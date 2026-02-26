Primăria Drăgășani anunță că se pregătește să interzică sălile de jocuri de noroc pentru protecția copiilor

Primăria Drăgășani a anunțat pe Facebook că orașul se pregătește să interzică sălile de jocuri de noroc, dorind să devină al doilea oraș din regiune, după Slatina, liber de păcănele. Administrația locală subliniază că această măsură este esențială pentru protejarea viitorului copiilor, argumentând că sălile de jocuri nu ar trebui să fie amplasate în apropierea […] Articolul Primăria Drăgășani anunță că se pregătește să interzică sălile de jocuri de noroc pentru protecția copiilor apare prima dată în PS News.

