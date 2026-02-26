O fată de 15 ani, din Ploiești, a fost înjunghiată de o altă adolescentă. Victima a ajuns la spital, iar doi minori au fost reținuți

10:00

Momente de neuitat pentru Oase și Maria Pitică în cadrul competiției Power Couple! Deși fuseseră eliminați din competiție înainte de semifinală, cei doi au fost readuși în casă de Adda și Cătălin și, ulterior, au reușit să câștige premiul cel mare și trofeul Power Couple 2026. Ce a avut de transmis concurentul după ce el și iubita lui au ieșit învingători.