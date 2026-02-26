Marco Rubio anunţă o detensionare parţială a relaţiilor dintre Washington şi Beijing

13:00

NEPI Rockcastle, companie de real and #8209;estate comercial listată la bursă din Europa raportat la valoarea portofoliului, a obţinut în 2025 un profit distribuibil în valoare de 441 milioane de euro, în creştere cu 6,7% faţă de anul precedent. Venitul operaţional net (NOI) a ajuns la 618 milioane de euro, reprezentând o majorare de 11,2% faţă de 2024. Rezultatele au fost susţinute de achiziţiile majore de centre comerciale din Polonia, realizate la finalul lui 2024, de reducerea gradului de neocupare, de indexarea chiriilor şi de creşterea coşului mediu de cumpărături, toate pe fondul unui control strict al costurilor