Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină de protocol a lui Klaus Iohannis

O tentativă de asasinat a fost dejucată zilele aceastea în Serbia. Vizați au fost președintele țării și rudele sale, susțin autoritățile sârbe. Două persoane au fost arestate. Ele sunt suspectate că au complotat pentru uciderea președintelui sârb Aleksandar Vučić, potrivit ANSA. Vizate de asasinat au fost și rudele președintelui De asemenea, ar fi fost vizate […] The post Tentativă de asasinat asupra președintelui sârb. Cine sunt cei care voiau să îl elimine pe Aleksandar Vucic first appeared on Ziarul National.