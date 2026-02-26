Ciceală se ia de matematica lui Ciucu. „Crește de zece ori chiriile, dar nu știe cui”

16:20

Primarul liberal avertizează că eliminarea posturilor din primăriile mici poate transforma administrația într-un „one-man show" și poate duce la blocaje și stagnare. După măsurile luate de Guvernul Bolojan edilul își suplimentează atribuțiile. Un videoclip îl arată pe primar cu mătura în mână și cârpa de praf alături.