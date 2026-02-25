Un bărbat din Bihor a ajuns la închisoare pentru că a tăiat un copac. Detaliile cazului
Bihoreanul, 25 februarie 2026 19:20
Polițiștii din Aleșd au pus în executare, miercuri, un mandat de închisoare emis pe numele unui bărbat din oraş, condamnat definitiv la 10 luni și 20 de zile pentru că a tăiat ilegal un gorun din pădurea satului Lugașu de Sus.
