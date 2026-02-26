Ilie Bolojan, vizită oficială la Bruxelles. PNRR, fondurile post-2028 și noul mecanism EastInvest, pe agenda discuțiilor
Europa Liberă România, 26 februarie 2026 13:50
Potrivit programului anunțat de Guvern, șeful Executivului are programate întrevederi cu vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, și cu comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis.De asemenea, premierul român urmează să aibă o întâlnire oficială bilaterală cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.Guvernul a transmis că premierul va prezenta în discuțiile de la Bruxelles prioritățile României pentru viitorul cadru financiar multianual...
• • •
Acum 30 minute
13:50
„Nu, nu este el”. La o morgă ucraineană, familiile celor dispăruți pe front caută răspunsuri # Europa Liberă România
La Dnipro, într-o morgă unde ajung soldați ucraineni fără nume, familiile vin cu fotografii și speranțe fragile. Viktoria Harașcenko înregistrează trupurile neidentificate, verifică plăcuțele militare și vorbește cu rudele care își caută apropiații dispăruți.
13:50
Acum o oră
13:20
Schimb ruso-ucrainean de rămășițe ale soldaților căzuți. Atac rusesc cu 420 de drone și 39 de rachete în ziua noilor negocieri de la Geneva # Europa Liberă România
Rusia a predat Ucrainei rămășițele a 1.000 de militari ucraineni, iar în schimb a primit 35 de trupuri ale unor soldați ruși, a anunțat la 26 februarie negociatorul-șef al Moscovei, Vladimir Medinski.„Trupurile a 1.000 de militari ucraineni morți au fost predate Ucrainei. Rusia a primit trupurile a 35 de combatanți ruși căzuți”, a declarat acesta pe rețelele sociale.Cele două părți realizează în mod regulat astfel de schimburi, unul dintre puținele domenii de cooperare rămase între...
Acum 2 ore
12:30
Investigație Cotidianul. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, ar fi mințit în CV-ul său public # Europa Liberă România
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban (PSD), ar fi trecut în CV informații inexacte despre studiile sale la Universitatea „Petre Andrei” din Iași, arată o investigație publicată de Cotidianul.ro. În timp ce ministrul susține în CV că a fost student al Facultății de Științe Politice în perioada 2008–2009, universitatea afirmă că acesta a fost înscris în anul universitar 2005–2006 și că a fost exmatriculat în octombrie 2006 pentru neprezentare. Ciprian Șerban a admis pentru Cotidianul...
Acum 6 ore
09:40
Reprezentanții SUA și ai Iranului se întâlnesc pentru noi negocieri nucleare, pe fondul temerilor privind un conflict militar # Europa Liberă România
Oficiali americani și iranieni urmează să participe la o nouă rundă de negocieri privind programul nuclear al Teheranului, la Geneva, pe 26 februarie. Demersul este considerat o ultimă încercare de a evita un conflict militar major între cei doi adversari.A treia rundă de discuții are loc în contextul în care președintele Donald Trump analizează opțiunile pentru o posibilă acțiune militară a SUA, în cazul în care nu se ajunge la un acord care să limiteze programul nuclear al Iranului....
Acum 8 ore
08:10
Trump și Zelenski au discutat înaintea negocierilor de la Geneva. Presiuni la Washington pentru adoptarea unei linii mai dure față de Rusia # Europa Liberă România
Președintele SUA Donald Trump și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski au vorbit la telefon pe 25 februarie. Discuția a fost una cu miză mare, confirmată atât de Casa Albă, cât și de Kiev, în contextul intensificării eforturilor diplomatice înaintea reluării negocierilor la Geneva.Apelul a avut loc cu puțin timp înainte de întâlnirea din 26 februarie din Elveția, unde secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, urmează să se întâlnească cu...
Acum 24 ore
20:10
Noi atacuri aeriene rusești la porturile ucrainene de la Dunăre. Două aeronave F-16 de la Baza Aeriană Feteşti, ridicate în aer # Europa Liberă România
Radarele Ministerului Apărării Naționale din România au semnalat prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național după ce Federația Rusă a lansat miercuri noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.Preventiv, au fost activate sistemele de apărare antiaeriană, iar în jurul orei 17.50 două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană, transmite MApN într-un comunicat remis presei miercuri...
19:30
Autorizația Electronică de Călătorie a devenit obligatorie la îmbarcarea către Marea Britanie pentru europeni, americani și canadieni # Europa Liberă România
Începând din 25 februarie 2026, regulile de acces în Regatul Unit se schimbă semnificativ pentru cetățenii din Uniunea Europeană, inclusiv cei din România. Autorizația electronică de călătorie (ETA) devine obligatorie pentru toți cei care vizitează țara în scopuri turistice, pentru a-și vedea rudele sau pentru șederi de scurtă durată. Această măsură marchează încheierea unei etape de adaptare, în care controalele erau mai flexibile, și impune verificări stricte la îmbarcare.Această...
18:00
Consultări Ucraina-SUA la Geneva, joi. Pe agendă: „pachetul de prosperitate” și un schimb de prizonieri cu Rusia # Europa Liberă România
Negociatorii ucraineni se vor întâlni joi cu oficialii americani pentru a discuta despre reconstrucția postbelică a țării, inclusiv despre un „pachet de prosperitate”, a declarat miercuri președintele Volodimir Zelenski. El a anticipat că peste puțin timp va avea loc și o întâlnire cu Rusia.
17:20
Judecătorii îi cer președintelui să retrimită Legea pensiilor magistraților în Parlament și-l acuză pe Bolojan de mentalitate stalinistă # Europa Liberă România
Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) îi cere președintelui Nicușor Dan să retrimită în Parlament, pentru reexaminare, Legea de modificare a pensiilor de serviciu.
15:50
Protest al profesorilor și studenților la Palatul Cotroceni: „Învățământul nu e cheltuială, e investiție” # Europa Liberă România
Aproximativ 500 de profesori preuniversitari și universitari și studenți au protestat miercuri în fața Palatului Cotroceni, la intrarea Leu, nemulțumiți de măsurile de austeritate care afectează educație
Ieri
13:20
Autorizația Electronică de Călătorie a devenit obligatorie la îmbarcarea către Marea Britanie pentru europeni, americani și canadieni # Europa Liberă România
Începând de astăzi, 25 februarie 2026, regulile de acces în Regatul Unit se schimbă semnificativ pentru cetățenii din Uniunea Europeană, inclusiv cei din România. Autorizația electronică de călătorie, cunoscută sub numele de ETA, devine obligatorie pentru toți cei care vizitează țara în scopuri turistice, pentru a-și vedea rudele sau pentru șederi de scurtă durată. Această măsură marchează încheierea unei etape de adaptare, în care controalele erau mai flexibile, și impune verificări stricte...
12:20
Iranul l-a arestat pe șeful biroului postului public de radio și televiune japonez la Teheran # Europa Liberă România
Autoritățile din Iran l-au arestat pe șeful biroului radiodifuzorului public japonez, NHK World, și l-a transferat la cunoscuta închisoare Evin din Teheran, au declarat două surse pentru Radio Farda de la RFE/RL.Guvernul japonez a cerut eliberarea rapidă a cetățeanului său, fără a oferi detalii suplimentare despre caz.Persoana a fost reținută pe 20 ianuarie, iar guvernul a luat legătura cu familia și autoritățile iraniene, a declarat adjunctul secretarului șef al cabinetului japonez,...
10:00
Cancelarul Friedrich Merz, la Beijing: „Germania dorește o cooperare economică mai profundă și mai echitabilă cu China” # Europa Liberă România
Cancelarul german Friedrich Merz a sosit miercuri la Beijing, în prima sa vizită oficială în China, cea mai importantă piață comercială a Germaniei, dar și un rival tehnologic tot mai puternic.Berlinul și Beijingul încearcă să consolideze relațiile economice vechi de decenii, pe fondul tensiunilor globale generate de politica tarifară a președintelui american Donald Trump, care a perturbat sistemul comercial internațional.La scurt timp după aterizare, Merz s-a întâlnit la Marele Palat al...
08:20
Într-un lung discurs despre starea națiunii, Donald Trump avertizează Iranul și spune că e dedicat obținerii păcii în Ucraina # Europa Liberă România
US President Donald Trump used the longest State of the Union address in US history to repeat the threat of military action against Iran if diplomacy fails -- and pledged to keep negotiating to end the war in Ukraine.
24 februarie 2026
21:20
Ordonanțele de urgență privind tăierile din administrație și relansarea economică, adoptate de Guvern # Europa Liberă România
Guvernul a adoptat marți două ordonanțe de urgență privind reducerile din administrație și pachetul de relansare economică după mai multe luni de amânări din cauza diferendelor din coaliția de guvernare.
17:00
Jurnalista Brîndușa Armanca, hărțuită în justiție. Alertă emisă de o platformă de protecție a jurnaliștilor sub egida Consiliului Europei # Europa Liberă România
O alertă a Platformei de Promovare a Protecției Jurnalismului și a Siguranței Jurnaliștilor aflată sub egida Consiliului Europei arată că jurnalista de investigații Brândușa Armanca este hărțuită în justiție de Beniamin Lup, președintele unei organizații neguvernamentale înregistrate că militează împotriva traficului de persoane.Din 2022, jurnalista de investigații Brândușa Armanca, portalul de știri PressHub și alte publicații sunt hărțuite în justiție cu procese pentru defăimare...
15:20
Lukoil invocă forța majoră și începe o procedură legală pentru a se retrage din proiectul Trident de la Marea Negră # Europa Liberă România
O filială a companiei energetice ruse Lukoil, Lukoil Overseas Atash BV, a inițiat o procedură legală împotriva autorităților române, argumentând că un eveniment de forță majoră o obligă să abandoneze implicarea în inițiativa de extracție a gazelor naturale din zona offshore Trident, în Marea Neagră.Lukoil a cerut Tribunalului București, potrivit Agerpres, să confirme oficial cazul de forță majoră, iar părțile implicate în contractul de concesiune includ compania de stat Romgaz și Direcția...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Discursul integral al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la împlinirea a patru ani de la invazia Rusiei # Europa Liberă România
Europa Liberă a tradus discursul integral al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la împlinirea a patru ani de la începutul invaziei rusești pe scară largă în Ucraina, pe 24 februarie 2026:
13:10
Fostul ambasador britanic în SUA, Peter Mandelson, eliberat pe cauțiune, după arestarea legată de relația sa cu Jeffery Epstein # Europa Liberă România
Fostul ambasador britanic în SUA, Peter Mandelson, a fost eliberat sub cauțiune marți, după ce a fost arestat luni la Londra sub suspiciunea comiterii de abateri în funcție publică, în urma dezvăluirilor privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein.Arestarea a venit pe fondul unui scandal politic major în Marea Britanie care a dus la demisii în guvernul premierului Keir Starmer și la cereri de creștere a transparenței numirilor în funcții publice.Mandelson, în vârstă de 72 de ani, a fost...
12:20
La patru ani de la debutul invaziei ruse în țara lor, ucrainenii din regiunea Donețk rămân sceptici față de planurile de pace ale Moscovei. Obosiți de război, oamenii spun însă că nu încetează să spere la un acord de pace.
11:10
„Suntem mai săraci”: rușii spun cum s-a schimbat viața lor în patru ani de război # Europa Liberă România
La patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, sancțiunile economice și pierderile militare și-au lăsat amprenta asupra multor ruși. Oamenii de pe străzile din Moscova și Ekaterinburg au povestit pentru canalul media independent rus SotaVision cum s-au schimbat viețile lor.
09:40
Patru ani de război | Zelenski: „Am păstrat Ucraina”. Noi atacuri în Zaporojie și Harkov. Von der Leyen vrea „pace în condițiile Ucrainei” # Europa Liberă România
Pe 24 februarie 2026, Ucraina marchează a patra aniversare a invaziei rusești la scară largă, cel mai sângeros conflict din Europa după cel de-Al Doilea Război Mondial, cu negocieri de pace aflate în impas.Președintele Volodimir Zelenski, a transmis marți ucrainenilor că cea mai importantă realizare este că Ucraina și-a păstrat identitatea și independența.„Pe 24 februarie se împlinesc exact patru ani de când Putin promitea să cucerească Kievul în trei zile”, a spus președintele...
07:40
Ucraina. Patru ani de război | Dă-mi numele înapoi! Identificarea morților dispăruți în război # Europa Liberă România
De pe câmpurile de luptă de pe front și recuperarea soldaților morți, până la analiza criminalistică și colectarea de probe ADN, corespondentul RFE/RL Marian Kușnir urmărește procesul minuțios de găsire și identificare a soldaților dispăruți în războiul din Ucraina.
07:40
Patru ani de război | Zelenski: „Nu cedăm teritorii”. Rusia, pierderi umane, economice și geopolitice uriașe. Colaps demografic în Ucraina # Europa Liberă România
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis într-un interviu pentru BBC, la patru ani de la începerea invaziei pe scară largă, că țara lui nu va ceda în fața agresiunii Rusiei și a afirmat chiar că Ucraina va încheia războiul victorioasă.Mai mult, Zelenski e de părere că Vladimir Putin a declanșat deja un război cu implicații globale.„Întrebarea este câte teritorii va reuși să cucerească și cum să îl oprim... Rusia vrea să impună lumii un alt mod de viață și să schimbe viețile...
23 februarie 2026
19:40
Ungaria și Slovacia blochează noile sancțiuni ale UE împotriva Rusiei și împrumutul către Ucraina la care nu au nicio contribuție # Europa Liberă România
Uniunea Europeană nu a reușit să ajungă la un acord privind noi sancțiuni împotriva Rusiei, care erau planificate să intre în vigoare până la împlinirea a patru ani de la invazia rusească în Ucraina.Miniștrii de externe ai blocului comunitar, reuniți la Bruxelles pe 23 februarie, nu au reușit să încheie un acord din cauza opoziției Ungariei și Slovaciei.„Regret sincer că nu am ajuns la un acord astăzi, având în vedere că mâine este trista aniversare a începerii războiului, pentru că...
18:20
Acord în coaliție pentru reforma administrației, reducerea impozitelor pentru clădiri de peste 50 de ani și pentru persoanele cu handicap # Europa Liberă România
Coaliția a ajuns luni la un acord privind un set de măsuri pentru reforma administrației, relansarea economică și impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani.
17:00
O stație importantă de pompare a petrolului din regiunea Tatarstan din Rusia a fost zguduită, noaptea de 22-23 februarie, de o explozie puternică. Instalația este un centru logistic crucial pentru sectorul energetic al Rusiei și pentru conducta Drujba, care transportă petrol în Europa.
13:00
Nemesio „El Mencho” Oseguera, baron al unui cartel mexican al drogurilor, ucis într-o operațiune militară care a declanșat violențe în Mexic # Europa Liberă România
Liderul cartelului mexican Jalisco New Generation (CJNG), Nemesio „El Mencho” Oseguera, a fost ucis duminică într-o operațiune a armatei mexicane desfășurată în statul Jalisco. Intervenția a declanșat un val de violențe în mai multe regiuni ale țării, cu blocaje rutiere, incendieri de vehicule și suspendarea cursurilor școlare.Potrivit Ministerului mexican al Apărării, Oseguera, în vârstă de 59 de ani, a fost rănit într-un schimb de focuri cu militarii în localitatea Tapalpa și a murit în...
12:20
PressOne: Înregistrări și mărturii despre posibile abateri etice grave ale psihologului Ion Duvac # Europa Liberă România
O investigație publicată de PressOne aduce acuzații grave psihologului Ion Duvac, doctor în psihologie și membru al Comisiei de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România.Potrivit înregistrărilor și mărturiilor obținute de redacție, acesta ar fi avut un comportament de hărțuire sexuală față de paciente și ar fi făcut solicitări inacceptabile profesional și etic.O înregistrare integrală a unei ședințe de psihoterapie, desfășurată în 2018, despre care PressOne susține...
10:10
Ucraina spune că autorii „actelor de terorism” din Lvov au fost recrutați de Rusia prin Telegram # Europa Liberă România
Autoritățile ucrainene spun că autorii exploziilor în urma cărora a fost ucisă o polițistă și au fost răniți alți 25 de oameni, duminică la Lvov, au fost recrutați de Rusia.
09:10
Noi proteste ale studenților la Teheran, pe fondul nemulțumirilor populare din Iran la adresa conducerii țării # Europa Liberă România
Studenții iranieni s-au confruntat pentru a doua zi consecutiv cu forțele de securitate în fața universităților din Teheran, conform unor videoclipuri publicate online. Potrivit opoziției iraniene, aceasta e cea mai mare demonstrație din capitala Iranului de la represiunea violentă a protestelor populare de luna trecută.Ultimul protest a izbucnit pe 22 februarie în fața Universității Tehnologice Amir Kabir, când studenții s-au confruntat cu soldați din Basij, o forță paramilitară...
09:10
Încep interviurile pentru șefia marilor parchete. 19 candidați intră în cursă pentru Parchetul General, DNA și DIICOT # Europa Liberă România
În perioada 23–26 februarie, cei 19 procurori validați de Ministerul Justiției vor susține interviurile pentru funcțiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror-șef și adjuncți la Direcția Națională Anticorupție (DNA), precum și procuror-șef și adjuncți la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).Calendarul interviurilor23 februarie - interviuri pentru funcția de procuror general:09:30 –...
22 februarie 2026
18:50
Legile tăcerii și ale cenzurii. Relația statului comunist cu scriitorii: de la colaboraționism la cărți interzise și morții din închisori # Europa Liberă România
În momentul primei publicări a acestor rânduri autobiografice – în romanul „Luntrea lui Caron” – autorul, poetul Lucian Blaga, murise de aproape 30 de ani.O figură centrală a modernismului românesc interbelic – poet, dramaturg, filozof, jurnalist, diplomat la Varșovia, Berlin, Praga, Berna sau Viena, senator și profesor universitar, Blaga avea să devină, după 1945, un proscris.Exclus din Academia Română, destituit de la catedră în 1948, poetul care inspirase deja generații și-a petrecut...
21 februarie 2026
14:10
Patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Ce-a învățat armata rusă? Este mai periculoasă? # Europa Liberă România
Patru ani de război împotriva Ucrainei înseamnă, teoretic, patru ani de învățare pentru forțele armate ruse. Dar cât de mult au învățat de fapt, cât de mult s-au reformat și cât de îngrijorate ar trebui să fie țările numite „neprietenoase” de Kremlin odată ce războiul din Ucraina se va termina?
09:50
Minciuna în vremea războiului. Cum s-au născut și s-au împrăștiat dezinformările despre războiul din Ucraina # Europa Liberă România
Creșterea ponderii celor care atribuie vina altor actori decât Rusia este rezultatul unor eforturi constante de influențare a populației, crede sociologul Remus Ștefureac.„Aceste evoluții se datorează absenței în ultimii patru ani a unor linii curajoase de comunicare strategică asumate de clasa politică și care să proiecteze clar și constant interesele critice ale României”, spune Ștefureac.Tot pe dezinformare și pe răspunsul slab al instituțiilor dă vina și și George Scutaru, fondatorul...
20 februarie 2026
23:20
Cristina Lupu vorbește la SmartJob despre informații false și surse credibile: „Adolescenții se bazează foarte mult pe inteligența artificială în a lua decizii foarte simple: ce gătesc, cu ce haine se îmbrac, cum răspund. Ei cred că AI-ul știe mai bine decât oamenii. Se adaptează școala la asta?”.
19:00
Decizie cu implicații majore pentru economia mondială. Curtea Supremă a SUA anulează taxele vamale globale impuse de Trump # Europa Liberă România
Curtea Supremă a SUA a anulat, cu 6 voturi la 3, taxele vamale impuse de Donald Trump în baza unei legi utilizată în situații de urgență națională, provocând o înfrângere usturătoare președintelui republican. Președintele și-a depășit competențele, spun judecătorii conservatori, majoritari.
18:10
Cristina Lupu vorbește la SmartJob despre informații false și surse credibile: „Adolescenții se bazează foarte mult pe inteligența artificială în a lua decizii foarte simple: ce gătesc, cu ce haine se îmbracă, cum răspund. Ei cred că AI-ul știe mai bine decât oamenii. Se adaptează școala la asta?”.
17:10
Cristina Lupu vorbește la SmartJob despre informații false și surse credibile: „Adolescenții se bazează foarte mult pe inteligența artificială în a lua decizii foarte simple: ce gătesc, cu ce haine se îmbrac, cum răspund. Ei cred că AI-ul știe mai bine decât oamenii. Se adaptează școala la asta?”.
15:20
China a fost în 2025 principalul partener comercial al Germaniei, după doi ani în care SUA a avut acest statut # Europa Liberă România
Exporturile Germaniei către SUA au scăzut din cauza politicii tarifare impuse de președintele SUA, Donald Trump. Luând în considerare atât importurile, cât și exporturile, China a devenit în 2025 cel mai mare partener comercial al Germaniei, scrie publicația economică germană Handelsblatt.În ciuda tarifelor ridicate impuse de președintele Donald Trump, SUA au rămas totuși anul trecut cel mai important cumpărător de produse germane. Exporturile către Statele Unite au scăzut cu 9,4%,...
13:50
Ce mai livrează algoritmii pe social media? Expert Alexandra Ștefănescu: Rețele au afișat mesaje politice și celor fără drept de vot # Europa Liberă România
Studiul realizat de Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI) arată că algoritmii de recomandare a postărilor de pe rețelele de socializare au propagat cam în aceeași măsură mesaje politice provenite de la conturi personale și mesajele politice provenite de la conturile oficiale ale candidaților, chiar dacă utilizatorii optaseră numai pentru conturile oficiale ale candidaților.Reprezentanții ApTI au urmărit timp de câteva săptămâni – într-o perioadă care s-a suprapus parțial cu...
13:40
Nicușor Dan, după întâlnirile de la Washington: „Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi seară, că în Statele Unite nu mai este pusă în discuție legitimitatea administrației de la București. Declarația a fost făcută la finalul vizitei sale la Washington, unde a participat la prima reuniune a Consiliului de Pace inițiat de Donald Trump, notează Știrile ProTV.„Nimeni nu a mai adus în discuție acest subiect. Nu este vorba despre o dispută între Statele Unite și România, ci despre o tensiune mai largă între SUA și Europa privind...
12:50
Mai mulți cetățeni moldoveni, reținuți pentru că ar fi plănuit atentate împotriva unor jurnaliști și politicieni ucraineni # Europa Liberă România
Autoritățile din Ucraina și R. Moldova au anunțat reținerea unui grup de moldoveni care ar fi pregătit asasinate împotriva unor jurnaliști și personalități politice ucrainene, la ordinul serviciilor speciale rusești.
12:10
Peste 5.000 de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București vor beneficia de protecție salarială extinsă # Europa Liberă România
Guvernul României a adoptat, la inițiativa Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, un proiect de ordonanță de urgență care să consolideze protecția salariaților în situația în care angajatorii se confruntă cu insolvența sau cu procedura concordatului preventiv.Potrivit unui comunicat al ministerului, actul normativ extinde protecția și la angajatorii aflați sub procedura de concordat preventiv și stabilește plafoane majorate pentru restanțele salariale...
12:10
Pe coasta înghețată a Mării Baltice, forțele NATO se antrenează pentru război și amenințări hibride # Europa Liberă România
Aproximativ 10.000 de soldați din 13 țări participă la exerciții militare NATO pe coasta baltică a Germaniei, cu scopul de a perfecționa capacitatea de reacție rapidă a alianței. Oficialii NATO au declarat că exercițiile demonstrează capacitatea alianței de a răspunde la războiul hibrid.
09:20
Negocierile de pace pentru Ucraina bat pasul pe loc. Un istoric rus controversat ar putea fi responsabil # Europa Liberă România
Negociatorii ucraineni și ruși au descris discuțiile de pace de la Geneva drept „dificile” și „o muncă complexă”.Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a spus lucrurilor pe nume: „rahat istoric”.Președintele ucrainean și-a postat opinia în dimineața de după încheierea, oarecum abruptă, a celor două zile de negocieri, pe 18 februarie.Existau deja așteptări scăzute ca reuniunea mediată de SUA — a treia astfel de întâlnire din ultima lună — să producă un progres care să oprească...
08:20
Diplomație sau conflict între SUA și Iran? Experții spun că șansele sunt „50-50” # Europa Liberă România
După încheierea negocierilor dintre SUA și Iran la Geneva, unde Washingtonul a presat Teheranul să renunțe la programul său nuclear, experții americani afirmă că criza se află acum într-un moment decisiv, șansele de pace sau război fiind de „50-50”.
19 februarie 2026
15:50
Dosarele Epstein | Fostul prinț Andrew al Marii Britanii, reținut de poliție. Regele Charles: „Legea trebuie să-și urmeze cursul” # Europa Liberă România
Actualizare ora 15:00 - Regele Charles: „Legea trebuie să-și urmeze cursul”Regele Charles a făcut o declarație publică după arestarea fratelui său mai mic. „Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare vestea despre Andrew Mountbatten-Windsor și suspiciunea de abatere disciplinară în funcția publică. Ceea ce urmează este procesul complet, echitabil și adecvat prin care această problemă este investigată în mod corespunzător și de către autoritățile competente. În acest sens, așa cum am mai...
12:50
Fostul prinț Andrew al Marii Britanii, reținut de poliție în ancheta privind legăturile cu Jeffrey Epstein # Europa Liberă România
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Marii Britanii, a fost arestat miercuri dimineață, 19 februarie, pe suspiciunea de conduită necorespunzătoare în funcție publică, potrivit BBC și The Guardian.„Astăzi am arestat un bărbat din Norfolk, în vârstă de aproximativ 60 de ani, sub suspiciunea de abuz în funcție publică și desfășurăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk. Persoana se află în continuare în custodia poliției”, arată un comunicat al poliției.Fotografii publicate...
