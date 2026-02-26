Ilie Bolojan se întâlnește cu Ursula von der Leyen pentru a discuta viitorul fondurilor europene destinate României

13:30

Agresorii sexuali nu se vor mai putea angaja în şcoli, spitale, centre de îngrijire sau centre de educaţie fizică şi sport, indiferent că sunt publice ori private. Proiectul iniţiat de senatorul USR Ştefan Pălărie a fost de adoptat de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, iar acum merge la promulgare. Este vorba despre condamnaţii …