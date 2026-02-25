Război total între Ciucu și Băluță. Primarul general le spune bucureștenilor din S4 că primarul lor e cel care îi ține în frig. Militează și pentru desființarea sectoarelor

14:00

Primăria Sectorului 3 vine din nou cu o rugăminte către bucureștenii care au animale de companie. Îi roagă pe aceștia să strângă după cățelul lor. Și desigur, amintește de amenzile cuvenite celor care nu fac […] Articolul Primăria Sectorului 3, aspră către bucureștenii din S3: „Strânge după al tău Bobiță când îl scoți la plimbare!” Ce amenzi riscă stăpânii de câini care nu fac asta apare prima dată în B365.