O fată de 15 ani, din Ploiești, a fost înjunghiată de o altă adolescentă. Victima a ajuns la spital, iar doi minori au fost reținuți
SpyNews, 26 februarie 2026 19:50
Scene șocante într-un parc din Ploiești! O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost înjunghiată de o altă fată, de aceeași vârstă, în urma unui conflict între minore. Victima a fost transportată de urgență la spital, iar doi minori au fost reținuți de oamenii legii.
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
20:00
Oana Roman a reacționat din nou! Ce a transmis despre valul de critici cu care se confruntă # SpyNews
Oana Roman nu se mai abține! Vedeta i-a pus la punct pe toți haterii și le-a transmis un mesaj tuturor urmăritorilor săi legat de valul de critici cu care se confruntă adesea. Fiica lui Petre Roman a încercat să lămurească situația și să le satisfacă curiozitatea internauților. Iată ce a spus!
Acum 15 minute
19:50
Acum o oră
19:30
Bogdan de la Ploiești se topește după Vanessa! Manelistul a recurs la un nou gest romantic # SpyNews
Bogdan de la Ploiești este îndrăgostit nebunește! Manelistul se topește după Vanessa, șatena care i-a cucerit iremediabil inima. În prezent, se află în vacanță, în Dubai, iar artistul a recurs la un nou gest romantic. Iată despre ce este vorba!
19:20
O nouă lovitură pentru tatăl lui Mario Berinde, în spatele gratiilor. Ce au decis judecătorii la o lună după ce fiul lui a fost ucis # SpyNews
Lovitură dură pentru tatăl lui Mario Berinde, aflat în spatele gratiilor. La o lună de când fiul lui af ost ucis cu sânge rece și condus pe ultimul drum, instanța a venit cu o nouă decizie care nu îi este favorabilă. Judecătorii au analizat solicitarea depusă de acesta, aceea de eliberare condiționată. Ce au decis.
19:10
Fericire de nedescris în familia Larisei Udilă! Influencerița trăiește clipe minunate de când a devenit mămică pentru a doua oară, iar astăzi, micuța ei, Asia, a împlinit o lună. Este motiv de sărbătoare atât pentru șatenă, cât și pentru întreaga sa familie.
Acum 2 ore
19:00
O avalanșă de mari dimensiuni s-a produs la Bâlea Lac, în inima Munții Făgăraș, la peste 1.800 de metri altitudine. Momentul dramatic a fost surprins de un turist aflat în zonă, iar imaginile au ajuns rapid pe platformele de socializare.
18:40
Ana Baniciu, mesaj emoționant după finala Power Couple! Ce mărturisiri a făcut despre Sandra Izbașa și Răzvan Bănică # SpyNews
Ana Baniciu a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după finala Power Couple. Emisiunea s-a încheiat aseară, iar artista a fpcut declarații impresionante despre Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Iată ce a spus!
18:30
Wiz Khalifa, condamnat definitiv la închisoare în România! Artistul a fumat o țigară cu cannabis pe scenă # SpyNews
Veste-șoc pentru fanii lui Wiz Khalifa! Artistul a fost condamnat definitiv la închisoare în România, după ce a fumat o țigară cu cannabis chiar pe scenă, în timpul unui festival. Decizia instanței este una fără cale de atac.
Acum 4 ore
18:00
Încă un incident aviatic, astăzi, în România! Un avion a aterizat la scurt timp de la decolare # SpyNews
Încă un incident aviatic a avut loc, astăzi, în România. Un avion care a decolat de pe aeroportul din Craiova și urma să aterizeze la Madrid, s-a întors de unde a plecat. Potrivit informațiilor, decizia a fost luată din cauza unei urgențe medicale! Iată mai multe detalii!
17:40
Lambada, prima iubire a lui Tzancă Uraganu, este pusă pe fapte mari! Blondina s-a hotărât să îi ia fața Alinei Marymar, așa că s-a decis! Se tunează! Iată ce schimbări vrea să facă iubita manelistului!
17:10
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este izbitoare # SpyNews
Adriana Bahmuțeanu a făcut declarații impresionante! Jurnalista s-a afișat alături de fostul său cumnat, iar asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este absolut izbitoare. Iată în ce context au apărut cei doi împreună!
17:10
EXCLUSIV. Dorian Popa, primele declarații după ce a fost condamnat la opt luni de închisoare! # SpyNews
După doi ani de așteptare, astăzi Dorian Popa a aflat decizia definitivă a Curții de Apel București! Cântărețul a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins drogat la volan. În exclusivitate pentru Spynews.ro, artistul face primele declarații după verdictul final în cazul său.
16:40
Costel Biju, ipostaze apropiate cu o dansatoare celebră! I-a sărutat și mâinile: „Vrem să vă dăm o veste” # SpyNews
Costel Biju face ce face și este din nou în centru atenției! Manelistul s-a afișat în ipostaze foarte apropiate alături de o dansatoare celebră din România. Artistul și-a pus fanii pe jar inclusiv cu declarațiile pe care atât el, cât și tânăra le-au făcut. Iată mai multe informații!
16:10
Incident pe aeroportul Otopeni. Un avion a fost nevoit să se întoarcă și să debarce toți pasagerii # SpyNews
Alertă pe aeroportul Otopeni! Un avion a fost nevoit să se întoarcă, joi după-amiază, pe pistă și să debarce de urgență toți pasagerii. Piloții au survolat timp de 20 de minute deasupra Bucureștiului.
Acum 6 ore
15:40
Rețetele de post pot fi o provocare pentru gospodine, având în vedere că multe ingrediente sunt interzise în cele 40 de zile. Tiramisu de post este o alegere ideală, însă, dacă vrei să te bucuri de un desert savuros în această perioadă a anului.
15:10
Dorian Popa, condamnat la 8 luni de închisoare! Verdict de ultimă oră din partea judecătorilor # SpyNews
Dorian Popa a aflat verdictul judecătorilor! Artistul a fost condamnat la 8 luni de închisoare, după ce a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. Decizia este definitivă!
15:00
Olga Verbițchi, declarație de dragoste pentru soțul ei! Artista a scris un mesaj emoționant după cununia civilă # SpyNews
Olga Verbițchi și bărbatul care a cucerit-o au devenit, oficial, soț și soție. Amorezii s-au cununat civil, iar artista a scris un mesaj emoționant dedicat celui alături de care își va petrece zilele pentru tot restul vieții.
15:00
Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki filmează la Milano cu pilotul F1 Charles Leclerc: ”De-abia aștept să se lanseze acest proiect fantastic!” # SpyNews
Cu doar patru zile înainte de premiera noului sezon Chefi la cuțite, Chef Richard Abou Zaki a dezvăluit un nou proiect special la care lucrează: este vorba despre o altă colaborare de top, de data aceasta cu celebrul pilot de curse Charles Leclerc.
14:50
O vedetă TV și-a pierdut fiul! Băiatul ei în vârstă de 23 de ani a murit recent. Cauza decesului său nu a fost confirmată până în acest moment, însă se suspectează că ar fi vorba despre o supradoză.
14:20
Larisa Udilă a născut o fetiță perfect sănătoasă în urmă cu aproape o lună. Influencerița este acum în proces de recuperare și le-a povestit urmăritorilor săi despre câte kilograme își dorește să mai slăbească. Vom afla în următoarele ce greutate are vedeta.
14:20
Imaginile durerii! Cătălina și Dan, părinții morți în accidentul din Brăila, au fost înmormântați cu onoruri # SpyNews
Zi extrem de grea pentru comunitatea din Brăila. Cătălina și Dan, părinții morți în accidentul de zilele trecute, au fost conduși pe ultimul drum. la înmormântare a fost prezentă și Garda de Onoare a Jandarmeriei Brăila.
14:20
Fostă concurentă de la „Chefi la cuţite”, detalii despre nunta în secret, duminică, la “Spynews TV” # SpyNews
Duminică, de la ora 13:00, la “Spynews TV”, Mara Bănică și Marius Niță aduc o nouă ediție explozivă, cu dezvăluiri, interviuri în exclusivitate și dezbateri pe cele mai fierbinți subiecte ale momentului!
Acum 8 ore
13:50
Andra Volos a ales o rochie de mireasă cum rar ai mai văzut! Vedeta se pregătește de nuntă: ”Un nou început” # SpyNews
Andra Volos și Robert Lele se pregătesc de nuntă! Cei doi au s-au cununat în anul 2024, iar anul acesta urmează să organizeze o petrecere fabuloasă. Între timp, Andra Volos a probat o rochie de mireasă ieșită din comun.
13:50
De Mărţişor, dăm startul primăverii alături de artişti de seamă, sâmbătă, la „Petrecem în familie” # SpyNews
Sâmbăta aceasta, de la ora 19.00, vă invităm la o ediție cu totul specială a emisiunii „Petrecem în familie”, dedicată Mărțișorului, o seară plină de emoție, flori, cântec și surprize alături de Mirela Vaida şi artişti de seamă.
13:30
Ce activitate nocturnă au avut Bogdan de la Ploiești și Vanessa, în Dubai. Îndrăgostiții împart același hobby # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și-a dus iubita în Dubai, acolo unde o răsfață neîncetat. Amorezii și-au găsit câte o activitate în fiecare zi de când se află în Orașul de Aur, iar acum s-au afișat în ipostaze romantice, în timp ce împărțeau același hobby.
13:00
Rezultatele raportul toxicologic al lui Mario Berinde. Ce s-a găsit în organismul băiatului ucis în Cenei # SpyNews
Medicii au finalizat raportul toxicologic al lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani ucis și îngropat de doi băieți în comuna Cenei din Timiș. Acestea clarifică dacă băiatul avea sau nu droguri în organism.
13:00
Ce vor face Maria Pitică și Oase cu marele premiu de la Power Couple. Pe ce vor cheltui banii # SpyNews
Maria Pitică și Oase au ieșit învingători la Power Couple! Cei doi au vorbit despre marele premiu și au dezvăluit cum au de gând să cheltuiască cei 50.000 de euro câștigați. Iată ce planuri au!
13:00
Sâmbătă, de la ora 14.00, la “Lumea nevăzută”, Dana Bălăceanu propune o ediție specială dedicată uneia dintre cele mai intense luni ale anului. Invitatul emisiunii, astrologul Valeriu Panoiu, aduce previziuni complete pentru luna martie și explică de ce această perioadă este considerată o lună a deciziilor karmice.
12:50
Actorul Vlad Marinescu a fost săltat de mascați într-un dosar trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani # SpyNews
Cutremur în showbiz! Actorul Vlad Marinescu a fost săltat de procurorii DIICOT într-un dosar în care sunt cercetate infracțiunile de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, în timp ce stătea la masă cu Adrian Minune. Mascații au descins în urmă cu câteva momente într-un local de fițe din Capitală.
12:40
Serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, de la Antena 1, vândut internațional în Slovenia și Ungaria # SpyNews
Serialul original ce poartă semnătura Ruxandrei Ion şi este produs de Dream Film Production pentru Antena 1, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, îşi continuă parcursul de succes dincolo de granițele României. Producția care a cucerit publicul din România a fost achiziționată pentru difuzare în Slovenia şi Ungaria, marcând un nou pas important în extinderea internațională a conținutului românesc.
12:30
Simona și Marius Urzică, primul interviu după marea finală! Ce a însemnat pentru ei Power Couple # SpyNews
Finaliștii Power Couple au oferit primul interviu după ce s-a terminat Power Couple. Marea finală a ținut telespectatorii cu sufletul la gură, iar Simona și Marius Urzică sunt extrem de mândri de ceea ce au reușit să facă în "luna de miere". Iată ce a însemnat pentru cei doi aventura!
12:20
Ritmul accelerat al vieții moderne pune tot mai multă presiune asupra capacității noastre de concentrare și memorare. Fie că vorbim despre perioade intense la serviciu, sesiuni de învățare prelungite sau un stil de viață alert, solicitarea mintală constantă poate duce la oboseală cognitivă și scăderea randamentului intelectual.
12:10
Mircea Eremia are o relație foarte apropiată cu sora lui și pare că Alina Eremia este un sprijin pentru el din mai multe puncte de vedere. Cântărețul se laudă cu sora lui cu fiecare ocazie, dar și cu lucrurile pe care aceasta le deține!
Acum 12 ore
12:00
Veste mare în showbiz! Olga Verbițchi s-a căsătorit cu iubitul ei! Cei doi s-au cununat civil recent și au împărtășit această mare bucurie și cu fanii de pe rețelele de socializare. Iată ce ținută atipică a purtat cântăreața.
11:50
Raluca și Călin Coroban şi-au transformat visul românesc într-o realitate dulce. Deţin o afacere cu ciocolată premium. Povestea lor, sâmbătă, la „Visul românesc-Succes american” # SpyNews
Protagoniștii ediției de sâmbătă ai emisiunii „Visul românesc-Succes american”, prezentată de Mădălina Bălan, sunt Raluca și Călin Coroban, doi români care au demonstrat că iubirea, ambiția și munca pot transforma orice început modest într-o poveste de succes peste Ocean.
11:40
Annes şi Mălina Avasiloaie, fascinate de călătorii! Împresii din vacanţete lor, sâmbătă, la „Vacanță de vedetă” # SpyNews
Protagonistele ediției de sâmbătă ale emisiunii „Vacanță de vedetă”, prezentată de Laura Cosoi, sunt Annes și Mălina Avasiloaie, două femei cu stiluri de călătorie diferite, dar la fel de pasionate de vacanțe.
11:40
Cum își mențin Anamaria Prodan și Ronald Gavril flacăra iubirii aprinsă. Au o regulă de aur de la care nu se abat # SpyNews
Anamaria Prodan și Ronald Gavril au oferit un interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars, în care au vorbit deschis despre relația lor. Cei doi au o regulă bine stabilită, pe care o respectă cu sfințenie.
11:20
Prima intrare a lui Mercur în retrograd începe pe 26 februarie. Ce se întâmplă cu zodiile timp de 3 săptămâni # SpyNews
Mercur retrograd începe astăzi, 26 februarie, pentru prima dată în anul 2026. Zodiile din horoscop vor simți pe propria piele efectele acestui fenomen și vor fi nevoiți să facă schimbări în viața lor. Probleme din trecut ar putea reveni în prezent, anunță astrele.
11:20
Un copil de 12 ani din Iași a ajuns la spital, după ce a fost lovit de un profesor în timpul orei. De la ce ar fi pornit totul # SpyNews
Un copil în vârstă de 12 ani de la Școala Gimnazială din Moțca, județul Iași, a ajuns la spital după ce ar fi fost lovit intenționat de profesor în timpul orei de sport. De la ce ar fi pornit totul.
11:00
10:50
Mulți români își plănuiesc vacanțele de vară în Grecia, iar Lefkada este una dintre cele mai frecventate insule. Ei bine, cei care își doresc să-și petreacă concediul acolo vor trebui să știe asta!
10:40
Imagini incredibile! O proprietară a rămas șocată de ce a găsit în apartamentul închiriat unor tineri frumoși și respectuoși # SpyNews
O proprietară a făcut publice imagini halucinante. Tinerii care au stat în chirie în apartamentul deținut de femeie au făcut prăpăd. Femeia este revoltată și vrea să ia măsuri împotriva acestots,
10:30
Patru români au fost arestați după ce au jefuit vila unui manager din Formula 1. Ar fi dat lovituri de milioane de euro # SpyNews
Patru români au ajuns în spatele gratiilor după ce au comis mai mult jafuri în Germania, inclusiv într-o proprietate de lux ce aparține unui manager din Formula 1, Willi Weber, care ar fi fost și agresat. Bărbații ar fi reușit să fure bunuri în valoare de milioane de euro.
10:20
Incredibil ce a găsit o influenceriță româncă într-o pungă de cafea cumpărată pentru părinții ei! Nici nu-ți trece prin minte # SpyNews
Mare i-a fost mirarea unei influencerițe din România, atunci când a văzut ce se afla în interiorul pungii de cafea pe care o cumpărase pentru părinții ei dintr-un supermarket. Este bătaie de joc!
10:10
Patru companii aeriene interzic căștile cu bluetooth în bagajul de cală. Care este motivul # SpyNews
Se schimbă regulile! Patru companii aeriene au decis să interzică câștile bluetooth în bagajul de cală al avionului din motive de securitate. Daunele pe care acestea ar putea să le provoace sunt dezastruoase.
10:00
Bill Gates, dezvăluire bombă! A recunoscut că a avut aventuri cu femei din Rusia, când era căsătorit # SpyNews
Bill Gates a făcut o mărturisire total neașteptată! Cofondatorul ar fi mărturisit faptul că a avut aventuri cu femei din Rusia, în timp ce era căsătorit cu Melinda, fosta lui soție. Jeffrey Epstein ar fi făcut descoperirea!
10:00
Momente de neuitat pentru Oase și Maria Pitică în cadrul competiției Power Couple! Deși fuseseră eliminați din competiție înainte de semifinală, cei doi au fost readuși în casă de Adda și Cătălin și, ulterior, au reușit să câștige premiul cel mare și trofeul Power Couple 2026. Ce a avut de transmis concurentul după ce el și iubita lui au ieșit învingători.
09:40
Povestea de dragoste a Mariei Pitică cu Oase. Câștigătorii Power Couple au o relație de 6 ani și urmează să se căsătorească # SpyNews
Oase și Maria Pitică sunt câștigătorii Power Couple sezonul 3! Cei doi trăiesc o poveste de iubire de 6 ani, urmează să se căsătorească și au demonstrat atât în competiție, cât și în viața de zi cu zi, că sunt suflete pereche.
09:30
România, lovită de două cutremure în ultimele ore. Ce magnitudine au avut seismele și unde au fost înregistrate # SpyNews
În ultimele ore, România a fost zguduită de două cutremure. Un seism slab s-a produs în această dimineață, 26 februarie, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit informațiilor INFP. Un alt seism a fost înregistrat azi-noapte, puțin după miezul nopții.
09:20
Yasmin Awad de la Survivor crede că cineva îi face vrăji! Ce i s-a întâmplat fostei concurente # SpyNews
Yasmin Awad le-a relatat urmăritorilor săi din mediul online faptul că cineva i-ar face vrăji. Fosta concurentă de la Survivor a explicat că a avut ghinion atât în competiție, cât și de când a ajuns acasă. Iată ce s-a întâmplat!
