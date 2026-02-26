Horoscop 27 februarie 2026. Zodia care e gata să ia decizii importante

15:10

Cei patru ani de război din Ucraina au schimbat nu doar faţa Europei, ci şi a întregii lumi. Oficialii din Kiev au făcut o radiografie dură a celor 1.461 de zile de război de până acum: alarmele aeriene au sunat de peste 72 de mii de ori, au avut loc aproape 20 de mii de explozii, iar ruşii au lansat peste 13 mii de rachete şi 142 de mii de drone. Misiunea ONU de monitorizare a situaţiei din Ucraina a prezentat şi bilanţul civililor: peste 15 mii de morţi şi peste 41 de mii de răniţi.