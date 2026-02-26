Diana Buzoianu, despre grămezile de zăpadă înnegrită de pe străzile din Capitală: Această poluare ajunge în plămânii noştri, doar că n-o vedem în fiecare zi

14:30

Bărbatul din judeţul Iaşi, judecat pentru că şi-a atacat, anul trecut, fosta soţie cu ciocanul şi apoi a turnat benzină pe ea şi i-a dat foc în faţa blocului în care ea locuia, a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru omor calificat. Dusă în stare foarte gravă la spital, femeia a murit la mai puţin de o săptămână de la eveniment. Bărbatul era recidivist şi fusese eliberat din închisoare cu trei luni înainte de termen, unde s-a aflat tot pentru agresarea fostei soţii. Decizia Tribunalului Iaşi nu este definitivă, putând fi contestată în zece zile de la comunicare