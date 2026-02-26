Cât a costat avionul cu care a zburat Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump
PSNews.ro, 26 februarie 2026 13:20
Administrația Prezidențială a răspuns cât a costat deplasarea președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, unde șeful statului a călătorit pentru a participa la summitul Consiliului de Pace prezidat de liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Administrația Prezidențială a transmis, în răspunsul dat HotNews, că avionul închiriat de președintele Nicușor Dan pentru deplasarea în Statele […]
• • •
Acum o oră
13:20
Ședința Consiliului General București a fost boicotată din nou. Au lipsit consilierii PSD, AUR și PUSL | # PSNews.ro
Ședința Consiliului General București a fost boicotată iar. Consilierii PSD, supărați că la ultima ședință convocată de ei nu s-a întrunit cvorumul, au răspuns liberalilor cu aceeași monedă. N-au participat la ședința de azi nici consilierii AUR și PUSL. Pentru ședința de marți, PSD și PUSL propuseseră un proiect care ar fi redus din facturile […]
13:20
În această perioadă, șoferii STB și personalul tehnic participă la un program dedicat noilor troleibuze Yutong U12, care include o componentă teoretică – pentru familiarizarea completă cu tehnologia acestor vehicule – dar și una practică: astăzi a avut loc primul test în traficul bucureștean, pe traseele de troleibuz din Capitală, precizează Profit.ro. Noile troleibuze Yutong […]
13:20
12 [D]
13:20
Controverse după numirea lui Viorel Caragea la conducerea fabricii UM Sadu. Explicațiile ministrului Irineu Darău # PSNews.ro
Viorel Salvador Caragea a fost numit administrator special al fabricii de armament UM Sadu de către ministrul Economiei, Irineu Darău. Caragea, fost comandant al IPJ Gorj și beneficiar de pensie specială, a avut o scurtă apartenență la USR și a fost simpatizant al AUR. Ministrul a justificat numirea prin studiile și experiența sa în poliție, […]
13:20
VIDEO Procurorul general al României vrea schimbarea competenței DIICOT: „Este o zonă destul de neacoperită” # PSNews.ro
Cinci candidați pentru funcția de adjunct al DIICOT sunt audiați astăzi de comisia de interviu de la ministerul Justiției. Este vorba despre procurorii Claudia Curelaru, actualul adjunct, dar și despre procurorul general al României Alex Florența și procurorii Cristian Lazăr, Gill Julien Grigore Iacobini și Mihai Răzvan Negulescu. În prezentarea sa de la ministerul […]
13:20
Primăria Drăgășani anunță că se pregătește să interzică sălile de jocuri de noroc pentru protecția copiilor # PSNews.ro
Primăria Drăgășani a anunțat pe Facebook că orașul se pregătește să interzică sălile de jocuri de noroc, dorind să devină al doilea oraș din regiune, după Slatina, liber de păcănele. Administrația locală subliniază că această măsură este esențială pentru protejarea viitorului copiilor, argumentând că sălile de jocuri nu ar trebui să fie amplasate în apropierea […]
13:20
SONDAJ Cum văd românii după 4 ani de război în Ucraina încheierea conflictului – scădere a optimismului inițial # PSNews.ro
La patru ani de la începutul conflictului din Ucraina, modul în care românii văd finalul războiului s-a schimbat radical. Dacă la început exista un val uriaș de solidaritate și încredere, astăzi datele ne arată o populație mult mai sceptică și cu opinii mai divizate. Dar ce a dus la această schimbare? Dincolo de oboseala firească […]
Acum 2 ore
12:10
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, miercuri seară, că în interiorul PSD există nemulţumiri, existând persoane care acuză că s-a pierdut „din misiunea fondatoare a social-democraţiei cu anumite măsuri care au fost luate". Declaraţia ministrului completează afirmaţia liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a vorbit despre o consultare internă extinsă cu privire la rămânerea la guvernare […]
12:10
Primarul municipiului Brăila, Viorel Marian Dragomir, anunță că va propune Consiliului Local interzicerea păcănelelor în oraș, după ce legea a fost modificată și permite autorităților locale să decidă în această privință. Edilul spune că își asumă public această decizie, motivând că măsura este necesară pentru protejarea familiilor afectate de dependența de jocuri de noroc. „Voi […]
12:10
PSD o votează pe Roxana Rizoiu la Avocatul Poporului doar dacă renunță la pensia specială, precizează Grindeanu # PSNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a dezvăluit în ce condiții social-democrații vor da un vot favorabil pentru ca Roxana Rizoiu, propusă de USR, să fie noua șefă de la Avocatul Poporului, potrivit România TV. Mandatul Renatei Weber la conducerea Avocatului Poporului a expirat în 2024, astfel că trebuie instalat un șef nou la această instituție. USR […]
12:10
Reforma administrației publice, trimisă Monitorului Oficial. Sindicatele din penitenciare contestă actul # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan transmite, miercuri, că Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare. Sindicatele din penitenciare anunţă, miercuri, că au formulat plângere penală împotriva prim-ministrului Ilie Bolojan pentru abuz în serviciu. Plângerea vizează adoptarea, cu rea-credinţă, a proiectului privit reforma administraţiei, „în condiţiile în care prim-ministrul a avut cunoştinţă […]
12:10
Compania Națională UNIFARM S.A. și Universitatea Româno-Americană (URA) au semnat un acord de parteneriat care stabilește cadrul unei colaborări în domeniul educației, cercetării și formării profesionale, cu focus pe sectorul farmaceutic și medical. Acordul are în vedere dezvoltarea unor proiecte comune care să apropie mediul academic de realitățile din sistemul de sănătate, să susțină formarea […]
12:10
Două F-16 ridicate de la Baza Aeriană Fetești după ce o dronă a intrat în spațiul aerian al României # PSNews.ro
Armata României a ridicat în aer două aeronave de luptă F-16 ,dislocate la Baza Aeriană Fetești, după ce o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național, precizează Profit.ro. Alerta a fost declanșată în contextul unor noi atacuri lansate de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Potrivit MApN, în jurul orei […]
12:10
Președintele PNL Dâmbovița îi răspunde lui Sorin Grindeanu: Ilie Bolojan rămâne premier până anul viitor! Asta după ce președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat pentru G4Media că va propune un vot intern în partid, pentru ca formațiunea să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vrea alt […]
12:10
Ungaria trimite trupe pentru protejarea infrastructurii energetice, după acuzațiile lui Orban la adresa Ucrainei # PSNews.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a acuzat miercuri Ucraina că ar plănui sabotarea infrastructurii energetice a țării și a anunțat că a dispus trimiterea de trupe pentru protejarea obiectivelor-cheie. „Am ascultat informările serviciilor naționale de securitate și constat că Ucraina pregătește noi acțiuni menite să perturbe funcționarea sistemului energetic al Ungariei", a transmis Orban, citat de POLITICO. […]
12:10
Biciclist rănit în București: instanța obligă Administrația Străzilor să plătească 100.000 euro # PSNews.ro
Administrația Străzilor din București a fost obligată de instanță să plătească 100.000 de euro despăgubire unui biciclist care s-a accidentat grav din cauza unei gropi nesemnalizate. Accidentul a avut loc pe 27 iunie 2014, când tânărul, în vârstă de 30 de ani, a căzut în groapa de pe Calea Știrbei Vodă, suferind o hemoragie internă […]
Acum 4 ore
11:00
Premierul Ilie Bolojan se află, joi, într-o vizită oficială la Bruxelles, unde are programate mai multe întâlniri, una dintre acestea fiind cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Guvernul a anunţat că se vor discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR şi priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028. Potrivit programului oficial […]
11:00
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, el urmând să îşi preia oficial funcţia după ce îşi va prezenta scrisorile de acreditare preşedintelui României. "Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. Ambasada Statelor Unite la Bucureşti aşteaptă cu interes să colaboreze […]
11:00
Lia Savonea avertizează că Justiția „trebuie apărată fără ezitare de orice formă de imixtiune sau presiune, directă sau indirectă, vizibilă ori disimulată. Pentru că acolo unde începe compromisul, se fisurează încrederea", potrivit România TV. Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție a venit, recent, cu un mesaj prin care susține că Justiția „trebuie […]
11:00
Alegeri locale în două tururi? AUR vrea schimbarea legii, invocând legitimitatea scăzută a aleșilor locali # PSNews.ro
Reprezentanții AUR susțin că revenirea la alegerile locale în două tururi va duce la creșterea reprezentativității și legitimității primarilor și a șefilor de Consilii Județene. „Actuala procedură de vot pentru alegerile locale și-a arătat limitele în ceea ce privește capacitatea acelor aleși de a genera o dezvoltare locală în strânsă legătură cu interesele cetățenilor", se […]
11:00
Competiția pentru şefia DIICOT, în faza finală. Cinci candidați susțin interviuri pentru două posturi # PSNews.ro
Astăzi au loc ultimele interviuri ale candidaţilor pentru şefia la vârful justiţiei. Cinci candidaţi sunt pe listă pentru cele două posturi de adjuncţi ai DIICOT. Printre ei se numără şi Alex Florenţa, actualul procuror general al României. Ieri au avut loc interviurile pentru șefia DICOT, structura care investighează criminalitatea organizată și terorismul. A fost cea […]
11:00
Ciolacu îl critică pe Bolojan pentru că „s-a grăbit să sărbătorească tăierile” după concedieri în masă # PSNews.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu lansează un nou atac asupra actualului șef de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan. Motivul? Cheful la care a participat prim-ministrul marți, după adoptarea ordonanței privind reforma administrației și, implicit, punerea pe liber a peste 13.000 de bugetari. După adoptarea a două ordonanțe foarte importante în ședința de guvern de marți – […]
Acum 24 ore
20:30
Dan Armeanu, ASF: „România a încheiat capitolul de pensii private privind aderarea la OCDE” # PSNews.ro
După ce Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a îndeplinit toate recomandările din aria pensiilor private în procesul de aderare la Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), inclusiv prin promulgarea Legii privind plata pensiilor private, România a încheiat capitolul de pensii private privind aderarea la organizația internațională, a declarat Dan Armeanu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere […]
20:30
Președinta R. Moldova a lăsat fără cetățenie nouă membri ai regimului separatist de la Tiraspol # PSNews.ro
Președinta Maia Sandu a semnat un decret prin care cetățenia a fost retrasă pentru nouă persoane acuzate că au deținut funcții în structuri ale regiunii separatiste Transnistria sau au participat la conflictul armat din 1992, anunță Deschide.md. Măsura afectează nouă bărbați, dintre care unul este originar din Rusia, iar ceilalți opt s-au născut în Republica […]
20:30
Harta hoților din România. Județul care se află pe primul loc, potrivit datelor Poliției # PSNews.ro
Conform datelor Poliției Române, Constanța se află pe primul loc în clasamentul infracționalității, atunci când București este exclus din statistică. Surprinzător, județele cu economie mai dezvoltată domină topul, contrar percepției că zonele mai sărace ar genera cele mai multe infracțiuni, notează Lumea Politică. Datele Poliției: o hartă neașteptată a criminalității Statisticile oficiale ale Poliției Române […]
20:30
Bătălia pentru Ilfov se ascute! Gheorghe: „Avem mulți baroni locali”. Thuma: „E consilier ca să nu fie șomer” # PSNews.ro
Scandalul dintre consilierul premierului Vlad Gheorghe și președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, continuă pe tema unei posibile reorganizări administrative care ar putea presupune desființarea județului Ilfov și unirea acestuia cu Bucureștiul. Disputa s-a intensificat după propunerea lansată de Gheorghe privind un referendum pentru această unificare, idee respinsă ferm de Thuma, care a criticat inițiativa, […]
20:30
Sindicatele din penitenciare, plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan pentru abuz în serviciu # PSNews.ro
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) a formulat plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu privind responsabilitatea ministerială, transmite Mediafax. Plângerea vizează adoptarea, cu rea-credință, a „Proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității […]
20:30
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a comentat miercuri speculațiile privind o posibilă preluare a sa a conducerii Serviciul Român de Informații, subliniind că, în acest moment, nu există nicio discuție concretă pe acest subiect. Întrebat miercuri, la Europa FM, dacă a avut vreo discuție privind eventuala sa nominalizare ca director al SRI, Mircea Abrudean a răspuns […]
20:30
Ilie Bolojan se întâlnește joi cu Ursula von der Leyen. Pierdem sau nu 231 de milioane de euro din PNRR # PSNews.ro
Autoritățile încearcă în extremis să salveze finanțarea europeană destinată reformei pensiilor speciale, însă șansele sunt reduse. Comisia Europeană consideră în acest moment jalonul neîndeplinit, iar ministrul Fondurilor Europene admite că recuperarea banilor ar fi aproape imposibilă. Negocieri pe muchie de cuțit pentru 231 de milioane de euro Dragoș Pîslaru a explicat că România încearcă să […] Articolul Ilie Bolojan se întâlnește joi cu Ursula von der Leyen. Pierdem sau nu 231 de milioane de euro din PNRR apare prima dată în PS News.
20:30
PE SCURT: Comisia Europeană introduce controale mai stricte pentru importurile chinezești de ulei de acid arahidonic, după contaminarea cu cereulidă a unor formule pentru sugari retrase din 60 de țări. La Paris, directorul Muzeul Luvru a demisionat în urma unui jaf major. Elveția acordă compensații victimelor incendiului din Crans-Montana, iar la Ljubljana a fost inaugurat […] Articolul Știri din capitalele Europei, 25 februarie apare prima dată în PS News.
19:20
Schimbarea majoră la vânzarea cărnii de porc în România. Anunțul ministrului Agriculturii # PSNews.ro
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, vrea să-l convingă pe premierul Bolojan să schimbe legislația în domeniul cărnii de porc, în beneficiul crescătorilor români. Carnea e porc congelată, care ajunge în România din Uniunea Europeană nu va mai putea fi vândută drept carne proaspătă – este promisiunea făcută de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, la întâlnirea de […] Articolul Schimbarea majoră la vânzarea cărnii de porc în România. Anunțul ministrului Agriculturii apare prima dată în PS News.
19:20
Noile reguli privind eșalonarea datoriilor la stat, introduse prin al doilea pachet fiscal și prin „Ordonanța trenuleț”, nu sunt suficient de clare. Din acest motiv, ele creează confuzii în practică la nivelul ANAF. Camera Consultanților Fiscali (CCF) a cerut Ministerului Finanțelor și ANAF să vină urgent cu explicații clare despre cum trebuie aplicate aceste reguli. […] Articolul Noile reguli privind eșalonarea datoriilor la stat creează confuzii în practică apare prima dată în PS News.
19:20
Viktor Orban pierde teren: partidul oponent Tisza conduce detașat în sondaje, înainte de alegerile din Ungaria # PSNews.ro
Partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, își consolidează poziția în fața formațiunii premierului Viktor Orban, potrivit unui sondaj Median publicat de presa maghiară. Diferența ajunge la 20 de puncte procentuale în rândul alegătorilor hotărâți să voteze, transmite Novinite. Tisza, partidul de opoziție fondat în 2024 și condus de Peter Magyar, și-a mărit considerabil […] Articolul Viktor Orban pierde teren: partidul oponent Tisza conduce detașat în sondaje, înainte de alegerile din Ungaria apare prima dată în PS News.
19:20
Surpriză la Palatul Victoria: secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, anunță posibile angajări # PSNews.ro
După adoptarea ordonanței de urgență privind reforma administrativă de către Guvernul condus de Ilie Bolojan, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, anunță că, în ciuda reducerilor bugetare, ar putea urma și angajări punctuale. Actul normativ prevede diminuarea cheltuielilor în administrația publică centrală și locală, inclusiv reducerea fondului de salarii cu 10%, cumulat pe anii 2024 […] Articolul Surpriză la Palatul Victoria: secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, anunță posibile angajări apare prima dată în PS News.
19:20
Cum stăm, de fapt, la numărul absolvenților de studii superioare față de UE, în contextul declarațiilor lui Bolojan # PSNews.ro
Declarația lui Ilie Bolojan „nu de diplome ducem lipsă” intră în contradicție cu tabloul statistic al României: suntem, de fapt, una dintre țările UE cu cei mai puțini absolvenți de studii superioare, în timp ce rata abandonului educațional rămâne structural problematică. În plus, modul în care Guvernul taie indemnizația de doctorat – rapid, procentual și […] Articolul Cum stăm, de fapt, la numărul absolvenților de studii superioare față de UE, în contextul declarațiilor lui Bolojan apare prima dată în PS News.
19:20
ANALIZĂ Cota unică vs. impozitul progresiv: cine câștigă, cine pierde și ce piedici sunt previzibile # PSNews.ro
România a rămas, împreună cu câteva state din Est, în clubul restrâns al țărilor cu cotă unică de impozitare, în timp ce restul Uniunii Europene mizează pe sisteme progresive, cu mai multe tranșe și cote marginale ridicate. Pe fondul unui deficit bugetar cronic și al presiunilor europene pentru consolidare fiscală, ideea trecerii la impozitarea progresivă […] Articolul ANALIZĂ Cota unică vs. impozitul progresiv: cine câștigă, cine pierde și ce piedici sunt previzibile apare prima dată în PS News.
19:20
Populația din nordul județului Tulcea a primit, miercuri seara, în jurul orei 18.15, un mesaj Ro-Alert, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. În mesaj, tulcenii sunt avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, iar autoritățile le recomandă să-și păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de […] Articolul Mesaj Ro-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, în Tulcea apare prima dată în PS News.
19:20
PSD: Ședință extraordinară la CGMB pe 10 martie. Se caută soluții pentru facturile locuitorilor rămași fără căldură # PSNews.ro
Consiliul General al Municipiului București se va reuni în ședință extraordinară pe 10 martie, la ora 11:00, pentru a discuta măsuri destinate sprijinirii cetățenilor care au trecut printr-o iarnă dificilă, cu probleme la furnizarea căldurii și a apei calde. Inițiativa vine după ce o primă tentativă de dezbatere a fost blocată la Primăria Capitalei, însă […] Articolul PSD: Ședință extraordinară la CGMB pe 10 martie. Se caută soluții pentru facturile locuitorilor rămași fără căldură apare prima dată în PS News.
19:20
RADIOGRAFIE Reforma administrației Bolojan: între bune intenții și realitatea „din teren” # PSNews.ro
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan promite să taie din aparatul bugetar fără să atingă salariile de bază, să facă economii de miliarde și să elibereze resurse pentru relansarea economică. Întrebarea esențială nu e însă cât se taie pe hârtie, ci dacă aceste tăieri schimbă în mod real felul în care funcționează statul sau rămân […] Articolul RADIOGRAFIE Reforma administrației Bolojan: între bune intenții și realitatea „din teren” apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO Pistol, CNAIR: Noi progrese pe autostrada Sibiu – Făgăraş. 400 de muncitori și 150 de utilaje # PSNews.ro
Tronsonul de aproximativ 20 de km, dintre Avrig şi Arpaşu de Jos, al autostrăzii Sibiu – Făgăraş, a ajuns la un progres fizic de peste 21%, spune Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Lucrările trebuie finalizate în anul 2028. ”Chiar şi în condiţii de iarnă lucrările avansează pe Tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu […] Articolul VIDEO Pistol, CNAIR: Noi progrese pe autostrada Sibiu – Făgăraş. 400 de muncitori și 150 de utilaje apare prima dată în PS News.
18:20
Tot ce trebui să știi despre reforma adoptată de Guvern – cum vrea Ilie Bolojan să facă economie de 1,6 miliarde lei # PSNews.ro
Guvernul a doptat, marți, cele două pachete care vin cu tăieri din administrația locală și centrală, dar și cu măsuri de relansare economică. Reforma administrației va conduce la reducerea numărului de posturi cu aproximativ 45.600 și la diminuarea cheltuielilor de personal cu peste 1,6 miliarde de lei în anul 2026 și cu peste 3 miliarde de lei în […] Articolul Tot ce trebui să știi despre reforma adoptată de Guvern – cum vrea Ilie Bolojan să facă economie de 1,6 miliarde lei apare prima dată în PS News.
18:20
Prima fabrică de drone a industriei de apărare ucrainene a devenit operațională în Marea Britanie. Anunțul a fost făcut de amabsadorul Zalujnîi care a subliniat importanța extinderii capacităților de producție în afara teritoriului ucrainean. „Ucraina luptă într-un război marcat de atacuri constante cu rachete și distrugerea infrastructurii, ceea ce pune în pericol unitățile de producție. […] Articolul Prima fabrică militară ucraineană își începe activitatea în Marea Britanie apare prima dată în PS News.
18:20
Avertismentul unui oficial BNR: „5 milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale” # PSNews.ro
Aproximativ cinci milioane de români vor ajunge să muncească până la 65–70 de ani din cauza presiunii generate de pensiile speciale, avertizează Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Banca Națională a României, Mugur Isărescu. Într-o analiză publicată pe platforma contributors.ro, Rădulescu arată că numărul beneficiarilor de pensii speciale a trecut de 200.000, iar impactul bugetar se […] Articolul Avertismentul unui oficial BNR: „5 milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale” apare prima dată în PS News.
18:20
România rămâne campioana inflației în UE: prețurile au crescut de peste 4 ori față de media europeană, în ianuarie 2026 # PSNews.ro
România continuă să aibă cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, cu o creștere anuală a prețurilor de 8,5% în ianuarie 2026, potrivit datelor publicate de Eurostat. În același timp, media inflației la nivel european a coborât la 2%, semnalând o decelerare generală a scumpirilor. În zona euro, inflația anuală a ajuns la […] Articolul România rămâne campioana inflației în UE: prețurile au crescut de peste 4 ori față de media europeană, în ianuarie 2026 apare prima dată în PS News.
18:20
Vot în Camera Deputaţilor: Victimele violenţei domestice, informate de primării înainte să expire ordinele de protecţie # PSNews.ro
Victimele violenţei domestice vor fi înştiinţate de primării înainte de expirarea ordinelor de protecţie, instanţele fiind obligate să informeze primăriile în cel mult cinci ore de la pronunţare. Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, o iniţiativă legislativă care modifică modul în care sunt gestionate ordinele de protecţie şi supravegherea agresorilor în cazurile de violenţă domestică. Proiectul, […] Articolul Vot în Camera Deputaţilor: Victimele violenţei domestice, informate de primării înainte să expire ordinele de protecţie apare prima dată în PS News.
18:20
După stresanta zi de marți, în care a fost adoptată reforma administrației și implicit punerea pe liber a peste 13.000 de bugetari, premierul Ilie Bolojan s-a relaxat corespunzător la ziua unui prieten, unde ar fi stat până după miezul nopții, potrivit RTV. Marți, 24 februarie, a fost o zi foarte obositoare pentru premierul Ilie Bolojan. […] Articolul După ce a pus pe liber peste 13.000 de bugetari, Bolojan a chefuit la ziua unui prieten apare prima dată în PS News.
18:20
Se cere anchetarea penală a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, după OUG pe reforma administrativă # PSNews.ro
Președintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, Noni Iordache, anunță că Sindicatul va sesiza Patrlamentul să procedeze la a solicita urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila. De asemenea, Sindicatul se va adresa Procurorului General al României pentru a sesiza președintele în vederea solicitării de declanșare a urmăririi […] Articolul Se cere anchetarea penală a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, după OUG pe reforma administrativă apare prima dată în PS News.
18:20
Turiștii care vizitează Barcelona ar putea plăti taxe de până la 15 euro pe noapte, după ce orașul a majorat taxa turistică la unul dintre cele mai ridicate niveluri din Europa, în cadrul eforturilor de a limita numărul de vizitatori și de a ajuta la finanțarea locuințelor accesibile, anunță Mediafax. Parlamentul regional al Cataloniei a […] Articolul Orașul de top din Europa care dublează taxa turistică, pe fondul crizei locuințelor apare prima dată în PS News.
17:20
Bloomberg: Guvernul a iesit să se împrumute de pe piețele externe cu obligatiuni în euro și dolari # PSNews.ro
Guvernul a revenit marți pe piețele financiare internaționale cu o nouă emisiune de obligațiuni, vizând atragerea de fonduri în euro și dolari, potrivit datelor Bloomberg. Statul român oferă investitorilor titluri denominate în euro cu maturități de 7 și 18 ani, precum și obligațiuni în dolari pe 10 ani. Mișcarea vine după ce Executivul a anunțat […] Articolul Bloomberg: Guvernul a iesit să se împrumute de pe piețele externe cu obligatiuni în euro și dolari apare prima dată în PS News.
17:20
Circ la CCR. După ce s-au înțeles pe decizia pensiilor magistraților, judecătorii nu se pot pune de acord cu motivarea # PSNews.ro
Judecătorii Curtea Constituțională a României nu au redactat încă motivarea deciziei prin care au stabilit, săptămâna trecută, că legea privind reforma pensiilor magistraților este constituțională. Actul normativ a fost adoptat de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, hotărârea a fost luată cu majoritate de 6 la 3, însă […] Articolul Circ la CCR. După ce s-au înțeles pe decizia pensiilor magistraților, judecătorii nu se pot pune de acord cu motivarea apare prima dată în PS News.
