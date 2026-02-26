Veşti bune de la meteorologi: Temperaturi în creștere la început de martie

17:50

Conform modificărilor, un serviciu/direcție poate funcționa cu 7 angajați, nu 10 (+1 șef). Surse susțin că din cauza măsurilor de austeritate anunțate, angajații de rând pleacă, drept urmare, nu mai sunt suficienți oameni, serviciul/ direcția se desființează, șefii pleacă și ei acasă. Acesta ar fi motivul pentru care scade numărul necesar constituirii unui serviciu. The post Șefimea de la stat a avut grijă să-și conserve posturile, în timp ce mii de oameni vor fi dați afară appeared first on Cotidianul RO.