Momentul în care două maşini sunt înghiţite din senin de un crater în asfalt, în SUA

Pentru un copil de nouă luni, timpul ar trebui să însemne primele silabe, primii pași și primele râsete. Pentru Mathias însă aceste nouă luni de viață înseamnă urgență continuă. Inima lui bolnavă ar fi trebuit reparată încă de acum trei luni dar severitatea bolii, greutatea prea mică și listele de așteptare din spitale l-au adus astăzi în stadiul în care fiecare zi este crucială. Din fericire, bebelușul a fost acceptat la operație intervențională, în prima misiunea cardio umanitară din acest an susținută de Fundația Mereu Aproape. Îi puteți fi alături lui Mathias trimițând un SMS de 2 euro la 8848, număr fără recurență.