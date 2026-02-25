Lista lui Ciucu. Străzile din S4 pentru care îl acuză pe Băluță că refuză să semneze, ca să înceapă lucrări de reparații în rețeaua de termoficare

06:10

Nu sunt eu neapărat o fire religioasă, am forma mea de manifestare a credinței și a modului în care îl văd pe Dumnezeu, dar tot știu că este o perioadă importantă pentru ortodocșii care au […] Articolul Se simte că a început postul Paștilor. Miracol în Obor și în București, apa caldă și căldura au înviat deja, deși încă nu au trecut trei zile apare prima dată în B365.