Rachetele iraniene pot într-adevăr să lovească Europa? Ce se află în arsenalul Teheranului
Euractiv.ro, 26 februarie 2026 09:20
De-a lungul anilor, Iranul a dezvoltat un arsenal vast pentru țintirea de la distanță a inamicilor săi. Aceasta este o consecință directă a războiului cu Irakul lui Saddam Hussein din anii '80, scrie „Corriere della Sera” (Italia).
Acum 15 minute
09:30
Spionii ruși ar fi transformat proprietăți împrăștiate în toată Europa de Vest într-o rețea de „cai troieni” meniți să sprijine, la momentul potrivit, o campanie coordonată de destabilizare, notează „L'Express” (Franța).
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:00
VMSZ îndeamnă maghiarii din Voivodina să susțină FiDeSz-KDNP la alegerile din 12 aprilie # Euractiv.ro
Alianța Maghiară din Voivodina (VMSZ) îi va îndemna în următoarele săptămâni pe maghiarii cu drept de vot din Voivodina să susțină FiDeSz-KDNP (Partidul Popular Creștin Democrat) la alegerile din 12 aprilie, notează MTI.
09:00
Prim-ministrul Ilie Bolojan are joi, la Bruxelles, o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR, anunță Biroul de presă al Guvernului.
08:50
Diplomație: În fața tăvălugului Trump, Uniunea Europeană își pierde capacitatea de reacție # Euractiv.ro
Statele membre ale UE conduse de populiști naționaliști împărtășesc în mare măsură agenda lui Donald Trump și nu mai ezită să joace pe cont propriu, chiar dacă acest lucru înseamnă supunere față de americani, scrie „Liberation” (Franța).
Acum 2 ore
08:30
Nimeni nu și-a imaginat că războiul din Ucraina va dura atât de mult. Majoritatea europenilor erau convinși că Rusia va ataca, Occidentul va condamna și viața va continua normal, dar s-au înșelat, scrie „La Razon” (Spania).
08:30
Ucraina este o țară candidată, negocierile fiind în desfășurare, dar procesul „se bazează pe merit și nu pe un calendar”, se insistă la Bruxelles, relatează „20 Minutos” (Spania).
Acum 12 ore
22:00
Grindeanu vrea referendum în PSD pentru a afla dacă Bolojan mai e dorit în funcția de premier # Euractiv.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat într-un interviu pentru G4Media că vrea să facă o consultare în partid legată de viitorul Coaliției și, cel mai important, viitorul lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului.
20:50
Curtea de Apel Cluj anulează derogările pentru neonicotinoide. Decizia nu e definitivă # Euractiv.ro
Curtea de Apel Cluj a pronunțat miercuri o hotărâre prin care anulează derogările emise de Ministerul Agriculturii pentru utilizarea pesticidelor neonicotinoide, substanțe interzise în Uniunea Europeană din cauza riscurilor pentru mediu și sănătate.
Acum 24 ore
17:30
Trei legi noi și modificarea altor patru separă Bulgaria de a patra plată în cadrul PRR # Euractiv.ro
Pe măsură ce se apropie alegerile generale anticipate din Bulgaria, rămâne întrebarea cum și dacă vor fi implementate reformele cheie din cadrul Planului de Redresare și Reziliență, care sunt necesare pentru ca Sofia să primească 2,5 miliarde euro.
17:20
15:50
Nici așa, nici altfel: Primăria Cluj nu denunță „deocamdată” contractul pentru Centura Metropolitană # Euractiv.ro
Primăria Cluj-Napoca a anunțat că nu denunță, deocamdată, unilateral contractul pentru Centura Metropolitană, deși pe 24 februarie a expirat termenul anunțat inițial pentru clarificarea suspiciunilor de fraudă invocate în legătură cu licitația.
15:30
Discursul despre Starea Uniunii: Trump prevestește o „epocă de aur”, dar alegătorii sunt nemulțumiți # Euractiv.ro
Președintele american Donald Trump s-a lăudat în discursul său despre Starea Uniunii, susținut marți seară în Congresul SUA începând cu ora locală 21:00 (miercuri dimineață, 4:00, ora României), că a inaugurat „epoca de aur a Americii”.
15:30
Judecătorii îi cer președintelui să retrimită Parlamentului legea privind pensiile speciale # Euractiv.ro
Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) i-a solicitat marți președintelui Nicușor Dan retrimiterea în Parlament, spre reexaminare, a Legii privind modificarea pensiilor de serviciu.
15:10
„Trăim un coșmar”. Lideri democrați critică discursul lui Trump privind Starea Uniunii # Euractiv.ro
Liderul democrat din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a calificat discursul președintelui Trump despre Starea Uniunii de marți seară (miercuri dimineață, ora României) un „dezastru total” plin de „minciuni, propagandă și ură”, relatează EFE.
14:40
Orban: Liderii de la Bruxelles „au convenit cu Zelenski asupra continuării războiului” # Euractiv.ro
Liderii de la Bruxelles, conduși de Ursula von der Leyen, au convenit marți cu președintele Zelenski asupra continuării războiului, susține prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un mesaj difuzat miercuri pe Facebook, citat de MTI.
14:20
România rămâne campioana inflației în UE, deși rata anuală a prețurilor a coborât în ianuarie # Euractiv.ro
Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut la 2,0% în ianuarie 2026, de la 2,3% în decembrie 2025, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.
13:00
Președintele american Donald Trump s-a lăudat marți seară, în discursul privind Starea Uniunii, cu realizările administrației sale într-un an de mandat, susținând că e ”epoca de aur” a SUA.
12:20
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de Autorizație electronică de călătorie - ETA # Euractiv.ro
Începând de miercuri, 25 februarie, cetățenii din 85 de țări, inclusiv cei din statele membre UE, care nu au nevoie de viză pentru a intra în Regatul Unit trebuie să aibă o Autorizație electronică de călătorie (ETA) înainte de a călători.
12:00
Pentru o protecție mai eficientă a victimelor violenței domestice, autoritățile locale vor fi obligate să informeze clar victimele asupra dreptului de a solicita prelungirea ordinului de protecție și sunt introduse măsuri mai severe pentru agresorii
11:30
USR începe un demers legislativ transpartinic privind reproducerea umană asistată medical (RUAM) în România.
11:10
CCR amână cu o lună pronunțarea pe sesizarea AUR privind numirile la TVR și Radioul public # Euractiv.ro
Judecătorii CCR s-au reunit miercuri în ședință, iar în circa 30 de minute de discuții au decis să amâne cu o lună, până pe 25 martie, sesizările partidului extremist AUR privind numirile în Consiliile de Administrație de la TVR și Radiol public.
11:00
10:20
Una dintre măsurile adoptate de Guvern pentru a aduce bani și pentru a reforma administrația este cea care condiționează dreptul de a conduce de plata amenzilor rutiere.
Ieri
09:10
Întâlnirea cu amanta, evadarea în pădure cu un lansator de rachete, rănile: așa a căzut El Mencho # Euractiv.ro
Liderul traficanților de droguri a murit lângă un lansator de rachete, ghemuit în tufișurile din Tapalpa, nu suficient de dese pentru a-l proteja de armata mexicană. A murit în zori, după o scurtă și zadarnică evadare, scrie „La Repubblica” (Italia).
09:00
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, este „suspectat de complicitate la terorism” în Rusia # Euractiv.ro
Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, este anchetat penal în Rusia pentru promovarea activităților teroriste. Ziare pro-guvernamentale rusești au relatat că Durov este suspectat de „complicitate la activități teroriste”.
08:50
Guvernul Orbán e aspru criticat pentru că a blocat al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei # Euractiv.ro
Tot mai multe state UE critică guvernul ungar pentru blocarea împrumutului destinat Ucrainei, deja aprobat la nivel politic, precum și adoptarea noului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, relatează „Népszava” (Ungaria).
08:40
Exporturile de țiței rusesc sunt mai mari decât înainte de începerea războiului din Ucraina, dar veniturile generate au scăzut, potrivit unui raport publicat marți și citat de „La Tribune” (Franța).
08:30
În ciuda scăderii comenzilor, fabricile ucrainene de confecții visează să devină atelierele Europei # Euractiv.ro
La Ujhorod, la granița cu Slovacia, carnetele de comenzi ale fabricilor de îmbrăcăminte se subțiază după retragerea multor mărci europene Războiul le afectează competitivitatea și le împinge spre producția militară, notează „Liberation” (Franța).
08:20
Liderii țărilor G7, inclusiv Donald Trump, și-au afirmat „sprijinul neclintit pentru Ucraina în apărarea integrității sale teritoriale și a dreptului său la existență”, într-un comunicat emis marți, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
08:10
Ministrul ucrainean al apărării a prezentat un plan de acțiune pentru încheierea războiului # Euractiv.ro
Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a prezentat, marți, planul de acțiune al Ucrainei pentru încheierea războiului, structurat în jurul a trei obiective strategice, notează „Suspilne” (Ucraina).
08:10
În patru ani statele UE au cheltuit miliarde de euro pentru a-i sprijini pe ucraineni din punct de vedere militar, umanitar și financiar. Dar e o investiție necesară pentru a ne apăra democrațiile împotriva amenințării rusești.
07:50
În urmă cu patru ani, la 24 februarie 2022, în jurul orei 3 și 40 de minute, prima coloană de tancuri rusești a pătruns pe teritoriul regiunii est-ucrainene Luhansk, iar locuitorii multor orașe s-au trezit în urma atacurilor primelor rachete inamice.
07:30
În ciuda oboselii populației, a scandalurilor de corupție și a demiterii mâinii sale drepte, Andrii Iermak, președintele ucrainean nu și-a văzut niciodată cota de popularitate coborând sub 52% (opinii favorabile), scrie „Le Monde” (Franța).
07:00
06:10
24 februarie 2026
21:00
Guvernul a adoptat marți seară prin două OUG reforma administrației centrale și locale, adică reducerea suprapunerilor instituționale și eficientizarea proceselor interne ale instituțiilor, dar și pachetul PSD privind relansarea economică.
19:20
Flancul Estic - divizat în privința acțiunilor lui Donald Trump în Venezuela și Groenlanda # Euractiv.ro
Atacul militar american din Venezuela și eforturile președintelui Trump de a achiziționa Groenlanda au dezechilibrat chiar și cei mai proatlantiști aliați din Flancul Estic.
15:50
În cadrul reuniunii de marți a Consiliului Afaceri Generale, miniștrii din UE au fost invitați de Comisie și de președinția Consiliului să marcheze începutul lucrărilor Centrului european pentru reziliența democratică.
14:10
Viitorul Ucrainei este în Europa, a reiterat Roberta Metsola, la 4 ani de la declanșarea războiului # Euractiv.ro
Parlamentul European a marcat marți patru ani de la lansarea invaziei la scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.
13:00
Președintele Nicușor Dan a transmis marți că, în urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate: Rusia a atacat Ucraina.
13:00
Într-un scurt mesaj transmis marți, la patru ani de la începerea războiului în Ucraina, premierul Ilie Bolojan a declarat că rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe.
11:10
Florin Barbu, Ministrul Agriculturii, a cerut Comisiei Europene într-un set de patru măsuri ca mărcile proprii ale marilor magazine din Uniunea Europeană să nu mai reprezinte mai mult de 20% din totalul volumului de marfă.
10:40
26 de clustere narative toxice în 14 luni, multe postări conțin un limbaj extrem de violent, uneori folosit pentru a hărțui figuri publice - o analiză a 4473 postări pe Bluesky, Facebook, TikTok, Twitter/X și YouTube.
10:20
Radu Miruță: În primele zile, România a fost extraordinară. Ne-am deschis casele. Am ajutat # Euractiv.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis marți că ccum 4 ani, lumea s-a schimbat într-o dimineață, după ce un război în Europa, "ceva ce mulți dintre noi credeam imposibil, a început chiar lângă granița noastră".
10:10
Deloc surprinzător, Kim Jong-un a fost reales lider al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord # Euractiv.ro
Realegerea liderului a avut loc luni în cadrul unui congres extraordinar, care are loc în mod normal o dată la cinci ani, scrie „Le Monde” (Franța).
10:00
Parlamentul Ungariei își reia activitatea luni, de la ora 13:00, în ultima sesiune a legislativului ales în 2022, înaintea alegerilor. Sesiunea de primăvară va fi mai scurtă și este programată în două etape: 23–25 februarie și 9–11 martie.
09:50
Departe de prudența diplomației clasice, ambasadorul Statelor Unite face o serie de declarații care irită executivul francez, până la punctul de a transforma dezacordurile în incidente oficiale, scrie „Le Point” (Franța).
09:50
Este sau nu gafa lui Donald Trump de a-l numi pe Nicușor Dan „premier" un semnal diplomatic # Euractiv.ro
Vizita președintelui Nicușor Dan la Washington a devenit virală nu prin tema centrală - prima reuniune a Consiliului pentru Pace în Gaza -, ci prin gafa președintelui american Donald Trump.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Violențe în Mexic, după ce armata l-a ucis pe „El Mencho”, liderul cartelului de droguri din Jalisco # Euractiv.ro
Duminică noaptea au izbucnit violențe în Mexic, după uciderea lui „El Mencho”, cunoscutul lider al cartelului de droguri Jalisco New Generation, una dintre cele mai puternice organizații criminale din țară, relatează „Euronews” (Italia).
