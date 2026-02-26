Comitetul Paralimpic Român şi-a premiat sportivii!

19:30

* (Interviu cu Florian Munteanu, membru al Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor şi al Comitetului de Audit al Fondului Proprietatea)* La FP, am demonstrat că un Comitet care monitorizează administratorul cu diligenţă aduce valoare and #8221;* Votul secret este garanţia independenţei acţionarilor şi îl respect ca atare; dacă mandatul meu se va încheia prematur, voi pleca cu fruntea sus, ştiind că nu am făcut compromisuri în ceea ce priveşte integritatea and #8221;