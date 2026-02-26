Silviu Predoiu: „Bolojan nu înțelege nimic. E încruntat, dar nu are habar despre ce vorbește. Este concentrat ca un cub de vegeta”
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum Ilie Bolojan joacă masca încruntatului, fără a ști despre ce vorbește. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu Predoiu: „Nu înțelege. Dumnealui nu înțelege nimic. Ați văzut, iese și ne vorbește […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre um România era irelevantă, iar acum este complet pierdută. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu Predoiu: „România este pierdută. România era irelevantă deja, în momentul de față este pierdută. Nu intră […]
Trump îl felicită pe Gianni Infantino la aniversarea a 10 ani de la preluarea președinției FIFA: Sper să mai fie încă 30 de ani # Gândul
Donald Trump l-a felicitat pe Gianni Infantino cu ocazia aniversării a unui deceniu de când a preluat șefia FIFA. Președintele american, care a primit un premiu improvizat pentru pace de la FIFA, i-a urat lui Infantino să mai rămână la conducerea FIFA încă 20-30 de ani. „Felicitări lui Gianni Infantino pentru cei 10 ani de […]
Bolojan a aterizat de urgență la Bruxelles cu legea pensiile de serviciu ale magistraţilor promulgată, în plic. Ce speră să recupereze premierul # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a aterizat de urgență miercuri seara la Buxelles cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, promulgată de președintele Nicușor Dan, în plic, în speranța că va putea recupera cele 231 de milioane de euro din PNRR condiționate de acest lucru. Deși acest jalon avea termenul limită în noiembrie 2025, Bolojan speră […]
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul de aseară: Au IQ scăzut. Ar trebui să se urce într-o barcă cu Robert De Niro # Gândul
Într-o postare pe Truth Social, Președintele american Donald Trump le-a atacat dur pe cele două politiciene democrate Ilhan Omar și Rashida Tlaib, două membre ale Camerei Reprezentanților din Congres, pentru că i-au întrerupt discursul despre Starea Națiunii. Trump a spus despre ele că au „IQ scăzut” pentru că au „țipat incontrolabil” în timpul discursului său. […]
Silviu Predoiu: „Nicio persoană din servicii nu a specificat ingerința rusă în rapoartele oficiale. Știu foarte bine că politicienii se sucesc” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Silviu Predoiu a vorbit despre raportul SIE privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, afirmând că în raport nu s-ar găsi dovezi clare privind ingerința rusă în procesul electoral. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Fostul ofițer SIE, Silviu Predoiu, susține că în raportul privind anularea alegerilor, serviciile secrete […]
Un scenariu de film prost se transformă în realitate. Un oraș american este pustiit de un pârjol fără sfârșit # Gândul
Istoria orașului american Centralia din Pennsylvania USA poate fi inspirația, de nu este cumva, al unui scenariu de film horror prost. Un oraș minier abandonat sub care mocnește un incediu timp de zeci de ani. Urbea americană, odinioară prosperă, a fost părăsită din cauza incendiului subteran care este estimat să se mistuie peste câteva sute […]
Carnea de porc este mai ieftină ca niciodată, dar – deși pentru cumpărători e o veste bună – această ieftinire ascunde de fapt o criză profundă în fermele românești. Producătorii reclamă faptul că preţul pe care-l primesc este sub costul de producţie şi riscă falimentul, ceea ce ar putea însemna mai puțină carne românească pe […]
Cele două legume care pot înlocui cu succes carnea. Sunt foarte gustoase și se găsesc în orice magazin din România # Gândul
Din motive religioase sau pentru a adopta un stil de viață mai sănătos, multă lume încearcă să reducă foarte mult consumul de carne sau chiar să o înlocuiască, în cel mai bun caz, cu legume, scrie csid.ro. Așadar, cu ce înlocuim carnea astfel încât să nu simțim lipsa ei? În general, rafturile magazinelor sunt pline […]
„Calul Troian” rus în apărarea românească. Răspunsurile CSAT, MAE și MAI despre cazul Automecanica Mediaș # Gândul
Administrația Prezidențială și Ministerul Afacerilor Externe au răspuns solicitărilor „Adevărul” în cazul Automecanica Mediaș, companie ajunsă sub controlul unor oameni de afaceri ruși, care ridică semne de întrebare serioase în contextul unui contract de 857 de milioane de euro semnat de Ministerul Apărării pentru producția de vehicule blindate. Contractul, semnat cu compania turcă Otokar, vizează […]
Silviu Predoiu: „În fotografia cu Nicușor Dan și Rubio, eroul principal e pardesiul lui Lazurca” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Silviu Predoiu a comentat prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace de la Washington, dar și poza vehiculată în presă în care acesta apare alături de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, analizând relevanța acesteia în termeni politici. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu Predoiu […]
Sezonul ploilor record de 40 de zile este pe cale să se încheie în Franța. Vremea rea le-a ruinat vacanțele turiștilor de Sf. Valentin # Gândul
Franța a înregistrat recent cel mai îndelungat sezon ploios din 1959 încoace. A debutat pe 14 ianuarie și s-a încheiat pe 22 februarie. În doar 40 de zile a plouat cât într-o iarnă întreagă. A întrecut recordul stabilit în 2023, anul în care a plouat neîntrerupt timp de 32 de zile consecutive. „Este cea mai […]
„Odihnă profundă” în hotelul din adâncurile pământului. Cu ce sacrificii te poți caza în cea mai liniștită cameră din lume # Gândul
O parte dintr-o fostă mină de ardezie din inima regiunii Snowdonia din Țara Galilor, a fost transformată într-un hotel pentru excentrici. La 419 metri adâncime a fost inaugurat cel mai izolat hotel subteran din lume, o destinație unde luxul atipic se câștigă doar cu o doză serioasă de adrenalină sau țicneală, relatează cotidianul Blick, preluat […]
O pagină de silvicultori dezvăluie că Diana Buzoianu a anunțat reorganizarea Romsilva înainte ca aceasta să aibă loc: „Studioul de film al USR a reorganizat Romsilva înaintea Guvernului” # Gândul
Pagina de silvicutori „Din Pădure” a lansat un atac direct la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, după ce aceasta a anunțat printr-un clip video reorganizarea Romsilva, înainte ca hotărârea de Guvern să fie adoptată oficial. Potrivit silvicultorilor, un clip video în care ministra afirma că a „livrat” hotărârea privind reorganizarea Romsilva a fost publicat pe […]
Doi pensionari din Elveția au cerut și primit ajutore sociale de sute de mii de euro, timp de zece ani, deși aveau peste un milion de euro în conturi # Gândul
Doi pensionari din Zürich, Elveția, soț și soție au solicitat și primit timp de aproape zece ani plăți suplimentare sub formă de ajutor social, pe lângă pensia lor, deși cei doi dețineau economii de peste un milion de euro. În cele din urmă, s-au autodenunțat, și-au recunoscut vina și au returnat banii, dar tot nu […]
Compania AI Anthropic a primit ultimatul 3 zile de la Șeful Pentagonului pentru a permite armatei SUA să utilizeze Claude # Gândul
Compania de Inteligență Artificială Anthropic din spatele chatbotului Claude a primit marți un ultimatul de 72 de ore de la șeful Pentagonului, Pete Hegseth, potrivit NPR. Până vineri, compania trebuie să se conformeze deciziei secretarului Departamentului de Război. În caz contrar, Pete Hegseth va recurge la o lege adoptată în anul 1950 prin care obligă […]
Marius Tucă Show începe joi, 26 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Marius Tucă Show începe joi, 26 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
Cum a reușit o femeie să evite taxa de bagaj la avion, pentru a lua mai multe haine cu ea: „Este a doua oară când fac asta și știam că funcționează” # Gândul
Laura Poole, o britanică în vârstă de 33 de ani, a preferat o variantă alternativă în loc să achite un bagaj suplimentar la zbor. Femeia a zburat din Bristol către Glasgow, în data de 22 februarie 2026, cu o cursă a companiei Ryanair, plătind aproximativ 70 de euro pentru zborul dus-întors. Dar, pentru că urma […]
Unde se află cea mai ieftină casă din zona de proximitate Schengen. Poate fi cumpărată cu doar 10.000 de euro # Gândul
Piața imobiliară este în continuă mișcare. În funcție de zonă, de oportunități economice de moment sau perspectivă totul schimbă. În timp ce locuințele s-au scumpit la nivel național, în medie, cu peste 13% în ultimul an, iar prețul pe metru pătrat a ajuns la aproape 2.000 de euro, o proprietate din satul Șoimoș, județul Arad, […]
Ministrul Apărării, Radu Miruță, despre numirea lui Viorel Caragea ca administrator special la UM Sadu: „A fost premiat de două ori Polițistul Anului” # Gândul
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a explicat cum a ajuns fostul șef al Inspectoratului de Poliție Județen (IPJ) Gorj, Viorel Salvador Caragea, să fie numit administrator special la Uzina Mecanică (UM) Sadu. Printre altele, el a precizat că a vorbit și cu ministrul Economiei, Irineu Darău, care i-a spus că Viorel Salvador Caragea îndeplinește toate […]
Fiica Elenei Lasconi a ieșit din Partidul Socialist Român: „Orice compromis ar însemna o trădare a propriei ființe” # Gândul
Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, pare să fie într-o totală derivă ideologică. Pe vremea când locuia la Paris, Oana se declara un anticapitalist transilvănean, mebru al LGBTQ, socialist, veteran al jocurilor pe calculator și muzician wannabe. Pe X se autointitula aka Kandly. De asemenea, aspira să devină scritoare. Ca simpatizantă a comuniştilor, chiar a luat […]
Diana Buzoianu îi ia apărarea lui Darău după numirea lui Caragea la UM Sadu: „Pare că este un om care are curajul să se lupte cu cei care fură” # Gândul
Diana Buzoianu i-a luat apărarea ministrului Economiei, Irineu Darău, după controversele apărute în jurul numirii lui Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special al Uzinei Mecanice Sadu, una dintre fabricile strategice din industria de apărare. Invitată la Digi24, Diana Buzoianu a fost întrebată dacă ar fi luat aceeași decizie și dacă minsitrul a greșit […]
Criticile formulate la adresa președintelui Nicușor Dan pentru neparticiparea la reuniunea de la Kiev dedicată marcării a patru ani de la declanșarea invaziei ruse indică existența unei presiuni sistemice asupra statului român. Această presiune pare exercitată de actori și medii care pun în plan secundar interesul național și care promovează teza unei suprapuneri perfecte între […]
O firmă britanică face o predicție tulburătoare: Nici măcar gropile nu vor putea ține pe loc mașinile fără șofer # Gândul
Startup-ul britanic Wayve s-a declarat încrezător în tehnologia din spatele mașinilor autonome după ce a făcut afirmația controversată că „nici măcar gropile de pe șosele” nu le vor putea ține pe loc. Firma a investit un buget de 1,1 miliarde de lire sterline mașinile fără șoferi , bani colectați de la investitori, inclusiv de la producătorul […]
ANAF scoate din nou la vânzare o garsonieră, cu loc de parcare aferent. Fiscul a oferit toate detaliile licitației # Gândul
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că scoate din nou la vânzare o garsonieră, cu loc de parcare aferent, situată în comuna Giroc, din județul Timiș. Licitația se desfăşoară în conformitate cu Publicaţia de vânzare nr. TMG_DEF 60-13/23.02.2026, 2741/23.02.2026 și va avea loc pe 12 martie 2026, ora 14:00, la sediul Administrației Județene […]
Marcel Ciolacu îl mitraliază pe Bolojan după ce s-a dus la petrecerea de la Ploiești: „S-a grăbit să sărbătorească tăierile într-un local de lux” # Gândul
Marcel Ciolacu reacționează dur după apariția în presă a imaginilor cu premierul Ilie Bolojan la o petrecere organizată la Ploiești, în aceeași zi în care Guvernul a adoptat ordonanțele de austeritate. Ciolacu susține, într-o postare pe Facebook, că ultimele date ale INS arată o scădere puternică a consumului de bunuri și servicii, pe fondul creșterii […]
Efectul concedierilor lui Bolojan: Primarii au ajuns să dea cu mătura în primării, după ce au rămas fără oameni # Gândul
Reforma administrativă promovată de Guvernul Bolojan începe să producă efecte directe în teritoriu. După reducerea personalului din primăriile mici, mai mulți edili spun că au rămas fără consilier personal, fără secretar, fără șoferi și fără funcții de conducere. În unele localități, primarii susțin că au ajuns să facă aproape tot singuri: redactează documente, se ocupă […]
Bolojan a petrecut cu Nazare și cu Predoiu după ședința de guvern în care a adoptat ordonanțele cu tăieri. Cine a fost sărbătoritul, omul de campanie al lui Crin Antonescu # Gândul
După ședința de Guvern în care au fost adoptate ordonanțele de austeritate ce prevăd concedierea a aproximativ 13.000 de bugetari, premierul Ilie Bolojan a participat la o petrecere organizată la Ploiești, cu prilejiul zilei de naștere a deputatului Mircea Roșca, membru PNL și implicat în campania lui Crin Antonescu. Mircea Roșca a publicat pe Facebook […]
Dronă în zona spațiului aerian românesc. Armata a ridicat două avioane F-16. Populația a fost avertizată prin RO-Alert. Anunțul MApN # Gândul
Miercuri, seară, cetățenii din România au primit un nou mesaj RO-alert, de alertă extremă, în care era vizată populația din nord-estul și centrul Tulcei, în contextul războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina. Radarele MApN au semnalat prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de […]
Clujul universitar stă pe un butoi de pulbere. Studenții se revoltă împotriva majorărilor exorbitante a taxelor de școlarizare # Gândul
Clujul universitar se pregătește de revoltă. Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai anunță proteste de amploare după ce Senatul instituției a adoptat, în 16 februarie, cea mai mare creștere a taxelor de școlarizare din ultimii ani. Organizaţia Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai (OSUBB) susține că argumentele transmise conducerii nu s-au regăsit în decizia finală, publică Actuaal de […]
Katherine Elizabeth Short, fiica celebrului actor de comedie Martin Short, a murit la vârsta de 42 de ani. Care a fost cauza decesului # Gândul
Katherine Short, fiica actorului Martin Short, a murit luni, la Los Angeles, din cauza unei răni prin împuşcare autoprovocate, au transmis autoritățile americane. „Cu profundă durere confirmăm trecerea în nefiinţă a lui Katherine Hartley Short. Familia Short este devastată de această pierdere şi solicită respectarea intimităţii, în aceste momente”, a confirmat decesul reprezentantul lui Martin […]
Bundestagul a aprobat un acord decisiv pentru dotarea armatei germane cu drone printr-un acord cu un miliardar american # Gândul
Parlamentarii germani au aprobat un acord pentru dotarea armatei germane cu drone furnizate de miliardarul american Peter Thiel. Potrivit DW , s-au făcut mici schimbări. Comitetul de Buget al Parlamentului German a aprobat contracte importante pentru echiparea armatie germane cu mii de drone de luptă, ca parte a intensificării eforturilor de combatere a amenințării rusești. Dronele vor […]
Nominalizările pentru cea de-a 34-a ediție a Galei Premiilor UNITER. Micile surprize și marile omagii # Gândul
Uniunea Teatrală din România a anunțat, miercuri, nominalizările pentru Premiile Galei UNITER 2026, aferente anului teatral 2025, iar evenimentul va avea loc luni, 25 mai 2026, la Sala Majestic a Teatrului Odeon din București. Potrivit UNITER, pe baza propunerilor primite din partea teatrelor și a propunerilor membrilor Senatului UNITER, în ședința din 23 februarie 2026 […]
Primăria Drăgășani anunță că vrea să interzică păcănelele în oraș, după modelul Slatina: „Nu mai au ce căuta lângă drumul spre școală” # Gândul
Primăria Drăgășani, județul Vâlcea, anunță că pregătește interzicerea sălilor de jocuri de noroc din oraș, după ce și primarul orașului Slatina a promis că va închide toate păcănelele. Într-un mesaj public pe Facebook, administrația locală transmite că orașul „face pasul spre normalitate” și își propune să devină „al doilea oraș din regiune eliberat de mirajul […]
Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri într-un interviu acordat G4Media că va propune un vot intern în PSD pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă propune un alt premier de la PNL. Votul intern din PSD va arăta dacă partidul vrea să rămână în […]
ASF anunță că România a încheiat capitolul pensiilor private pentru aderarea la OCDE. Când vor primi românii banii din Pilonul 2 # Gândul
România a închis oficial capitolul privind pensiile private în procesul de aderare la OCDE, după ce a îndeplinit toate recomandările din acest domeniu. Anunțul a fost făcut de Dan Armeanu, vicepreședinte la ASF, responsabil de piața pensiilor private, într-un interviu pentru Mediafax. Potrivit acestuia, evaluările făcute la Paris arată că România are unul dintre cele […]
Oana Țoiu anunță că agresorii sexuali nu se vor mai putea angaja în şcoli, spitale sau centre de educaţie fizică şi sport # Gândul
Ministrul de Externe Oana Țoiu anunță că Plenul Camerei a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit căruia agresorii înscriși în Registrul național al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale sau de exploatare a unor persoane ori asupra minorilor nu se vor mai putea angaja în școli, spitale, centre de îngrijire sau centre de educație […]
Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a discutat despre meciurile care vor stabili play-off-ul Superligii și despre șansele echipe sale de a rămâne în primele șase formații ale campionatului, care se vor lupta pentru titlul de campioană. CFR Cluj e pe locul cinci, 47 de puncte, și îi trebuie două puncte din duelurile […]
Pilotul rănit în capturarea lui Maduro a primit Medalia de Onoare în timpul discursului lui Trump în fața Congresului # Gândul
Un pilot american de elicopter a fost rănit în raidul în care a fost capturat dictatorul Venezuelei, Nicolás Maduro, Marți, cu ocazia discursului ținut despre Starea Națiunii în cadrul Congresului, acesta a primit Medalia de Onoare a Congresului din partea președintelui Donald Trump. Americanul Eric Slover pilota elicopterul CH-47 Chinook care a coborât asupra „fortăreței […]
Formația Trooper desființează acuzațiile deputatei POT care vrea să le anuleze concertele. „Prin muzica noastră copiii sunt învățați istorie. Ea este în Comisia de Cultură. E grav. România are probleme reale” # Gândul
Solistul formației Trooper, Alin Dincă, pe numele de scenă „Coiotu”, a afirmat în exclusivitate pentru Gândul, că deputata POT s-a bazat strict pe criterii superficiale, în intenția ei de a le anula concertele. Artistul a subliniat că politiciana, membră a Comisiei de Cultură, nu s-a documentat corect în privința muzicii pe care o fac, ale […]
Un președinte din Superliga a tunat când a auzit ce a declarat șeful LPF: „Să îi dea un tricou cu FCSB și poate îl bagă Gigi la pauză” # Gândul
Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, s-a enervat când a auzit ce a declarat președintele LPF. Gino Iorgulescu a anunțat că ar fi bine ca FCSB să fie în play-off, afirmația sa venind când mai sunt două etape din Superliga și mai multe echipe se bat pentru un loc de play-off, inclusiv FC […]
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Gândul prezintă cheltuielile oficiale ale Administrației Prezidențiale, avion plus cazare și delegația care l-a însoțit pe președinte. Suma sare de 200.000 de euro # Gândul
Gândul publică în exclusivitate costurile deplasării delegației lui Nicușor Dan în SUA, la Consiliul Păcii al lui Donald Trump. Cazarea și avionul transatlantic au costat peste 200.000 de euro, a transmis Administrația Prezidențială la solicitarea Gândul. În cheltuieli nu este inclusă și suita Serviciului de Protecție și Pază (SPP) care l-a însoțit pe președinte. Aghiotanții […]
Gino Iorgulescu, anunț care agită echipele din Superliga: „Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” # Gândul
Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a spus că necalificarea FCSB în play-off ar fi un dezavantaj pentru Superliga pentru că formația roș-albastră atrage mai mulți fani la stadion, adică ar veni mai mulți bani din vânzarea de bilete și ar fi o rețetă mai avantajoasă pentru toate cluburile. FCSB e pe locul șapte, […]
Aliatul rușilor, China, dezminte acuzațiile Moscovei și spune că nu există informații despre transferul de arme nucleare către Ucraina # Gândul
China, un aliat al Rusiei, a declarat că nu are informații despre „intențiile de a transfera arme nucleare Ucrainei din partea Franței și Marii Britanii”, așa cum se speculează în Rusia. În același timp, Beijingul a adăugat că întotdeauna a insistat asupra faptului că armele nucleare nu pot fi folosite. Purtătorul de cuvânt al MAE […]
Avertismentul Autorității Naționale Fitosanitare. Pesticide peste limită în probe de căpșuni, piersici, mere și pere în patru județe din România # Gândul
Autoritatea Națională Fitosanitară a identificat, în mai multe județe, pesticide peste limită, în 2025, în probe de căpșuni, piersici, mere și pere. Mostrele neconforme au fost depistate de Oficiile Fitosanitare din județele Giurgiu, Hunedoara, Prahova și Iași, preia postarea instituției Digi 24. Printre substanțele cel mai frecvent identificate, dar în valori sub pragul maxim admis, […]
Povara „specialilor” ne scoate peri albi. Oficial BNR: „5 milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale” # Gândul
Povara pensiilor speciale, de care beneficiază un număr alarmant de mare de persoane, va fi suportată în special de generația ”decrețeilor”, care vor ieși la pensie în următorul interval de timp, dar și, în ansamblu, de cei 5 milioane de români care formează forța de muncă din România, Toți aceștia vor fi nevoiți să muncească […]
