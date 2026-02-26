Revoluția fotografiei mobile: Cum să obții cadre profesionale cu noul iPhone 17

18:40

Dispariţia treptată a obiceiului de a oferi mărţişoare, şantierele din oraş care limitează plimbarea pietonilor şi faptul că 1 martie cade anul acesta într-o zi de duminică au făcut ca Primăria Oradea să rămână, în premieră, cu 13 locuri de vânzare a micilor podoabe neînchiriate. Comercianţii, care şi-au scos marfa la vânzare începând de miercuri, se aşteaptă la vânzări mult mai mici decât în anii anteriori, având în vedere numărul mic de clienţi din prima zi. Preţul unui mărţişor începe de la 2,5 lei şi poate ajunge la 30 lei în cazul unui ulcior artizanal sau 40 lei pentru un bucheţel de flori criogenate.