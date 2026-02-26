Reacția președintelui SUA după ce actorul Robert De Niro l-a făcut „idiot”. Trump: „Un bolnav cu mintea tulburată”
Adevarul.ro, 26 februarie 2026 12:30
Actorul Robert De Niro este „un bolnav cu mintea tulburată”, a afirmat preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
12:45
Judecătorii CCR s-au întâlnit să redacteze motivarea pentru tăierea pensiilor magistraților. Legea ar putea fi promulgată azi # Adevarul.ro
Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) se află joi, 26 februarie, în ședință pentru redactarea motivării deciziei privind pensiile speciale ale magistraților.
12:45
De teamă să nu fie contaminate, jucătoarele de tenis scot carnea din meniu. Ce țări folosesc steroizi pentru creșterea animalelor # Adevarul.ro
Tara Moore a intentat proces WTA.
Acum 30 minute
12:30
Neconcordanțe în CV-ul unui ministru din Guvernul Bolojan: „Nu am pretins niciodată că aș fi absolvit instituția respectivă” # Adevarul.ro
Date contradictorii apar în CV-ul ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban. Acesta a trecut că a urmat cursurile unei universități private între 2008 și 2009, dar instituția susține că înscrierea a fost în 2005, iar acesta a fost exmatriculat după un an.
12:30
Reacția președintelui SUA după ce actorul Robert De Niro l-a făcut „idiot”. Trump: „Un bolnav cu mintea tulburată” # Adevarul.ro
Actorul Robert De Niro este „un bolnav cu mintea tulburată”, a afirmat preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.
12:30
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, despre dezăpezire: „La noi, toată lumea se isterizează”. Explicația gropilor din București # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat, joi, 26 februarie, dificultățile și presiunile cu care se confruntă autoritățile în cazul ninsorilor din România, comparând situația cu modul în care se organizează marile orașe occidentale.
Acum o oră
12:15
Drumurile unui județ din România vor fi dotate cu senzori inteligenți pentru monitorizarea traficului și a vremii # Adevarul.ro
Drumurile dintr-un județ al țării vor fi dotate cu senzori inteligenți pentru monitorizarea vremii și a traficului, în timp real, în cadrul unui proiect european care vizează creșterea siguranței rutiere și a capacității de intervenție în situații de urgență.
12:15
Garanții pentru viitorul energetic al României. Coridorul Vertical ar putea aduce un profit de până la 250 de milioane de euro pe an # Adevarul.ro
Coridorul Vertical ar putea aduce un profit suplimentar de până la 250 de milioane de euro anual pentru companiile româneşti, prin creşterea tranzitului şi a lichidităţii în piaţă, susţine ministrul Energiei Bogdan Ivan.
12:15
Avertismentul unui medic privind nevoia urgentă de vaccinare a copiilor: „Este epidemie de rujeolă în USA, Australia, Asia de Sud-Est și în țări ale Europei” # Adevarul.ro
Reputatul cardiolog român Gabriel Tatu-Chițoiu a atras atenția asupra consecințelor devastatoare ale rujeolei într-o postare pe Facebook, în care a prezentat cazul unui copil de 7 ani care a contractat boala la vârsta de 7 luni, fiind nevaccinat.
Acum 2 ore
11:45
Cum încearcă Ucraina să oprească roiurile de drone rusești: bariere fizice și „ochi” electronici # Adevarul.ro
Ucraina accelerează instalarea plaselor anti-dronă deasupra drumurilor din zonele de front, într-un efort de a limita eficiența atacurilor rusești cu UAV-uri.
11:45
Un patron din China le-a oferit angajaților bonusuri de 70% din profit. Modalitatea inedită prin care a împărțit sumele astronomice # Adevarul.ro
Compania chineză Henan Kuangshan Crane a plătit bonusuri suplimentare angajaților, în numerar, în timpul unui eveniment anual.
11:45
Cristian Tudor Popescu pune tunurile pe Nicușor Dan pentru că nu s-a dus în Ucraina la comemorarea celor patru ani de la invazia Rusiei # Adevarul.ro
Gazetarul îi reproșează șefului statului român că a lipsit de la evenimentul important de la Kiev de pe data de 24 februarie, trădând astfel interesul României.
11:45
Prag psihologic depășit la pompă: benzina trece de 8 lei, motorina urcă la 8,30 lei. Scumpirile vor continua, avertizează specialiștii # Adevarul.ro
Prețul carburanților a depășit un nou prag psihologic. Un litru de benzină a ajuns la 8,04 lei în mai multe stații din țară, în timp ce motorina se vinde deja cu 8,30 lei/litru.
11:30
De când se încălzește cu adevărat în România. Meteorologii anunță temperaturi record de până la 14 grade # Adevarul.ro
Meteorologii anunță o încălzire treptată a vremii începând de joi, 26 februarie, tendință care se va menține cel puțin până la jumătatea săptămânii viitoare. Temperaturile vor crește de la o zi la alta, mai ales în sudul și estul țării, unde maximele se vor apropia de 13-14 grade Celsius.
11:30
Consulat mobil. SUA oferă servicii de pașapoarte în colonii israeliene din Cisiordania. Palestinienii acuză o „încălcare a dreptului internațional” # Adevarul.ro
Statele Unite vor oferi, în premieră, servicii consulare direct în două colonii israeliene din Cisiordania ocupată, marcând o schimbare față de practica anterioară.
11:30
Fricile și nevoile angajatului din România: motivul pentru care foarte mulți și-ar păstra actualul loc de muncă # Adevarul.ro
40% dintre angajați vor să-și schimbe locul de muncă în următoarele șase luni și alți 11% cel târziu până la finalul anului, principalul motiv fiind salariile mici, potrivit unei cunoscute platforme de recrutare.
11:30
Theo Rose nu pleacă de la Vocea României. Clarificările artistei după zvonurile din mediul online: „Mă veți vedea pentru că îmi place foarte tare” # Adevarul.ro
Îndrăgita cântăreață Theo Rose a venit recent cu clarificări care pun capăt speculațiilor apărute în ultima perioadă. Mesajele publicate pe rețelele sociale au fost interpretate greșit, iar artista a explicat ce s-a întâmplat cu adevărat.
11:30
Blocaj în Primăria Capitalei. Ședință CGMB cu mize importante, anulată din lipsă de cvorum. Consilierii PSD au refuzat să participe # Adevarul.ro
Ședința Consiliului General al Primăriei Capitalei, programată joi dimineață, 26 februarie, a fost amânată din lipsă de cvorum. Consilierii generali ai PSD au lupsit.
11:30
Percheziţii în judeţul Timiş la suspecţi care furnizau droguri adolescenţilor implicaţi în uciderea lui Mario, băiatul de 15 ani, din Cenei # Adevarul.ro
Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat, joi dimineață, 26 februarie, percheziții în localitatea Uivar, județul Timiș, la persoane suspectate că furnizau droguri dealerilor de la care s-au aprovizionat adolescenții implicați în uciderea unui băiat de 15 ani, Mario Berinde, la Cenei.
11:15
Piața florilor din România, în plină expansiune în ciuda declinului producătorilor locali # Adevarul.ro
Piața florilor a înregistrat o transformare spectaculoasă în ultimii ani, devenind un sector de miliarde de lei. Pentru florarii din România, începutul lunii martie anunță vârful de vânzări, estimându-se că se vor depăși 40 de milioane de euro în perioada 1-8 martie.
11:15
Experiența unui bărbat care a plătit 11.000 de euro pentru un zbor la clasa întâi: caviar, pijamale de lux și cotlete de miel # Adevarul.ro
Un influencer canadian, stabilit în Dubai, a cheltuit 11.000 de euro pentru un bilet la clasa întâi pe Singapore Airlines A380, pentru un zbor de șase ore. El a împărtășit experiența sa pe YouTube, unde videoclipul a strâns peste 80.000 de vizualizări.
11:15
Un fost pilot de vânătoare al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, cu peste două decenii de experiență în sisteme de livrare a armelor nucleare și pe aeronave avansate, inclusiv F-35, a fost arestat și pus sub acuzare pentru că ar fi conspirat să ofere instruire militară Chinei, relatează CNN.
11:00
Nu este prima dată când Grindeanu ameninţă că părăseşte Coaliţia de guvernare. Cam cu aceleaşi argumente.
11:00
Percheziții la CLUB the Buddhist din Capitală. Acuzații de trafic de persoane, spălare de bani, consum de droguri # Adevarul.ro
Sunt percheziții joi dimineață, 26 februarie, la CLUB the Buddist din București, unde patronul clubului ar fi acuzat de trafic de persoane și spălare de bani.
11:00
Zelenski acuză Moscova că „se joacă” cu Trump și trage de timp: „Noi am susținut întotdeauna pacea” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu acordat la Kiev postului Fox News, că Rusia încearcă „să se joace cu președintele Statelor Unite” și să tergiverseze eforturile mediate de Washington pentru încheierea războiului.
Acum 4 ore
10:45
Analist economic: Performanța peste așteptări în reducerea deficitului bugetar stimulează optimismul în rândul investitorilor # Adevarul.ro
Adrian Codirlaşu, președintele Asociației CFA România, afirmă că reducerea neașteptată a deficitului bugetar a majorat încrederea în economie și a diminuat riscul de creștere a fiscalității, ceea ce a temperat anticipațiile inflaționiste ale analiștilor.
10:30
Kim Jong-Un amenință că poate „distruge complet” Coreea de Sud și exclude orice reconciliere, dar lasă ușa întredeschisă pentru SUA # Adevarul.ro
Kim Jong-Un susține că atât timp cât Sudul „nu poate scăpa de condițiile geopolitice de a avea o graniță cu noi, singura modalitate de a trăi în siguranță este să renunțe la tot ce are legătură cu noi și să ne lase în pace”.
10:30
„Am reunit familia liberală”. Mircea Roșca, despre prezența premierului Bolojan la petrecerea de ziua sa: „O zi cu adevărat specială pentru mine” # Adevarul.ro
Deputatul liberal Mircea Roșca a oferit miercuri seară, 25 februarie, explicații publice după ce imagini de la petrecerea sa privată, la care a participat și premierul Ilie Bolojan, au apărut în presă.
10:15
Orașul cel mai toxic din lume, unde locuitorii au fost forțați să plece și să-și abandoneze case: otrava a rămas sub pământ # Adevarul.ro
Un oraș minier din SUA, care odinioară găzduia aproape 10.000 de oameni, a devenit un simbol al dezastrului ecologic și al impactului devastator al activităților industriale asupra comunităților.
10:15
O deputată POT cere interzicerea unui concert rock al formației Trooper, în Postul Paștelui. Reacția liderului trupei # Adevarul.ro
Deputata POT de Timiș Codruța Maria Corcheș cere ”interzicerea imediată” a concertului organizat pe 28 februarie și 1 martie de trupa românească de heavy metal Trooper. Ea invocă ”protecția minților tinere” și a valorilor creștine.
10:00
Discuția aprinsă stârnită de o fotografie în care apar cumpărăturile unei bătrâne: „Vrăjeală ieftină de 2 lei” # Adevarul.ro
O fotografie surprinsă pe banda unei case de marcat dintr-un magazin a devenit virală pe Facebook și a stârnit un val de reacții emoționale.
10:00
Primarul din județul Suceava acuzat că și-a bătut concubina și pe fiica acesteia a fost reținut. Procurorii cer arestarea preventivă # Adevarul.ro
Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, acuzat că și-a agresat partenera și pe fiica acesteia a fost reținut și ar putea fi arestat preventiv.
09:45
Kiev, Harkov și Zaporojie, lovite de un atac masiv cu rachete și drone rusești. Ce a vizat Moscova? # Adevarul.ro
Rusia a declanșat, în noaptea de miercuri spre joi, un nou atac de amploare asupra Ucrainei, folosind drone, rachete balistice și de croazieră.
09:30
Avertisment ISW: Rusia ar putea orchestra o operațiune nucleară „sub acoperire” în Ucraina # Adevarul.ro
Un raport recent al centrului de analiză american Institute for the Study of War (ISW) avertizează că Rusia ar putea orchestra sau profita de un accident nuclear în Ucraina, arată Euronews.
09:30
„A arestat 17 oameni care furau muniție”. Ministrul Apărării justifică numirea controversată a lui Caragea la fabrica de armament Sadu # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat numirea fostului șef al IPJ Gorj, Viorel Salvador Caragea, în funcția de administrator special la Uzina Mecanică Sadu, una dintre fabricile strategice de armament ale României.
09:30
Trump îi promite lui Zelenski că oprește războiul în 30 de zile. Ce urmează după convorbirea „foarte pozitivă” # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump i-a transmis omologului crainean, Volodimir Zelenski, că își dorește încheierea războiului din Ucraina „în cel mult o lună”, potrivit unei relatări publicate de Axios, care citează un oficial ucrainean și alte două surse familiarizate cu discuția.
09:15
Forțele Speciale ale Ucrainei anunță că au distrus un sistem S-400 și un Panțir-S1 în Crimeea ocupată de Rusia # Adevarul.ro
Forțele Speciale ale armatei ucrainene susțin că au distrus un lansator S-400 Triumf și un sistem Pantsir-S1 în Crimeea ocupată ilegal de Rusia, în cadrul unei operațiuni desfășurate în noaptea de 25 februarie 2026.
09:00
Un nou studiu analizează ce se întâmplă în creier după consumul de alcool și explică de ce percepem diferit starea de ebrietate.
09:00
Cine este Maria Julissa, vedeta OnlyFans acuzată de trădare în scandalul care zguduie Mexicul după moartea lui El Mencho # Adevarul.ro
Maria Julissa, o tânără în vârstă de 25 de ani, creatoare de conținut pentru adulți și vedetă pe rețelele de socializare, a intrat în atenția publică după moartea lui Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de El Mencho, liderul cartelului Jalisco New Generation (CJNG).
09:00
Viceprimar din Mureş, reținut după o urmărire cu poliția: era beat și s-a răsturnat cu mașina în șanț # Adevarul.ro
Viceprimarul comunei Pogăceaua, Ștefan Adelin Laurențiu, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor, a fost urmărit, s-a răsturnat cu mașina într-un șanț și a refuzat recoltarea de probe biologice.
Acum 6 ore
08:45
Ce le-a spus anchetatorilor femeia care a plecat la cumpărături în 2001 și a dispărut 24 de ani. Ar putea fi acuzată de abandon # Adevarul.ro
O femeie din Statele Unite, dispărută fără urmă în urmă cu aproape un sfert de secol, a fost găsită în viață. Ea le-a spus anchetatorilor că a plecat de bunăvoie de acasă din cauza unor „probleme domestice continue”.
08:30
FBI a concediat agenții implicați în ancheta privind reţinerea de documente clasificate de către Donald Trump # Adevarul.ro
FBI a concediat cel puţin şase agenţi implicaţi într-o anchetă din 2022 privind reţinerea de către Donald Trump a unor documente clasificate la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, a relatat miercuri presa americană.
08:30
Operațiune militară împotriva Iranului în pregătire? Peste 150 de avioane F-35 și F-22, relocate strategic în Europa și Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Statele Unite au crescut rapid prezența militară în apropierea Iranului, mutând peste 150 de aeronave către baze din Europa și Orientul Mijlociu după ce a doua rundă de negocieri nucleare cu Teheranul s-a încheiat fără un acord, pe 17 februarie, potrivit datelor publice de urmărire a zborurilor și i
08:15
Cum a fost influențată cariera Soranei Cîrstea de Alexandru Țiriac. Cei doi s-au despărțit când sportivei îi mergea cel mai bine în tenis # Adevarul.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani și locul 35 WTA) se retrage la finalul sezonului.
08:15
„Voi deranja interese mari”. Un alt primar din România anunță interzicerea păcănelelor din oraș: „Îmi asum această decizie” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir, a anunțat pe Facebook că intenționează să propună Consiliului Local interzicerea jocurilor de noroc tip păcănele în oraș. „Scoatem păcănele afară din Brăila. Îmi asum această decizie”, a spus edilul.
08:00
A murit Ilhan Mustafa, un stâlp la echipa Farul Constanța. Fostul fundașul dreapta a fost director la Palatul Copiilor # Adevarul.ro
Doliu la gruparea de fotbal Farul Constanța.
07:45
Haos în armată rusă după ce Musk a blocat terminalele Starlink: „Ne-au mai rămas porumbeii, radiourile și cablurile” # Adevarul.ro
Decizia companiei SpaceX, deținută de Elon Musk, de a bloca accesul la terminalele Starlink pentru unitățile neautorizate rusești a provocat un haos imediat pe front, potrivit interceptărilor realizate de unități ucrainene de recunoaștere.
07:30
Meciurile nebune în Liga Campionilor la fotbal: Juventus, miracol doar pe jumătate în 10 oameni. Kovacs, dur în PSG - Monaco # Adevarul.ro
S-a încheiat play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal.
07:30
Un cuplu de pensionari a primit timp de zece ani ajutor social, deși avea conturi ascunse de peste un milion de euro # Adevarul.ro
Autoritățile elvețiene au descoperit că doi pensionari au încasat timp de zece ani ajutor social, în ciuda faptului că dețineau economii de peste un milion de euro.
07:15
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini, relaxându-se pe șezlong și savurând cocktailuri # Adevarul.ro
O fotografie cu regretatul fizician britanic Stephen Hawking relaxându-se pe un șezlong, însoțit de femei în bikini, a fost dezvăluită recent în dosarele lui Jeffrey Epstein.
Acum 8 ore
06:45
DIICOT își alege noii procurori-șef adjuncți: cinci candidați susțin joi interviurile și se luptă pentru cele două posturi # Adevarul.ro
Cinci procurori își susțin joi, 26 februarie, interviurile pentru ocuparea celor două funcții de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), în fața Comisiei constituite la Ministerul Justiției.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.