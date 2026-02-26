EastInvest. Cum vrea Europa să blindeze flancul estic al Uniunii și cum poate profita România
<img src="https://img.pressone.ro/n0lRi2gzcZXX2KKjcrAfTFmOid4=/845x634/smart/https%3A%2F%2Fimages.pressone.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F03%2F30164157%2Fdreamstime_xl_149694919-scaled.jpg"><p>Eastinvest este un instrument european de circa 20 de miliarde de euro care vor fi puși la dispoziție statelor aflate la granița estică a UE, cu accent pe regiunile estice ale acestor țări.</p>
Acum 4 ore
13:10
Am stat de vorbă cu patru specialiști pentru a înțelege mai bine cum poate arăta un oraș ideal și ce pași ar trebui urmați pentru ca fiecare din orașele României să ajungă acolo.
Acum 24 ore
22:00
Matei Georgescu, psihoterapeutul găsit vinovat pentru întreținerea de relații sexuale cu o clientă, suspendat din activitate doar 6 luni. Ion Duvac, implicat direct în investigarea cazului # PressOne.ro
Psihoterapeutul Matei Georgescu a fost anchetat de Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului pentru că a inițiat și întreținut relații intime cu o clientă, faptă considerată „abuz terapeutic”, pentru care a primit o suspendare de doar 6 luni din activitate.
18:10
Pe toate drumurile cu mult trafic din țară sunt acum mai multe gropi decât la începutul iernii, ca urmare a episoadelor de ninsoare abundentă, susține purtătorului de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Șerbănescu.
Ieri
22:10
„De ce acum?” Despre abuz, normalizarea tăcerii și complicitatea indirectă a sistemului # PressOne.ro
Unele dintre persoanele care au intrat în cabinetele lui Cristian Andrei și Ion Duvac nu vor mai avea, poate, niciodată acces la ajutorul real pe care ți-l poate oferi psihoterapia, pentru că și-au pierdut definitiv încrederea în oamenii care exercită această profesie, al cărei scop e vindecarea sau, acolo unde nu se poate, diminuarea suferinței.
19:50
Inițiative legislative europene în care te poți implica și tu. Ce înseamnă Inițiativa Cetățenească Europeană pentru tinerii din România # PressOne.ro
Poate că este momentul ca și tinerii din România să simtă că sunt implicați în procesul de decizie cu privire la viitorul lor. Se poate porni de la susținerea oricăreia dintre inițiativele deja aflate în curs de strângere de voturi sau de la una complet nouă. Totul depinde doar de voi.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Reacția Colegiului Psihologilor la ancheta PressOne. Ion Duvac invocă o „campanie de denigrare” pe fondul unei candidaturi la conducerea instituției, deși nu mai are dreptul # PressOne.ro
Colegiul Psihologilor reacționează la ancheta PressOne despre Ion Duvac și susține că nu există sesizări la nivelul instituției care să-l vizeze pe doctorul psiholog, însă, ca urmare a anchetei, are în vedere mai multe posibile sancțiuni, prin care și retragerea definitivă a atestatului de liberă practică.
23 februarie 2026
20:30
4 ani de război în Ucraina: Ce știm sigur - și aproape sigur - despre ajutorul militar pe care România l-a acordat Kievului până acum # PressOne.ro
După 4 ani de război în Ucraina, provocat de invazia militară a Rusiei, declanșată pe 24 februarie 2022, România continuă să facă o ciudată excepție printre țările NATO și UE, în ceea ce privește transparentizarea clară a ajutoarelor militare acordate până acum Kievul.
16:50
Comisia de Deontologie din cadrul Colegiului Psihologilor din România s-a autosesizat în cazul Ion Duvac, în urma dezvăluirilor făcute de PressOne # PressOne.ro
După ce PressOne a arătat cum Ion Duvac hărțuiește sexual paciente, angajate și persoane pe care le audiază în calitate de membru al Comisiei de deontologie și disciplină din cadrul Colegiului Psihologilor, aceeași comisie s-a întrunit în ședință de urgență pentru a decide autosesizarea în acest caz.
22 februarie 2026
23:30
AUDIO. „Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta.” Înregistrare șocantă din cabinetul lui Ion Duvac, membru în comisia în care sunt analizate cazurile de abuz din Colegiul Psihologilor # PressOne.ro
Ion Duvac, doctor în psihologie și membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, își hărțuiește sexual clientele prin propuneri sexuale explicite și cere poze cu părțile intime ale femeilor, încă de la prima ședință, potrivit unei înregistrări ajunse în posesia redacției.
20 februarie 2026
12:50
Cu O țară numită Dacia un fotograf urmărește vizual felul în care mitul fondator al poporului român este reinventat și revendicat în România de azi, într-un context în care granițele dintre istorie, adevăr, mit și ideologie sunt tot mai șterse.
12:30
Investiție străină susținută de autorități, terminată în dezastru: sute de animale de la o fermă de bizoni și cerbi au murit de foame în ultima lună de iarnă # PressOne.ro
214 bizoni, cerbi, căprioare și bivoli au murit de foame pe proprietatea concesionată în Recea Cristur, Cluj, de un investitor german, care a construit aici o fermă de vânat destinată exportului cărnii pe nișa gourmet.
19 februarie 2026
18:30
Comandorul Sandu Valentin Mateiu, ofițer care a lucrat în serviciul de informații al Armatei române mai bine de 20 de ani, vine în studioul Colecționarului de istorie pentru a face bilanțul acestor patru ani apocaliptici, în care vechea ordine mondială a fost făcută țăndări, fără a ști deocamdată spre ce ne îndreptăm.
18:00
Transformarea tăcută a Moldovei. Reforme instituționale și legături europene prin România și Bulgaria # PressOne.ro
Cu toate că parcursul european al Republicii Moldova rămâne fragil din cauza corupției sistemice și a diviziunilor politice interne, ancorarea instituțională, economică și culturală profundă, determinată în primul rând de legăturile funcționale cu România și Bulgaria face ca o eventuală inversare politică să devină din ce în ce mai puțin probabilă.
11:50
Sex-gate Magyar. Ce se întâmplă în Ungaria înaintea alegerilor care l-ar putea da jos de la putere pe Viktor Orban # PressOne.ro
Un site misterios pare a pregăti un scandal cu sex și droguri legat de Péter Magyar, principalul contracandidat al lui Viktor Orban la alegerile din aprilie 2026.
18 februarie 2026
19:20
Cod roșu pentru oamenii fără adăpost: „Prima reacție a fost să încercăm să dăm zăpada de pe ei. Și au zis «nu, lăsați-o, mai ține de cald»” # PressOne.ro
Primii care simt pe pielea lor că e cod galben, portocaliu sau roșu de ninsoare și viscol sunt oamenii fără adăpost. Astfel, cum pot fi ei ajutați, atât de societatea civilă, cât și de autorități, dar și de fiecare om în parte?
12:30
Bucureștenii și locuitorii din Ilfov s-au trezit astăzi, 18 februarie, la 4:19 dimineața, după ce au primit o notificare RO-Alert despre codul roșu de ninsori abundente.
17 februarie 2026
15:30
Până recent, plafonul pentru prețurile la gaze urma să fie ridicat de la 1 aprilie, așa cum a recomandat și Consiliu Concurenței. Acesta trebuia eliminat încă de anul trecut conform Uniunii Europene, însă guvernul decisese menținerea lui până la finalizarea iernii.
12:40
Relansare economică prin blocarea cercetării. Articolul de lege care poate suspenda finanțarea proiectelor științifice multianuale din România # PressOne.ro
Managerii din institutele de cercetări avertizează că propunerea de lege a Guvernului, care vizează relansarea economică și creșterea competitivității conține o prevedere care, în mod paradoxal, ar putea pune frână sau chiar stopa proiectele multianuale deja câștigate și aflate în derulare.
16 februarie 2026
17:30
Ce speră președintele Nicușor Dan să obțină prin participarea la Consiliul Păcii condus de Donald Trump # PressOne.ro
Nicușor Dan vrea ca România să revină în grațiile Statelor Unite ale Americii, așa că îi onorează invitația lui Donald Trump într-o organizație internațională care „ridică semne de întrebare legate de viitorul ordinii internaționale”.
15 februarie 2026
21:00
Persoanele cu dizabilități cer revenirea la scutirea de la plata impozitelor: „Deficitul bugetar este rezolvat prin mutarea presiunii către indivizi, inclusiv cei vulnerabili” # PressOne.ro
Românii cu dizabilități îi cer premierului Ilie Bolojan reintroducerea scutirii de la plata impozitelor. În contextul în care indemnizațiile lunare sunt oricum mici, măsura riscă să-i facă și mai vulnerabili în fața cheltuielilor zilnice.
13 februarie 2026
13:50
Azi, unele dintre biserici reprezintă majore atracții turistice și au intrat în patrimoniul UNESCO, cum ar fi Biertan, Saschiz sau Viscri. Altele, mai puțin norocoase, cum e Veseud-Slimnic (Wassid în germană), au devenit simple victime ale istoriei locale și ale vitregiilor vremurilor.
10:40
Odată ce vom auzi despre cozi la sucursalele bancare, va însemna că sfârșitul războiului este aproape, la fel ca și sfârșitul Federației Ruse.
12 februarie 2026
18:50
Ești sau nu persoană impozabilă? Noua dilemă fiscală pentru cei plătiți pe drepturi de autor # PressOne.ro
Toate demersurile legate de modul în care vor fi trimise facturile celor care încasează venituri din drepturi de autor ar trebui făcute până la 1 iunie, iar consultanții recomandă ca pregătirile să înceapă cât mai curând, pentru a evita blocajele administrative.
16:40
Ură camuflată în „libertate de exprimare”. Curtea de Apel București a anulat amenda dată de la CNCD lui Victor Ciutacu pentru denigrarea jurnalistei Iulia Marin # PressOne.ro
În lumea „post-adevărului”, în care zi după zi busola de valori se îndepărtează de egalitate, respect și protecția celor vulnerabili, justiția din România validează ideea că a face afirmații nefondate despre alți cetățeni, care nu se pot apăra singuri, este acceptabil în numele libertății de exprimare.
11 februarie 2026
20:00
O nouă amânare din partea CCR pe legea privind pensiile speciale: „Este un tip de conduită prin care magistrații constituționali își decredibilizează instituția” # PressOne.ro
Expertul în drept constituțional Ioan Stanomir subliniază faptul că amânările repetate venite din partea instanței constituționale nu reprezintă doar o problemă a justiției, ci a democrației românești.
17:00
Edilul din Sinaia, cercetat penal de DNA, e apărat în instanță de aceeași casă de avocatură cu care lucrează și Primăria. Accesul PressOne la documente, blocat de o „taxă de căutare” # PressOne.ro
Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, cercetat penal de DNA pentru multiple fapte de corupție, este apărat în instanță de aceeași firmă de avocatură cu care Primăria Sinaia are încheiate mai multe contracte juridice, pe bani publici.
10 februarie 2026
17:40
Șerban Pavelescu, despre cimitirele sovietice din România: „Istoria și soarta acestor monumente este legată de felul în care regimul politic comunist a înțeles să rescrie istoria” # PressOne.ro
În România sunt 180 de monumente dedicate Armatei Roșii amplasate în 145 de localități. O convenție internațională ne obligă să le protejăm, însă scopul ridicării lor nu a fost comemorativ. Ci propagandistic.
9 februarie 2026
18:20
Războiul bătut în piatră. Sute de monumente și cimitire sovietice păstrează o imagine falsificată a istoriei # PressOne.ro
Potrivit datelor Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, în România există în prezent 180 de monumente dedicate Armatei Roșii, amplasate în 145 de localități și 233 de cimitire ale soldaților sovietici.
16:40
PressOne începe un nou capitol editorial: Alex Olaru încheie un mandat definitoriu în care a transformat publicația într-o puternică redacție de investigații. Laura Popa devine noul redactor-șef # PressOne.ro
Laura Popa este noul redactor șef al PressOne. Alex Olaru își încheie parcursul alături de PressOne, după ce a coordonat maturizarea unei echipe de tineri jurnaliști
8 februarie 2026
20:40
În timp ce unii plătesc fiecare oră de parcare, alți șoferi parchează direct pe trotuar, gratuit, luând în același timp și din spațiul pietonilor. În timp ce multe din locurile albastre stau goale, trotuarele și strada sunt pline de mașini parcate neregulamentar, fără a fi sancționate. Este o situație profund inechitabilă, care îi recompensează pe cei care încalcă legea, în timp ce restul au numai de pierdut.
6 februarie 2026
20:50
Cauzele Primului Război Mondial. Cum s-a sinucis Europa în loc să se bucure de o prosperitate fără seamăn # PressOne.ro
Doctorul în istorie Andrei Pogăciaș ne explică astăzi cum s-a ajuns, de fapt, la un război atât de nimicitor. Până la WW1 mai existaseră încă din cele mai vechi timpuri conflicte devastatoare, masacre cumplite, exterminări și genocide.
5 februarie 2026
20:00
Mai visează Europa mașini electrice? Realitatea din spatele „asaltului” de mașini chinezești și „iresponsabilității” Green Deal # PressOne.ro
Abandonarea măsurării „înverzirii” transportului auto în primul rând în funcție de emisiile de CO2 și înlocuirea acestui sistem cu unul care bonifică producătorii cu amprentă de mediu și socială pozitivă și penalizează companiile care nu respectă normele - asta ar putea reprezenta o soluție pentru protejarea și chiar promovarea industriei auto europene, dar și a protejării mediului, indiferent că atingem sau nu 100% EV în 2035.
4 februarie 2026
22:30
REPORTAJ. Întunericul din Apuseni: zeci de mii de oameni izolați energetic în fiecare iarnă trăiesc între lumânare și resemnare # PressOne.ro
Situația e recunoscută și durează de ani de zile. Lipsa de întreținere a liniilor, absența coordonării autorităților, birocrația și investițiile puține lasă oamenii să se descurce singuri, așa cum făceau și bunicii lor care au văzut electrificarea Apusenilor abia în anii ‘70.
3 februarie 2026
20:20
România, beneficiar major al SAFE. Ce vrea statul să facă cu cele 16,6 miliarde de euro # PressOne.ro
România a obținut 16,6 miliarde de euro care urmează a fi cheltuiți pe înzestrarea armatei, dar și pentru finanțarea unor proiecte de infrastructură din așa-numita „arhitectură de mobilitate militară a NATO”.
16:50
EXCLUSIV. Episcopul Iosif Păuleț, cercetat penal pentru nedenunțare după dezvăluirile PressOne în cazul preotului condamnat pentru agresiune sexuală # PressOne.ro
Iosif Păuleț, episcopul romano-catolic de Iași, este vizat de un dosar penal pentru infracțiunea de nedenunțare, după ce procurorii au constatat că acesta a știut despre agresiunea sexuală comisă de preotul Augustin Benchea asupra unei minore, însă nu a sesizat autoritățile statului.
2 februarie 2026
19:00
Oamenii din Nuuk nu-și doresc nimic mai mult decât să fie lăsați, în sfârșit, din nou în pace. De mai bine de un an, atenția opiniei publice mondiale este îndreptată asupra insulei din Arctica și a celor aproximativ 57.000 de locuitori ai săi.
1 februarie 2026
19:20
Raul Pintilie, analist independent și cercetător pe problemele Orientului Mijlociu, explică situația în care se află acum poporul iranian, care sunt cele mai plauzibile scenarii pentru viitor și ce consecințe ar putea exista pe plan internațional.
31 ianuarie 2026
13:50
Abuz în sutană: Preotul condamnat pentru agresiune sexuală nu va mai putea sluji după eliberare. Episcopul Iosif Păuleț admite erori în gestionarea cazului # PressOne.ro
Ca urmare a dezvăluirilor PressOne legate de faptul că episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, nu a anunțat Poliția sau Parchetul în cazul preotului Augustin Benchea, acesta recunoaște public că a gestionat greșit cazul și anunță că preotul va fi caterisit.
12:50
Moltbook, prima rețea socială pentru agenți AI. Ce spun despre drepturi, religie, suferințe și problemele cu „umanii" # PressOne.ro
În nici trei zile, pe Moltbook s-au adunat aproape 40.000 agenți AI și au avut treabă. Și-au făcut sindicat, religie (Crustafarianism), monedă crypto, dating, ba chiar și niște comunități pentru fanii, AI agents desigur, ai unor echipe de fotbal (Arsenal pare popular printre agenți).
30 ianuarie 2026
13:20
Partidul considera cercetarea științifică un stindard al progresului. Însă considera ca fiind prioritară nu atât cercetarea fundamentală, teoretică, cât mai ales cea cu impact practic imediat, legată de producția din sectoarele cele mai arzătoare pentru economia românească, cum ar fi agricultura, industria sau chimia.
29 ianuarie 2026
16:00
Abuzuri sexuale și impostură profesională în cabinetului doctorului Cristian Andrei, relatate la cameră, sub protecția anonimatului, de șapte supraviețuitoare. Un documentar video despre fenomenul abuzului terapeutic în România.
28 ianuarie 2026
22:30
Cristian Andrei, dus în cătușe la Poliție și audiat 8 ore, după dezvăluirile PressOne despre abuzurile sexuale și practicarea fără drept a psihoterapiei # PressOne.ro
Poliția a deschis un dosar penal pe numele doctorului Cristian Andrei, anchetat, după dezvăluirile publicate în PressOne, pentru înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală.
18:50
„Monitorul din camera copiilor a arătat chiar și 16 grade.” Cum se simte criza căldurii în București văzută dintr-un apartament din Sectorul 3 de la parter # PressOne.ro
Am fost la o familie din Sectorul 3 din București pentru a vedea cum arată viața de zi cu zi atunci când afară sunt -15 grade și caloriferele din casă sunt reci sloi.
27 ianuarie 2026
20:20
Cum s-a fabricat un lider al furiei: traseul lui Dan Tanasă, din laboratorul lui Dan Voiculescu la vârful AUR # PressOne.ro
După ce a părăsit România în primul val masiv de emigranți care au plecat în Spania după aderarea la UE, Dan Tanasă a ajuns astăzi portavocea anti-imigrație din România.
18:30
Episcopia romano-catolică din Iași cere instrucțiuni Vaticanului după eliberarea din închisoare a preotului condamnat pentru agresiune sexuală # PressOne.ro
Preotul catolic Augustin Benchea, condamnat în 2024 la patru ani de închisoare cu executare pentru agresiune sexuală în formă continuată asupra unei minore – caz dezvăluit în exclusivitate de PressOne –, ar putea fi eliberat din închisoare după ce Judecătoria Vaslui a dispus, azi, 27 ianuarie, liberarea sa condiționată. Decizia nu este însă definitivă și poate fi atacată cu apel în trei zile de la comunicare.
26 ianuarie 2026
21:30
Nimfomane Forum: O platformă pe care se dau note pentru servicii sexuale face bani din abonamente pentru escorte și clienți. Conținut care favorizează proxenetismul, tolerat de DIICOT și Poliția Română # PressOne.ro
În 2007, Bogdan Velescu, un bărbat stabilit în Oradea lansează mai multe domenii online care publică conținut video pentru adulți și anunțuri publicitare despre femei care prestează servicii sexuale contra cost. Unul dintre ele este site-ul nimfomane.com.
