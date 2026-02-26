Horoscop 26 februarie 2026 – Arată-te așa cum ești

19:00

Micii legumicultori riscă să piardă sprijinul de 1.500 euro pentru fiecare 1.000 mp de solar în 2026. Ajutorul de minimis pentru legumele cultivate în spații protejate, stabilit la 1,5 euro/mp, este tot mai greu de accesat, relatează Agrointel. Multe primării refuză procesarea cererilor pentru ajutorul de minimis dacă fermierii au datorii la bugetul local. Micii […]