Cifra de afaceri a Grupului Teraplast a depășit 1 miliard de lei în 2025. Societatea a reușit să treacă pe prfit anul trecut
Economica.net, 26 februarie 2026 17:50
Grupul TeraPlast raportează o Cifra de afaceri consolidată pe 2025 în creștere cu 21%, de la 897,9 milioane de lei în 2024 la peste 1 miliard de lei, pe fondul performanței solide a diviziei Instalații și al ameliorării evoluției diviziei Ambalaje.
Acum 5 minute
18:30
CCR a publicat motivarea deciziei privind Legea pensiilor magistraților. Curtea constată că pensia de serviciu nu este eliminată pentru nicio categorie de personal din sistem # Economica.net
Curtea Constituţională a României publicat, joi, motivarea deciziei din 18 februarie prin care a stabilit că noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor este constituţional.
18:30
CFR SA anunță redeschiderea circulației pe Viaductul Cârcea, avariat în 2018. Strabag a finalizat în avans lucrările la un fir # Economica.net
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că astăzi, 26 februarie 2026, începând cu ora 18:00, se reia circulația feroviară între stațiile CF Banu Mărăcine – Malu Mare, pe firul II de circulație.
18:30
În ziua în care Electrica a anunțat cel mai bun rezultat financiar din istorie, și-a dat afară directorul financiar. Ce spune Alexandru Frangulea # Economica.net
Electrica a informat acționarii în aceasră seară că directorul financiar al companiei, care avea mandat până la finalul anului, a fost revocat fără justă cauză. Tot azi, Electrica a raportat cel mai bun rezultar din istorie, cu un profit net de două ori mai mare decât în 2024.
Acum 15 minute
18:20
Turbulenţele provocate de taxele vamale americane încă nu au afectat sever creşterea economiilor emergente (BERD) # Economica.net
Taxele vamale americane au redirecţionat comerţul, dar nu l-au afectat atât se mult cât se estima, permiţând o creştere peste aşteptări în anumite pieţe în curs de dezvoltare, se arată în raportul "Regional Economic Prospects", publicat joi de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), transmite Reuters.
Acum 30 minute
18:10
ANAF a găsit nereguli fiscale de peste 78 de milioane de lei în urma controalelor realizate la companiile de ridesharing. Instituția a confiscat peste 55 de milioane de lei # Economica.net
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că își continuă seria de acțiuni de control la nivel național, vizând operatori economici care desfășoară activități de transport alternativ de persoane prin intermediul platformelor digitale de tip ride-sharing, pentru care, în urma analizelor de risc, a rezultat o lipsă de conformare la respectarea obligațiilor fiscale.
18:10
Marea majoritate a piețelor principale VIG este acum acoperită. România consolidează rolul de hub regional.
18:10
Aeroportul Otopeni se dotează cu panouri fotovoltaice. Contract de 135 milioane de lei, lansat joi la licitație # Economica.net
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a lansat la licitație un contract pentru instalarea de panouri fotovoltaice si racordarea lor la uzina electrică de la AIHCB.
Acum o oră
17:50
17:50
Banca Centrală Europeană (BCE) a raportat joi o pierdere netă de 1,254 miliarde de euro pentru anul 2025, semnificativ mai mică decât cea înregistrată în 2024, adăugând că şi îşi propune să revină la echilibru încă din acest an, transmite AFP.
17:40
Ministerul Finanțelor va introduce un sistem bazat pe tehnologia blockchain pentru administrarea bonurilor fiscale # Economica.net
Ministerul Finanţelor implementează un sistem bazat pe tehnologia blockchain, pentru administrarea, stocarea şi verificarea bonurilor fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscal, transmite Agerpres.
17:40
Autovehicule DAC a livrat două autobuze electrice asamblate în România orașului Vișeu de Sus # Economica.net
Autovehicule DAC a anunțat livrarea a două autobuze electrice pentru transport public urban și periurban, asamblate în România, orașului Vișeu de Sus.
Acum 2 ore
17:20
Paralela45 deschide o nouă agenție de turism la Ploiești, în Ploiești Shopping City, după cea stradală, din Bulevardul Republicii 1, marcând următoarea etapă din planul de dezvoltare care prevede deschiderea a încă 25 de unități la nivel național în următorii cinci ani, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
17:10
Agroland ajunge la 39 de magazine MEGA la nivel național, după deschiderea unei unități noi în localitatea Voitinel, județul Suceava # Economica.net
Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, își continuă extinderea rețelei de retail și anunță deschiderea magazinului Agroland MEGA din Voitinel, județul Suceava.
17:00
Grupul polonez LuxVet, una dintre cele mai mari platforme veterinare din Europa Centrală și de Est, a anunțat integrarea în portofoliul său a rețelei românești Mobile Vet, formată din clinici și farmacii veterinare aflate în expansiune.
16:40
Pe fondul incertitudinilor legate de AI și volatilitatea acțiunilor din piața de tehnologie, rezultatele NVIDIA erau așteptate cu nerăbdare de investitori. La publicarea lor miercuri, a devenit evident că așteptările pieței au fost depășite pe toate planurile, cu venituri record în ultimul trimestru fiscal, care s-a încheiat pe 25 ianuarie anul acesta. Dar și mai important decât performanța deja înregistrată de companie a fost previziunea pentru trimestrul curent. Iar compania nu a dezamăgit.
16:40
Profitul net al sistemului bancar în 2025 a atins un nou record: 16 miliarde lei, în creștere cu aproape 9 % față de anul 2024 # Economica.net
Sistemul bancar din România a înregistrat un profit net record în 2025, în ciuda impozitelor pe cifra de afaceri și a CASS suplimentar, de 16,085 miliarde lei, în creștere cu 8,7% față de anul 2024, potrivit calculelor Economica.net pe baza datelor publicate de BNR. Singurele bănci care au prezentat public rezultatele financiare, Raiffeisen și BRD au avut profituri nete de peste 1,4 miliarde lei, iar BCR a marcat o premieră, cu un profit net de peste 3 miliarde de lei.
Acum 4 ore
16:30
438 de persoane au participat la cursurile de formare profesională organizate de ANOFM în luna ianuarie # Economica.net
Un număr de 438 de persoane au participat la cursurile organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în luna ianuarie a acestuia an, a informat, joi, instituţia, relatează Agerpres.
16:10
Pasajul Basarab ar putea intra în reparații la vară. Problemele depistate la mega-structura din Capitală, după 15 ani de incertitudine # Economica.net
Primăria Municipiului București (PMB) anunță joi ca va pune în siguranță Pasajul Basarab, rezolvând astfel o problemă istorică a Capitalei.
15:50
VIDEO Autostrada Craiova – Filiași: Cum va arăta lotul 2, lung de peste 14 kilometri # Economica.net
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova prezintă joi animația grafică, 3D, a lotului 2 din Autostrada Craiova – Filiași, parte a drumului de mare viteză Craiova – Târgu Jiu – un proiect strategic care consolidează infrastructura rutieră a Olteniei.
15:50
Care sunt mărcile şi modele de maşini care cel mai des kilometrajul dat înapoi – analiză carVertical # Economica.net
Audi, Toyota şi Renault sunt mărcile de automobile din România care au avut cel mai frecvent kilometrajul manipulat, potrivit unui studiu realizat de carVertical, companie de profil, care a analizat rapoartele de istoric al vehiculelor achiziţionate de utilizatori în 2025.
15:40
O veste bună pentru România. Împrumuturile din PNRR şi SAFE în 2026 pot însemna până la 6 miliarde euro, un context foarte bun de finanţare, spune şeful Trezoreriei Statului # Economica.net
Anul 2026 este într-un context de finanţare foarte bun pentru reducerea costurilor prin suprapunerea de împrumuturi din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi din SAFE (programul european SAFE - Security Action For Europe - n.r.) de până la şase miliarde de euro, a afirmat joi directorul general al Trezoreriei Statului, Ştefan Nanu, la o dezbatere de specialitate.
15:30
Un nou împrumut al statului român. Ministerul Finanţelor a luat 500 de milioane de lei de la bănci la o dobândă de 6,21% pe an # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 500 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 101 de luni, la un randament mediu de 6,21% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
15:00
Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș: Turcii de la Makyol au primit autorizație de construire pentru lucrări la nodul Victoria # Economica.net
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a emis autorizația de construire etapa 3 pentru lotul 3 din Autostrada A13 Sibiu - Făgăraș. Acest tronson este construit de Makyol, al doilea cel mai mare constructor de autostrăzi din România în funcție de valoarea contractelor, după UMB.
14:40
Şoc valutar – „Leul a luat foc”. Ce spune consilierul lui Isărescu despre câte miliarde a pierdut BNR din rezerva valutară în două zile, înainte de turul doi al alegerilor prezidenţiale # Economica.net
Piaţa valutară "a luat foc" înaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, iar România a pierdut opt miliarde de euro din rezerva valutară în două zile, prin intervenţii menite să calmeze deprecierea extrem de puternică, a declarat joi Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, la o dezbatere de specialitate.
14:40
Familia Erbașu investește 5 milioane euro pentru a dubla capacitatea de producție pentru lactatele Nucet # Economica.net
Familia Erbașu continuă investițiile în sectorul agroalimentar și pregătește o investiție de 5 mil. euro pentru a dubla capacitatea de producție pentru lactatele Nucet, după cum a explicat omul de afaceri Cristian Erbașu în emisiunea „A fost odată în business”, realizată de Termene.ro.
14:40
FOTO Cel mai mare centru de training maritim și offshore din Europa a fost deschis astăzi la Constanța # Economica.net
Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban anunță joi că a fost la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa. Acesta se află la Constanța și este realizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV).
Acum 6 ore
14:30
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, joi, 26 februarie 2026, o echipă mixtă – formată din reprezentanți ai ARF, EGIS și ALSTOM - a efectuat recepția pentru punerea în serviciul comercial cu călători a ramei electrice RE-IR de tip Coradia Stream – TS12, la Depoul Alstom, situat în incinta Atelierelor CFR Grivița.
14:20
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, joi, că va dispune un control "mai amănunţit" privind modul în care au fost atribuite locuinţele convenabile de la Administraţia Fondului Imobiliar.
14:20
Patronul BCR, Erste, anunţă un profit în creştere. Majorarea veniturile nete din dobânzi, comisioane şi taxe au propulsat rezultatele grupului bancar austriac # Economica.net
Grupul bancar austriac Erste a raportat joi un profit anual mai ridicat, sprijinit de creşterea veniturilor nete din dobânzi şi a veniturilor nete din comisioane şi taxe, transmite DPA.
14:10
FOTO Sinagoga Mare din Constanța revine în circuitul public, după o investiție a Guvernului de 10 milioane de lei # Economica.net
Lucrările de reabilitare generală de la Sinagoga Mare din Constanța au fost finalizate, urmând ca în curând să fie realizată recepția obiectivului, anunță joi Compania Națională de Investiții (CNI).
13:30
FOTO Autostrada A1 Lugoj – Deva: 10 fronturi deschise pentru excavarea tunelului de aproape doi kilometri # Economica.net
UMB și partenerii bosniaci au deschis 10 fronturi pentru excavarea tunelului mare din secțiunea - lipsă Margina - Holdea a A1 Lugoj - Deva, informează joi Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara. Luna trecută, erau deschise șase fronturi, potrivit CNAIR.
13:20
Amenințarea AI – BCE e optimistă şi vede doar creșterea productivităţii după boom-ul inteligenţei artificiale: Încă nu a provocat un val de concedieri # Economica.net
Inteligenţa artificială (AI) stimulează productivitatea în zona euro, dar încă nu a provocat un val de concedieri în urma unei automatizări mai ridicate a muncii, a afirmat joi Christine Lagarde, şeful Băncii Centrale Europene (BCE), transmite Reuters.
13:10
BYD a lansat în România un vehicul „super-hibrid” cu dimensiuni apropiate de Dacia Duster # Economica.net
Reprezentanța companiei chineze BYD în România a anunțat lansarea pe piață a modelului ATTO 2 DM-i. Dimensiunile acestuia îl plasează în același segment cu Dacia Duster și Ford Puma.
12:50
Cel mai mare număr de turişti din ultimii 30 de ani în hotelurile din România. Record în 2025 – Colliers # Economica.net
Industria hotelieră din România a atins un nou maxim anul trecut, înregistrând cel mai mare număr de turişti din ultimele trei decenii, dar provocările au crescut în 2025, într-o piaţă mai eterogenă, potrivit unui raport pe anul 2025, realizat Coliers, companie din domeniul consultanţei imobiliare.
12:50
Mulți proprietari care vor să vândă o locuință pornesc de la același gând: postez un anunț pe un site de imobiliare, aștept telefoane și gata. În teorie, sună simplu. În practică, cele mai multe vânzări care încep așa se termină fie cu un preț mult sub valoarea reală, fie cu luni de așteptare fără rezultate, fie cu o tranzacție blocată în ultimul moment din cauza unor acte lipsă sau a unei negocieri ratate.
Acum 8 ore
12:30
Scandalul de la Primăria Capitalei – Ciucu spune că CGMB e blocat deoarece un consilier nu poate depune jurământul: PSD a folosit un şiretlic # Economica.net
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, susţine că în Consiliul General s-ar putea forma o majoritate fragilă, dar că aceasta este blocată, din cauză că un consilier REPER nu poate depune jurământul în lipsa cvorumului de şedinţă.
12:20
Primarul municipiului Ploieşti, Mihai Poliţeanu, susţine eliminarea jocurilor de noroc din oraş şi va propune Consiliului Local (CL) un proiect pe această temă, arătând că centrul municipiului a devenit o zonă "ciudată, cu accente interlope".
12:10
BIPA, brandul de drogherii al grupului german REWE, a deschis al doilea magazin din rețea, în Chiajna, la Chiajna Shopping Center.
12:00
Greenvolt ia o finanțare de aproape 350 mil. euro pentru parcul eolian de 253 MW pe care îl va prelua Engie când va fi gata # Economica.net
Greenvolt Power a securizat un pachet de finanțare în valoare de 348 de milioane de euro pentru construcția unui proiect eolian de 253.1 MW în județul Ialomița, România, care va ajunge în proproietatea Engie România, după ce va fi finalizat, arată un comunicat de presă.
12:00
Coridorul Vertical ar putea aduce un profit suplimentar de până la 250 de milioane de euro anual pentru companiile românești – Bogdan Ivan # Economica.net
Coridorul Vertical ar putea aduce un profit suplimentar de până la 250 de milioane de euro anual pentru companiile românești, prin creșterea tranzitului și a lichidității în piață, susține ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
11:40
Premieră în retail. Kaufland devine primul operator de hypermarketuri care a atins borna de 200 de magazine # Economica.net
Retailerul german Kaufland, numărul doi pe piața retailului alimentar după cifra de afaceri din 2024, a atins astăzi borna de 200 de magazine la nivel național, după două inaugurări, în Dâmbovița și Ilfov.
11:40
FMI: Economia SUA va accelera anul acesta, dar există riscuri provocate de taxele vamale şi creşterea datoriei # Economica.net
O economie americană "dinamică" este pe punctul de a înregistra anul acesta o creştere mai rapidă şi o scădere a ratei şomajului, însă datoriile ridicate ale bugetului federal "reprezintă un risc tot mai mare pentru stabilitate", arată un raport al Fondul Monetar Internaţional, potrivit Reuters şi AP.
11:40
Alexandru Nazare: În ianuarie, România a înregistrat excedent bugetar pentru prima dată în ultimii șapte ani # Economica.net
România a raportat un excedent bugetar de 850 milioane lei (196 milioane dolari), echivalent cu 0,04% din produsul intern brut, în prima lună a acestui an, după ce guvernul a aprobat o serie de măsuri menite să reducă cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-un interviu telefonic acordat miercuri agenției de presă Bloomberg.
11:30
Țepele pe Facebook, Telegram și Tik Tok iau avânt în România. Fraudele legate de cumpărături și locuri de muncă sunt în top- Revolut # Economica.net
Un studiu Revolut arată că cele mai numeroase fraude online sunt legate de shopping, iar joburile false se situează pe locul doi. În România, criminalitatea financiară are ca principal motor Meta (Facebook), urmat de Telegram, aflat în creștere la nivel Mondial. Fraudele financiare au început să se înmulțească și pe TikTok.
11:30
Încă dezvoltator imobiliar se îndreaptă spre active de 3 miliarde de euro în România # Economica.net
CTP, cel mai mare dezvoltator de spații logistice și industriale din România, a realizat la nivel de grup venituri nete din chirii de 738 milioane de euro, în creștere cu 14% față de anul precedent, potrivit datelor financiare ale companiei.
11:30
CEC Bank a acordat o finanțare în valoare de 36 de milioane de euro companiei Veranda Obor SA, proprietarul centrului comercial Veranda Mall. Facilitatea are ca destinație refinanțarea expunerii existente, susținerea planurilor de dezvoltare ale proiectului și, în premieră, realizarea de distribuții de capital către acționarii companiei.
11:10
Peste 360.000 de articole vestimentare reutilizate au fost vândute doar anul trecut de magazinele Auchan. Retailerul a dezvoltat în urmă cu cinci ani, în premieră pentru piața locală, un proiect de economie circulară prin care a creat spații în hypermarketuri pentru comercializa haine purtate.
11:00
Costuri record pentru șoferi în 2026: RCA fără tarife plafonate, taxe auto majorate, scumpiri în lanț # Economica.net
Românii sunt din ce în ce mai îngrijorați pentru că mașinile lor devin tot mai costisitoare, că au de plătit tot mai mult pentru impozitul auto și polița RCA.
11:00
PREMIERĂ Fotovoltaicele ajung prima sursă de energie electrică a țării într-o zi de iarnă # Economica.net
În această dimineață, care este totuși una dintr-o zi lucrătoare de iarnă, parcurile fotovoltaice dispecerizabile au ajuns prima sursă de generare de energie electrică a României.
10:50
Coreea de Sud şi SUA vor participa în martie la exerciţiul militar anual „Freedom Shield” # Economica.net
Coreea de Sud şi SUA vor participa la un exerciţiu militar comun cunoscut sub numele de "Freedom Shield" între 9 şi 19 martie, au declarat miercuri oficiali din cele două ţări, relatează Reuters.
