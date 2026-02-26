Expoziții și ateliere creative pentru picii din Sectorul 1, la hub deGalben. Copiii vor face origami și mărțișoare din lut
B365.ro, 26 februarie 2026 11:50
În perioada 27 februarie-1 martie hub-ul cultural deGalben din Piața Amzei se transformă într-un spațiu dedicat creativității și tradiției. Aici, copii pot participa gratuit la ateliere creative. Ateliere creative de mărțișor pentru copii la hub […] Articolul Expoziții și ateliere creative pentru picii din Sectorul 1, la hub deGalben. Copiii vor face origami și mărțișoare din lut apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum o oră
11:50
Expoziții și ateliere creative pentru picii din Sectorul 1, la hub deGalben. Copiii vor face origami și mărțișoare din lut # B365.ro
În perioada 27 februarie-1 martie hub-ul cultural deGalben din Piața Amzei se transformă într-un spațiu dedicat creativității și tradiției. Aici, copii pot participa gratuit la ateliere creative. Ateliere creative de mărțișor pentru copii la hub […] Articolul Expoziții și ateliere creative pentru picii din Sectorul 1, la hub deGalben. Copiii vor face origami și mărțișoare din lut apare prima dată în B365.
11:50
Metroul spre Ghencea, Chiajna și Militari Residence va avea și traseu de suprafață și va fi conectat cu centura feroviară București. Noi detalii despre prelungirea M3 # B365.ro
Primarul interimar, Paul Moldovan, a confirmat că PS6 și Metrorex, respectiv Ministerul Transporturilor, pregătesc două variante privind metroul spre Militari Residence. Este luată în calcul și ectinderea M3 de la spre centura feroviară București (zona […] Articolul Metroul spre Ghencea, Chiajna și Militari Residence va avea și traseu de suprafață și va fi conectat cu centura feroviară București. Noi detalii despre prelungirea M3 apare prima dată în B365.
11:30
Pisicile sunt printre cele mai misterioase și fascinante animale de companie. Par independente, dar știu exact cum să îți cucerească locuința și rutina zilnică. Fie că ai deja o pisică sau doar te gândești să […] Articolul 11 lucruri interesante despre pisici care te vor surprinde (P) apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
11:10
Gestul neașteptat și straniu al lui Ciprian Ciucu, făcut cu puțin timp înainte de ședința CGMB. Un gest care seamănă cu o negociere care a eșuat # B365.ro
Cu puțin timp înainte de ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB), programată să înceapă la ora 10:00, primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut un gest neașteptat și destul de bizar. A șters […] Articolul Gestul neașteptat și straniu al lui Ciprian Ciucu, făcut cu puțin timp înainte de ședința CGMB. Un gest care seamănă cu o negociere care a eșuat apare prima dată în B365.
10:40
Bancă de alimente și în Sectorul 2. Primăria anunță că proiectul va fi pus pe masa consilierilor locali. Cum funcționează și cine beneficiază de serviciile acesteia # B365.ro
Administrația loaclă a anunțat că va înființa Banca Locală de Alimente Sector 2. Proiectul este după modelul de la Sectorul 6. Proiectul va fi supus în Consiliul Local Sector 2 Administrația locală a transmis că […] Articolul Bancă de alimente și în Sectorul 2. Primăria anunță că proiectul va fi pus pe masa consilierilor locali. Cum funcționează și cine beneficiază de serviciile acesteia apare prima dată în B365.
10:40
Piedone se întoarce fulgerător în viața publică a Bucureștiului. Băluță l-a angajat consilier personal, să se ocupe de relația cu Ciucu și PMB # B365.ro
Cristian Popescu Piedone a fost numit consilierul persoanal al primarului Sectorului 4, Daniel Băluță. A fost angajat drept sfătuitor personal al lui Băluță, cu acte în regulă și salariu. Piedone, fost om de administrație, cu […] Articolul Piedone se întoarce fulgerător în viața publică a Bucureștiului. Băluță l-a angajat consilier personal, să se ocupe de relația cu Ciucu și PMB apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
10:20
FOTO | Bun venit la Berceni Beach, „singura plajă unde poți ajunge direct cu mașina” pe șezlong. Sigur, asta dacă supraviețuiește gropilor acoperite de apă # B365.ro
Gropile din carosabil se înmulțesc pe zi ce trece, iar cetățenii au lăsat puțin supărarea laoparte și au dechis să facă puțin haz de necaz. Așa a apărut Stațiunea Berceni Beach cu promenadă pe Strada […] Articolul FOTO | Bun venit la Berceni Beach, „singura plajă unde poți ajunge direct cu mașina” pe șezlong. Sigur, asta dacă supraviețuiește gropilor acoperite de apă apare prima dată în B365.
09:40
Cum o să dispară iadul din traficul de pe Iuliu Maniu. Planurile PS6: Extindem Bd. Timișoara la 4 benzi și legătura cu Drumul Radial 1 Vest și o ieșire, prin Preciziei, direct în A1 # B365.ro
Primarul interimar, Paul Moldovan, a vorbit despre două viitoare proiecte de infrastructură în Sectorul 6. Administrația locală vrea să se ocupe de o parte din Drumul Radial 1 și o variantă de ieșire din București […] Articolul Cum o să dispară iadul din traficul de pe Iuliu Maniu. Planurile PS6: Extindem Bd. Timișoara la 4 benzi și legătura cu Drumul Radial 1 Vest și o ieșire, prin Preciziei, direct în A1 apare prima dată în B365.
09:20
Dl. Ciucu face penitență la miezul nopții. Îi cere iertare unui bucureștean, fotograful Octav Ganea, de la care a șterpelit o poză și-a folosit-o pe internet # B365.ro
Miercuri, 25 februarie, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu a făcut o greșeală. A făcut o postare pe Facebook la adresa lui Daniel Băluță în care a a zis că PMB riscă să piardă foarte […] Articolul Dl. Ciucu face penitență la miezul nopții. Îi cere iertare unui bucureștean, fotograful Octav Ganea, de la care a șterpelit o poză și-a folosit-o pe internet apare prima dată în B365.
09:00
FOTO | Poliția Mărțișoarelor din București, desant în Piața Romană. Anunță c-au fost verificate la sânge și fețele de masă (culoare, textură și lungime) # B365.ro
Poliția Locală a Municipiului București a anunțat controale la tarabele de mărțișoare. Prima oprire a fost la târgul din Piața Romană, unde vor mai reveni. Unde au greșit comercianții Poliția locală a Municipiului București a […] Articolul FOTO | Poliția Mărțișoarelor din București, desant în Piața Romană. Anunță c-au fost verificate la sânge și fețele de masă (culoare, textură și lungime) apare prima dată în B365.
08:40
VIDEO | Dentiștii asfaltului din București, în acțiune. Unii muncesc ultramodern, cu o roabă și lopeți, unii fie evaluează, fie se odihnesc # B365.ro
Gropile din Capitală sunt cele mai mari necazuri cu care se confruntă șoferii în ultima vreme. PMB a anunțat la începutul luniii februarie că acestea vor fi reparate. Un videoclip în care câțivba muncitori reparau […] Articolul VIDEO | Dentiștii asfaltului din București, în acțiune. Unii muncesc ultramodern, cu o roabă și lopeți, unii fie evaluează, fie se odihnesc apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
08:20
FOTO | O nouă rundă de amenzi uriașe de la PMB pentru deszăpezirea pe sectoare. De data asta, sectorul condus de Negoiță a picat pe locul 2, fruntașă e „Capitala Capitalei” # B365.ro
Poliția Locală a transmis că a mai dat amenzi pentru deszăpezire la operatorii de salubritate București. Autoritățile cer mai multă seriozitate mai ales în zona centrală. Ce trebuiau să facă și nu au făcut Poliția […] Articolul FOTO | O nouă rundă de amenzi uriașe de la PMB pentru deszăpezirea pe sectoare. De data asta, sectorul condus de Negoiță a picat pe locul 2, fruntașă e „Capitala Capitalei” apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
06:10
Să se revizuiască sunetul RO-Alert primesc! Dar să se schimbe doar orele la care se trimit mesajele pentru bucureșteni și să fie cu manele # B365.ro
A fost scandal monstru la mijlocul acestei săptămâni în legătură cu mesajul RO-Alert trimis de autorități pentru a ne anunța că ninge. Și că e iarnă. Incredibil. Oamenii care au trecut prin acest moment deloc […] Articolul Să se revizuiască sunetul RO-Alert primesc! Dar să se schimbe doar orele la care se trimit mesajele pentru bucureșteni și să fie cu manele apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
00:10
ESENȚIAL | Ciucu mai încearcă o dată să obțină audit extern la STB și Termoenergetica, proiect pe ordinea de zi în ședința CGMB de azi. Teoretic, consilierii PSD sunt în grevă # B365.ro
Se anunță o nouă ședință cel puțin interesantă în Consiliul General al Municipiului București, unde primarul general Ciprian Ciucu mai încearcă o dată să obțină audit extern la Societatea de Transport București (STB) și Termoenergetica. […] Articolul ESENȚIAL | Ciucu mai încearcă o dată să obțină audit extern la STB și Termoenergetica, proiect pe ordinea de zi în ședința CGMB de azi. Teoretic, consilierii PSD sunt în grevă apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
21:20
PMB, primul mesaj despre gropile gigantice din București. “S-a aruncat în neștire cu sare la deszăpezire. În plus, din aproape 5.500 de străzi, doar 880 sunt ale noastre” # B365.ro
După aproape o săptămână de dat în cele mai sinistre gropi apărute pe străzile, străduțele și bulevardele din București ăn ultimii 10 ani (pe puțin), Primăria Capitalei are un prim mesaj în această uriașă problemă […] Articolul PMB, primul mesaj despre gropile gigantice din București. “S-a aruncat în neștire cu sare la deszăpezire. În plus, din aproape 5.500 de străzi, doar 880 sunt ale noastre” apare prima dată în B365.
19:30
PSD se repliază, după scandalul din CGMB pe tema proiectului „Nu primești, nu plătești”: Nu cedăm, vom avea o nouă ședință extraordinară pe această temă, în martie # B365.ro
PSD anunță că va avea loc o nouă ședință a Consiliului General al Municipiului București, pe data de 20 martie, la ora 16:00, pe tema proiectului „Nu primești, nu plătești”, proiect care a dus la […] Articolul PSD se repliază, după scandalul din CGMB pe tema proiectului „Nu primești, nu plătești”: Nu cedăm, vom avea o nouă ședință extraordinară pe această temă, în martie apare prima dată în B365.
19:00
Garage Sale Cireșari e în acest weekend. Bucureștenii sunt așteptați la cafeneaua Ikai să facă schimb de aproape orice fel de obiecte # B365.ro
Weekendul acesta are loc în Capitală, Garage Sale Cireșari. Acesta va avea loc la cafeneaua Ikai. Intrarea este liberă. Garage Sale Cireșari e în acest wekeend la cafeneaua Ikai Sâmbată, 28 februarie, în intervalul 9:00-13:00, […] Articolul Garage Sale Cireșari e în acest weekend. Bucureștenii sunt așteptați la cafeneaua Ikai să facă schimb de aproape orice fel de obiecte apare prima dată în B365.
18:20
VIDEO | Noile troleibuze Yutong U12, pe traseu pentru probe. Șoferii STB sunt instruiți să folosească mijloacele de transport dotate cu sisteme de siguranță și asistență moderne # B365.ro
STB a transmis bucureștenilor că astăzi, 25 februarie, noile troleibuze Yutong U12 au intrat în teste pe traseele din București. Șoferii STB sunt instruiți pentru a se familiariza cu tehnologia și sistemele moderne ale acestora. […] Articolul VIDEO | Noile troleibuze Yutong U12, pe traseu pentru probe. Șoferii STB sunt instruiți să folosească mijloacele de transport dotate cu sisteme de siguranță și asistență moderne apare prima dată în B365.
17:50
300 de pisici vor fi sterilizate gratuit în Ilfov, în această primăvară. Traseul caravanei și cum îți poți înscrie mâța sau motanul în program # B365.ro
Direcția Protecția Animalelor Ilfov, în colaborare cu Fundația Susy Utzinger pentru Bunăstarea Animalelor (SUST), a lansat o campanie prin care 300 de pisici din județul Ilfov vor beneficia de sterilizări gratuite în lunile martie și […] Articolul 300 de pisici vor fi sterilizate gratuit în Ilfov, în această primăvară. Traseul caravanei și cum îți poți înscrie mâța sau motanul în program apare prima dată în B365.
16:50
Safari urban printre troiene și zebre-parcare. București, orașul tuturor posibilităților, cu două probleme dintr-o lovitură, plus mocirlă # B365.ro
O nouă parcare ad-hoc, pe trecerea de pietoni de data aceasta, blochează complet accesul pietonilor. Într-un oraș deja sufocat de mormanele de zăpadă care încă sunt prezente, la o săptămână distanță de la prima ninsoare […] Articolul Safari urban printre troiene și zebre-parcare. București, orașul tuturor posibilităților, cu două probleme dintr-o lovitură, plus mocirlă apare prima dată în B365.
16:40
Metroul promis spre Militari Residence și Prelungirea Ghencea. Cum arată cele mai noi planuri ale Metrorex de prelungire a Magistralei M3 # B365.ro
Magistralei de metrou M3 se vrea extinsă până la Centura de Vest. Acest proiect vizează proiectele pentru construirea a 19 km de linie de metrou, de-a lungul cărora vor fi opt noi stații. Metroul promis spre […] Articolul Metroul promis spre Militari Residence și Prelungirea Ghencea. Cum arată cele mai noi planuri ale Metrorex de prelungire a Magistralei M3 apare prima dată în B365.
16:10
Fenomen nou la metrou, pe Magistrala Corporatiștilor, Schema „Cum prinzi loc se simte dimineața, când stația Tineretului arată ca una de la Unirii # B365.ro
În ultima vreme la metrou, peronul de la Piața Unirii e aproape identic, la orele de vârf, cu peronul de la Tineretului. Fenomenul acesta are la bază o încercare de evita așteptarea unui alt metrou […] Articolul Fenomen nou la metrou, pe Magistrala Corporatiștilor, Schema „Cum prinzi loc se simte dimineața, când stația Tineretului arată ca una de la Unirii apare prima dată în B365.
16:00
Schema „prinzi loc în metrou” pe Magistrala Corporatiștilor din București. Efect: dimineața la stația Tineretului arată ca una la Unirii # B365.ro
În ultima vreme la metrou, peronul de la Piața Unirii e aproape identic, la orele de vârf, cu peronul de la Tineretului. Fenomenul acesta are la bază o încercare de evita așteptarea unui alt metrou […] Articolul Schema „prinzi loc în metrou” pe Magistrala Corporatiștilor din București. Efect: dimineața la stația Tineretului arată ca una la Unirii apare prima dată în B365.
15:40
HARTA | Schimbări pe linia 196. Autobuzele STB vor opri într-o nouă stație și au alt capăt de linie, de duminică # B365.ro
TPBI a anunțat că apare o nouă stație pe traseul liniei 196. De asemenea, călătorii mai trebuie să știe că autobuzele acesteia vor avea un nou capăt de linie pe Strada Dr. Constantin Istrati. Schimbări […] Articolul HARTA | Schimbări pe linia 196. Autobuzele STB vor opri într-o nouă stație și au alt capăt de linie, de duminică apare prima dată în B365.
15:10
Trenurile Alstom Coradia Stream pleacă din Gara de Nord spre Brașov, Craiova și Constanța fără asigurare. CFR a lansat din nou licitație în SEAP # B365.ro
CFR Călători a lansat o altă licitație pentru asigurare în caz de accidente, aceasta este pentru cele opt rame Alstom Coradia Stream. Prima a fost anul trecut, dar autoritatea contractantă a anulat-o. O nouă licitație […] Articolul Trenurile Alstom Coradia Stream pleacă din Gara de Nord spre Brașov, Craiova și Constanța fără asigurare. CFR a lansat din nou licitație în SEAP apare prima dată în B365.
14:50
VIDEO | Cum arată calvarul zilnic al locuitorilor din Cernica și Pantelimon și al celorlalți șoferi care străbat Centura Capitalei. Asfalt zob pe segmentul spre și dinspre A2 # B365.ro
Degradarea avansată a carosabilului pe Centrura București (DNCB) a transformat traficul într-o cursă cu obstacole periculoasă, obligând șoferii la manevre bruște de evitare care pot pune în pericol viața participanților la drum. Topierea zăpezilor și […] Articolul VIDEO | Cum arată calvarul zilnic al locuitorilor din Cernica și Pantelimon și al celorlalți șoferi care străbat Centura Capitalei. Asfalt zob pe segmentul spre și dinspre A2 apare prima dată în B365.
14:50
Război total între Ciucu și Băluță. Primarul general le spune bucureștenilor din S4 că primarul lor e cel care îi ține în frig. Militează și pentru desființarea sectoarelor # B365.ro
Scandalul de ieri din ședința Consiliului General al Municipiului București este un fel de bornă de fază nouă în războiul dintre Ciprian Ciucu, primarul general, și Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, respectiv și între PNL […] Articolul Război total între Ciucu și Băluță. Primarul general le spune bucureștenilor din S4 că primarul lor e cel care îi ține în frig. Militează și pentru desființarea sectoarelor apare prima dată în B365.
14:40
Un nou cămin studențesc se construiește în Regie, pentru studenții de la Politehnică. Câte locuri va avea și cine are prioritate la repartizare # B365.ro
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București va avea un nou cămin studențesc în complexul Regie. Acesta va avea o capacitate de 170 de locuri. Un nou cămin studențesc în Regie Universitatea Națională de […] Articolul Un nou cămin studențesc se construiește în Regie, pentru studenții de la Politehnică. Câte locuri va avea și cine are prioritate la repartizare apare prima dată în B365.
14:00
FOTO | Începe o nouă serie de plombări în asfaltul ciuruit din București, ne anunță un oficial. Lista străzilor unde se vor astupa gropi rămâne, însă, un mister # B365.ro
După ploi și ninsori, sunt tot mai multe gropi în București. Zonele avariate cauzează probleme șoferilor și îngreunează traficul. Consilierul general Nicorel Nicorescu ne anunță că Administrația Străzilor a început o campanie de astupare a […] Articolul FOTO | Începe o nouă serie de plombări în asfaltul ciuruit din București, ne anunță un oficial. Lista străzilor unde se vor astupa gropi rămâne, însă, un mister apare prima dată în B365.
14:00
Primăria Sectorului 3, aspră către bucureștenii din S3: „Strânge după al tău Bobiță când îl scoți la plimbare!” Ce amenzi riscă stăpânii de câini care nu fac asta # B365.ro
Primăria Sectorului 3 vine din nou cu o rugăminte către bucureștenii care au animale de companie. Îi roagă pe aceștia să strângă după cățelul lor. Și desigur, amintește de amenzile cuvenite celor care nu fac […] Articolul Primăria Sectorului 3, aspră către bucureștenii din S3: „Strânge după al tău Bobiță când îl scoți la plimbare!” Ce amenzi riscă stăpânii de câini care nu fac asta apare prima dată în B365.
13:50
Sute de profesori protestează la Palatul Cotroceni, supărați pe Nicușor Dan că n-a fost mediator între ei și Guvern, așa cum a promis # B365.ro
Astăzi, 25 februarie, federațiile sindicale din învățământul preuniversitar și universitar, alături de organizațiile studențești, protestează în fața Palatului Cotroceni față de măsurile de austeritate și politicile de subfinanțare a educației din ultimul an. Protestul de […] Articolul Sute de profesori protestează la Palatul Cotroceni, supărați pe Nicușor Dan că n-a fost mediator între ei și Guvern, așa cum a promis apare prima dată în B365.
13:20
Lista lui Ciucu. Străzile din S4 pentru care îl acuză pe Băluță că refuză să semneze, ca să înceapă lucrări de reparații în rețeaua de termoficare # B365.ro
Primăria Capitalei a trimis istoricul amplasamentelor pe care Băluță refuză să le predea pentru lucrări Termoenergetica. Ciucu aspus că refuzul poate face ca PMB să piardă sute de milioane de lei. Care sunt zonele Primăria […] Articolul Lista lui Ciucu. Străzile din S4 pentru care îl acuză pe Băluță că refuză să semneze, ca să înceapă lucrări de reparații în rețeaua de termoficare apare prima dată în B365.
13:10
ESENȚIAL | Cine și cum te despăgubește dacă ai făcut pană sau ți-ai rupt mașina în gropile din București. Ghid de supraviețuire financiară printre cratere # B365.ro
Odată cu deszăpezirea străzilor din București au apărut unele dintre cele mai detersate lucruri pentru șoferi și anume gropile. Au răsărit ca ghioceii înaintea primăverii. Iar bucureștenii își avariază mașinile tot mai des din cauza […] Articolul ESENȚIAL | Cine și cum te despăgubește dacă ai făcut pană sau ți-ai rupt mașina în gropile din București. Ghid de supraviețuire financiară printre cratere apare prima dată în B365.
Ieri
12:20
Șantierul de la Unirii, etapă închisă: placa de beton din centrul Bucureștiului, din zona Hanului lui Manuc, este gata. În vară s-ar putea intra în faza finală # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a informat bucureștenii care este stadiul lucrărilor de la Planșeul Unirii. Muncitorii au turnat placa de beton din centrul Bucureștiului, din zona Hanului lui Manuc. Stadiul lucrărilor de la Planșeul […] Articolul Șantierul de la Unirii, etapă închisă: placa de beton din centrul Bucureștiului, din zona Hanului lui Manuc, este gata. În vară s-ar putea intra în faza finală apare prima dată în B365.
12:20
Cine nu-și plătește amenda rutieră rămâne fără permis. De când intră în vigoare sancțiunea și cum recapeți carnetul de conducere # B365.ro
Începând cu data de 1 saptembrie 2026, șoferii care nu își achită amenzile de circulație în termenul legal riscă suspendarea automată a dreptului de a conduce, potrivit unui nou proiect legislativ. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, […] Articolul Cine nu-și plătește amenda rutieră rămâne fără permis. De când intră în vigoare sancțiunea și cum recapeți carnetul de conducere apare prima dată în B365.
12:00
BREAKING | Ciucu îl acuză pe Băluță de sabotaj. „Refuză să predea amplasamentele pentru reparații la rețeaua de termoficare din S4, riscăm să pierdem sume imense” # B365.ro
Primarul general, Ciprian Ciucu, anunță „un fapt de o gravitate maximă”. El spune că PMB ar putea pierde sute de milioane de lei pentru că Băluță nu vrea să predea amplasamentele pentru lucrări termo. Ciucu […] Articolul BREAKING | Ciucu îl acuză pe Băluță de sabotaj. „Refuză să predea amplasamentele pentru reparații la rețeaua de termoficare din S4, riscăm să pierdem sume imense” apare prima dată în B365.
11:50
Meteorologii spun iar cuvintele de la care am vrea pauză în București: “Ninge” și “Polei”. Prognoza specială pentru Capitală, actualizată acum # B365.ro
Nici n-am apucat să ne bucurăm bine de soarele care, în sfârșit, și-a făcut loc printre nori și în București, că meteorologii ne anunță că va mai ninge în oraș. Și deja neplăcerea aceasta se […] Articolul Meteorologii spun iar cuvintele de la care am vrea pauză în București: “Ninge” și “Polei”. Prognoza specială pentru Capitală, actualizată acum apare prima dată în B365.
11:30
Ikea face o mutare revoluționară: aduce, printre șifoniere, dulapuri, măsuțe și ceșcuțe, Secțiunea Decathlon. Să faci sport după ce-ai mâncat chifteluțe suedeze # B365.ro
Decathlon va face o premieră în istoria companiei, retailerul francez va deschide primul magazin de articole sportive într-o locație Ikea. Decizia este pe fondul unui parteneriat între cele două companii. Este o premieră În această […] Articolul Ikea face o mutare revoluționară: aduce, printre șifoniere, dulapuri, măsuțe și ceșcuțe, Secțiunea Decathlon. Să faci sport după ce-ai mâncat chifteluțe suedeze apare prima dată în B365.
11:00
VIDEO | „Vedem tot și amendăm rapid!”, avertizează polițiștii locali de la PMB. Momentul „vânătorii” unui bucureștean care lipea ilegal afișe în toiul nopții # B365.ro
Poliția Locală a Municipiului București a avertizat că vede tot prin oraș și amendează când locurile din oraș sunt vandalizate. Agenții de poliție aplică sancțiuni și pentru cei care lipesc afișe. Zonele sunt permanent monitorizate […] Articolul VIDEO | „Vedem tot și amendăm rapid!”, avertizează polițiștii locali de la PMB. Momentul „vânătorii” unui bucureștean care lipea ilegal afișe în toiul nopții apare prima dată în B365.
10:30
FOTO | Efect neașteptat al iernii în București: zboară bile anti parcare, din beton. Una a „aterizat” într-un ghiveci, și el din beton. „Trebuie psihic beton să conduci prin oraș” # B365.ro
Iarna aceasta, cu cele câteva episoade de ninsoare ale ei, parcă a scos la lumină tot ce s-a făcut și se face improvizat: drumuri străzi abia asfaltate care se găuresc de parcă a nins cu […] Articolul FOTO | Efect neașteptat al iernii în București: zboară bile anti parcare, din beton. Una a „aterizat” într-un ghiveci, și el din beton. „Trebuie psihic beton să conduci prin oraș” apare prima dată în B365.
10:20
FOTO | Dl. Negoiță s-a trezit azi cu verdele în sus. Zice că abia așteptă moment prielnic să planteze pomișori cu zecile de mii, să sperăm că nu toți direct în beton # B365.ro
Robert Negoiță ne anunță că, în pepiniera primăriei Sectorului 3, copacii așteaptă să fie plantați prin cartiere. Primarul de sector a spus că plantările se vor relua după ce vremea se va încălzi. Ar vrea […] Articolul FOTO | Dl. Negoiță s-a trezit azi cu verdele în sus. Zice că abia așteptă moment prielnic să planteze pomișori cu zecile de mii, să sperăm că nu toți direct în beton apare prima dată în B365.
09:40
VIDEO | Bad Beat la pariuri sportive din București. Zeci de percheziții în oraș și în alte județe, într-un dosar de înșelăciune cu jucători, cluburi și rezultate măsluite # B365.ro
Poliția Română desfășoară 34 de percheziții în București și alte șase județe, într-un caz de înșelăciuni cu pariuri sportive. Printre suspecți, sunt jucători de la un club de fotbal. În ce alte județe sunt percheziții […] Articolul VIDEO | Bad Beat la pariuri sportive din București. Zeci de percheziții în oraș și în alte județe, într-un dosar de înșelăciune cu jucători, cluburi și rezultate măsluite apare prima dată în B365.
09:30
Primarul Ciucu, vehement în scandalul cu PSD în chestiunea facturii la căldură: Circ și mascaradă care creează un precedent periculos, risc de faliment al serviciilor publice # B365.ro
Ciprian Ciucu și-a exprimat părerea despre proiectul PSD „Nu primești, nu plătești”, pe care l-a denumit „praf-în-ochi”. Primarul general a spus că inițiativa poate pune în pericol serviciile publice și ar putea bloca investiții. Care […] Articolul Primarul Ciucu, vehement în scandalul cu PSD în chestiunea facturii la căldură: Circ și mascaradă care creează un precedent periculos, risc de faliment al serviciilor publice apare prima dată în B365.
09:20
Dl. Ciucu, mesaj un pic iritat pentru un bucureștean disperat de gropile care au ciuruit Bucureștiului. “Le reparăm, dar știți, a nins!!” # B365.ro
Înainte de acest mesaj un pic iritat al primarului Ciucu pentru un bucureștean disperat, ca foarte mulți alții, de gropile care au apărut prin oraș de parcă ar fi nins cu ghiulele și grenade, să […] Articolul Dl. Ciucu, mesaj un pic iritat pentru un bucureștean disperat de gropile care au ciuruit Bucureștiului. “Le reparăm, dar știți, a nins!!” apare prima dată în B365.
09:00
Vacanța cu ploșnițe, oribila aventură a unei familii de bucureșteni. Oamenii au ajuns la spital după atacul gângăniilor cu care împărțeau camera la 4 stele, la Predeal # B365.ro
O familie din București nu a avut cea mai bună vacanță de schi la Predeal. Turiștii s-au cazat la o vilă pentru a petrece câteva zile de relaxare, dar au dat peste ploșnițe care i-au […] Articolul Vacanța cu ploșnițe, oribila aventură a unei familii de bucureșteni. Oamenii au ajuns la spital după atacul gângăniilor cu care împărțeau camera la 4 stele, la Predeal apare prima dată în B365.
08:00
Autobuzele 116 întorc la capătul de linie CFR Progresul. STB: S-au format gropi prea mari pline cu apă pe platoul căpătului de linie Gara Progresul # B365.ro
STB a transmis că autobuzele de pe linia 116 trebuie să întoarcă la capătul de linie CFR Progresul. Decizia a fost luată din cauza gropilor pline cu apa. Aceasta s-a acumulat în urma topirii zăpezii […] Articolul Autobuzele 116 întorc la capătul de linie CFR Progresul. STB: S-au format gropi prea mari pline cu apă pe platoul căpătului de linie Gara Progresul apare prima dată în B365.
24 februarie 2026
23:30
FOTO | Cum se deszăpezea acum 100 de ani în București și în ce hal au ajuns liniile de tramvai în anul nostru de glorie, 2026 # B365.ro
Dovada cea mai bună este materialul ”Tramvaiele și zăpada”, găsit într-o arhivă a celor de la STV. Este un material de acum aproape 100 de ani, dar parcă ar fi fost chiar ieri prezentat […] Articolul FOTO | Cum se deszăpezea acum 100 de ani în București și în ce hal au ajuns liniile de tramvai în anul nostru de glorie, 2026 apare prima dată în B365.
19:50
PetExpo revine la București cu o nouă ediție. Între 14 și 15 martie, Romexpo se transformă în cel mai mare loc de joacă pentru căței și pisici # B365.ro
PetExpo, cel mai mare târg dedicat animalelor de companie din România, își redeschide porțile începând cu data de 14 martie 2026 la Romexpo. Târgul de mici și mari patrupezi de anul acesta promite un weekend […] Articolul PetExpo revine la București cu o nouă ediție. Între 14 și 15 martie, Romexpo se transformă în cel mai mare loc de joacă pentru căței și pisici apare prima dată în B365.
19:30
FOTO | Așa arată acum calea de rulare a tramvaielor 21 de pe Șoseaua Colentina. Ninsorile au distrus și asfaltul de lângă șine. „La fel e în tot cartierul” # B365.ro
Nu numai infrastructura rutieră din București a avut de suferit din cauza episoadelor de ninsoare și îngheț-dezgheț de săptămâna trecută, ci și căile de rulare ale tramvaielor. Un bucureștean arată, în mediul online, starea asfaltului […] Articolul FOTO | Așa arată acum calea de rulare a tramvaielor 21 de pe Șoseaua Colentina. Ninsorile au distrus și asfaltul de lângă șine. „La fel e în tot cartierul” apare prima dată în B365.
19:00
FOTO | Începe Marea Asfaltare a gropilor în Sectorul 2, de săptămâna viitoare. Administrația Străzilor va primi bani de la PS2 pentru a urgenta intervențiile aici # B365.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, anunță că săptămâna viitoare începe campania de reparații pe toate străzile din sector. PS2 va aloca 2 milioane de lei către Administrația Străzilor pentru a urgenta intervențiile acestora pe raza […] Articolul FOTO | Începe Marea Asfaltare a gropilor în Sectorul 2, de săptămâna viitoare. Administrația Străzilor va primi bani de la PS2 pentru a urgenta intervențiile aici apare prima dată în B365.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.