Ultima zi de interviuri pentru desemnarea şefilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT. Joi, sunt programaţi cei cinci candidaţi pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Codrin-Horaţiu Miron, candidat la şefia Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a afirmat că operaţiunile de tipul Ziua Z - denumire generică a operaţiunilor derulate în scopul destructurării unor grupări infracţionale - au reprezentat imaginea DIICOT, dar că acestea s-au mai diluat. El a precizat că ar vedea ”Zile Z” pe anumite zone şi pe anumite categorii de infracţiuni. Întrebat despre adaptarea la noile tehnologii, indlusiv la Inteligenţa Artificială, el a afirmat că aceasta este utilă ”pe zona transcript, convorbiri telefonice, pe zona de acte procesual penale”, dar nu ar generaliza-o la nivelul întregii activităţi. ”Aş face aliat, prieten, inteligenţa artificială dar nu mi-aş dori să ajung dependent, inteligenţa artificială să mă domine”, a explicat magistratul.