judeţene şi din Ministere. Aşa arată marea reformă a administraţiei, adoptată aseară de Guvern, după luni la rând de negocieri tensionate. Poliţiştii locali vor fi luaţi în vizor la numărătoare - unul singur va avea în grijă 1.200 de oameni. Şi, în plus, va creşte vârsta de pensionare în structurile MAI, chiar şi în Armată. Iar peste toate acestea, ministrul Dezvoltării s-a gândit că e cazul să pună presiune pe oameni.... să-şi plătească taxele la stat, prin publicarea unei liste a ruşinii, cu numele datornicilor.