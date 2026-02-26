Casa Albă cheamă la discuţii Microsoft, Meta şi Anthropic pe tema costurilor energiei
Bursa, 26 februarie 2026 07:50
Casa Albă intenţionează să organizeze la începutul lunii martie o reuniune cu mari companii din domeniul centrelor de date şi al inteligenţei artificiale, printre care Microsoft, Meta şi Anthropic, pentru a formaliza un angajament menit să protejeze consumatorii de creşterea costurilor la electricitate
Acum 10 minute
08:00
Aston Martin reduce personalul pe fondul presiunilor comerciale şi al cererii slabe din China # Bursa
Producătorul britanic de maşini de lux, Aston Martin, a anunţat, miercuri, că va reduce până la 20% din forţa de muncă, în încercarea de a compensa impactul tarifelor de import impuse de Statele Unite şi scăderea cererii pe piaţa chineză
08:00
Guvernul mexican a prezentat miercuri un proiect de reformă constituţională care vizează reducerea cu un sfert a costurilor sistemului electoral, scăderea numărului de parlamentari şi modificarea modului de scrutin, relatează AFP.
Acum 30 minute
07:50
Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită de lucru la Bruxelles, ocazie cu care va discuta cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
07:50
Infantino are and #8222;încredere deplină and #8221; în Mexic în ceea ce priveşte organizarea meciurilor de la Cupa Mondială # Bursa
Violenţele care au izbucnit în Mexic după moartea unui puternic lord al drogurilor au determinat mulţi să se întrebe dacă ţara va fi în măsură să găzduiască Cupa Mondială în puţin peste trei luni. Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, crede că da, relatează AP.
07:50
07:50
Comitetul Paralimpic Român a organizat miercuri seara prima ediţie a Galei Sportului Paralimpic, în cadrul căreia şi-a premiat performerii.
07:40
Coreea de Nord, pregătită să se and #8222;înţeleagă bine and #8221; cu Washingtonul dacă îi este recunoscut statutul nuclear # Bursa
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că Phenianul s-ar putea and #8222;înţelege bine and #8221; cu Statele Unite, cu condiţia ca statutul său nuclear să fie recunoscut, respingând în acelaşi timp încercările Seulului de dialog, a relatat agenţia oficială de ştiri joi, după închiderea congresului partidului de guvernământ.
07:40
Guvernul elveţian a anunţat miercuri viitoarea interdicţie totală a achiziţionării şi importului de gaz natural lichefiat rusesc, aliniindu-se astfel la cel mai recent pachet de sancţiuni impuse de Uniunea Europeană, transmite AFP.
Acum o oră
07:30
Bursele europene au închis pe plus miercuri, pe fondul reducerii tensiunilor din pieţe după ce administraţia americană a confirmat aplicarea unui tarif de 10% pentru importurile din UE şi alte state mari, revenind asupra nivelului de 15% anunţat în weekend, transmite CNBC.
07:30
Secretarul de stat american Marco Rubio, a declarat miercuri, înaintea vizitei lui Donald Trump la Beijing la sfârşitul lunii martie, că Statele Unite şi China au atins un anumit grad de stabilitate în relaţia lor tensionată de mult timp
Acum 2 ore
06:50
Volei masculin: Corona Braşov, Arcada Galaţi şi Dinamo Bucureşti, calificate în semifinalele Cupei României # Bursa
Echipele Corona Braşov, Arcada Galaţi şi Dinamo Bucureşti s-au calificat, miercuri, în semifinalele Cupei României, după disputarea manşei retur din sferturi. SCM Zalău a obţinut calificarea la începutul lunii.
06:50
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia ungară Veszprem HC, scor 35-28 (18-12), în etapa a XII-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este a 11-a înfrângere pentru Dinamo Bucureşti.
06:50
Campioana CSM Oradea a învins miercuri, în propriul bazin, formaţia CN Terrasa, scor 14-13, în manşa tur din optimile de finală ale LEN Euro Cup.
Acum 12 ore
22:00
Kremlinul a transmis miercuri că, în actualul context, o întâlnire între preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, nu este oportună.
21:40
Canada a anunţat miercuri că va acorda Cubei un ajutor umanitar în valoare de opt milioane de dolari canadieni (aproximativ 5,85 milioane de dolari americani), destinat achiziţionării de alimente.
21:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că lucrările de reparaţie la conducta Drujba, care transportă petrol rusesc către Europa Centrală şi de Est, vor necesita timp, respingând ideea că acestea ar putea fi finalizate rapid, aşa cum solicită UE şi Ungaria.
21:00
Ministrul german al Apărării susţine achiziţia de drone kamikaze, în ciuda controverselor legate de Stark Defence # Bursa
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a susţinut miercuri decizia de a achiziţiona drone kamikaze pentru Bundeswehr, stârnind controverse, întrucât unul dintre furnizori ar fi compania Stark Defence, în care are participaţii şi investitorul american Peter Thiel.
20:30
MApN: Dronă detectată în zona Sf. Gheorghe, după atacuri ruseşti asupra porturilor ucrainene de la Dunăre # Bursa
Două aeronave F-16 dislocate la Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate de la sol miercuri, după ce radarele Ministerului Apărării Naţionale au detectat o dronă în apropierea spaţiului aerian al României.
20:20
Prima fabrică ucraineană de drone a fost deschisă în Regatul Unit, a anunţat miercuri ambasadorul Ucrainei la Londra, Valerii Zalujnîi, potrivit Reuters.
20:00
Arabia Saudită îşi creşte producţia de petrol pe fondul riscului unui atac american asupra Iranului # Bursa
Arabia Saudită a început să îşi crească producţia şi exporturile de petrol, activând un plan de rezervă pentru eventualitatea în care un posibil atac american asupra Iranului ar afecta livrările de ţiţei din Orientul Mijlociu.
19:50
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a anunţat consolidarea măsurilor de securitate pentru infrastructura energetică strategică a ţării.
19:40
Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie şi tehnologie listat pe Piaţa Principală a BVB, a înregistrat în 2025 venituri operaţionale consolidate preliminare de 605,7 milioane de lei, în creştere cu 68% faţă de 2024 şi cu aproximativ 20% peste nivelul bugetat.
19:30
and #8222;Am acţionat exclusiv în limitele mandatului meu la FP, cu loialitate faţă de toţi acţionarii and #8221; # Bursa
* (Interviu cu Florian Munteanu, membru al Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor şi al Comitetului de Audit al Fondului Proprietatea)* La FP, am demonstrat că un Comitet care monitorizează administratorul cu diligenţă aduce valoare and #8221;* Votul secret este garanţia independenţei acţionarilor şi îl respect ca atare; dacă mandatul meu se va încheia prematur, voi pleca cu fruntea sus, ştiind că nu am făcut compromisuri în ceea ce priveşte integritatea and #8221;
19:20
Acum 24 ore
19:10
Arctic Stream raportează venituri de 101,4 milioane şi profit net de 3,4 milioane lei în 2025 # Bursa
Arctic Stream, integrator de infrastructură şi securitate IT listat la BVB sub simbolul AST, a încheiat anul 2025 cu venituri de 101,4 milioane de lei (aproximativ 19,9 milioane euro) şi un profit net de 3,4 milioane de lei (0,7 milioane euro), în pofida unui prim semestru marcat de scăderi.
18:50
BBC: Pe fondul presiunilor americane, Marea Britanie suspendă acordul de restituire a insulelor Chagos către Mauritius # Bursa
Guvernul britanic a decis să suspende procesul de ratificare a acordului prin care urma să transfere suveranitatea arhipelagului Chagos către Mauritius.
18:40
Domeniile Ostrov valorifică potenţialul remarcabil al soiului Sauvignon Blanc, oferind o ierarhie clară de etichete adaptate fiecărui tip de consumator.
18:30
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament o iniţiativă legislativă prin care propune reintroducerea sistemului de vot în două tururi pentru alegerea primarilor şi a preşedinţilor de Consilii Judeţene.
17:20
FIHR lansează un proiect de 2,5 milioane lei pentru creşterea competenţelor şi modernizare în industria hotelieră # Bursa
Federaţia Industriei Hoteliere din România (FIHR) a anunţat lansarea proiectului and #8222;FIHR: Focus pe Inovare, Harmonizare şi Reprezentare - Proiect pentru Viitorul Sectorului and #8221;, o iniţiativă în valoare de aproape 2,5 milioane de lei, menită să consolideze dialogul social şi să crească nivelul de competenţă al profesioniştilor din domeniu.
17:10
eToro: Acţiunile din domeniul turismului se apreciază pe măsură ce vacanţele de iarnă continuă # Bursa
O analiză realizată de platforma de tranzacţionare şi investiţii eToro arată că un coş echilibrat de acţiuni importante din sectorul turismului a avansat cu 17% în ultimul an, cu 108% în ultimii trei ani şi cu 124% în ultimii cinci ani.
17:10
Experţi europeni şi români au dezbătut viitorul securităţii cibernetice în cadrul conferinţei and #8221;Cyber Security: tehnică şi aspecte juridice, două feţe ale aceleiaşI monede and #8221; # Bursa
În urma acordului de colaborare dintre FPIAR - Federaţia Patronală a Industriaşilor şi Antreprenorilor din România şi ECCC - European Cybersecurity Competence Centre, ieri a avut loc o masă rotundă dedicată securităţii cibernetice
16:50
CFR: Contract de 42 milioane lei atribuit pentru reabilitarea unui pod pe ruta Dărmăneşti - Vicşani - Frontieră # Bursa
Compania Naţională de Căi Ferate and #8222;CFR and #8221; SA a anunţat că asocierea formată din Europan Prod SA, Confer Group SRL şi Pro Ami and #39;s Consulting SRL a câştigat contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de reabilitare a unui pod feroviar situat pe linia Dărmăneşti - Vicşani - Frontieră.
16:40
Şeful Statului Major al Forţelor Armate Poloneze, generalul Wieslaw Kukula, a avertizat miercuri că Rusia constituie o and #8222;ameninţare existenţială and #8221; pentru Polonia, subliniind că procesul de modernizare a armatei este întârziat, în pofida alocărilor bugetare record din ultimii ani.
16:30
Viktor Orban ordonă doreşte sporirea protecţiei infrastructurii strategice din domeniul energetic # Bursa
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a anunţat consolidarea măsurilor de securitate pentru infrastructura energetică strategică a ţării.
16:20
Camera Consultanţilor Fiscali solicită clarificări privind noile proceduri şi reguli de eşalonare ale plăţilor # Bursa
Modificările fiscale introduse prin al doilea pachet fiscal (Legea 239/2025) şi prin and #8222;Ordonanţa trenuleţ and #8221; (OUG 89/2025), referitoare la eşalonarea la plată a datoriilor, necesită clarificări rapide pentru a evita blocaje în aplicare, susţine Camera Consultanţilor Fiscali (CCF), care solicită precizări privind interpretarea noilor prevederi.
16:00
INS a lansat proiectul DISTINCT, o iniţiativă destinată modernizării şi digitalizării statisticii din România # Bursa
Institutul Naţional de Statistică (INS) a lansat miercuri proiectul DISTINCT (Date şi Informaţii Statistice Tehnologizate de Interes Naţional pentru Cunoaştere şi Transparenţă), o iniţiativă care marchează un pas important în modernizarea şi digitalizarea statisticii oficiale din România
16:00
Barcelona: Taxa turistică se dublează pentru a finanţa locuinţe accesibile şi a limita supraturismul # Bursa
Turiştii care aleg să viziteze Barcelona ar putea plăti în curând până la 15 euro pe noapte taxă turistică, după ce autorităţile au decis majorarea acesteia la unul dintre cele mai ridicate niveluri din Europa.
15:40
Compania Devhd a încheiat anul 2025 cu venituri de aproximativ 9,6 milioane de lei (~ 1,9 milioane euro), în creştere cu 43% faţă de anul anterior şi un indicator EBITDA de 3,7 milioane de lei reprezentând o majorare cu 200% faţă de 2024. Remarcabil este nivelul solid al marjei EBITDA care s-a situat în 2025 la 38,8%, ilustrând o profitabilitate sănătoasă, peste media industriei, datorită scalării inteligente a business-ului
15:40
BMW cere exceptarea de la taxele vamale UE pentru vehiculele Mini electrice produse în China # Bursa
BMW poartă discuţii cu Comisia Europeană privind introducerea unui posibil mecanism de preţ minim care ar putea înlocui taxele vamale aplicate de UE vehiculelor electrice Mini fabricate în China.
15:20
Directorul executiv adjunct pentru capabilităţi al Agenţiei Frontex, în vizită oficială în România # Bursa
În perioada 22-24 februarie, o delegaţie a Frontex, Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă, condusă de doamna Aija Kalnaja, director executiv adjunct pentru capabilităţi, a efectuat o vizită de lucru în România, la structurile Ministerului Afacerilor Interne
15:00
Preţul petrolului a încorporat în ultimele săptămâni riscul unei confruntări militare între SUA şi Iran, iar cotaţiile internaţionale reflectă deja această tensiune.
14:30
SUA cer Ucrainei să evite afectarea intereselor americane în atacurile asupra infrastructurii ruseşti # Bursa
Departamentul de Stat al SUA a solicitat guvernului de la Kiev să evite afectarea intereselor americane în cadrul atacurilor asupra infrastructurii ruseşti, a declarat marţi ambasadorul Ucrainei la Washington, Olha Stefanişîna.
14:20
ADVERTORIAL Livrări rapide şi eco-friendly! În ce trotinete electrice merită să investeşti pentru afacerea ta retail? TOP opţiuni # Bursa
Livrările urbane s-au schimbat radical în ultimii ani. Clienţii vor rapiditate, costuri mici şi, tot mai des, soluţii sustenabile. Pentru magazinele online cu livrare proprie, pentru lanţurile de retail sau pentru concepte de tip quick commerce, presiunea este reală: comenzile trebuie să ajungă repede, iar costurile operaţionale trebuie ţinute sub control
14:20
McDonald and #39;s: Contribuţie de 1,79 miliarde lei la PIB-ul României în 2024, cu investiţii şi proiecte sociale # Bursa
Premier Restaurants România, operatorul lanţului McDonald and #39;s în ţara noastră, a publicat rezultatele primei analize locale realizate împreună cu Oxford Economics pentru anul 2024, transmiţând că aceasta are un rol semnificativ în susţinerea economică prin crearea de noi locuri de muncă, investiţii şi colaborări cu furnizorii locali.
14:00
Reţeaua urbană de spaţii de coworking şi birouri flexibile cu capital românesc, aSpace, a înregistrat în 2025 o creştere a gradului mediu de ocupare la 85%, faţă de 80% în 2024 şi a ajuns la 390 de chiriaşi în portofoliu. Pe parcursul anului trecut, compania a atras 124 de clienţi noi şi şi-a extins suprafaţa administrată cu aproape 10%, până la aproximativ 7.000 mp
14:00
CSALB: Consumatorii au cerut băncilor în 2024-2025 reducerea costurilor la creditele aflate în derulare # Bursa
Consumatorii au solicitat instituţiilor bancare, în perioada 2024 - 2025, reduceri pentru costurile creditelor aflate în derulare
13:40
Isopan Est, parte a grupului italian Isopan S.p.A., anunţă numirea Directorului General, Toni Pera, în funcţia de Vicepreşedinte Delegat cu atribuţii executive pentru and #8222;Lavoro and Relazioni Industriali and #8221; (Relaţii de Muncă şi Politici Industriale) în cadrul Confindustria România, pentru mandatul 2026 - 2029
13:40
Zelenski: Negociatorii ucraineni se vor întâlni joi cu echipa SUA pentru a discuta despre reconstrucţia Ucrainei # Bursa
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunţă că negociatorii ucraineni se vor întâlni joi cu oficialii americani pentru a discuta despre reconstrucţia postbelică a ţării, inclusiv despre un propus and #8222;pachet de prosperitate and #8221;.
13:30
BCR Social Finance lansează un program pentru susţinerea tinerilor antreprenori din agribusiness # Bursa
BCR Social Finance, în parteneriat cu Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă, lansează Youth Agri Scaling, un program dedicat susţinerii tinerilor antreprenori din agricultură şi domeniul agroalimentar. Proiectul este finanţat printr-un grant de aproximativ 1,3 milioane de euro, acordat de Uniunea Europeană prin Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, şi urmăreşte sprijinirea antreprenorilor prin facilitarea accesului la finanţare şi educaţie antreprenorială aplicată
13:30
SoftServe: DevOps intră într-o nouă eră în 2026, AI şi securitatea devin priorităţi strategice # Bursa
SoftServe anunţă că modul în care organizaţiile dezvoltă şi operează sistemele IT prin practici DevOps continuă să se transforme în 2026, accentul fiind mutat de pe viteză şi scalare rapidă, în favoarea sustenabilităţii operaţionale şi a securităţii integrate nativ.
