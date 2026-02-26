Alegerile din Ungaria nu vor aduce sfârșitul iliberalismului

10:50

„Federația Rusă ne este prezentată ca un pericol major, sub pretextul jefuirii bugetului de stat pentru achiziții de arme de zeci de miliarde de euro, pe care, în mare parte, le cumpărăm ca ulterior să le donăm Ucrainei”, a scris Lasca. The post Fost deputat AUR: Rusia nu e dușmanul României appeared first on Cotidianul RO.