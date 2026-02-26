Data la care intră pensiile românilor în martie 2026. Calendarul oficial anunțat de autorități
DigiFM.ro, 26 februarie 2026 11:50
Pensiile românilor vor fi plătite în martie 2026 conform unui calendar oficial stabilit de autorități, însă luna aceasta vine cu o mică modificare față de programul obișnuit, din cauza faptului că prima zi a lunii cade într-o zi nelucrătoare.
