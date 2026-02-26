Horoscop 27 februarie 2026. Zodia care e gata să ia decizii importante
ObservatorNews, 26 februarie 2026 07:50
Horoscop 27 februarie 2026. Este o zi în care simţiţi nevoia să vă răsfăţaţi şi să vă bucuraţi de momentele relaxante.
Încă o ţară interzice energizantele minorilor sub 16 ani. Noi restricţii pentru băuturile cu multă cofeină # ObservatorNews
Spania va interzice vânzarea de băuturi energizante minorilor sub 16 ani. Inițiativa face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri care vizează protejarea sănătății copiilor și tinerilor. Restricția se extinde însă și pentru adolescenții de până la 18 ani, care nu vor mai putea achiziționa băuturi cu o concentrație mare de cofeină. România a interzis vânzarea energizantelor către tinerii sub 18 ani încă din 2024.
Alertă la graniță, după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian al României. 2 avioane F-16, ridicate de la sol # ObservatorNews
A fost din nou alertă aseară, la granița României, în timpul unui val de atacuri asupra Ucrainei. Armata a ridicat două avioane de luptă F-16 de la baza aeriană Fetești, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian al României, în timpul bombardamentului asupra porturilor de la Dunăre.
O seară care trebuia să fie una relaxantă s-a transformat într-o tragedie pentru un bărbat de 75 de ani din Timişoara. Acesta şi-a pierdut viaţa în sauna unei baze sportive.
Premierul Ilie Bolojan, vizită oficială la Bruxelles. Se va întâlni cu Ursula vor der Leyen # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită de lucru la Bruxelles, ocazie cu care va discuta cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Pe agenda discuțiilor se află recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR și priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028.
Scandalul Epstein afectează și Harvard: Fostul președinte al universității nu va mai preda # ObservatorNews
Lawrence Summers, fostul președinte al Universității Harvard, va demisiona din activitatea didactică la finalul anului universitar, după apariția unor documente care arată legături mai apropiate decât se știa cu Jeffrey Epstein.
Preşedintele american Donald Trump şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au avut o discuţie telefonică miercuri, a declarat un oficial al Casei Albe pentru AFP, citată de Agerpres.
Viktor Orban acuză că liderii UE s-au înţeles cu Zelenski pentru continuarea războiului: O veste proastă # ObservatorNews
Liderii de la Bruxelles, conduşi de (preşedinta Comisiei Europene) Ursula von der Leyen, au convenit marţi cu preşedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski asupra continuării războiului, susţine prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un mesaj postat pe X.
Două avioane F16 ridicate de MApN, după atacuri ruseşti în apropiere de graniţă. RO-Alert, emis în Tulcea # ObservatorNews
Două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate de la sol, după ce radarele MApN au semnalat miercuri prezenţa unei drone în zona adiacentă spaţiului aerian naţional, fiind emis un mesaj RO-ALERT pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea.
Power Couple România, 25 februarie. Efort la limită în competiție! Oase și Maria Pitică luptă pentru finală # ObservatorNews
Power Couple România, 25 februarie 2026. Luiza și Cătălin Zmărăndescu vs. Oase și Maria Pitică la proba Un cuplu cu greutate!
Donald Trump s-a lăudat singur 107 minute în cel mai lung discurs rostit de un preşedinte american despre Starea Naţiunii. Tabăra opoziţiei i-a răspuns în trei cuvinte: rupt de realitate.
Vremea de mâine 26 februarie. Temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Maxime de 9 grade # ObservatorNews
Vremea se încălzeşte semnificativ mâine, iar temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi în mare parte senin, iar maximele se vor situa între 3 și 9 grade, în timp ce dimineața și noaptea, izolat, se va semnala ceață. La munte, temperaturile minime vor coborî până la -15 grade.
Delta Dunării, invadată de şacali: "Sapă şi pe sub garduri, trec şi de gardurile electrice, s-au adaptat mult" # ObservatorNews
A început vânătoarea în satele invadate de şacali, în Delta Dunării. Localnicii se plâng că prădătorii intră în curţi noapte de noapte, iar când nu găsesc de mâncare nu ezită să atace oameni. Ministerul Mediului a majorat la 400 numărul şacalilor care pot fi împuşaţi anul acesta.
Vestul Europei lovit de un val de căldură în ultimele zile de iarnă: 30 de grade în Franţa şi Spania # ObservatorNews
Primul val de căldură al anului a ajuns deja în vestul Europei. În Spania şi Franţa, temperaturile au urcat până aproape de 30 de grade, iar în multe regiuni au doborât recorduri istorice. Localnicii, dar şi turiştii au profitat de ocazie şi au făcut o baie de soare, unii la terase, iar alţii chiar la plaje.
Sindicatele din penitenciare, plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan pe care-l acuză de abuz în serviciu # ObservatorNews
Sindicatele din penitenciare anunţă, miercuri, că au formulat plângere penală împotriva prim-ministrului Ilie Bolojan pentru abuz în serviciu. Plângerea vizează adoptarea, cu rea-credinţă, a proiectului privit reforma administraţiei, "în condiţiile în care prim-ministrul a avut cunoştinţă că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a elaborat proiectul fără competenţă legală şi constituţională". De asemenea, sindicaliştii reclamă că actul normativ afectează în mod direct mai multe drepturi fundamentale.
Probleme grave în sistemul feroviar românesc: "Se ia o piesă de pe o locomotivă, se pune pe alta" # ObservatorNews
Un vagon de nemulţumiri pentru CFR! 7 din 10 călători sunt deranjaţi de mizeria din trenuri, jumătate reclamă întârzierile mari, iar 6 din 10, confortul. La toate problemele se adaugă gările insalubre şi peroanele lipsă. Spre deosebire de majoritatea ţărilor de pe continent, modernizările feroviare din ţara noastră sunt modeste, iar numărul de călători pe calea ferată scade.
Pasajele din Bucureşti, în risc de colaps. Tânără, la un pas să fie lovită de o bucată de beton # ObservatorNews
Atenţie! Cad bucăţi din pasajul Mihai Bravu din Capitală. O tânără a atras atenţia unei echipe Observator, după ce a fost la un pas să ajungă la spital. O bucată de beton din balustrada podului s-a desprins şi a căzut la câţiva centimetri de ea. Podul are nevoie de reparaţii, dar încă nu este pe lista celor mai periculoase pasaje din oraş. Alte trei sunt în risc de colaps, dar consolidarea lor ar putea să înceapă abia la toamnă.
Celebrul miliardar Bill Gates recunoaşte, după săptămâni de controverse, că a întreţinut relaţii sexuale cu două tinere rusoaice. Mărturisirea vine după dezvăluirile din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein.
UDMR s-a aliat cu PSD la ajutoarele pentru pensionari. Bolojan: "Să facem un buget realist" # ObservatorNews
PSD şi UDMR fac front comun în faţa premierului la negocierile pentru Buget. Cer ajutoare pensionarii cu bani puţini, iar social-democraţii ameninţă încă o dată că rup Coaliţia de guvernare. Banii pentru primari şi împărţirea taxelor locale din Bucureşti sunt alte puncte nevralgice în discuţiile pentru Bugetul de anul acesta care încă nu a fost adoptat.
Alimentul care e mai ieftin ca niciodată. Preţul ascunde de fapt o criză profundă a României # ObservatorNews
Carnea de porc e mai ieftină ca niciodată. Pentru cumpărători, e o veste bună, numai că această ieftinire ascunde o criză profundă în fermele românești. Producătorii reclamă faptul că preţul pe care-l primesc este sub costul de producţie şi riscă falimentul. Asta ar putea însemna mai puțină carne românească pe rafturi.
Gropi din metru în metru şi roţi distruse pe DN1. Drumarii aşteaptă să se facă 10 grade pentru a le repara # ObservatorNews
Drumul Naţional 1 s-a transformat în traseu de slalom uriaş pentru şoferi, între Braşov şi Sibiu. Zăpezile au măcinat asflatul şi au lăsat gropi din metru în metru. Drumarii aşteaptă vreme mai bună ca să repare şoseaua. Până atunci, cei care decontează situaţia sunt şoferii, drumul s-a umplut de capace de roţi distruse.
Protest al profesorilor, care ameninţă cu greva generală. Salariu de 4.000 de lei cu 27 de ani experienţă # ObservatorNews
Profesorii ameninţă cu greva generală! Sute de sindicalişti au protestat astăzi în faţa Palatului Cotroceni şi i-au cerut preşedintelui să anuleze măsurile de austeritate din educaţie. Nicuşor Dan nu i-a primit la discuţii, dar un consilier de stat le-a promis că va transmite revendicările lor.
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani # ObservatorNews
După scăderea pensiilor pentru magistraţi, vine rândul militarilor şi poliţiştilor. Ministerul de Interne lucrează la un proiect de lege în acest sens, care va ajunge la premier luna viitoare. Poliţiştii au început protestele în faţa Guvernului.
Un profesor a intrat cu maşina în fosta iubită, care avea ordin de protecţie. Dă vina pe o coincidenţă # ObservatorNews
Un profesor de matematică din Caraş-Severin este anchetat de poliţişti după ce a intrat cu maşina pe contrasens și a lovit în plin automobilul condus de fosta iubită. Deşi susţine că a adormit la volan şi nu a fost nimic intenţionat, agenţii nu cred în coincidenţe. Victima ceruse ordin de protecție împotriva profesorului, care purta acum brăţară de monitorizare.
Un fost şef din Poliţie, pensionar special, pus şef la fabrica de armament. Cine e "sprânceana lui Batman" # ObservatorNews
Un pensionar special din Poliţie a fost numit administrator la fabrica de armament Sadu de ministrul USR al Economiei, Irinel Darău. Salvador Viorel Caragea a fost la rândul său membru USR, însă doar pentru o zi, înainte să i se ceară demisia, din cauza trecutului scandalos. A trecut apoi la AUR. Supranumit "sprânceana lui Batman", cât timp a fost şeful poliţiei din Gorj, Caragea a fost reclamat în mod repetat de subalterni pentru abuzuri.
Un medic mărturiseşte că a încălcat protocolul pentru a-şi salva pacienţii. "Trebui să faci improvizaţii" # ObservatorNews
Revoluţie în spitalele de urgenţă. Autorităţile pregătesc măsuri radicale după ce secţiile de terapie intensivă şi Unităţile de Primiri Urgenţe din toată ţara au devenit neîncăpătoare. Observator a vorbit cu medicii care se tem că nu mai pot trata pacienţii în stare critică. În fiecare cameră de gardă sunt oameni care ar avea nevoie de terapie intensivă, dar nu există paturi pentru ei. Mărturii în premieră şi soluţii de viitor, într-un nou episod "Sănătatea, cu garda jos".
Percheziţii la mafia pariurilor din România. Vizaţi, clubul Păuleşti şi fotbalistul Gabi Matei # ObservatorNews
Meciuri trucate şi pariuri ilegale - este ancheta care zguduie fotbalul. Mascaţii au intervenit în forţă în casele unor fotbalişti şi finanţatori bănuiţi că au câştigat aproape un milion de lei în câteva luni din blaturi. Procurorii au chemat la audieri un dublu campion cu FCSB şi un apropiat al lui Florin Salam.
Sindicaliștii din Guvern cer anchetarea penală a premierului Ilie Bolojan şi a ministrului Dezvoltării # ObservatorNews
Președintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, Noni Iordache, anunță că Sindicatul va sesiza Patrlamentul să procedeze la a solicita urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila.
Oana Fronea, medic, despre numărul mare de tineri care suferă un infarct: "Cel mai tânăr pacient, 25 de ani" # ObservatorNews
Până nu demult, credeam că infarctul este o afecţiune a bărbaţilor trecuţi de o anumită vârstă. Realitatea din spitale arată însă altceva: pacienţii sunt tot mai tineri, iar printre ei regăsim şi tot mai multe femei. Medicii atrag atenţia: faptul că trăim în stres permanent, coroborat cu un stil de viaţă dezorganizat, ne face, pe noi femeile, mult mai expuse... bolilor de inimă. Noi am analizat întreaga situaţie alături de Oana Fronea, medic primar cardiologie.
Bucureştiul, ameninţat cu invazia şobolanilor. Angajaţii CMEIB, protest pentru neplata salariilor # ObservatorNews
Circa 150 de angajaţi ai Companiei Municipale Eco Igienizare Bucureşti (CMEIB) au declanşat un protest. Avertizează că în lipsa activităţii lor Bucureştiul riscă să se confrunte cu probleme serioase. Asta după ce - spun ei - nu şi-au mai primit banii din 23 decembrie 2025.
Dacă ești un atlet în căutarea unui impuls chimic, opțiunile tale sunt limitate. Multe dintre medicamentele despre care se știe că funcționează - steroizii anabolizanți pentru a te face mai puternic, de exemplu, sau eritropoietina pentru a-ți crește rezistența - sunt interzise și au efecte secundare neplăcute. Între timp, multe suplimente legale par să nu facă nimic util.
Arabia Saudită ia în considerare un atac american în Iran şi majorează producţia şi exporturile de petrol # ObservatorNews
Arabia Saudită a început să îşi majoreze producţia şi exporturile de petrol, în conformitate cu un plan de rezervă care vizează scenariul în care un atac american asupra Iranului ar perturba livrările de petrol din Orientul Mijlociu, au declarat miercuri pentru Reuters două surse din apropierea acestui dosar.
O reacție a miliardarului american Sam Altman a stârnit revoltă: Cum văd, de fapt, lumea giganții din tech # ObservatorNews
Miliardarul american Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a stârnit reacții aprinse după ce a comparat energia necesară pentru antrenarea unui model AI cu energia necesară pentru formarea unui om de-a lungul vieții. Giganții din tehnologie și-au pierdut legătura cu umanitatea dacă au ajuns să compare chatboţii cu a trăi o viaţă de om, a comentat The Atlantic.
Descoperire şocantă în Reşiţa. Trupul unui bărbat de 35 de ani, găsit pe terasa unui bloc # ObservatorNews
Poliţiştii şi procurorii din Reşiţa au deschis, miercuri, o anchetă, după ce au fost sesizaţi cu privire la un bărbat de 35 de ani care se află pe plafonul unui bloc din oraş. La faţa locului echipajele medicale au constatat decesul.
(P) Siguranța casei tale: Detaliile tehnice care fac diferența între o renovare reușită și un risc major # ObservatorNews
Atunci când ne gândim la confortul casei, mintea ne zboară imediat la designul mobilierului sau la culoarea pereților. Totuși, arhitecții și experții în siguranță domestică avertizează că adevărata fundație a unei locuințe moderne nu stă în estetică, ci în calitatea infrastructurii electrice și a sistemelor de iluminat.
Cum recunoşti primele semne de infarct miocardic şi ce poţi să faci pentru a îl preveni # ObservatorNews
Până nu demult, credeam că infarctul este o afecţiune a bărbaţilor trecuţi de o anumită vârstă. Realitatea din spitale arată însă altceva: pacienţii sunt tot mai tineri, iar printre ei regăsim şi tot mai multe femei. Medicii atrag atenţia: faptul că trăim în stres permanent, coroborat cu un stil de viaţă dezorganizat, face femeile mult mai expuse bolilor de inimă.
Român, găsit mort în Austria. Justiţia a decretat "crimă imposibilă" şi a închis cazul fără niciun vinovat # ObservatorNews
Un român de 49 de ani a fost găsit mort în Austria după ce un proiectil de 4,5 mm i-a provocat o hemoragie internă fatală. După o amplă anchetă, justiţia austriacă a închis cazul fără a condamna pe cineva pentru că ar fi vorba despre o "crimă imposibilă".
Un bucureştean de 45 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Piteşti pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de înşelăciune, el fiind suspectat că a determinat mai multe persoane să-i dea sume de bani în schimbul unor tirbuşoane.
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi # ObservatorNews
După lista ruşinii de care vă spuneam la începutul jurnalului, statul a mai găsit o modalitate prin care să ne preseze să ne plătim datoriile la stat. În cazul şoferilor, vorbim despre o adevărată pedeapsă: n-ai plătit amenda, rămâi fără permis. O zi pentru fiecare 50 de lei restanţă. Măsura este cuprinsă în ordonanţa care priveşte reforma administraţiei şi ar putea intra în vigoare la 1 septembrie.
"Lista ruşinii" revine, alături de o "listă a bun platnicilor". Planul ANAF pentru datornici # ObservatorNews
Tot noi strângem cureaua - episodul trei. 20 de mii de angajaţi de la stat urmează să fie anunţaţi că... NU mai au loc de muncă. Alte 45 de mii de posturi dispar cu totul. Vorbim despre funcţionari din Primării, Consilii Judeţene şi din Ministere. Aşa arată marea reformă a administraţiei, adoptată aseară de Guvern, după luni la rând de negocieri tensionate. Poliţiştii locali vor fi luaţi în vizor la numărătoare - unul singur va avea în grijă 1.200 de oameni. Şi, în plus, va creşte vârsta de pensionare în structurile MAI, chiar şi în Armată. Iar peste toate acestea, ministrul Dezvoltării s-a gândit că e cazul să pună presiune pe oameni.... să-şi plătească taxele la stat, prin publicarea unei liste a ruşinii, cu numele datornicilor.
Tânăr de 30 de ani, prins de jandarmi când se pregătea să "prizeze" droguri, într-o maşină # ObservatorNews
Un bărbat de 30 de ani a fost prins în flagrant de jandarmii din Sălaj, în noaptea de marţi spre miercuri, în timp ce se afla într-un autoturism unde pregătise, pe ecranul unui telefon, mai multe doze dintr-o substanţă albă, susceptibilă a avea efecte psihoactive.
ANAF scoate la vânzare un apartament cu o cameră și loc de parcare în comuna Giroc, județul Timiș. Licitația va avea loc pe 12 martie 2026, ora 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Timiș (str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, Amfiteatru, Timișoara).
Bill Gates recunoaşte că a avut relaţii extraconjugale, neagă că ar fi fost implicat în schemele lui Epstein # ObservatorNews
Cofondatorul Microsoft, Bill Gates, a recunoscut angajaților că a avut aventuri cu două femei ruse în timp ce era căsătorit cu fosta soție Melinda French Gates și că finanțatorul discreditat și traficantul de sex Jeffrey Epstein știa de încălcările sale, dar a negat orice altă implicare în schemele lui Epstein.
Analiză CNN: Zeci de înregistrări cu martori audiaţi de FBI în dosarul Epstein au dispărut # ObservatorNews
Zeci de înregistrări cu audierea martorilor FBI din ancheta referitoare la Jeffrey Epstein par să lipsească din volumul masiv de fişiere publicate de Departamentul de Justiţie (DOJ) luna trecută, potrivit unei analize CNN - inclusiv trei interviuri cu o femeie care l-a acuzat pe preşedintele Donald Trump că a agresat-o sexual în urmă cu zeci de ani.
România se împrumută de pe pieţele externe după ce a aprobat reformele de reducere a deficitului - Bloomberg # ObservatorNews
România a lansat miercuri o emisiune de obligațiuni pe piețele internaționale pentru prima dată în acest an, pentru a profita de îmbunătățirea percepției după ce Guvernul de la București a adoptat reformele necesare pentru reducerea deficitului bugetar, relatează Bloomberg.
Avocat din Bucureşti, condamnat că a condus beat. Omul a dat vina pe murăturile consumate de Mărţişor # ObservatorNews
Un avocat din Bucureşti, care în trecut a lucrat consilier la cabinetul a doi secretari de stat, a fost condamnat la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, după ce a fost prins băut la volan în urmă cu doi ani.
Un cuplu divorţează la fiecare 30 minute în România. Care sunt principalele motive invocate: "Educaţia e alta" # ObservatorNews
Românii au sărbătorit Dragobetele – ziua în care, tradițional, ne arătăm iubirea prin gesturi, declarații și cadouri. Această sărbătoare e și un bun prilej să privim fără filtre relațiile noastre. Şi un lucru vedem cu toţii: diferențele față de generațiile părinților sau bunicilor sunt evidente.
Bogdan Pîrlog se retrage din cursa pentru DIICOT, dar o menţine candidatura pentru funcţia de procuror general # ObservatorNews
Procurorul Bogdan Pîrlog anunţă, într-o postare pe Facebook, că îşi retrage candidatura pentru şefia DIICOT, însă o menţine pe cea pentru funcţia de procuror general. El consideră că experienţa, calităţile sale intelectuale şi profesionale, caracterul şi tot ansamblul competenţelor dovedite de-a lungul unei cariere de procuror de peste 25 de ani îl recomandă pentru funcţia de procuror general, în timp ce, printre candidaţii la conducerea DIICOT, se regăsesc profesionişti remarcabili, precum Ioana Albani, despre care afirmă că l a avut o prestaţie convingătoare la interviu.
Cel mai emoţionant moment trăit de reprezentantul ONU în România, de la începerea războiului din Ucraina # ObservatorNews
Cei patru ani de război din Ucraina au schimbat nu doar faţa Europei, ci şi a întregii lumi. Oficialii din Kiev au făcut o radiografie dură a celor 1.461 de zile de război de până acum: alarmele aeriene au sunat de peste 72 de mii de ori, au avut loc aproape 20 de mii de explozii, iar ruşii au lansat peste 13 mii de rachete şi 142 de mii de drone. Misiunea ONU de monitorizare a situaţiei din Ucraina a prezentat şi bilanţul civililor: peste 15 mii de morţi şi peste 41 de mii de răniţi.
Poliţist de frontieră, acuzat că a racolat o tânără şi a dus-o în Elveţia şi Germania pentru prostituţie # ObservatorNews
Un poliţist de frontieră în vârstă de 24 de ani este acuzat că a racolat o adolescentă spunându-i că o iubeşte şi că se va căsători cu ea, însă a dus-o în Elveţia şi Germania, unde a închiriat apartamente în care a determinat-o să se prostitueze. Potrivit anchetatorilor, fata era agresată fizic şi manipulată psihic.
