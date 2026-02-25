Introspecție în adolescență: La doar 15 ani, o elevă din Oradea a publicat a doua carte
Bihoreanul, 25 februarie 2026 08:50
Elevă în clasa a IX-a la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, Ioana-Paula Pepelea confirmă că este o scriitoare autentică. După ce toamna trecută a publicat un ghid pentru elevii de clasa a VIII-a, adolescenta revine pe rafturile cu cărți cu „Echilibrul dintre minte și suflet”, un volum scris pentru persoanele interesate de dezvoltare personală.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 30 minute
08:50
Introspecție în adolescență: La doar 15 ani, o elevă din Oradea a publicat a doua carte # Bihoreanul
Elevă în clasa a IX-a la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, Ioana-Paula Pepelea confirmă că este o scriitoare autentică. După ce toamna trecută a publicat un ghid pentru elevii de clasa a VIII-a, adolescenta revine pe rafturile cu cărți cu „Echilibrul dintre minte și suflet”, un volum scris pentru persoanele interesate de dezvoltare personală.
Acum 2 ore
08:00
Taxa de șmecher: Cum și-a țepuit afaceristul Călin Raita șase clienți, cu peste 500.000 de euro (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
BIHOREANUL vă dezvăluie cum au ajuns șase investitori străini la mâna lui Călin Raita. Patru austrieci și doi germani au depus plângere penală pentru înșelăciune după ce au achitat integral, în avans, peste 500.000 euro pentru o vilă în Săldăbagiu de Munte și trei apartamente într-un bloc din Oradea, dar ulterior li s-au mai cerut, cu tupeu, încă 100.000 euro. De ani de zile nu au văzut nici banii, nici locuințele...
Acum 12 ore
00:00
Ordonanța de Urgență privind reforma în administrație, adoptată marți seară de Guvern, prevede, între altele, reducerea a peste 45.000 de posturi din sectorul bugetar și reorganizarea instituțiilor publice, diminuarea sporului de doctorat, modificări privind drepturile persoanelor cu dizabilități și venitul minim de incluziune, noutăți în ce privește circulația pe drumurile publice, dar și consolidarea rolului autorităților locale în ceea ce privește autorizarea jocurilor de noroc.
00:00
Ordonanța de Urgență privind măsurile de relansare economică, adoptate marți seară de Guvern, prevede, între altele, măsuri de sprijin a economiei prin stimularea investițiilor, inclusiv acordarea de ajutoare de stat, apar modificări în domeniul impozitului pe profit, noutăți în domeniul TVA, dar și al bonificațiilor fiscale.
24 februarie 2026
23:20
Guvernul a adoptat măsurile de reformă în administrație și cele de relansare economică: taie 45.000 de posturi și anunță economii de miliarde (VIDEO) # Bihoreanul
Guvernul a adoptat, marți seară, într-o ședință extraordinară, două ordonanțe de urgență cu miză majoră: una privind relansarea economică și modificări ample de fiscalitate, cealaltă vizând reforma administrației publice, cu reduceri de personal, descentralizare și reguli mai dure pentru autorități și contribuabili. Executivul a fost convocat după ce partidele din coaliție au tranșat ultimele divergențe politice.
22:20
La loc comanda: Cine nu-și plătește amenzile de circulație va rămâne fără permis. De când ar urma să se aplice legea (VIDEO) # Bihoreanul
Guvernul a adoptat marți seară două ordonanțe de urgență, dintre care una vizează măsurile de reformă a administrației publice locale și centrale, iar cealaltă măsuri de relansare economică. Până la urmă, Executivul a decis adoptarea proiectului prin care șoferii care nu-și plătesc amenzile de circulație vor rămâne fără permis, cu toate că în cursul zilei mai multe surse spuneau că prevederea se va amâna. Ministrul Dezvoltării, bihoreanul Cseke Attila, a anunțat și de când ar putea intra în vigoare prevederea.
20:20
Fermierii bihoreni pot primi până la 200.000 euro pentru înființarea de perdele forestiere de protecție a culturilor agricole # Bihoreanul
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va deschide pe 3 martie sesiunea de finanțare pentru intervenția DR-19 privind proiectele de protejare a culturilor prin perdele forestiere. Fermierii bihoreni vor putea beneficia de finanțări nerambursabile în proporție de 100%, în limita sumei de 200.000 euro. Bugetul sesiunii de finanțare se ridică la 11,7 milioane de euro.
Acum 24 ore
18:40
Oradea respiră din nou aer european miercuri seară. CSM Oradea joacă în fața propriilor suporteri prima manșă a optimilor de finală din LEN EuroCup, împotriva formației spaniole CN Terrassa, într-un duel care poate deschide drumul către sferturile competiției. Partida de la bazinul „Ioan Alexandrescu”, programată de la ora 19.30, aduce față în față două echipe cu experiență continentală și ambiții clare în actualul sezon.
18:00
O stradă din centrul orașului Galați s-a surpat și o mașină de gunoi a căzut în groapă. Primarul a oferit o disertație despre cum apar gropile (VIDEO) # Bihoreanul
O șosea din centrul oraşului Galaţi s-a surpat, iar un camion al regiei locale de salubrizare a căzut în groapa astfel formată. După incident, primarul orașului a furnizat o „lecție” despre felul în care apar gropile, spunând că astfel de fenomene se întâmplă oriunde.
17:20
Mai (mulţi) bolnavi şi săraci. Numărul orădenilor cu handicap grav a crescut pentru al patrulea an consecutiv, la 2.382 de persoane # Bihoreanul
Numărul orădenilor cu handicap grav din evidenţele Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea este în creştere pentru al patrulea an consecutiv. Anul trecut, numărul beneficiarilor de indemnizație sau de asistent personal a crescut cu 6,2% la 2.382 de persoane. Dintre aceştia aproape 18% sunt copii. La fel, a crescut cu 20% numărul beneficiarilor de ajutor social. Aici, însă, reprezentanţii DASO anunţă o viitoare scădere...
16:50
Guvernul a renunțat la proiectul de suspendare a permiselor pentru șoferii care nu-și plătesc amenzile # Bihoreanul
Coaliția a renunțat la proiectul privind suspendarea permiselor de conducere pentru șoferii care nu-și plătesc amenzile în termen de 90 de zile, informația fiind prezentată, citând surse politice, de Digi24.ro și de G4Media.ro.
16:40
Judo Club Liberty Oradea a cucerit patru medalii la Campionatul Național U18 de la Arad (FOTO) # Bihoreanul
Sportivii de la Judo Club Liberty Oradea s-au remarcat din plin la Campionatul Național U18 de la Arad, unde au obținut patru medalii – una de aur și trei de bronz – precum și alte clasări importante, aproape de podium, demonstrând nu doar talent și tehnică, ci și determinare, disciplină și progres constant în pregătirea lor.
16:20
Flagrant cu 110 grame de „cristal” în Bihor: Descinderi în Oradea și în Avram Iancu, trei tineri arestați (FOTO) # Bihoreanul
Trei bărbați cu vârste între 26 și 31 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, în Bihor, în urma unei operațiuni desfășurate de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, sub coordonarea DIICOT Oradea. Doi dintre suspecți au fost prinși în flagrant, în localitatea Avram Iancu, cu 110 grame de 4-CMC, drog de mare risc cunoscut pe piața neagră sub denumirea de "cristal".
15:40
Senatul României a adoptat un proiect legislativ inițiat de USR, co-semnat și de deputata PNL Alina Gorghiu, care schimbă regulile privind numele de familie după divorț. Noile prevederi le permit foștilor soți să aleagă individual dacă păstrează numele dobândit în timpul căsătoriei sau revin la cel anterior, fără a mai fi necesar acordul celuilalt sau dovedirea unor „motive temeinice” în instanță.
15:20
Tentativă de asasinare a președintelui sârb, Aleksandar Vučić. Doi suspecți au fost reținuți # Bihoreanul
Autoritățile din Serbia au reținut doi bărbați suspectați că ar fi pregătit un atentat la adresa președintelui Aleksandar Vučić, a anunțat Ministerul de Interne de la Belgrad.
14:50
Beneficii pentru turiștii care vizitează Oradea - apel public pentru înscrierea partenerilor locali # Bihoreanul
Pentru al șaptelea an consecutiv, Oradea își întâmpină turiștii cu o serie de beneficii și gratuități. Visit Oradea, cu sprijinul Primăriei Oradea, în parteneriat cu Oradea Transport Local - OTL, Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice Bihor (Oradea Heritage), Muzeul Țării Crișurilor Complex Muzeal și unitățile din industria ospitalității, continuă campania „Oradea cu drag”, începând cu data de 1 martie 2026.
14:20
CSM Oradea se pregătește pentru una dintre cele mai intense perioade ale sezonului, cu șase meciuri programate în doar 17 zile, atât în Superliga Națională, cât și în EuroCup, într-un moment important pentru parcursul intern și european al echipei.
14:10
Ministerul Educației lansează în consultare publică 330 de noi programe școlare pentru liceu # Bihoreanul
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat lansarea în transparență instituțională a unui nou set de 330 de programe școlare pentru învățământul liceal, elaborate în cadrul procesului de reformă curriculară. Noile documente vor fi în dezbatere publică timp de 10 zile.
13:50
Semn bun în economia Bihorului: exporturile au depășit importurile spre finele anului trecut # Bihoreanul
Exporturile realizate de firmele din Bihor în luna noiembrie a anului trecut, pentru care există cele mai recente date, au depășit importurile realizate în județ cu peste 47 milioane euro, arată Direcția Județeană de Statistică. Potrivit economiștilor, excedentul în comerțul internațional este considerat un semn de sănătate pentru economia care îl înregistrează.
13:40
Căpitanul echipei CSM Oradea, Bobe Nicolescu, a fost convocat din nou la echipa națională de baschet și se pregătește să conducă tricolorii în meciurile decisive din fereastra a doua a calificărilor pentru Campionatul Mondial 2027.
13:10
Compania de Apă Oradea informează consumatorii că, în data de 25 februarie 2026, în intervalul orar 09:00 – 15:00, va fi necesară întreruperea furnizării apei potabile în localitatea Paleu, ca urmare a efectuării unor lucrări de mentenanță la Stația de Apă Paleu.
12:50
4 ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Ilie Bolojan și Nicușor Dan, mesaje de „sprijin și solidaritate față de poporul ucrainean” în războiul „brutal și neprovocat” # Bihoreanul
La împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, premierul Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au transmis mesaje publice de solidaritate cu Ucraina. Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj scurt, în numele Guvernului României, arătând solidaritatea față de poporul ucrainean și, totodată, punctând că rezistența Ucrainei în fața Rusiei este „esențială” pentru securitatea Europei.
12:30
Acum câteva săptămâni, prezentam aici prevederile aberante în materie contravențională ce erau conținute în proiectul de lege aferent „Pachetului 3” de reforme al Guvernului. Recent, Executivul a dat publicității un nou proiect, de data aceasta al unei ordonanțe de urgență, care, deși a eliminat unele aberații cuprinse în cel inițial, este cel puțin la fel de criticabil. Și parcă și mai prost redactat...
12:20
Dungaciu și Neamțu la Oradea: Conferința „România, încotro?” și lansarea volumului „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”, la Biblioteca Județeană # Bihoreanul
Filiala județeană a Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) Bihor anunță organizarea unei conferințe-dezbatere și a lansării volumului „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”, marți, 25 februarie, de la ora 17:30, la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” din Oradea.
12:10
Arbitrii și observatorii bihoreni, pregătiți pentru retur: seminar de iarnă cu teste fizice și recomandări pentru sezonul de primăvară (FOTO) # Bihoreanul
Peste 80 de arbitri și observatori bihoreni au participat, în această lună, la seminarul de iarnă organizat înaintea reluării competițiilor județene, unde au susținut teste fizice și teoretice și au primit recomandări ferme pentru un retur care se anunță tensionat, mai ales în Liga a IV-a.
11:30
Tratamentul minim-invaziv cu laser pentru hemoroizi disponibil la CLINICUM Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Începând cu această lună, la Centrul Medical Integrat CLINICUM Oradea, de pe str. Biruinței nr.11, activitatea în zona chirurgiei proctologice este consolidată prin prezența dlui dr. Andrei Hăpăianu, medic specialist chirurgie generală, cu formare în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara și experiență acumulată în spitale, unde chirurgia minim-invazivă reprezintă standardul de practică medicală.
11:20
Zelenski, la 4 ani de război în Ucraina: „Putin este acest război”. Mesaj pentru Trump: să meargă la Kiev și să rămână de partea Ucrainei (VIDEO) # Bihoreanul
La împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse din 24 februarie 2022, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un amplu mesaj din buncărul de la Kiev în care s-a aflat în primele zile ale războiului și i-a adresat un apel direct președintelui american Donald Trump: să „rămână alături” de Ucraina și să meargă la Kiev pentru a vedea cu ochii lui realitatea războiului.
10:40
„Lumini brahmsiene”: Concert cu vioara Stadivarius și solistul Răzvan Stoica, joi, la Filarmonica Oradea # Bihoreanul
Solistul Răzvan Stoica și vioara Stradivarius vor fi în prim-planul concertului „Lumini brahmsiene” de joi seară de la Filarmonica de Stat. În program vor fi lucrări de J. Brahms, dar și de H. Wieniawski, iar coreeanul Jaehyuck Choi va fi dirijorul orchestrei oădene.
10:40
Oradea devine capitala dialogului despre inteligența artificială și viitorul umanității: Conferința „Imago Dei 2.0: AI Inflection Point” # Bihoreanul
Într-o perioadă în care inteligența artificială nu mai este doar un subiect tehnic, ci o realitate care ne influențează munca, comunicarea și chiar modul de a gândi, Oradea găzduiește, în 6 și 7 martie 2026, conferința internațională „Imago Dei 2.0: AI Inflection Point”. Întâlnirea va avea loc la Palatul Baroc și propune o dezbatere amplă despre inteligența artificială, etică, identitate și responsabilitate în era digitală. Cititorii BIHOREANULUI beneficiază de o reducere din taxa de participare.
10:30
Pe 24 februarie, românii sărbătoresc Dragobetele, ziua iubirii în tradiția populară, considerată un simbol al începutului de primăvară și al reînnoirii naturii. Potrivit Digi24.ro, sărbătoarea este una dintre cele mai vechi din cultura populară românească, având rădăcini precreștine și o semnificație care depășește dimensiunea romantică modernă.
10:00
De o vreme, după ce BIHOREANUL a dezvăluit noi țepe marca Raita, reclamate chiar de clienții acestuia, „Superconstructorul” are un singur răspuns - „Mă piș pe ei” și „Mă piș pe ziarul vostru” - verbalizat compulsiv, incontinent, pe TikTok, singurul „șantier” unde se simte ca peștele în apă. Zicerea lui e ca o deviză, expresia unei „filozofii” de viață și de afaceri care arată cum funcționează promotorul: condus nu de creier, ci de fiziologie, cu riscul de a-și uda propriii nădragi în fața tuturor.
09:30
Persoanele fizice care realizează anumite tipuri de venituri trebuie să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale # Bihoreanul
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor amintește contribuabililor persoane fizice care realizează anumite tipuri de venituri că trebuie să depună așa numitul formular 212 – Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Unele categorii de persoane fizice aflate în această situație au ca termen pentru depunerea Declarației data de 25 mai, iar celelalte o pot face oricând în cursul anului.
Ieri
09:00
Dreptate înghesuită: La Oradea, procesele se amână pentru că nu sunt destule săli de judecată # Bihoreanul
Premiul „Dreptate înghesuită” se acordă, cu profund respect pentru răbdarea justițiabililor, Tribunalului Bihor, instituție care a demonstrat că Justiția nu depinde doar de legi, ci și de metrii pătrați pe care îi ocupă. Asta pentru că în impunătorul Palat de Justiţie din Oradea, o bijuterie renovată cu 10 ani în urmă pe un purcoi de bani, procesele civile se amână cu lunile, și nu pentru că ar lipsi magistrații, ci pentru că nu ar exista suficiente săli de judecată.
08:00
Excelență în Oradea: Trei medici tineri specializați în Franța fac chirurgie de top la Spitalul Județean Bihor (FOTO) # Bihoreanul
Trei medici tineri ai Spitalului Județean Bihor, specializați în Franța, unul chiar fost asistent universitar la Strasbourg, fac performanță într-o ramură chirurgicală de top. După ce a salvat sute de pacienți cu AVC sau anevrisme cerebrale, echipa de la Radiologie intervențională a început să „repare” articulații de genunchi și pregătește primele operații de „otrăvire”, „înghețare” și „ardere” a tumorilor, folosind un cateter subțire cât un fir de păr, ghidat prin vasele de sânge.
23 februarie 2026
20:10
Acord în coaliție pe pachetul fiscal: reduceri de 25% și 15% la impozitele pe clădirile vechi și scutiri parțiale pentru persoanele cu handicap # Bihoreanul
Coaliția de guvernare a ajuns luni la un acord asupra unui pachet de măsuri fiscale și administrative, care include reduceri de impozite pentru clădirile vechi, facilități pentru persoanele cu dizabilități și reforma administrației publice centrale și locale. Între altele, s-au aprobat reduceri de 25% și 15% la impozitele pe clădirile vechi și scutiri parțiale pentru persoanele cu handicap.
19:50
Un program gratuit de educație psihologică destinat persoanelor care se confruntă cu depresia va fi prezentat public, în luna martie, la Oradea. Inițiativa, intitulată „Stop Depresie”, își propune să ofere sprijin și instrumente practice celor afectați direct sau indirect de această afecțiune, printr-un training desfășurat pe parcursul a cinci săptămâni.
19:10
„Lumini brahmsiene”: Concert cu vioara Stadivarius și solistul Marius Stoica, joi, la Filarmonica Oradea # Bihoreanul
Solistul Răzvan Stoica și vioara Stradivarius vor fi în prim-planul concertului „Lumini brahmsiene” de joi seară de la Filarmonica de Stat. În program vor fi lucrări de J. Brahms, dar și de H. Wieniawski, iar coreeanul Jaehyuck Choi va fi dirijorul orchestrei oădene.
18:30
Două medalii de aur pentru pugiliștii clubului Crișul la turneul internațional Dracula Open de la Ploieşti! # Bihoreanul
Doi tineri pugiliști ai Clubului Sportiv Crișul Oradea au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Turneul Internațional Dracula Open, competiție care a reunit la Ploiești peste 400 de sportivi din 18 țări, confirmând încă o dată valoarea boxului orădean pe plan internațional.
17:40
VIDEO - Donald Trump, despre o violonistă moldoveancă, pe care a invitat-o la Casa Albă: „Este cea mai bună din lume!”. A cântat și la Oradea # Bihoreanul
Violonista moldoveancă Rusanda Panfili, care a urcat și pe scena orădeană, a fost aclamată de Donald Trump. Președintele american a numit-o „cea mai bună violonistă din lume" la Cina Guvernatorilor, organizată sâmbătă seară la Casa Albă.
16:40
Primar social-democrat: PSD să nu-l mai blocheze pe Bolojan, tăierile de 10% înseamnă puțin, Ciolacu a aruncat cu banii și-n câini # Bihoreanul
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), afirmă că partidul său greșește blocându-l pe premierul Ilie Bolojan, care „își face treaba”, iar acest lucru duce la plecarea alegătorilor către AUR. De asemenea, edilul afirmă că tăierile de 10% din administrație sunt insuficiente și l-a criticat pe fostul premier Marcel Ciolacu amintind că sub conducerea acestuia a ajuns deficitul bugetar la 9,3%, pentru că „s-a aruncat cu banii şi la câini”.
16:30
Sportivii orădeni au început în forță sezonul competițional, obținând mai multe medalii la Campionatul Național de Semi-Kempo desfășurat la București, prima competiție din acest an organizată sub egida Federației Române de Kempo.
16:10
CSM Oradea a suferit sâmbătă o înfrângere pe terenul celor de la CS Medgidia, scor 35-28, în etapa a 3-a a play-off-ului Diviziei A la handbal masculin. După o primă repriză echilibrată, în care orădenii au ținut aproape pe tabelă, repriza secundă le-a fost favorabilă gazdelor, care s-au desprins și au controlat jocul, lăsând echipa bihoreană fără șanse reale de a reveni. Rezultatul afectează clasamentul și pune presiune pe CSM Oradea pentru următoarele meciuri din play-off.
16:00
Amenințarea lui Ilie Bolojan: Dacă România pierde bani din PNRR, unii miniștri și secretari de stat își vor pierde și ei funcțiile # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a avertizat luni că pot exista „revocări din funcție” și alte consecințe pentru miniștri și secretari de stat dacă România pierde bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în urma întârzierilor sau a neîndeplinirii angajamentelor asumate. La nivel de directori și personal din administrație, în cazul pierderii de bani europeni, prim-ministrul a făcut referire la o posibilă tăiere a sporului aferent acestora.
15:40
Directorul Muzeului Țării Crișurilor, despre dezvoltarea patrimoniului: „În câțiva ani va deveni o problemă depozitarea”. Instituția își câștigă singură jumătate din buget # Bihoreanul
Activitatea Muzeului Țării Crișurilor din Oradea a fost în creștere la toate capitolele în cursul anului trecut, spune directorul instituției, istoricul Gabriel Moisa: deține mai multe piese în patrimoniu, a avut mai mulți vizitatori, a organizat mai multe evenimente și își câștigă aproape jumătate din buget din venituri proprii, parametru la care e depășit doar de Castelul Peleș din Sinaia și de Palatul Culturii din Iași. Primul chestionar aplicat vizitatorilor arată, în același timp, că doar 2,9% dintre aceștia consideră că biletele de intrare ar fi scumpe sau foarte scumpe.
15:00
Tânăr reținut de polițiști în Oradea: a furat o mașină și a condus fără permis, beat și drogat. S-a izbit de o balustradă # Bihoreanul
Un tânăr de 24 de ani din Pașcani a fost reținut de polițiștii rutieri din Bihor, după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a furat o mașină din centrul municipiului Oradea și a plecat cu ea la plimbare fără permis, sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive. Cursa lui s-a încheiat în zorii zilei de duminică, tot în zona centrală a oraşului, unde a pierdut controlul direcției și s-a izbit de o balustradă metalică.
14:20
Un antrenor din Oradea face un pas important spre marea performanță: Răzvan Moga, președintele Clubului CS Moga Răzvan Oradea, a fost cooptat în calitate de colaborator în stafful Federaţiei Române de Box, participând timp de o săptămână la pregătirea Lotului Național de Box al României, în cadrul unui stagiu desfășurat la Centrul Olimpic din Brăila.
14:00
Alertă europeană de hărțuire în justiție pentru jurnalista Brîndușa Armanca, rețeaua PressHub și alte publicații din România # Bihoreanul
O alertă privind amenințarea libertății presei a fost emisă de Platforma de Promovare a Protecției Jurnalismului și a Siguranței Jurnaliștilor, aflată sub egida Consiliul Europei, în legătură cu jurnalista de investigație Brîndușa Armanca și rețeaua de presă PressHub. Alerta, publicată pe 18 februarie 2026, vizează „multiple procese de defăimare” considerate forme de hărțuire judiciară.
13:50
Regiunea Crișana va avea parte, în următoarele două săptămâni, de temperaturi peste mediile multianuale, potrivit estimării publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 23 februarie – 8 martie.
13:40
Ciudat destin are și Colegiul Mihai Eminescu din Oradea. Având o vechime uriașă pentru standardele românești, în acest stabiliment se făcea școală - ba și adăpostea o Academie de Drept - încă din vremea când strămoșii elitei politice dâmbovițene de-abia se încurajau să coboare din copaci în tină.
12:50
Jandarm mort în timpul serviciului. Bărbatul avea 40 de ani și s-a prăbușit brusc la pământ (VIDEO) # Bihoreanul
Un jandarm din București a murit, duminică seară, în timpul serviciului. Bărbatului de 40 de ani i s-a făcut rău în timp ce mergea pe stradă, scena fiind surprinsă de camerele de supraveghere din apropiere. Această tragică situație a determinat sindicaliștii din MAI să acuze Guvernul condus de Ilie Bolojan că vrea creșterea vârstei de pensionare pe nedrept pentru „cei care își riscă viața zilnic”.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.