Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA în cazul în care Coreea de Nord este recunoscută drept o „putere nucleară”

Primarul din Slatina, Mario de Mezzo, dorește ca orașul să devină primul din România fără săli de jocuri de noroc. Decizia vine după ce Guvernul a aprobat o ordonanță ce permite autorităților locale să interzică sau să relocheze aceste săli. Primarul Mario de Mezzo a anunțat că Slatina va fi „liberă de păcănele”, printr-un mesaj […]