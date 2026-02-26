Hâtz, cu muncă în folosul comunității. Dorian Popa, condamnat definitiv
Cotidianul de Hunedoara, 26 februarie 2026 15:10
Dorian Popa a fost condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența substanțelor interzise. The post Hâtz, cu muncă în folosul comunității. Dorian Popa, condamnat definitiv appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
15:10
Dorian Popa a fost condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența substanțelor interzise. The post Hâtz, cu muncă în folosul comunității. Dorian Popa, condamnat definitiv appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Social-democrații au anunțat printr-un comunicat că nu vor vota nici pentru „pensionara specială” pe care USR o propune pentru a deveni Avocatul Poporului. The post PSD: Uniunea Salvador România să-l revoce pe prietenul lui Miruță appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
14:50
Folosind semnalele acustice și luminoase, jandarmii au asigurat deplasarea rapidă și în condiții de siguranță, The post Travaliu pe Aviatorilor: Jandarmii, „moașe” de ocazie appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Grindeanu va recunoaște căsătoriile între persoanele de același sex când va ajunge premier # Cotidianul de Hunedoara
„Punctul meu de vedere este că fiecare acasă are dreptul să facă ce vrea, atâta timp cât nu atinge libertățile celuilalt”, a explicat Grindeanu. The post Grindeanu va recunoaște căsătoriile între persoanele de același sex când va ajunge premier appeared first on Cotidianul RO.
14:50
După 12 ani de procese, un biciclist din București va primi 100.000 de euro despăgubiri de la Administrația Străzilor. Bărbatul și-a pierdut splina în 2014, după ce a căzut într-o groapă nesemnalizată. Deși fapta penală s-a prescris, instanța civilă a decis că autoritățile trebuie să plătească. The post Groapa de 100.000 de euro. PMB, bună de plată după un proces de 12 ani appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Proiectul, evaluat la 134,6 milioane lei (plus 5,3 milioane lei pentru cheltuieli neprevăzute), va fi amplasat pe terenurile libere de construcție aflate în incinta aeroportului, în zona de Nord-Vest, The post Parc fotovoltaic pe Otopeni appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Toate petele din CV-ul ministrului Șerban: ani lipsă de liceu, exmatriculat din facultate, curs la Academia de Apărare # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a pus cap la cap informațiile pe care le-a obținut din răspunsuri oficiale și de la ministru și vă prezintă cum ar fi trebuit să arate, de fapt, secțiunea educație din CV-ul lui Ciprian Șerban. The post Toate petele din CV-ul ministrului Șerban: ani lipsă de liceu, exmatriculat din facultate, curs la Academia de Apărare appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Sondaj IMAS: majoritatea moldovenilor resping unirea cu România și aderarea la NATO, dar sprijină integrarea europeană. The post Majoritatea moldovenilor ar vota împotriva unirii cu România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
14:20
Statul se împrumută mai ieftin, iar scăderea dobânzilor ROBOR poate reduce costul creditelor ipotecare. Românii profită de această evoluție financiară. The post Statul se împrumută tot mai ieftin. Ce înseamnă pentru românii appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Angajații din Guvern cer urmărirea penală a lui Bolojan și Cseke Attila după ordonanța care taie mii de posturi # Cotidianul de Hunedoara
Sindicatul condus de Noni Iordache cere înscrierea cu prioritate pe ordinea de zi a raportului comisiei și supunerea la vot, precum și solicitarea tuturor documentelor din circuitul de avizare. The post Angajații din Guvern cer urmărirea penală a lui Bolojan și Cseke Attila după ordonanța care taie mii de posturi appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Republica Moldova: războiul pentru biserici, mișcări pe frontul politic transnistrean și scandalul grațierilor # Cotidianul de Hunedoara
Nouă persoane care au deținut și continuă să dețină funcții în cadrul regimului separatist transnistrean au fost lipsiți de cetățenia R. Moldova printr-un decret semnat de președintele Maia Sandu. The post Republica Moldova: războiul pentru biserici, mișcări pe frontul politic transnistrean și scandalul grațierilor appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Avalanșă majoră la Bâlea Lac. Este risc foarte mare în Munții Făgăraș. Turiștii sunt sfătuiți să evite zona și să respecte recomandările salvamontiștilor. The post Avalanșă majoră la Bâlea Lac. Grad de risc 4 din 5 appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Coaliția fierbe. PNL îi cere lui Grindeanu să decidă în ce „luntre stă cu fundul” # Cotidianul de Hunedoara
Afirmația potrivit căreia PSD este cu „fundul în două luntri” îi aparține lui Dragoș Pîslaru. Și Constantin Toma a folosit aceeași expresie pentru a descrie jocul PSD. The post Coaliția fierbe. PNL îi cere lui Grindeanu să decidă în ce „luntre stă cu fundul” appeared first on Cotidianul RO.
14:10
„Cu toţii venim de undeva, unele locuri sunt mai dureroase decât altele, şi cred că depinde de ceea ce faci cu ele” The post Lupta dură a Christinei Applegate: „Viaţa mea nu se încheie cu o fundă” appeared first on Cotidianul RO.
14:10
În prezent, Potra își servește arestul preventiv în regim de maximă securitate. Regimul de maximă securitate presupune mai puțini colegi de cameră și mai puține ore în aer liber. The post Potra cere milă de la judecători appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Săptămâna și boicotul. PSD, AUR și PUSL nu au asigurat, din nou, cvorumul în Consiliul General. Replica lui Ciucu # Cotidianul de Hunedoara
„Din motive electorale, se blochează Bucureștiul”, a fost replica lui Ciprian Ciucu. The post Săptămâna și boicotul. PSD, AUR și PUSL nu au asigurat, din nou, cvorumul în Consiliul General. Replica lui Ciucu appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Încă un primar vrea să interzică păcănelele: Centrul orașului a devenit ciudat, cu accente interlope # Cotidianul de Hunedoara
„Costuri financiare, de fapt, nu sunt mari pentru municipalitate, pentru că, de fapt, toate taxele pentru jocuri de noroc se duc la bugetul de stat”, a explicat Polițeanu. The post Încă un primar vrea să interzică păcănelele: Centrul orașului a devenit ciudat, cu accente interlope appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Sistemul de emitere a rovinietelor va funcționa cu dificultate sâmbătă, 28 februarie, din cauza unor lucrări de optimizare la baza de date MAI. The post Blocaj temporar la CNAIR. Nu se vor putea emite roviniete sâmbătă appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Listele copiilor înscrişi în prima etapă şi numărul locurilor rămase libere se vor afişa în 21 mai. The post Clasa Pregătitoare: Cereri de înscriere din 31 martie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
13:10
”La noi, toată lumea se isterizează, începând cu dumneavoastră, nu vă supăraţi că vă zic. Iar i-a luat pe primari iarna prin surprindere. Păi nu a luat pe nimeni, că ne-am uitat cu toţii ca disperaţii” The post Ciucu vrea deszăpezire ca în New York appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Procurorul general Florența: Deținerea de droguri n-ar trebui să fie problema DIICOT # Cotidianul de Hunedoara
„Nu există nicio structură similară de combatere a crimei organizate la nivelul Uniunii Europene care să se ocupe cu consumul de droguri”, a argumentat Florența. The post Procurorul general Florența: Deținerea de droguri n-ar trebui să fie problema DIICOT appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Incompetent în ianuarie, șef în februarie. Alexandru Bălan a revenit la conducerea Vămii # Cotidianul de Hunedoara
Alexandru Bogdan Bălan revine la conducerea Vămii ca vicepreședinte, deși fusese demis pentru incompetență acum o lună. The post Incompetent în ianuarie, șef în februarie. Alexandru Bălan a revenit la conducerea Vămii appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Cotidianul respinge insinuările lui Ciprian Șerban că ar duce o campanie împotriva sa. Filmul investigației jurnalistice # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul vă prezintă filmul materialului, pas cu pas. The post Cotidianul respinge insinuările lui Ciprian Șerban că ar duce o campanie împotriva sa. Filmul investigației jurnalistice appeared first on Cotidianul RO.
12:50
În timp ce cartelurile își fac de cap, Infantino are „încredere deplină” în Mexic # Cotidianul de Hunedoara
Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că are „încredere deplină” în Mexic, în ceea ce privește organizarea meciurilor de la Cupa Mondială din 2026, în ciuda faptului că țara se află sub asediu din cauza luptei contra cartelurilor de droguri. The post În timp ce cartelurile își fac de cap, Infantino are „încredere deplină” în Mexic appeared first on Cotidianul RO.
12:40
După ce a vorbit cu Mântuitorul Iisus Hristos, femeia samarineancă de la fântâna lui Iacob și-a lăsat vasul pentru apă și a fugit în oraș. The post Samarineanca, femeia care a primit lumina appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Percheziții DIICOT în Timiș într-un dosar legat de crima din Cenei: droguri și un pistol găsite la suspecți # Cotidianul de Hunedoara
Percheziții în Timiș la suspecți de trafic de droguri legați de cazul adolescenților care au ucis un băiat de 15 ani. Droguri și un pistol, ridicate de anchetatori. The post Percheziții DIICOT în Timiș într-un dosar legat de crima din Cenei: droguri și un pistol găsite la suspecți appeared first on Cotidianul RO.
12:40
„Vestea bună este că America este acum mai mare, mai bună, mai bogată şi mai puternică ca niciodată, iar asta îi scoate din minţi”, a adăugat Trump referitor la De Niro. The post Trump: Robert De Niro e un om bolnav, cu o minte deranjată appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Cartelurile, cimitire fără sfârșit. Violențele din Mexic ating cote maxime # Cotidianul de Hunedoara
Conflictul din cartelul Sinaloa și moartea liderului „El Mencho” au transformat orașele mexicane în câmp de război. Din cauza acestui măcel, MAE recomandă românilor doar călătorii esențiale, avertizând asupra riscurilor majore de securitate și a regulilor stricte de la frontiera mexicană. The post Cartelurile, cimitire fără sfârșit. Violențele din Mexic ating cote maxime appeared first on Cotidianul RO.
12:10
În cei aproximativ cinci ani de guvernare PSD – PNL, sub diferite forme și guverne, România a înregistrat o creștere medie a prețurilor de 54%. Datele Institutului Național de Statistică arată că prețurile alimentelor au crescut, din ianuarie 2021 până în ianuarie 2026, cu 56,6%. Asta înseamnă că un coș de cumpărături de 100 de lei a ajuns să coste 156 de lei. The post Cât ne-au costat pomenile electorale din ultimii cinci ani ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
12:10
O fotografie cu Stephen Hawking apare în noile documente din dosarul Epstein. Familia fizicianului susține că imaginea a fost realizată la un simpozion și nu indică nicio implicare ilegală. The post Stephen Hawking apare într-o fotografie, în noile dosare Epstein appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Snoop: Lege cu dedicație. 5 milioane de români riscă să piardă acțiunile din Marea Cuponiadă # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea pe 13 decembrie 2025. The post Snoop: Lege cu dedicație. 5 milioane de români riscă să piardă acțiunile din Marea Cuponiadă appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Gianluca Prestianni, jucătorul argentinian de la Benfica Lisabona, a fost sancţionat şi suspendat provizoriu de UEFA pentru un meci și își așteaptă sentința finală, care poate fi una dură, dacă va fi găsit vinovat. The post „Rasistul” Prestianni a fost suspendat. UEFA a respins recursul Benficăi appeared first on Cotidianul RO.
12:10
„N-o să mai poată să câștige numai firme care vin și spun – vom pune șezlonguri ca sardinele...Nu mai merge să avem plaje de șezlonguri” The post Diana Buzoianu: Adio, șezlonguri înghesuite pe plajă! appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Fotbalul din Austria se confruntă cu un scandal sexual de proporții după sentința primită de un bărbat acuzat că a fotografiat în secret vestiarele, sala de sport și dușurile echipei feminine a clubului SCR Altach, e considerată revoltătoare de sportivele implicate. The post Scandal sexual în fotbalul din Austria appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Ciceală se ia de matematica lui Ciucu. „Crește de zece ori chiriile, dar nu știe cui” # Cotidianul de Hunedoara
„Dacă nu mă credeți, împărțiți 50 milioane lei la 4.050 locuințe de la AFI. Apoi la 12 luni și apoi comparați cu chiria lunară pe care spune că o plătesc cei care locuiesc acum acolo”, a scris Ciceală despre calculele lui Ciucu. The post Ciceală se ia de matematica lui Ciucu. „Crește de zece ori chiriile, dar nu știe cui” appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Juventus a reușit să împingă soarta calificării în prelungiri, unde s-a prăbușit din cauza efortului depus,pentru a marca de două ori, după eliminarea lui Kelly din minutul 49. The post Juventus, de la extaz la agonie într-o seară de pomină appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
11:20
Grupul Electrica a raportat un profit net preliminar de 1,218 miliarde lei în 2025, cu 159% peste nivelul din 2024. EBITDA și veniturile au înregistrat, de asemenea, creșteri semnificative. The post Grupul Electrica a raportat cifre record în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Gândul: Nicușor Dan nu și-a plătit impozitul pentru un teren din Predeal și este executat silit # Cotidianul de Hunedoara
Pentru anul 2026, Nicușor Dan ar avea de plătit 280 de lei impozit pentru terenul respectiv. The post Gândul: Nicușor Dan nu și-a plătit impozitul pentru un teren din Predeal și este executat silit appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Indicatorul de încredere macroeconomică a crescut, potrivit CFA România, însă analiștii avertizează asupra inflației, deprecierii leului și unui deficit bugetar ridicat în următorul an. The post Semnal negativ pentru portofelele românilor appeared first on Cotidianul RO.
11:00
La începutul competiției părea puțin probabil ca Atalanta să rămână ultima reprezentantă a Italiei în Liga Campionilor. The post Remontada spectaculoasă pentru Atalanta în Liga Campionilor appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Potrivit ministrului, respectarea legislaţiei de mediu ”presupune apărarea sănătăţii noastre”. The post Diana Buzoianu: Zăpada murdară din Capitală ne otrăvește plămânii appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Pus pe liber dacă te atingi de Trump. Agenți FBI dați afară pentru anchetarea președintelui # Cotidianul de Hunedoara
Directorul FBI a concediat șase agenți care l-au anchetat pe Trump în cazul documentelor secrete de la Mar-a-Lago. Asociația Agenților FBI condamnă măsura, considerând-o o politizare a instituției care afectează grav siguranța națională a SUA. The post Pus pe liber dacă te atingi de Trump. Agenți FBI dați afară pentru anchetarea președintelui appeared first on Cotidianul RO.
10:50
„Federația Rusă ne este prezentată ca un pericol major, sub pretextul jefuirii bugetului de stat pentru achiziții de arme de zeci de miliarde de euro, pe care, în mare parte, le cumpărăm ca ulterior să le donăm Ucrainei”, a scris Lasca. The post Fost deputat AUR: Rusia nu e dușmanul României appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Favoritul pentru șefia educației a apărut într-o investigație semnată de Emilia Șercan. Cum se apără # Cotidianul de Hunedoara
„Mie mi-a plăcut cartea domnului prof.univ.dr. Mircea Cărtărescu "De ce iubim femeile", deşi era o colecţie de eseuri publicate anterior în revistele Elle, Dilema şi altele”, a scris Dimian pe Facebook. The post Favoritul pentru șefia educației a apărut într-o investigație semnată de Emilia Șercan. Cum se apără appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Veşti bune de la meteorologi: Temperaturi în creștere la început de martie # Cotidianul de Hunedoara
După un episod cu ploaie la mijlocul săptămânii viitoare, va fi vreme bună şi cu temperaturi în creştere, anunţă meteorologii. The post Veşti bune de la meteorologi: Temperaturi în creștere la început de martie appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Turmentat și parcat în șanț. Viceprimar ajuns în arest după ce a fugit de agenți # Cotidianul de Hunedoara
Viceprimarul din Pogăceaua a fost reținut după ce s-a răsturnat cu mașina în timpul unei urmăriri cu poliția. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,77 mg/l și a refuzat recoltarea probelor de sânge la spital. The post Turmentat și parcat în șanț. Viceprimar ajuns în arest după ce a fugit de agenți appeared first on Cotidianul RO.
09:50
„Darryl Nirenberg este un avocat cu peste 40 de ani de experiență în domeniul politicii externe și al dreptului comerțului internațional”, este descris noul ambasador american în România. The post Cine este noul ambasador trimis de Trump în România appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Pacea rusească în Ucraina. O pauză între două războaie și pericolul pentru România # Cotidianul de Hunedoara
Pe plan economic și juridic, Moscova condiționează pacea de ridicarea sancțiunilor, de returnarea activelor înghețate și de renunțarea la procese sau despăgubiri. The post Pacea rusească în Ucraina. O pauză între două războaie și pericolul pentru România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
09:20
Avertisment BNR: „Unii ies la pensie când alții abia se pregătesc să aibă copii” # Cotidianul de Hunedoara
Eugen Rădulescu (BNR) critică pensionarea la 48 de ani, numind-o cea mai mare problemă a sistemului de pensii speciale. The post Avertisment BNR: „Unii ies la pensie când alții abia se pregătesc să aibă copii” appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Trump pune Microsoft și Meta la treabă. Greii tech, obligați să-și facă propriile centrale electrice # Cotidianul de Hunedoara
Casa Albă va reuni giganții Microsoft, Meta și Anthropic pentru a găsi soluții împotriva scumpirii energiei. Președintele Trump cere firmelor de AI să își construiască propriile centrale, prevenind astfel creșterea facturilor pentru populație pe fondul expansiunii centrelor de date. The post Trump pune Microsoft și Meta la treabă. Greii tech, obligați să-și facă propriile centrale electrice appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.