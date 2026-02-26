Horoscopul dragostei, 26 februarie 2026: Mercur retrograd scoate adevărul la suprafață

16:20

În România, femeile trăiesc în medie cu aproape opt ani mai mult decât bărbații. Și totuși, ultimii ani din viață sunt adesea umbriți de boli cronice, dezechilibre hormonale și o calitate scăzută a sănătății. De ce trăiesc femeile mai mult, dar nu neapărat mai bine? Și, mai ales, ce poate fi făcut concret pentru ca longevitatea să însemne vitalitate, nu supraviețuire?