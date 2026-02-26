Încă un primar din România vrea să scoată păcănelele din orașul său: „Îmi asum această decizie”
National.ro, 26 februarie 2026 11:50
Încă un primar a anunțat că va propune interzicerea sălilor de jocuri de noroc în municipiul pe care îl conduce, după ce în primă fază edilul din Slatina anunța că acesta va fi „primul oraș din România liber de păcănele". Totul, în contextul în care Ordonanța de urgență privind reforma în administrație, adoptată marți seară
Încă un primar din România vrea să scoată păcănelele din orașul său: „Îmi asum această decizie" # National.ro
Două cutremure au avut loc în România, în decurs de doar câteva ore. Unul dintre acestea s-a produs joi dimineață, 26 februarie, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit informațiilor făcute publice de specialiști. Un alt seism a fost înregistrat cu puțin după miezul nopții, în județul Buzău. Cel mai recent seism a avut loc
10:30
ULTIMA ORĂ. Noul ambasador al SUA în România a depus jurământul – FOTO/Când își va prelua oficial funcția # National.ro
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, el urmând să îşi preia oficial funcţia după ce îşi va prezenta scrisorile de acreditare preşedintelui României, Nicușor Dan. „Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. Ambasada Statelor Unite la București așteaptă cu interes
Grindeanu face „referendum" în PSD: social-democrații vor vota dacă doresc să continue cu Bolojan premier. „Dacă păstrăm coaliţia în această formă sau într-o formă mai restrânsă, fără USR" # National.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că va propune un vot intern în cadrul formațiunii politice pe care o conduce, pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau cu alt prim-ministru de la PNL. Grindeanu a anunțat, totodată, că votul intern din PSD va arăta dacă
BERBEC Astăzi puteți căuta modalități de a utiliza resurse de la terți. Poate bogăția și resursele partenerului tău!? Oricare ar fi cazul, aveți intenții de a îmbunătăți lumea, cartierul sau familia. Gândiți la nivel global, dar acționați local. TAUR Astăzi vă puteți exprima spontan și cu mai multă libertate. Aceasta este o ocazie de
Bucureștiul arată ca o fotografie dintr-o misiune eșuată pe satelitul Pământului. Gropi cât roata de mașină, asfalt sfărâmat, capace de canal înconjurate de prăpăstii urbane. Și, desigur, explicația oficială: a nins. De parcă nu ar fi primul an în care iarna își face apariția. De parcă până acum am fi avut doar primăveri tropicale și
În jurul numelui Romina Gingașu s-a construit, în ultimii ani, o poveste poleită cu ascensiune, rafinament și apartenență la o lume exclusivistă. Că doar este soția moștenitorului Ferrari. „Românismele", însă, pe care le afișează doamna Ferrari denotă altceva. Este de notorietate deja scandalul cu dosarul de proxenetism în care apare și numele Rominei Gingașu. Orice
Blocaj la CCR pe legea pensiilor magistraților. Președintele Nicușor Dan nu poate promulga legea # National.ro
Judecătorii Curții Constituționale a României nu reușesc să se pună de acord pe motivarea deciziei privind pensiile magistraților. Până când acest document nu este publicat în Monitorul Oficial, președintele Nicușor Dan nu poate promulga legea. Deși au dat undă verde legii, magistrații CCR țin legea în stand-by pentru că nu reușesc să se pună de
Premierul Ilie Bolojan a identificat, în sfârșit, marea problemă a României. Și nu e vorba de pensiile speciale care sfidează orice logică a contributivității, risipa bugetară ori de sinecurile de partid, nici măcar de cum sunt căpușate companiile de stat. Nuuu, pentru primul-ministru problema cea mai mare este că românii ies prea devreme la pensie!
După sfidarea Guvernului la adresa protestelor sindicatelor polițiștilor din MAI și din Administrația Națională a Penitenciarelor și adoptarea ordonanței de urgență fără modificări, sindicaliștii au decis să treacă la un alt nivel. Aceștia au anunțat că vor protesta atât în fața sediului reprezentanței Comisiei Europene la București, cât și în fața sediului NATO din Capitală.
Bill Gates își asumă legăturile cu Epstein și le cere scuze angajaților fundației sale # National.ro
Bill Gates și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale și a abordat legăturile sale cu Jeffrey Epstein în cadrul unei întâlniri cu angajații fundației sale caritabile, relatează The Wall Street Journal. Magnatul și-a cerut scuze în fața angajaților fundației Magnatul și-ar fi cerut scuze în fața angajaților fundației, a recunoscut că a avut două relații cu
Unele țări din UE se opun cererilor de stabilire a unui canal direct de negociere cu Rusia, din cauza temerilor că Vladimir Putin va exploata orice dialog pentru a diviza Europa. Liderii europeni se plâng că sunt excluși din negocierile dintre SUA și Rusia privind viitorul Ucrainei, insistând că un război purtat pe teritoriul european
Metrou către Militari Residence și Prelungirea Ghencea. Cum arată cele mai noi planuri ale Metrorex de prelungire a Magistralei M3 # National.ro
Cartierele Militari Residence și Prelungirea Ghencea ar putea fi conectate cu centrul Capitalei prin metrou. Metrorex are în pregătire extinderea către vest a rețelei de metrou din București, cu 8 noi stații și 19 km de linie nouă de metrou, a declarat Mariana Miclăuș, director general al Metrorex. Documentația aflată în pregătire împarte extinderea rețelei
Pregătirile pentru Cupa Mondială din 2026 sunt marcate de tensiuni majore în Statele Unite după ce aproape 900 de milioane de dolari destinați securității orașelor gazdă au rămas blocați cu doar câteva luni înainte de startul turneului. Oficialii americani au avertizat în Congres că lipsa fondurilor și coordonarea slabă între autoritățile locale și guvernul federal
Patronatele și sindicatele din CES fac praf măsurile lui Bolojan. Sunt total neconstituționale! # National.ro
Ordonanța de urgență adoptată pe șest, la ceas de seară, de Guvernul Bolojan, a primit aviz nefavorabil din partea Consiliului Economic și Social (CES). Astfel, atât patronatele, cât și sindicatele și organizațiile neguvernamentale au arătat că actul normativ este vulnerabil din perspectivă constituțională, atât sub aspectul lipsei unei situații extraordinare, cât și sub aspectul afectării
Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină de protocol a lui Klaus Iohannis # National.ro
Mașina de protocol folosită de fostul președinte Klaus Iohannis pe vremea când era primar al Sibiului s-a vândut la licitație. Prețul de pornire a fost de numai o mie de euro. Ofertele au curs și s-a vândut cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire. Mașina, adjudecată la prețul de 9.500
Xavi Hernandez este foarte aproape să revină în antrenorat la aproape doi ani de la despărțirea de Barcelona. Presa spaniolă anunță că fostul mijlocaș catalan este dorit insistent pe banca naționalei Marocului, calificată deja la Campionatul Mondial din 2026. Potrivit informațiilor apărute în Spania, Federația Marocană este pregătită să renunțe la Walid Regragui, iar numirea
Meteorologii Ease Weather anunță temperaturi neobișnuite în luna martie. Cum va arăta vremea în București # National.ro
Iarna nu se lasă dusă ușor din România. Deși calendaristic de duminică vom intra în primăvară, vom mai vedea zăpezi și precipitații specifice anotimpului rece. Meteorologii Ease Weather prognozează cinci zile de ninsori în Capitală, în martie. Dar ele vor fi ușoare la început de primăvară. Meteorologii Ease Weather anunță un început de primăvară capricios
Comisia Europeană cere ca termocentrale pe cărbune din România să fie rase de pe fața pământului # National.ro
Comisia Europeană pare că încearcă cu orice preț să ne mai taie încă un miliard de euro din PNRR. După ce a fost bifat jalonul 119, prin închiderea renegociată a termocentralelor pe cărbune la sfârșitul anului trecut, iată că, din senin, Comisia revine cu admonestări și solicitări de clarificare față de închiderile deja operate de
Exportăm carnea pe care nu vrem s-o mâncăm și consumăm importuri din Spania și Germania. Franța, principalul cumpărător # National.ro
România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. În timp ce românii nici nu vor să guste așa ceva, francezii o consideră o delicatesă. În timp ce preferam porcul, țara noastră se numără printre principalii exportatori de carne de melc din Europa. România a devenit unul
Ali Larijani, cel mai înalt oficial al securității iraniene, nu va fi prezent fizic la negocierile dintre Teheran și Washington, desfășurate la Geneva, însă va juca un rol cheie. În fruntea Consiliului Suprem de Securitate Națională (SNSC), Larijani se află din nou în centrul politicii și diplomației nucleare a Iranului, relatează AFP. În ianuarie, el
Confruntându-se cu perspective dificile în alegerile viitoare, prim-ministrul pro-rus al Ungariei încearcă să convingă electoratul că cea mai mare amenințare pentru țară nu este stagnarea economică, ci vecina Ucraina. Viktor Orban desfășoară o campanie mediatică agresivă, al cărei mesaj central este că maghiarii ar trebui să refuze să se alinieze Uniunii Europene în sprijinirea Ucrainei
În iunie anul trecut, OpenAI a semnalat și închis contul lui Jesse Van Rootselaar pentru „promovarea activităților violente", dar nu a alertat poliția canadiană. Opt luni mai târziu, Van Rootselaar a intrat într-o școală din Tumbler Ridge, Columbia Britanică, și a ucis opt persoane, dintre care cinci copii, înainte de a se sinucide.
Protest în fața rectoratului Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Studenții, nemulțumiți de taxele majorate # National.ro
Peste 100 de studenți au protestat miercuri, 25 februarie, în fața Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, după ce senatul instituției de învățământ superior a decis să majoreze taxele. În unele cazuri, acestea s-au dublat, iar asta le face foarte greu de achitat, susțin studenții. Taxele s-au majorat și cu 120% De la toamnă, începând cu anul […] The post Protest în fața rectoratului Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Studenții, nemulțumiți de taxele majorate first appeared on Ziarul National.
Ce nu s-a spus în presa din România despre discursul lui Trump, „Starea națiunii”. Legea pe care a dat-o pentru a proteja locuințele americanilor, milioane de români sunt interesați! # National.ro
Discursul pe care l-a susținut recent președintele american Donald Trump în Congresul SUA a fost urmărit cu interes, după cum era de așteptat, nu doar în Statele Unite, ci și în lumea întreagă. Dincolo de faptul că a avut aproape două ore și că a fost unul record, discursul susținut de către Donald Trump a […] The post Ce nu s-a spus în presa din România despre discursul lui Trump, „Starea națiunii”. Legea pe care a dat-o pentru a proteja locuințele americanilor, milioane de români sunt interesați! first appeared on Ziarul National.
Bogdan Pîrlog se retrage din cursa la şefia DIICOT, dar rămâne în cea pentru postul de procuror general al României # National.ro
Procurorul militar Bogdan Pîrlog a anunţat miercuri, într-un mesaj pe Facebook, că îşi retrage candidatura pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT. Totodată a transmis că rămâne în cursa pentru postul de procuror general al României. Anunţul vine cu puţin timp înainte de a susţine interviul în faţa unei comisii conduse de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu. […] The post Bogdan Pîrlog se retrage din cursa la şefia DIICOT, dar rămâne în cea pentru postul de procuror general al României first appeared on Ziarul National.
Administrația Trump a avertizat oficial Ucraina să nu atace ținte din Rusia care ar putea afecta interesele economice ale SUA. Olha Stefanișîna, ambasadorul Kievului la Washington, a primit un mesaj diplomatic menit să înregistreze dezaprobarea sau plângerea, în urma atacului cu drone al Ucrainei asupra portului rus Novorossiisk din Marea Neagră, în noiembrie, relatează Financial […] The post Interesele americane în Rusia, mai presus de Ucraina first appeared on Ziarul National.
”Huo Rusia!” nu era de ajuns? Nu. Trebuie ”Slava Ukraiiiina!”, într-o țară în care e rușine să spui ”Trăiască România!” # National.ro
1. În discuția/tevatura/tergiversarea/negocierea despre Ucraina lipsește întrebarea ”câtă răbdare să mai aibă românii?” Nu se așteaptă nimeni să se gândească americanii și francezii, ucrainenii și rușii la români. Problema e că și Guvernul României se gândește doar la americani și la francezi, la ucraineni și la ruși. Suntem mult mai jos decât în […] The post ”Huo Rusia!” nu era de ajuns? Nu. Trebuie ”Slava Ukraiiiina!”, într-o țară în care e rușine să spui ”Trăiască România!” first appeared on Ziarul National.
Debut răsunător pe scena Ateneului Român: David Dumitrescu, 12 ani, membru al campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, a deschis concertul „In memoriam Eugen Doga” # National.ro
Seara de Dragobete a marcat un moment istoric pentru unul dintre cei mai tineri și talentați exponenți ai culturii române actuale. Pe scena Ateneului Român, într-o atmosferă dominată de respect și emoție, pianistul David Dumitrescu, în vârstă de doar 12 ani, a susținut primul său concert în acest spațiu emblematic. Evenimentul, dedicat memoriei marelui compozitor […] The post Debut răsunător pe scena Ateneului Român: David Dumitrescu, 12 ani, membru al campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, a deschis concertul „In memoriam Eugen Doga” first appeared on Ziarul National.
Se anunță din nou ninsori în București, de această dată slabe cantitativ. Cele mai recente vești cu privire la vremea din Capitală au venit miercuri, 25 februarie, de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), sub forma unei prognoze speciale emise pentru zona municipiului București. Conform ANM, prognoza meteorologică pentru intervalul 25.02.2026 ora 10:00 – 26.02.2026 […] The post Se anunță iar ninsori în București. Temperaturile minime ajung la -2 grade first appeared on Ziarul National.
Protest la Palatul Cotroceni: profesorii și studenții au ieșit în stradă. „Vă e frică de un popor educat?” – VIDEO # National.ro
Criza din Educație pare să se adâncească tot mai mult. Sute de profesori, dar și studenți protestează miercuri, 25 februarie, în fața Palatului Cotroceni. Nemulțumiți, între altele, că Educația nu are încă un ministru, de aproape trei luni de zile, Ministerul fiind condus interimar chiar de către premierul Bolojan, sindicaliștii din Învățământ au ieșit în […] The post Protest la Palatul Cotroceni: profesorii și studenții au ieșit în stradă. „Vă e frică de un popor educat?” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Copiii crescuți pentru performanță/ Costul emoțional al presiunii constante de a „reuși” # National.ro
În multe familii, performanța a devenit limbajul principal al valorii. Notele, rezultatele, competițiile, comparațiile — toate sunt prezentate ca repere ale succesului. Pentru copii, însă, această orientare constantă spre performanță nu este neutră. Ea modelează felul în care își percep valoarea și felul în care se raportează la efort, greșeală și eșec. Nu presiunea punctuală […] The post Copiii crescuți pentru performanță/ Costul emoțional al presiunii constante de a „reuși” first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Percheziții de amploare la pariorii din fotbal! De ce apare numele lui Florin Salam în acest dosar # National.ro
Zeci de descinderi, miercuri, 25 februarie, într-un dosar penal de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive. Perchezițiile, 34 la număr, au fost făcute în județele Prahova, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov și Dâmbovița, dar și în Capitală. Ar fi vorba despre suspiciuni privind trucarea de meciuri la Liga 3. Conform precizărilor Poliției Române (IGPR), după percheziții, 21 […] The post VIDEO. Percheziții de amploare la pariorii din fotbal! De ce apare numele lui Florin Salam în acest dosar first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Donald Trump, discurs record de aproape două ore în Congresul SUA. A adus în discuție al treilea mandat și a vorbit despre „epoca de aur a Americii” # National.ro
Donald Trump a susținut cel mai lung discurs din istorie despre Starea Națiunii în faţa Congresului Statelor Unite, cu o durată de aproape două ore. Preşedintele Donald Trump a ţinut, marţi seară, 24 februarie de la ora 21:00, ora Washingtonului, un discurs-record despre Starea Uniunii, în care şi-a lăudat realizările, şi-a atacat repetat adversarii democraţi, […] The post VIDEO. Donald Trump, discurs record de aproape două ore în Congresul SUA. A adus în discuție al treilea mandat și a vorbit despre „epoca de aur a Americii” first appeared on Ziarul National.
Interviurile pentru desemnarea șefilor marilor Parchete, care au început luni, vor continua miercuri, 25 februarie, cu candidații intrați în cursa pentru conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), în fața Comisiei constituite la Ministerul Justiției. Cinci procurori s-au înscris în cursa pentru postul de procuror-șef al DIICOT. Aceștia vor susține, […] The post Candidații pentru șefia DIICOT susțin interviurile la Ministerul Justiției – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Șoferii care nu-și plătesc amenzile riscă să rămână fără permis. Care e formula de calcul și de când ar putea intra în vigoare mecanismul # National.ro
Șoferii care nu plătesc amenzile de circulație riscă suspendarea permisului de conducere, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate marți, 24 februarie, în ședința extraordinară de Guvern. Măsura introduce un mecanism automat de sancționare, care prevede o zi de suspendare a permisului pentru fiecare 50 de lei amendă neachitată. Guvernul a adoptat marți seara ordonanța de […] The post Șoferii care nu-și plătesc amenzile riscă să rămână fără permis. Care e formula de calcul și de când ar putea intra în vigoare mecanismul first appeared on Ziarul National.
Premierul Bolojan: Trebuie să creştem vârsta de pensionare/Nu mai e cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie – VIDEO # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți seară, în contextul protestului polițiștilor desfășurat în Piața Victoriei, chiar în timpul ședinței de Guvern, că trebuie să crească vârsta de pensionare pentru toate categoriile de angajați din România care beneficiază, într-o formulă sau alta, de pensionare anticipată. Șeful Executivului susține că țara noastră nu-și mai permite să pensioneze […] The post Premierul Bolojan: Trebuie să creştem vârsta de pensionare/Nu mai e cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie – VIDEO first appeared on Ziarul National.
BERBEC Datorită modului dvs. de a vă explica, veți putea rezolva câteva probleme care vă preocupă în acest moment. Și de aceea trebuie să vă concentrați și să fiți într-o mare armonie, pentru a preveni pierderea a tot ceea ce ați pregătit cu timp și grijă. TAUR Trebuie să fiți fideli ideilor voastre și […] The post Horoscop 25 februarie 2026 – Este important să vă mențineți umorul first appeared on Ziarul National.
Pe 24 februarie, în zona Ion Mihalache din Sectorul 1, au apărut, în sfârșit, utilajele de deszăpezire pe trotuare. Nu în mijlocul ninsorii. Nu când oamenii alunecau cu copiii de mână și sacoșele în brațe. Ci acum. Când zăpada aproape că s-a topit singură. Ce mai curățați, domnule George Tuță? Apa? Bălțile? Noroiul rezultat dintr-o […] The post Sectorul 1, campion la deszăpezire… după ce s-a topit zăpada first appeared on Ziarul National.
Au fost cândva în aceeași fotografie, în aceeași generație, în aceeași poveste de „fete talentate din Moldova care cuceresc internetul”. Astăzi, Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi sunt într-un război public care nu mai are nimic glam în el. Doar mult orgoliu, multă expunere și o foame vizibilă de viral. Nu vorbim despre o ceartă spontană. […] The post Andreea Bostanica VS Iuliana Beregoi – gala RXF a momentului first appeared on Ziarul National.
Oficialii militari europeni sunt îngrijorați că discuțiile despre suveranitatea tehnologică ar putea avea consecințe grave pentru securitatea continentului, având în vedere dependența armatelor lor de software-ul și rețelele americane pentru funcționarea sistemelor critice. Pe lângă armele și infrastructura americană, precum sateliții de informații și sistemele de comandă și control, oficialii subliniază rolul companiilor americane de […] The post Suveranitatea tehnologică europeană, la cheremul companiilor americane first appeared on Ziarul National.
Jumătate din forța aeriană mobilă a Statelor Unite se află la distanță de atac de Iran, și totuși Washingtonul negociază. Donald Trump a fost indus în eroare, îngăduind adversarului să câștige timp? Analiștii militari estimează că între 40 și 50% din puterea aeriană desfășurabilă a SUA este acum concentrată în Orientul Mijlociu, un nivel comparabil […] The post Trump manipulat de Iran? first appeared on Ziarul National.
Coaliția a „bătut palma” pe tăieri și reforme, iar Guvernul Bolojan se pregătește să adopte, în regim de urgență, un nou pachet economic prezentat drept salvator. În realitate, sub ambalajul de staniol lucios prezentat la tv se ascunde o împărțeală politică a sacrificiului: cine scapă și cine plătește. În timp ce liderii negociază linii roșii […] The post Bolojan taie, românii plătesc, Zelenski primește first appeared on Ziarul National.
Bolojan ține ședința pentru tăierilor din administrație cu polițiștii sub geam. Protestatarii au forțat intrarea în Guvern # National.ro
Reprezentanții polițiștilor protestează marți, 24 februarie, în Piaţa Victoriei. La protestul din Piața Victoriei participă membri ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne. La protest participă și polițiști din penitenciare, aflați în subordinea Ministerului Justiției. Protestatarii susțin că reglementarea pensiilor militare trebuie făcută prin lege, nu prin ordonanță de […] The post Bolojan ține ședința pentru tăierilor din administrație cu polițiștii sub geam. Protestatarii au forțat intrarea în Guvern first appeared on Ziarul National.
