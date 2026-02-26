Momentul în care două maşini sunt înghiţite din senin de un crater în asfalt, în SUA
ObservatorNews, 26 februarie 2026 09:20
Secunde de groază în Nebraska unde două mașini au fost înghițite de un crater în asfalt. În înregistrarea video se observă cum cele două autoturisme opresc la semafor şi, brusc, sub ele se formează un crater uriaș.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
09:40
Prețuri reduse la schi în Postăvarul, la final de sezon. Ce facilități sunt mai ieftine pentru turiști # ObservatorNews
Finalul sezonului de schi aduce vești bune pentru turiști. Cei care aleg acum un weekend la munte vor scoate mai puţin din buzunar nu doar pentru transportul pe pârtii, ci și pentru alte facilităţi.
Acum 15 minute
09:30
Viceprimar din Mureș, reținut după ce refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor şi să i se preleveze probe # ObservatorNews
Situație inedită în Mureș. Viceprimarul comunei Pogăceaua, Ştefan Adelin Laurenţiu, a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce a încălcat legea. A refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor, a fost urmărit, s-a răsturnat cu maşina într-un şanţ şi a refuzat recoltarea de probe biologice.
Acum 30 minute
09:20
Mercur retrograd începe pe 26 februarie 2026 și aduce o perioadă intensă din punct de vedere astrologic. Comunicarea, deciziile importante și planurile de viitor pot fi afectate, iar fiecare zodie va resimți diferit această mișcare aparentă a planetei.
09:20
09:20
Islanda va organiza "în lunile următoare" un referendum privind aderarea la UE. Motivele invocate # ObservatorNews
Islanda va organiza, "în lunile următoare", un referendum pe tema reluării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Declaraţia a fost făcută miercuri de prim-ministrul Kristrun Frostadottir în timpul unei vizite în Polonia, scrie Reuters, citat de News.ro.
Acum o oră
09:10
Competiția pentru şefia DIICOT intră în faza finală. Cinci candidați susțin interviuri pentru două posturi # ObservatorNews
Astăzi au loc ultimele interviuri ale candidaţilor pentru şefia la vârful justiţiei. Cinci candidaţi sunt pe listă pentru cele două posturi de adjuncţi ai DIICOT. Printre ei se numără şi Alex Florenţa, actualul procuror general al României.
09:10
Starea traficului, 26 februarie 2026. Carosabil umed pe mai multe drumuri din ţară din cauza ninsorii # ObservatorNews
Reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au oferit noi detalii despre starea traficului din România, luni, 26 februarie 2026.
09:00
Un producător auto de lux face concedieri masive din cauza tarifelor SUA şi a scăderii cererii din China # ObservatorNews
Valul concedierilor loveşte industria auto de lux din Marea Britanie. Producătorul auto Aston Martin a anunțat miercuri că va concedia până la 20% dintre angajați. Măsura vine ca încercare de a reduce costurile, pe fondul taxelor de import impuse de SUA și al scăderii cererii pe piața din China, scrie CNBC.
09:00
Afacerea care înflorește în această perioadă. Prețurile variază de la 20 la 30 de lei # ObservatorNews
Şi, revenind la tematica lunii martie, ştiţi deja că din cadourile pe care le dăruim persoanelor dragi - în special femeilor din viaţa noastră, nu pot lipsi florile. Cele la ghiveci câştigă teren anul acesta. Zambilele parfumate, florile de cyclamen colorate sau lalelele sunt în topul preferinţelor.
Acum 2 ore
08:40
FBI a concediat cel puțin șase agenți implicați în ancheta deschisă în 2022 privind documentele clasificate găsite la reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago, potrivit presei americane. Președintele SUA s-a confruntat cu acuzații federale după ce ar fi păstrat documente secrete la finalul mandatului, în loc să le predea Arhivelor Naționale, iar proprietatea sa din Florida a fost percheziționată de anchetatori.
08:40
Afecțiunea medicală care lovește tot mai des tinerii. Întâlnită la 1 din 10 români sub 45 de ani # ObservatorNews
Până nu demult, credeam că infarctul este o afecţiune a bărbaţilor trecuţi de o anumită vârstă. Realitatea din spitale arată însă altceva: pacienţii sunt tot mai tineri, iar printre ei regăsim şi tot mai multe femei. Medicii atrag atenţia: stres permanent, coroborat cu un stil de viaţă dezorganizat, fac femeile mult mai expuse bolilor de inimă. 1 din 10 români care suferă un infarct are sub 45 de ani.
08:40
La doar 9 luni, Mathias așteaptă operația care îi poate salva viaţa, după luni de luptă cu o inimă bolnavă # ObservatorNews
Pentru un copil de nouă luni, timpul ar trebui să însemne primele silabe, primii pași și primele râsete. Pentru Mathias însă aceste nouă luni de viață înseamnă urgență continuă. Inima lui bolnavă ar fi trebuit reparată încă de acum trei luni dar severitatea bolii, greutatea prea mică și listele de așteptare din spitale l-au adus astăzi în stadiul în care fiecare zi este crucială. Din fericire, bebelușul a fost acceptat la operație intervențională, în prima misiunea cardio umanitară din acest an susținută de Fundația Mereu Aproape. Îi puteți fi alături lui Mathias trimițând un SMS de 2 euro la 8848, număr fără recurență.
08:30
Final de vacanţă cu zăpadă din plin. Pe schiuri sau snowboard, elevii se bucură de ultimele zile pe pârtie # ObservatorNews
Este ultima săptămână din vacanța de schi pentru elevii din 17 județe. De luni, toţi revin la şcoală. Până atunci, însă, se bucură din plin de pârtie! În Bucovina, asta se vede cel mai bine. Ninsoarea a completat tabloul iernii, iar zăpada îi încântă pe cei dornici de mișcare, ce nu s-au lăsat așteptați în stațiunea Vatra Dornei. În plus, s-au putut bucura de tururi ghidate şi vizite la impresionantul Cazino al Băilor.
08:20
Joi vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto de Dragobete, care au avut loc duminică, Loteria Română a acordat 36.172 de câştiguri în valoare totală de peste 2,94 milioane de lei.
08:10
Încă o ţară interzice energizantele minorilor sub 16 ani. Noi restricţii pentru băuturile cu multă cofeină # ObservatorNews
Spania va interzice vânzarea de băuturi energizante minorilor sub 16 ani. Inițiativa face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri care vizează protejarea sănătății copiilor și tinerilor. Restricția se extinde însă și pentru adolescenții de până la 18 ani, care nu vor mai putea achiziționa băuturi cu o concentrație mare de cofeină. România a interzis vânzarea energizantelor către tinerii sub 18 ani încă din 2024.
07:50
Horoscop 27 februarie 2026. Este o zi în care simţiţi nevoia să vă răsfăţaţi şi să vă bucuraţi de momentele relaxante.
Acum 4 ore
07:40
Alertă la graniță, după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian al României. 2 avioane F-16, ridicate de la sol # ObservatorNews
A fost din nou alertă aseară, la granița României, în timpul unui val de atacuri asupra Ucrainei. Armata a ridicat două avioane de luptă F-16 de la baza aeriană Fetești, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian al României, în timpul bombardamentului asupra porturilor de la Dunăre.
07:40
O seară care trebuia să fie una relaxantă s-a transformat într-o tragedie pentru un bărbat de 75 de ani din Timişoara. Acesta şi-a pierdut viaţa în sauna unei baze sportive.
07:20
Premierul Ilie Bolojan, vizită oficială la Bruxelles. Se va întâlni cu Ursula vor der Leyen # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită de lucru la Bruxelles, ocazie cu care va discuta cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Pe agenda discuțiilor se află recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR și priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028.
06:20
Scandalul Epstein afectează și Harvard: Fostul președinte al universității nu va mai preda # ObservatorNews
Lawrence Summers, fostul președinte al Universității Harvard, va demisiona din activitatea didactică la finalul anului universitar, după apariția unor documente care arată legături mai apropiate decât se știa cu Jeffrey Epstein.
Acum 12 ore
22:10
Preşedintele american Donald Trump şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au avut o discuţie telefonică miercuri, a declarat un oficial al Casei Albe pentru AFP, citată de Agerpres.
21:40
Viktor Orban acuză că liderii UE s-au înţeles cu Zelenski pentru continuarea războiului: O veste proastă # ObservatorNews
Liderii de la Bruxelles, conduşi de (preşedinta Comisiei Europene) Ursula von der Leyen, au convenit marţi cu preşedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski asupra continuării războiului, susţine prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un mesaj postat pe X.
21:30
Două avioane F16 ridicate de MApN, după atacuri ruseşti în apropiere de graniţă. RO-Alert, emis în Tulcea # ObservatorNews
Două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate de la sol, după ce radarele MApN au semnalat miercuri prezenţa unei drone în zona adiacentă spaţiului aerian naţional, fiind emis un mesaj RO-ALERT pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea.
21:30
Power Couple România, 25 februarie. Efort la limită în competiție! Oase și Maria Pitică luptă pentru finală # ObservatorNews
Power Couple România, 25 februarie 2026. Luiza și Cătălin Zmărăndescu vs. Oase și Maria Pitică la proba Un cuplu cu greutate!
21:20
Donald Trump s-a lăudat singur 107 minute în cel mai lung discurs rostit de un preşedinte american despre Starea Naţiunii. Tabăra opoziţiei i-a răspuns în trei cuvinte: rupt de realitate.
21:20
Vremea de mâine 26 februarie. Temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Maxime de 9 grade # ObservatorNews
Vremea se încălzeşte semnificativ mâine, iar temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi în mare parte senin, iar maximele se vor situa între 3 și 9 grade, în timp ce dimineața și noaptea, izolat, se va semnala ceață. La munte, temperaturile minime vor coborî până la -15 grade.
21:10
Delta Dunării, invadată de şacali: "Sapă şi pe sub garduri, trec şi de gardurile electrice, s-au adaptat mult" # ObservatorNews
A început vânătoarea în satele invadate de şacali, în Delta Dunării. Localnicii se plâng că prădătorii intră în curţi noapte de noapte, iar când nu găsesc de mâncare nu ezită să atace oameni. Ministerul Mediului a majorat la 400 numărul şacalilor care pot fi împuşaţi anul acesta.
21:10
Vestul Europei lovit de un val de căldură în ultimele zile de iarnă: 30 de grade în Franţa şi Spania # ObservatorNews
Primul val de căldură al anului a ajuns deja în vestul Europei. În Spania şi Franţa, temperaturile au urcat până aproape de 30 de grade, iar în multe regiuni au doborât recorduri istorice. Localnicii, dar şi turiştii au profitat de ocazie şi au făcut o baie de soare, unii la terase, iar alţii chiar la plaje.
21:10
Sindicatele din penitenciare, plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan pe care-l acuză de abuz în serviciu # ObservatorNews
Sindicatele din penitenciare anunţă, miercuri, că au formulat plângere penală împotriva prim-ministrului Ilie Bolojan pentru abuz în serviciu. Plângerea vizează adoptarea, cu rea-credinţă, a proiectului privit reforma administraţiei, "în condiţiile în care prim-ministrul a avut cunoştinţă că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a elaborat proiectul fără competenţă legală şi constituţională". De asemenea, sindicaliştii reclamă că actul normativ afectează în mod direct mai multe drepturi fundamentale.
Acum 24 ore
20:40
Probleme grave în sistemul feroviar românesc: "Se ia o piesă de pe o locomotivă, se pune pe alta" # ObservatorNews
Un vagon de nemulţumiri pentru CFR! 7 din 10 călători sunt deranjaţi de mizeria din trenuri, jumătate reclamă întârzierile mari, iar 6 din 10, confortul. La toate problemele se adaugă gările insalubre şi peroanele lipsă. Spre deosebire de majoritatea ţărilor de pe continent, modernizările feroviare din ţara noastră sunt modeste, iar numărul de călători pe calea ferată scade.
20:40
Pasajele din Bucureşti, în risc de colaps. Tânără, la un pas să fie lovită de o bucată de beton # ObservatorNews
Atenţie! Cad bucăţi din pasajul Mihai Bravu din Capitală. O tânără a atras atenţia unei echipe Observator, după ce a fost la un pas să ajungă la spital. O bucată de beton din balustrada podului s-a desprins şi a căzut la câţiva centimetri de ea. Podul are nevoie de reparaţii, dar încă nu este pe lista celor mai periculoase pasaje din oraş. Alte trei sunt în risc de colaps, dar consolidarea lor ar putea să înceapă abia la toamnă.
20:40
Celebrul miliardar Bill Gates recunoaşte, după săptămâni de controverse, că a întreţinut relaţii sexuale cu două tinere rusoaice. Mărturisirea vine după dezvăluirile din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein.
20:40
UDMR s-a aliat cu PSD la ajutoarele pentru pensionari. Bolojan: "Să facem un buget realist" # ObservatorNews
PSD şi UDMR fac front comun în faţa premierului la negocierile pentru Buget. Cer ajutoare pensionarii cu bani puţini, iar social-democraţii ameninţă încă o dată că rup Coaliţia de guvernare. Banii pentru primari şi împărţirea taxelor locale din Bucureşti sunt alte puncte nevralgice în discuţiile pentru Bugetul de anul acesta care încă nu a fost adoptat.
20:10
Alimentul care e mai ieftin ca niciodată. Preţul ascunde de fapt o criză profundă a României # ObservatorNews
Carnea de porc e mai ieftină ca niciodată. Pentru cumpărători, e o veste bună, numai că această ieftinire ascunde o criză profundă în fermele românești. Producătorii reclamă faptul că preţul pe care-l primesc este sub costul de producţie şi riscă falimentul. Asta ar putea însemna mai puțină carne românească pe rafturi.
20:00
Gropi din metru în metru şi roţi distruse pe DN1. Drumarii aşteaptă să se facă 10 grade pentru a le repara # ObservatorNews
Drumul Naţional 1 s-a transformat în traseu de slalom uriaş pentru şoferi, între Braşov şi Sibiu. Zăpezile au măcinat asflatul şi au lăsat gropi din metru în metru. Drumarii aşteaptă vreme mai bună ca să repare şoseaua. Până atunci, cei care decontează situaţia sunt şoferii, drumul s-a umplut de capace de roţi distruse.
19:50
Protest al profesorilor, care ameninţă cu greva generală. Salariu de 4.000 de lei cu 27 de ani experienţă # ObservatorNews
Profesorii ameninţă cu greva generală! Sute de sindicalişti au protestat astăzi în faţa Palatului Cotroceni şi i-au cerut preşedintelui să anuleze măsurile de austeritate din educaţie. Nicuşor Dan nu i-a primit la discuţii, dar un consilier de stat le-a promis că va transmite revendicările lor.
19:50
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani # ObservatorNews
După scăderea pensiilor pentru magistraţi, vine rândul militarilor şi poliţiştilor. Ministerul de Interne lucrează la un proiect de lege în acest sens, care va ajunge la premier luna viitoare. Poliţiştii au început protestele în faţa Guvernului.
19:40
Un profesor a intrat cu maşina în fosta iubită, care avea ordin de protecţie. Dă vina pe o coincidenţă # ObservatorNews
Un profesor de matematică din Caraş-Severin este anchetat de poliţişti după ce a intrat cu maşina pe contrasens și a lovit în plin automobilul condus de fosta iubită. Deşi susţine că a adormit la volan şi nu a fost nimic intenţionat, agenţii nu cred în coincidenţe. Victima ceruse ordin de protecție împotriva profesorului, care purta acum brăţară de monitorizare.
19:30
Un fost şef din Poliţie, pensionar special, pus şef la fabrica de armament. Cine e "sprânceana lui Batman" # ObservatorNews
Un pensionar special din Poliţie a fost numit administrator la fabrica de armament Sadu de ministrul USR al Economiei, Irinel Darău. Salvador Viorel Caragea a fost la rândul său membru USR, însă doar pentru o zi, înainte să i se ceară demisia, din cauza trecutului scandalos. A trecut apoi la AUR. Supranumit "sprânceana lui Batman", cât timp a fost şeful poliţiei din Gorj, Caragea a fost reclamat în mod repetat de subalterni pentru abuzuri.
19:30
Un medic mărturiseşte că a încălcat protocolul pentru a-şi salva pacienţii. "Trebui să faci improvizaţii" # ObservatorNews
Revoluţie în spitalele de urgenţă. Autorităţile pregătesc măsuri radicale după ce secţiile de terapie intensivă şi Unităţile de Primiri Urgenţe din toată ţara au devenit neîncăpătoare. Observator a vorbit cu medicii care se tem că nu mai pot trata pacienţii în stare critică. În fiecare cameră de gardă sunt oameni care ar avea nevoie de terapie intensivă, dar nu există paturi pentru ei. Mărturii în premieră şi soluţii de viitor, într-un nou episod "Sănătatea, cu garda jos".
19:10
Percheziţii la mafia pariurilor din România. Vizaţi, clubul Păuleşti şi fotbalistul Gabi Matei # ObservatorNews
Meciuri trucate şi pariuri ilegale - este ancheta care zguduie fotbalul. Mascaţii au intervenit în forţă în casele unor fotbalişti şi finanţatori bănuiţi că au câştigat aproape un milion de lei în câteva luni din blaturi. Procurorii au chemat la audieri un dublu campion cu FCSB şi un apropiat al lui Florin Salam.
18:50
Sindicaliștii din Guvern cer anchetarea penală a premierului Ilie Bolojan şi a ministrului Dezvoltării # ObservatorNews
Președintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, Noni Iordache, anunță că Sindicatul va sesiza Patrlamentul să procedeze la a solicita urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila.
18:50
Oana Fronea, medic, despre numărul mare de tineri care suferă un infarct: "Cel mai tânăr pacient, 25 de ani" # ObservatorNews
Până nu demult, credeam că infarctul este o afecţiune a bărbaţilor trecuţi de o anumită vârstă. Realitatea din spitale arată însă altceva: pacienţii sunt tot mai tineri, iar printre ei regăsim şi tot mai multe femei. Medicii atrag atenţia: faptul că trăim în stres permanent, coroborat cu un stil de viaţă dezorganizat, ne face, pe noi femeile, mult mai expuse... bolilor de inimă. Noi am analizat întreaga situaţie alături de Oana Fronea, medic primar cardiologie.
18:30
Bucureştiul, ameninţat cu invazia şobolanilor. Angajaţii CMEIB, protest pentru neplata salariilor # ObservatorNews
Circa 150 de angajaţi ai Companiei Municipale Eco Igienizare Bucureşti (CMEIB) au declanşat un protest. Avertizează că în lipsa activităţii lor Bucureştiul riscă să se confrunte cu probleme serioase. Asta după ce - spun ei - nu şi-au mai primit banii din 23 decembrie 2025.
18:20
Dacă ești un atlet în căutarea unui impuls chimic, opțiunile tale sunt limitate. Multe dintre medicamentele despre care se știe că funcționează - steroizii anabolizanți pentru a te face mai puternic, de exemplu, sau eritropoietina pentru a-ți crește rezistența - sunt interzise și au efecte secundare neplăcute. Între timp, multe suplimente legale par să nu facă nimic util.
18:10
Arabia Saudită ia în considerare un atac american în Iran şi majorează producţia şi exporturile de petrol # ObservatorNews
Arabia Saudită a început să îşi majoreze producţia şi exporturile de petrol, în conformitate cu un plan de rezervă care vizează scenariul în care un atac american asupra Iranului ar perturba livrările de petrol din Orientul Mijlociu, au declarat miercuri pentru Reuters două surse din apropierea acestui dosar.
18:10
O reacție a miliardarului american Sam Altman a stârnit revoltă: Cum văd, de fapt, lumea giganții din tech # ObservatorNews
Miliardarul american Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a stârnit reacții aprinse după ce a comparat energia necesară pentru antrenarea unui model AI cu energia necesară pentru formarea unui om de-a lungul vieții. Giganții din tehnologie și-au pierdut legătura cu umanitatea dacă au ajuns să compare chatboţii cu a trăi o viaţă de om, a comentat The Atlantic.
18:10
Descoperire şocantă în Reşiţa. Trupul unui bărbat de 35 de ani, găsit pe terasa unui bloc # ObservatorNews
Poliţiştii şi procurorii din Reşiţa au deschis, miercuri, o anchetă, după ce au fost sesizaţi cu privire la un bărbat de 35 de ani care se află pe plafonul unui bloc din oraş. La faţa locului echipajele medicale au constatat decesul.
17:40
(P) Siguranța casei tale: Detaliile tehnice care fac diferența între o renovare reușită și un risc major # ObservatorNews
Atunci când ne gândim la confortul casei, mintea ne zboară imediat la designul mobilierului sau la culoarea pereților. Totuși, arhitecții și experții în siguranță domestică avertizează că adevărata fundație a unei locuințe moderne nu stă în estetică, ci în calitatea infrastructurii electrice și a sistemelor de iluminat.
17:30
Cum recunoşti primele semne de infarct miocardic şi ce poţi să faci pentru a îl preveni # ObservatorNews
Până nu demult, credeam că infarctul este o afecţiune a bărbaţilor trecuţi de o anumită vârstă. Realitatea din spitale arată însă altceva: pacienţii sunt tot mai tineri, iar printre ei regăsim şi tot mai multe femei. Medicii atrag atenţia: faptul că trăim în stres permanent, coroborat cu un stil de viaţă dezorganizat, face femeile mult mai expuse bolilor de inimă.
