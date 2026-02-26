Trump îi promite lui Zelenski că oprește războiul în 30 de zile. Ce urmează după convorbirea „foarte pozitivă”
Adevarul.ro, 26 februarie 2026 09:30
Președintele SUA, Donald Trump i-a transmis omologului crainean, Volodimir Zelenski, că își dorește încheierea războiului din Ucraina „în cel mult o lună”, potrivit unei relatări publicate de Axios, care citează un oficial ucrainean și alte două surse familiarizate cu discuția.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
09:30
Avertisment ISW: Rusia ar putea orchestra o operațiune nucleară „sub acoperire” în Ucraina # Adevarul.ro
Un raport recent al centrului de analiză american Institute for the Study of War (ISW) avertizează că Rusia ar putea orchestra sau profita de un accident nuclear în Ucraina, arată Euronews.
09:30
„A arestat 17 oameni care furau muniție”. Ministrul Apărării justifică numirea controversată a lui Caragea la fabrica de armament Sadu # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat numirea fostului șef al IPJ Gorj, Viorel Salvador Caragea, în funcția de administrator special la Uzina Mecanică Sadu, una dintre fabricile strategice de armament ale României.
09:30
Trump îi promite lui Zelenski că oprește războiul în 30 de zile. Ce urmează după convorbirea „foarte pozitivă” # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump i-a transmis omologului crainean, Volodimir Zelenski, că își dorește încheierea războiului din Ucraina „în cel mult o lună”, potrivit unei relatări publicate de Axios, care citează un oficial ucrainean și alte două surse familiarizate cu discuția.
Acum 30 minute
09:15
Forțele Speciale ale Ucrainei anunță că au distrus un sistem S-400 și un Panțir-S1 în Crimeea ocupată de Rusia # Adevarul.ro
Forțele Speciale ale armatei ucrainene susțin că au distrus un lansator S-400 Triumf și un sistem Pantsir-S1 în Crimeea ocupată ilegal de Rusia, în cadrul unei operațiuni desfășurate în noaptea de 25 februarie 2026.
Acum o oră
09:00
Un nou studiu analizează ce se întâmplă în creier după consumul de alcool și explică de ce percepem diferit starea de ebrietate.
09:00
Cine este Maria Julissa, vedeta OnlyFans acuzată de trădare în scandalul care zguduie Mexicul după moartea lui El Mencho # Adevarul.ro
Maria Julissa, o tânără în vârstă de 25 de ani, creatoare de conținut pentru adulți și vedetă pe rețelele de socializare, a intrat în atenția publică după moartea lui Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de El Mencho, liderul cartelului Jalisco New Generation (CJNG).
09:00
Viceprimar din Mureş, reținut după o urmărire cu poliția: era beat și s-a răsturnat cu mașina în șanț # Adevarul.ro
Viceprimarul comunei Pogăceaua, Ștefan Adelin Laurențiu, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor, a fost urmărit, s-a răsturnat cu mașina într-un șanț și a refuzat recoltarea de probe biologice.
08:45
Ce le-a spus anchetatorilor femeia care a plecat la cumpărături în 2001 și a dispărut 24 de ani. Ar putea fi acuzată de abandon # Adevarul.ro
O femeie din Statele Unite, dispărută fără urmă în urmă cu aproape un sfert de secol, a fost găsită în viață. Ea le-a spus anchetatorilor că a plecat de bunăvoie de acasă din cauza unor „probleme domestice continue”.
Acum 2 ore
08:30
FBI a concediat agenții implicați în ancheta privind reţinerea de documente clasificate de către Donald Trump # Adevarul.ro
FBI a concediat cel puţin şase agenţi implicaţi într-o anchetă din 2022 privind reţinerea de către Donald Trump a unor documente clasificate la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, a relatat miercuri presa americană.
08:30
Operațiune militară împotriva Iranului în pregătire? Peste 150 de avioane F-35 și F-22, relocate strategic în Europa și Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Statele Unite au crescut rapid prezența militară în apropierea Iranului, mutând peste 150 de aeronave către baze din Europa și Orientul Mijlociu după ce a doua rundă de negocieri nucleare cu Teheranul s-a încheiat fără un acord, pe 17 februarie, potrivit datelor publice de urmărire a zborurilor și i
08:15
Cum a fost influențată cariera Soranei Cîrstea de Alexandru Țiriac. Cei doi s-au despărțit când sportivei îi mergea cel mai bine în tenis # Adevarul.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani și locul 35 WTA) se retrage la finalul sezonului.
08:15
„Voi deranja interese mari”. Un alt primar din România anunță interzicerea păcănelelor din oraș: „Îmi asum această decizie” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir, a anunțat pe Facebook că intenționează să propună Consiliului Local interzicerea jocurilor de noroc tip păcănele în oraș. „Scoatem păcănele afară din Brăila. Îmi asum această decizie”, a spus edilul.
08:00
A murit Ilhan Mustafa, un stâlp la echipa Farul Constanța. Fostul fundașul dreapta a fost director la Palatul Copiilor # Adevarul.ro
Doliu la gruparea de fotbal Farul Constanța.
07:45
Haos în armată rusă după ce Musk a blocat terminalele Starlink: „Ne-au mai rămas porumbeii, radiourile și cablurile” # Adevarul.ro
Decizia companiei SpaceX, deținută de Elon Musk, de a bloca accesul la terminalele Starlink pentru unitățile neautorizate rusești a provocat un haos imediat pe front, potrivit interceptărilor realizate de unități ucrainene de recunoaștere.
Acum 4 ore
07:30
Meciurile nebune în Liga Campionilor la fotbal: Juventus, miracol doar pe jumătate în 10 oameni. Kovacs, dur în PSG - Monaco # Adevarul.ro
S-a încheiat play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal.
07:30
Un cuplu de pensionari a primit timp de zece ani ajutor social, deși avea conturi ascunse de peste un milion de euro # Adevarul.ro
Autoritățile elvețiene au descoperit că doi pensionari au încasat timp de zece ani ajutor social, în ciuda faptului că dețineau economii de peste un milion de euro.
07:15
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini, relaxându-se pe șezlong și savurând cocktailuri # Adevarul.ro
O fotografie cu regretatul fizician britanic Stephen Hawking relaxându-se pe un șezlong, însoțit de femei în bikini, a fost dezvăluită recent în dosarele lui Jeffrey Epstein.
06:45
DIICOT își alege noii procurori-șef adjuncți: cinci candidați susțin joi interviurile și se luptă pentru cele două posturi # Adevarul.ro
Cinci procurori își susțin joi, 26 februarie, interviurile pentru ocuparea celor două funcții de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), în fața Comisiei constituite la Ministerul Justiției.
06:30
Bolojan, la Bruxelles, într-o cursă contra cronometru pentru salvarea a 231 de milioane de euro din PNRR. Întâlniri cu Ursula von der Leyen și comisarii europeni # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan se află la Bruxelles într-o vizită de lucru decisivă pentru deblocarea și recuperarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), într-un moment considerat crucial pentru absorbția banilor europeni alocați României.
06:15
Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada Vestului # Adevarul.ro
Constructorii ultimului tronson nefinalizat al Autostrăzii Vestului au accelerat lucrările pentru a o putea finaliza în 2026. Aproape jumătate din segmentul de nouă kilometri cuprinde lucrări de artă complexe, între care cel mai mare tunel de autostradă aflat în șantier.
06:15
Un pensionar a murit în sauna unei baze sportive din Timișoara, după ce i s-a făcut brusc rău. Tragedia este anchetată de polițiști # Adevarul.ro
Un pensionar de 75 de ani și-a pierdut viața, după ce i s-a făcut rău în sauna unei baze sportive din Timișoara. În ciuda eforturilor medicilor de a-l resuscita, inima acestuia a încetat să mai bată.
05:45
Reforma lui Bolojan, între „marea curățenie” și teama de execuții în funcție de pile. Ce cred românii despre tăierile dictate de Guvern # Adevarul.ro
Cele două Ordonanțe de Urgență adoptate de Guvernul României, privind reforma administrației publice și relansarea economică, au stârnit dezbateri aprinse în spațiul public, în special în privința concedierilor vizate în primării.
Acum 6 ore
05:15
Turismul prinde avânt la nivel internațional, în ciuda bugetelor afectate de inflație ale turiștilor, aducând creșteri importante pentru prețurile acțiunilor companiilor din domeniu, în special cele care organizează croaziere, dar și pentru cele hoteliere, aeriene și agenții de turism.
04:45
Sindicatul Europol propune organizarea de concursuri transparente, transmise în direct, pentru funcțiile de conducere din Poliția Română, cu scopul de a elimina numirile politice și incompetența. Această inițiativă vizează combaterea practicii excesive a împuternicirilor.
04:15
Ce riști ca proprietar dacă nu faci contract de închiriere cu chiriașii. „Absența contractului se întoarce cel mai dur împotriva proprietarului” # Adevarul.ro
Imobiliarele sunt considerate investiții sigure, dat fiind că prețurile nu vor scădea, iar în cazul închirierii locuinței investiția se poate recupera destul de repede. Specialiștii consultați de „Adevărul” au explicat cât de mari sunt riscurile în cazul închirierii „la negru”.
03:45
Obiceiul de a spune „da” chiar și atunci când nu îți dorești acest lucru poate avea, în timp, efecte vizibile asupra echilibrului emoțional. Specialiștii subliniază că dorința excesivă de a-i mulțumi pe ceilalți este adesea un comportament învățat, iar limitele pot fi construite pas cu pas.
Acum 8 ore
03:15
România, în bătaia rachetelor iraniene dacă americanii atacă Teheranul? Analiza care dă fiori # Adevarul.ro
SUA și Iran sunt pe picior de război și există temerea că Teheranul ar putea riposta și împotriva aliaților Americii, inclusiv a României. Experții chestionați de „Adevărul” încearcă să facă lumină în privința riscurilor la care am fi expuși.
03:00
„Nu avem infanterie”. Mărturii despre lupta dramatică a operatorilor ucraineni de drone # Adevarul.ro
În fața superiorității numerice și tehnologice copleșitoare a unui adversar înarmat nuclear, apărarea Ucrainei este tot mai mult înfăptuită nu atât de soldați convenționali, cât de sisteme fără pilot și de echipele care le operează.
02:45
Lovitură pentru extrema dreaptă din Germania: AfD, vizată de acuzații de angajări pe pile înainte de alegeri # Adevarul.ro
Partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) se confruntă cu o serie de acuzații de nepotism care riscă să-i afecteze imaginea de formațiune „anti-sistem”, într-un an electoral crucial pentru Germania.
02:15
Cine va deține „arma” împotriva OUG-urilor - Parlamentul numește un nou Avocat al Poporului după aproape doi ani de amânări # Adevarul.ro
Parlamentul va vota pe 10 martie un nou Avocat al Poporului, punând capăt interimatului deținut de Renate Weber din iunie 2024. Funcția este o miză majoră pentru partide, având puterea unică de a ataca direct la Curtea Constituțională ordonanțele Guvernului.
01:45
Sfârșitul unei ere. Noua arhitectură mondială: de la NATO la Asia-Pacific, cine preia frâiele? # Adevarul.ro
De mai multe decenii, analiștii vorbesc despre declinul Occidentului și despre erodarea hegemoniei atlantice. Numeroase evaluări arată că centrul de greutate al puterii globale s-ar fi deplasat dinspre Europa și Statele Unite către Asia-Pacific.
Acum 12 ore
01:15
România sub asediul gropilor: „Este dezastru!” – Ce faci când drumul îți „mănâncă” mașina și banii # Adevarul.ro
Craterele apărute după ninsorile din ultimele luni fac ravagii în bugetele românilor. Din cauza drumurilor degradate, vizitele la service au devenit obligatorii, iar costurile pentru remedierea avariilor la direcție și pneuri au explodat, ajungând să coste de la câteva sute la câteva mii de lei.
01:00
Patru morți după un schimb de focuri între grănicerii cubanezi și pasagerii unei nave înmatriculate în Florida # Adevarul.ro
Patru persoane care se aflau la bordul unei nave înmatriculate în Florida (SUA) au fost ucişi, iar alţe şase răntei de grăniceri cubanezi, după o „confruntare” în apele teritoriale ale insulei, a anunţat miercuri într-un comunicat Ministerul cubanez de Interne, potrivit AFP.
00:45
Cum va arăta al cincilea an de război al Ucrainei. Invazia Rusiei a schimbat deja lumea # Adevarul.ro
Al cincilea an al invaziei ruse la scară largă nu va fi doar o continuare a frontului înghețat, ci o cursă în toată regula – tehnologică, industrială și politică, scrie Euromaidan Press.
00:15
Orban trimite trupe să păzească infrastructura energetică, invocând o amenințare din partea Ucrainei # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a acuzat miercuri Ucraina că ar plănui sabotarea infrastructurii energetice a țării și a anunțat că a dispus trimiterea de trupe pentru protejarea obiectivelor-cheie.
00:15
26 februarie, ziua în care Winston Churchill a anunţat că Marea Britanie a dezvoltat bomba atomică # Adevarul.ro
La 26 februarie 1952, prim-ministrul britanic Winston Churchill a anunțat oficial că Marea Britanie a dezvoltat arma nucleară, alăturându-se astfel SUA și URSS ca putere nucleară. Tot într-o zi de 26 februarie a murit, în urma unei boli cumplite, Nicolae Tonitza.
00:00
Cum ar fi fost Trump „manevrat” de Vladimir Putin, în viziunea generalului Ben Hodges. „Este de partea Rusiei” # Adevarul.ro
Cunoscutul general (r) Ben Hodges, fost comandant al Armatei Statelor Unite în Europa, critică modul în care administrația Trump a gestionat războiul din Ucraina și susține că s-a poziționat de partea Rusiei adoptând strategia de terminare a războiului prin capitularea Ucrainei.
25 februarie 2026
23:45
Clubul lui Gică Hagi, pedepsit pentru rasism. Rapidiștii au fost victimele dobrogenilor # Adevarul.ro
Farul Constanța nu mai are șanse de calificare în play-off, cu două etape rămase de jucat din sezonul regular.
23:30
Diana Buzoianu, după numirea făcută de ministrul Economiei la fabrica de armament Sadu: „Sunt ferm convinsă că domnul Darău va analiza foarte atent” # Adevarul.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat, miercuri seară, la numirea lui Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special al fabricii de armament UM Sadu, de către ministrul Economiei Irineu Darău.
23:30
Un document CIA readus în atenția publică după ce a fost declasificat în 2025 scoate la iveală un plan care pare desprins dintr-un thriller politic: manipularea comportamentului uman prin substanțe administrate pe ascuns, inclusiv sub acoperirea unor tratamente medicale, scrie Daily Mail.
23:15
Trump l-a decorat cu Medalia de Onoare pe unul dintre piloții răniți în raidul din Venezuela. Noi detalii despre confruntarea cu forțele lui Maduro # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a acordat marți seara Medalia de Onoare unuia dintre piloții răniți în cursul operațiunii de capturare a lui Nicolas Maduro. În cadrul discursului privind Starea Națiunii, președintele american a furnizat noi detalii despre raidul militar desfășurat în Venezuela.
23:15
Dating-ul modern promite opțiuni infinite, dar produce adesea epuizare emoțională. De la ghosting la conexiuni superficiale, mulți oameni ajung într-o stare de oboseală emoțională. Experții în relații spun că dating burnout-ul este real și din ce în ce mai frecvent în era aplicațiilor.
23:00
Ilie Bolojan se află în vizită la Bruxelles. Premierul s-a întâlnit cu europarlamentari români # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, miercuri seară, o întrevedere cu europarlamentari ai partidelor din Coaliția de guvernare. Întâlnirea a avut loc la Bruxelles, a informat Guvernul.
22:45
Cât a costat deplasarea președintelui Nicușor Dan în SUA. Administrația Prezidențială a dezvăluit cifrele # Adevarul.ro
Administrația Prezidențială a dezvăluit, miercuri, care a fost suma plătită pentru închirierea avionului privat cu care președintele Nicușor Dan s-a deplasat în SUA în februarie 2026, pentru a participa la reuniunea Consiliului Păcii.
22:15
Horoscop joi, 26 februarie. Berbecii trebuie să fie mai responsabili financiar, iar Fecioarele au parte de tensiuni în relație # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 26 februarie.
22:15
Zgomotul traficului pe timp de noapte ar putea crește colesterolul, arată un nou studiu european # Adevarul.ro
Zgomotul produs de traficul rutier în timpul nopții poate influența nivelul colesterolului și al grăsimilor din sânge, arată un amplu studiu realizat pe date europene.
22:15
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică împreună cu omologul său american, Donald Trump, miercuri, 25 februarie, a anunțat consilierul prezidențial Dmitro Litvin.
22:15
Musk lansează o acuzație gravă la adresa președintei Mexicului după uciderea lui El Mencho. Replica lui Sheinbaum # Adevarul.ro
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat marți că administrația sa analizează posibilitatea inițierii unor acțiuni legale împotriva antreprenorului american Elon Musk, după ce acesta a acuzat guvernul mexican că ar fi controlat de cartelurile de droguri.
22:00
Romsilva se află „la un pas” de reorganizare, anunță ministrul Mediului. „Directorii direcțiilor silvice regionale vor da concurs” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat miercuri, 25 februarie, că Guvernul este „la un pas” de adoptarea hotărârii privind reorganizarea Romsilva, care ar reduce numărul direcțiilor regionale de la 41 la 19.
21:45
Execuții pe loc și torturi în armata rusă. Mărturiile cutremurătoare ale unor foști soldați fugari # Adevarul.ro
Patru foști militari ruși, aflați acum în afara țării, au vorbit despre execuții aleatorii, torturi și misiuni aproape sinucigașe pe frontul din Ucraina.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.