Horoscopul dragostei, 26 februarie 2026: Mercur retrograd scoate adevărul la suprafață
Jurnalul.ro, 26 februarie 2026 07:50
Horoscopul dragostei pentru joi, 26 februarie 2026, vine cu un moment astrologic important: Mercur intră în mișcare retrogradă în zodia Pești. Deși acest tranzit este cunoscut pentru confuzie, întârzieri și neînțelegeri, de această dată el are un rol profund benefic în plan sentimental.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 30 minute
07:50
Horoscopul dragostei, 26 februarie 2026: Mercur retrograd scoate adevărul la suprafață # Jurnalul.ro
Horoscopul dragostei pentru joi, 26 februarie 2026, vine cu un moment astrologic important: Mercur intră în mișcare retrogradă în zodia Pești. Deși acest tranzit este cunoscut pentru confuzie, întârzieri și neînțelegeri, de această dată el are un rol profund benefic în plan sentimental.
07:50
Când ne gândim la monede antice, prima imagine care ne vine în minte este cea a unui cap de împărat sau a unei zeițe - portrete care par să marcheze doar autoritatea unei epoci.
Acum o oră
07:30
Sportul școlar, reglementat: competiții naționale, finanțare clară și acces egal pentru elevi
07:10
De la showman la simplu provocator. Semne ale declinului narativ în discursul lui Trump # Jurnalul.ro
Urmărit de zeci de milioane de oameni din lumea întreagă, discursul despre Starea Națiunii, susținut marți seară de președintele Trump, a părut o intervenție dezlânată, întinsă pe durata a aproape două ore, încărcată de neadevăruri, improvizații și digresiuni lipsite de substanță, ce păreau uneori simple încercări de a umple timpul.
Acum 2 ore
06:50
Astăzi, la „Dicționar”, deșirăm o salbă de cuvinte și nume cu înțelesuri uitate ori pierdute. Printre cele mai de seamă: Cartojani, Tărtășești, Dereneu, dar și termeni precum carne, cărtiță, poznaș. Bucurați-vă de lumina cunoașterii!
06:30
Scriitor, politician, erudit, Constantin-François Volney, conte de Chassebœuf, a fost născut la Craon, în 3 februarie 1757 și a murit la Paris, în 25 aprilie 1820. A fost, după cum veți afla, un personaj ilustru al secolului revoluțiilor.
06:10
Baritonul Erdős Róbert și pianistul Szőcs Botond, muzicienii geniali care reprezintă România la evenimente internaționale # Jurnalul.ro
Muzica de operă compusă de autori români, dar și alte creații ale unor compozitori din Europa de Est răsună pe multe scene ale lumii, în interpretarea a doi muzicieni excepționali: baritonul Róbert Erdős și pianistul Szőcs Boton.
Acum 8 ore
00:30
După 26 februarie 2026, trei zodii intră într-o perioadă cu oportunități, idei bune și perspective optimiste. Chiar dacă Mercur este retrograd, nu lăsa acest tranzit să te streseze
00:20
Președintele României este chemat în ajutorul angajaților din educație și al studenților lăsați fără burse și fără alte privilegii.
Acum 12 ore
00:00
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță că Guvernul este „la un pas” de adoptarea hotărârii privind reorganizarea Romsilva, care va reduce numărul direcțiilor de la 41 la 19 și va introduce contracte de mandat cu criterii clare de performanță.
25 februarie 2026
23:40
Cea de-a 76-a ediție a Festivalului Cântecului Italian de la Sanremo a început marți seară la emblematicul Teatru Ariston, cu un program de 30 de artiști care au urcat pe scenă pentru a-și prezenta cântecele din acest an.
23:30
Zelenski afirmă că rachetele Flamingo au fost utilizate pentru „atacuri reușite” în Rusia # Jurnalul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a precizat că toate rachetele FP-5 Flamingo lansate de Ucraina pentru atacul asupra fabricii de rachete balistice din Votkinsk, Rusia, și-au atins ținta, lucru care demonstrează „calitatea ridicată, dar și acuratețea” acestor rachete.
23:11
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a vorbit miercuri la Digi24 despre viitorul plajelor românești. Anul trecut, românii au cheltuit 11 miliarde de euro în vacanțe în străinătate, nemulțumiți de condițiile de pe litoral.
23:00
Atalanta a realizat o adevărată performanță miercuri seara, în play-off-ul Ligii Campionilor, reușind să întoarcă rezultatul din tur cu Borussia Dortmund (0-2) și să se califice în optimile competiției după o victorie cu 4-1, ultimul gol marcat din penalti în minutul 98.
23:00
Zăpada neagră din București, simbol al poluării. Buzoianu, întrebată dacă s-a îmbunătățit calitatea # Jurnalul.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a fost invitată miercuri la Digi24, unde a comentat imaginile cu zăpada înnegrită de pe străzile Bucureștiului, apărute după topirea ninsorii record din ultimele zile.
22:50
Unui bărbat de 75 de ani i s-a făcut rău și a murit în timp ce se afla într-o saună din Timișoara. Polițiștii au deschis o anchetă.
22:40
Florin Manole, despre noua grilă de salarizare: O grilă de salarizare unitară înseamnă una, nu două # Jurnalul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri seară că nu contestă necesitatea reducerii cheltuielilor statului, însă are rezerve serioase față de ideea introducerii unei grile de salarizare separate pentru o parte a administrației publice locale, în contextul reformei administrației.
22:30
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc și prosperitate pe 26 februarie 2026. Joi poartă energia unei Zile de Inițiere a Oii de Metal, iar lucrurile se mișcă repede.
22:10
Femeie transportată la spital, după ce copilul ei, de 11 ani, s-a urcat la volan şi a lovit-o cu maşina # Jurnalul.ro
Un copil de 11 ani s-a urcat la volan în locul mamei și a accidentat-o grav pe femeie, care a rămas prinsă între mașină și zidul unui imobil. Accidentul s-a produs miercuri după masa, în Șelimbăr, județul Sibiu.
22:00
Datorită influenței excentricilor Vărsători și a visătorilor Pești, persoanele născute în această lună rece de iarnă sunt printre cele mai creative.
21:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri că a aprobat certificarea a șapte noi centre de expertiză în boli rare. România ajunge astfel la 58 de centre recunoscute oficial la nivel național.
21:30
Sindicatele din penitenciare, plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan pentru abuz în serviciu # Jurnalul.ro
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) a formulat plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu privind responsabilitatea ministerială.
21:10
Dronă în zona adiacentă spațiului aerian românesc în urma unor atacuri rusești în Ucraina # Jurnalul.ro
Radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au semnalat, miercuri, prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național, după noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Sistemele de apărare antiaeriană au fost activate preventiv.
21:00
Dmitri Medvedev amenință Franța și Marea Britanie cu arme nucleare dacă sprijină Ucraina # Jurnalul.ro
Dmitri Medvedev a avertizat că Rusia ar putea folosi arme nucleare tactice împotriva Ucrainei și împotriva Franței și Marii Britanii dacă acestea furnizează tehnologie nucleară Kievului.
20:40
Grindeanu, consultare dacă PSD merge înainte cu Ilie Bolojan sau alt premier PNL și dacă USR rămâne # Jurnalul.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri într-un interviu acordat G4Media că va propune un vot intern în PSD pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vrea alt premier de la PNL.
20:30
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a comentat miercuri speculațiile privind o posibilă preluare a sa a conducerii Serviciul Român de Informații, subliniind că, în acest moment, nu există nicio discuție concretă pe acest subiect.
20:30
Scouse Pink, cântăreața cu „inimă de aur”, a murit după patru ani de luptă cu cancerul # Jurnalul.ro
O apreciată solistă din Liverpool, descrisă ca având „o inimă de aur”, a murit după o luptă curajoasă de patru ani cu cancerul. Beverley George, cunoscută publicului sub numele de scenă Scouse Pink, s-a stins marți dimineață.
20:10
Dialog cu societatea civilă pentru apărarea statului de drept – Președintele instanței supreme: "Justiția se fisurează unde începe compromisul" # Jurnalul.ro
Într-o perioadă marcată de coincidențe suspecte, dezinformare și presiuni disimulate asupra justiției, Înalta Curte de Casație și Justiție a organizat miercuri, la sediul său, a doua rundă de dezbateri în cadrul mecanismului consultativ permanent cu societatea civilă.
20:10
Mercur retrograd în Pești schimbă regulile jocului: Lecții karmice și revelații profunde # Jurnalul.ro
Ești pregătit pentru Mercur retrograd? Astrologia lunii februarie 2026, împreună cu o eclipsă puternică și mișcări istorice pentru planetele exterioare mari care stabilesc ere complet noi, prezintă unele dintre cele mai semnificative experiențe ale anului, și poate unele dintre cele mai intense și emoționante momente pe care le-ai avut în ultima perioadă.
20:00
„Marș la Moscova”, protest în fața Ambasadei Rusiei și comemorare a eroilor căzuți la Nistru # Jurnalul.ro
Grupul civic „Lupii Tricolori” organizează, în 2 martie, un protest în fața Ambasada Rusiei la București. Românii vor protesta față de declarațiile politice pro-Rusia, date de persoane publice, dar și politicieni. De asemenea, se vor comemora și soldații căzuți în războiul de pe Nistru.
19:40
200.000 de euro pentru 2 minute de discurs. Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan în SUA # Jurnalul.ro
Gândul publică în exclusivitate costurile deplasării delegației lui Nicușor Dan în SUA, la Consiliul Păcii al lui Donald Trump.
19:30
O femeie de 81 de ani din Agnita a murit după ce a fost disgosticată cu gripă. Este al șaptelea deces înregistrat în acest sezon din cauza gripei în județul Sibiu.
19:10
17 februarie 2026 a marcat Anul Nou Lunar și - după cum probabil ați auzit deja - începutul anului Calului de Foc. Acest eveniment intens energetic a avut loc într-o configurație excepțională, fiind în aceeași zi cu o eclipsă solară de Lună Nouă în Vărsător. Deci totul se întâmplă deodată!
Acum 24 ore
19:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Washington: Finalizarea Coridorului Vertical de gaze va aduce beneficii de sute de milioane de euro anual companiilor românești # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a reprezentat oficial România la Transatlantic Gas Security Summit, un summit ministerial organizat marți la Washington, unde a semnat, alături de reprezentanți ai Statelor Unite și ai mai multor state din Europa Centrală și de Est, o declarație comună pentru consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale în regiune.
19:00
Moneda naţională s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0953 lei, în scădere cu 0,01 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,0954 lei.
18:50
A murit Roxana Dascălu, jurnalistă și fondatoare Inițiativa România. Află cine a fost, ce a scris și ce mesaje emoționante i-au transmis colegii.
18:40
Sindicaliștii din Guvern cer anchetarea penală a premierului Bolojan și a ministrului Dezvoltării # Jurnalul.ro
Președintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, Noni Iordache, anunță că Sindicatul va sesiza Patrlamentul să procedeze la a solicita urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila.
18:30
Focar de gripă aviară într-o comună din județul Cluj. Ce măsuri trebuie să respecte populația # Jurnalul.ro
Autoritățile sanitar-veterinare din județul Cluj au instituit măsuri stricte de prevenire și control, după confirmarea unui focar de gripă aviară în comuna Gilău. Virusul a fost depistat la două exemplare de lebădă de vară (Cygnus olor), găsite moarte în zona lacului de acumulare Gilău–Someșu Rece.
18:10
Drama care a zguduit Hollywood-ul: Actorul Martin Short își plânge fiica pierdută mult prea devreme # Jurnalul.ro
Moartea fiicei lui Martin Short a zguduit lumea filmului. Katherine Short s-a stins la 42 de ani, iar actorul a transmis un mesaj emoționant. Detalii tulburătoare din spatele tragediei.
18:10
Primarul unei comune din Iași a dus localitatea într-o situație gravă. Edilul a ezitat să elibereze un certificat de urbanism pentru o firmă care voia să construiască un depozit de fructe din bani europeni. Astfel că societatea a pierdut finanțarea.
18:00
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles # Jurnalul.ro
Mecanismul EastInvest, destinat țărilor cele mai afectate de războiul din Ucraina, printre care și România, va fi lansat joi la Bruxelles.
17:40
Deputatul PSD Mihai Fifor sare din nou la gâtul lui Ilie Bolojan: „A pus din nou Parlamentul României între paranteze”.
17:30
Muzeul Luvru din Paris are un nou șef. Istoricul de artă Christophe Leribault, un director veteran, preia conducerea, asumându-și provocarea de a scoate cel mai mare muzeu din lume din criză, după jaful spectaculos din octombrie al bijuteriilor coroanei franceze.
17:10
Horoscop Martie 2026 pentru toate zodiile. Previziuni astrologice complete pentru dragoste, bani, carieră și sănătate. Află ce ți-au pregătit astrele.
17:00
Mai mulți studenți s-au adunat, miercuri, în fața rectoratului Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de decizia majorării taxelor din toamnă, decizie care a fost adoptată săptămâna trecută de Senatul UBB.
16:40
Guvernul Bolojan schimbă regulile jocului: ce se întâmplă cu primăriile, bugetarii, șoferii și companiile # Jurnalul.ro
Guvernul Bolojan a aprobat reforma administrației și un amplu pachet economic: concedieri masive, reguli noi pentru primării, amenzi mai dure pentru șoferi și investiții de 5 miliarde euro. Află toate măsurile.
16:40
SUA avertizează Ucraina să evite atacurile asupra Rusiei care afectează interesele americane # Jurnalul.ro
Administrația condusă de Donald Trump a transmis oficial un avertisment Ucrainei, solicitând ca forțele de la Kiev să evite atacurile asupra țintelor din Rusia care ar putea afecta interese economice americane.
16:30
Zelenski anunță că șeful delegației ucrainene se va întâlni joi, la Geneva, cu negociatorii SUA # Jurnalul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri faptul că șeful delegației ucrainene privind negocierile de pace, Rustem Umierov, se va întâlni joi, la Geneva, cu echipa americană. Liderul de la Kiev a anunțat și când ar putea avea loc următoarea întâlnire trilaterală SUA-Rusia-Ucraina.
16:20
Blenderul este probabil cel mai subestimat aparat din bucătărie. Mulți îl asociază doar cu smoothie-uri, dar posibilitățile sale depășesc cu mult zona băuturilor. De la supe creme catifelate până la aluaturi pentru clătite sau deserturi răcoritoare, un blender bun transformă ore de muncă manuală în minute de pregătire.
16:20
De ce trăiesc femeile mai mult? Conferința „Harta longevității feminine” aduce în prim-plan perspective medicale și științifice contemporane asupra sănătății femeilor # Jurnalul.ro
În România, femeile trăiesc în medie cu aproape opt ani mai mult decât bărbații. Și totuși, ultimii ani din viață sunt adesea umbriți de boli cronice, dezechilibre hormonale și o calitate scăzută a sănătății. De ce trăiesc femeile mai mult, dar nu neapărat mai bine? Și, mai ales, ce poate fi făcut concret pentru ca longevitatea să însemne vitalitate, nu supraviețuire?
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.