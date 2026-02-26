Plănuiești să pleci în Lefkada? Trebuie să știi asta! Are legătură cu o plajă
SpyNews, 26 februarie 2026 10:50
Mulți români își plănuiesc vacanțele de vară în Grecia, iar Lefkada este una dintre cele mai frecventate insule. Ei bine, cei care își doresc să-și petreacă concediul acolo vor trebui să știe asta!
Acum 15 minute
11:00
Ritmul accelerat al vieții moderne pune tot mai multă presiune asupra capacității noastre de concentrare și memorare. Fie că vorbim despre perioade intense la serviciu, sesiuni de învățare prelungite sau un stil de viață alert, solicitarea mintală constantă poate duce la oboseală cognitivă și scăderea randamentului intelectual.
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:40
Imagini incredibile! O proprietară a rămas șocată de ce a găsit în apartamentul închiriat unor tineri frumoși și respectuoși # SpyNews
O proprietară a făcut publice imagini halucinante. Tinerii care au stat în chirie în apartamentul deținut de femeie au făcut prăpăd. Femeia este revoltată și vrea să ia măsuri împotriva acestots,
10:30
Patru români au fost arestați după ce au jefuit vila unui manager din Formula 1. Ar fi dat lovituri de milioane de euro # SpyNews
Patru români au ajuns în spatele gratiilor după ce au comis mai mult jafuri în Germania, inclusiv într-o proprietate de lux ce aparține unui manager din Formula 1, Willi Weber, care ar fi fost și agresat. Bărbații ar fi reușit să fure bunuri în valoare de milioane de euro.
10:20
Incredibil ce a găsit o influenceriță româncă într-o pungă de cafea cumpărată pentru părinții ei! Nici nu-ți trece prin minte # SpyNews
Mare i-a fost mirarea unei influencerițe din România, atunci când a văzut ce se afla în interiorul pungii de cafea pe care o cumpărase pentru părinții ei dintr-un supermarket. Este bătaie de joc!
Acum 2 ore
10:10
Patru companii aeriene interzic căștile cu bluetooth în bagajul de cală. Care este motivul # SpyNews
Se schimbă regulile! Patru companii aeriene au decis să interzică câștile bluetooth în bagajul de cală al avionului din motive de securitate. Daunele pe care acestea ar putea să le provoace sunt dezastruoase.
10:00
Bill Gates, dezvăluire bombă! A recunoscut că a avut aventuri cu femei din Rusia, când era căsătorit # SpyNews
Bill Gates a făcut o mărturisire total neașteptată! Cofondatorul ar fi mărturisit faptul că a avut aventuri cu femei din Rusia, în timp ce era căsătorit cu Melinda, fosta lui soție. Jeffrey Epstein ar fi făcut descoperirea!
10:00
Momente de neuitat pentru Oase și Maria Pitică în cadrul competiției Power Couple! Deși fuseseră eliminați din competiție înainte de semifinală, cei doi au fost readuși în casă de Adda și Cătălin și, ulterior, au reușit să câștige premiul cel mare și trofeul Power Couple 2026. Ce a avut de transmis concurentul după ce el și iubita lui au ieșit învingători.
09:40
Povestea de dragoste a Mariei Pitică cu Oase. Câștigătorii Power Couple au o relație de 6 ani și urmează să se căsătorească # SpyNews
Oase și Maria Pitică sunt câștigătorii Power Couple sezonul 3! Cei doi trăiesc o poveste de iubire de 6 ani, urmează să se căsătorească și au demonstrat atât în competiție, cât și în viața de zi cu zi, că sunt suflete pereche.
09:30
România, lovită de două cutremure în ultimele ore. Ce magnitudine au avut seismele și unde au fost înregistrate # SpyNews
În ultimele ore, România a fost zguduită de două cutremure. Un seism slab s-a produs în această dimineață, 26 februarie, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit informațiilor INFP. Un alt seism a fost înregistrat azi-noapte, puțin după miezul nopții.
09:20
Yasmin Awad de la Survivor crede că cineva îi face vrăji! Ce i s-a întâmplat fostei concurente # SpyNews
Yasmin Awad le-a relatat urmăritorilor săi din mediul online faptul că cineva i-ar face vrăji. Fosta concurentă de la Survivor a explicat că a avut ghinion atât în competiție, cât și de când a ajuns acasă. Iată ce s-a întâmplat!
Acum 4 ore
08:50
Alertă în Cenei! Ucigașul lui Mario ar fi amenințat-o cu moartea pe sora lui. Poliția ar fi intervenit # SpyNews
Mobilizare uriașă în Cenei! Sora lui Mario Berinde ar fi fost amenințată cu moartea de către presupusul criminal de 13 ani, la o lună de când băiatul de 15 ani a fost omorât și îngropat. Oamenii ar fi intervenit pentru a o salva pe adolescentă.
08:40
Adriana Ochișanu l-a acuzat pe Igor Cuciuc de neglijența fiicei sale! Andreea Cuciuc ar fi trecut printr-o intervenție medicală neștiută # SpyNews
Adriana Ochișanu le-a adus acuzații grave părinților Andreei Cuciuc, tânăra care a murit în urmă cu un an, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla la balul bobocilor. Cântăreața susține că Diana și Igor Cuciuc ar fi ascuns faptul că fiica lor ar fi trecut printr-o intervenție medicală.
Acum 12 ore
00:00
Power Couple 2026 și-a desemnat câștigătorii, după un sezon plin de emoții, tensiuni și probe care le-au pus relația la încercare. În marea finală, un singur cuplu a reușit să demonstreze că are încredere, strategie și chimie suficientă pentru a pleca acasă cu marele premiu.
00:00
Mărturisirile cutremurătoare ale uneia dintre presupusele victime ale psihologului Ion Duvac: „Fă-ți o ședință foto în poziții perverse” # SpyNews
Cazul psihologului Ion Duvac ocupă, în aceste zile, prima pagină a ziarelor din România. O presupusă victimă a acestuia a făcut mărturisiri cutremurătoare, în platoul emisiunii Spynews TV. Aceasta îl acuză pe profesor de hărțuire sexuală, iar declarațiile pe care le-a oferit sunt de-a dreptul halucinante. Iată mai multe detalii!
25 februarie 2026
23:40
Răzvan Bănică, gest impresionant pentru Sandra Izabașa în finala Power Couple. Ce a făcut concurentul # SpyNews
În finala Power Couple România, tensiunea a atins cote maxime când Sandra Izbașa a trecut prin momente greu de privit, după ce corpul ei nu a mai făcut față ultimei probe. Ce gest impresionant a făcut Răzvan Bănică pentru soția lui.
22:50
Cristi Vâlcan și soția lui, Izabela, s-au mutat de trei ori într-o săptămână! Ce i-a determinat pe fratele și cumnata lui Radu Vâlcan să ia această decizie # SpyNews
Cristi Vâlcan și soția lui, Izabela, au făcut declarații impresionante! Aceștia au povestit peripețiile prin care au trecut din cauza chiriilor în care au locuit. În numai o săptămână, cumnata și fratele lui Radu Vâlcan s-au mutat de trei ori. Motivul? Aflați în rândurile de mai jos!
22:20
Deea Maxer, primele declaraţii despre nuntă, după ce a fost cerută de soție! Detalii exclusive | VIDEO # SpyNews
Deea Maxer se căsătorește pentru a doua oară, după ce, în urmă cu o săptămână, a fost cerută de soție de actualul partener. Mama copiilor lui Dinu Maxer vorbește acum, în exclusivitate pentru Spynews.ro, despre nunta cu logodnicul ei. Când va avea loc marele eveniment și cât de schimbată este Deea Maxer, după ce de ceva timp trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Constantin Cataramă.
22:20
Anul 2026 se anunță unul greu pentru Daniela Gyorfi, iar vedeta trăiește deja cu emoții uriașe pentru ceea ce urmează. Mai stresată ca oricând, cântăreața ne spune de ce următoarele luni vor fi extrem de tensionate pentru ea, dar și pentru întreaga ei familie.
22:20
Oana Roman face confesiuni emoționante, la doi ani de la moartea mamei sale, și vorbește deschis despre durerea care încă o apasă. Vedeta dezvăluie care sunt momentele în care cea care i-a dat viață îi lipsește cel mai mult și cât de greu îi este fără sfaturile și sprijinul ei. În același timp, Oana vorbește cu sinceritate despre relația specială cu fiica sa, dar și despre ce înseamnă, pentru ea, prietenia adevărată.
22:20
Cătălin Botezatu, primele declaraţii despre jaful în urma căruia a rămas fără ceasul de peste 200 de mii de euro | VIDEO # SpyNews
Cătălin Botezatu, primele declarații despre momentul jafului! În urmă cu câteva săptămâni, designerul a fost victima unui jaf la Londra, în urma căruia ar fi rămas fără un ceas de colecție, în valoare de 200.000 de euro. În exclusivitate pentru Spynews.ro, creatorul de modă a vorbit despre momentul delicat.
22:20
Regizorul criminal Sergiu Băhăian a fost trimis, sub escortă, la INML, pentru a demonstra în fața comisiei dacă este atât de bolnav pe cât pretinde, pentru a fi liberat condiționat.
22:20
Răsturnare de situație, în dosarul fiului de milionar înjunghiat în cap | Detalii exclusive # SpyNews
Răsturnare de situație, în celebrul dosar al fiului lui Robert Nica, acuzat de tentativă de omor: judecătorii au anulat pedeapsa inițială, de „frecventare a unor cursuri”, și au dispus încarcerarea juniorului care a înfipt o macetă în capul unui fiu de milionar.
Acum 24 ore
22:10
Emoțiile ating cote maxime înainte de ultima confruntare de la Power Couple. După un sezon plin de probe dificile, tensiuni și strategii bine puse la punct, doar trei cupluri au reușit să ajungă în marea finală. Iată despre cine este vorba!
22:10
Ramona Olaru, imagini inedite din intimitatea casei sale! Asistenta de la Neatza este tot mai apropiată de iubitul secret # SpyNews
Ramona Olaru nu se mai ascunde! Asistenta de la Neatza are un iubit secret, iar vestea a fost dată de ea însăși, pe rețelele de socializare, acolo unde a postat o fotografie sugestivă. Deși nu i-a dezvăluit încă identitatea, lucrurile par să fie destul de serioase, având în vedere că vedeta a postat o nouă imagine din intimitatea cuibușorului de nebunii.
22:00
Dani Oțil a surprins recent printr-un gest impresionant făcut pentru un necunoscut, demonstrând că empatia și bunătatea nu sunt doar vorbe. Prezentatorul TV a reacționat spontan într-o situație neașteptată și a ales să ajute, fără să stea pe gânduri.
21:30
O femeie din Sibiu a fost lovită de maşina condusă de fiul ei de 11 ani. Cum s-a petrecut totul # SpyNews
Incident în Sibiu! O femeie a fost rănită după ce fiul ei, în vârstă de 11 ani, a lovit-o cu mașina. Cum s-a petrecut totul și ce au spus oamenii legii.
21:30
Theo Rose a vorbit pe șleau! Care este adevăratul motiv pentru care nu mai merge la niciun podcast # SpyNews
Theo Rose a făcut mărturisiri impresionante! Vedeta a vorbit pe șleau și a explicat cu exactitate care este adevăratul motiv pentru care nu mai merge la niciun podcast. Artista nu s-a mai abținut și a pus punctul pe „i” pentru a-și lămuri fanii. Iată ce a spus!
21:10
Adda de la Power Couple a transmis un mesaj emoționant fiului ei, Alex. Artista a împărtășit cu sinceritate cât de mult înseamnă băiatul ei pentru ea și cât de mult îl iubește. Cuvintele scrise de cântăreață demonstrează că există o legătură strânsă între mamă și fiu și că, dincolo de lumina reflectoarelor, familia rămâne mereu cel mai important lucru.
20:50
Mesajul tulburător pe care Ema de la Mireasa l-a primit de la părinți. Au fost foarte dezamăgiți de imaginile cu ea și Alan în pat # SpyNews
Ema de la Mireasa a trecut prin momente dificile! Concurenta a primit o scrisoare de la părinții ei, care a tulburat-o. Aceștia i-au transmis că sunt profund dezamăgiți de acțiunile sale, după ce au vizionat imaginile cu ea și Alan în pat. Iată mai multe detalii!
20:20
Halima a părăsit casa Mireasa! Concurenta a transmis un mesaj pentru colegii săi și a explicat cum se simte, având în vedere că a fost votată să plece acasă. Iată ce a spus aceasta, dar și cum au reacționat concurenții!
20:10
Mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Tulcea! Există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian # SpyNews
Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost alertați îm această seară, cu puțin timp în urmă, în jurul orei 18:15, printr-un mesaj Ro-Alert emis de autorități. Alerta a fost legată de riscuri generate pe fondul conflictului declanșat de Rusia în Ucraina, iar populația a fost sfătuită să fie atentă și să respecte indicațiile autorităților, căci există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian.
19:50
Cum se răsfață Laura Cosoi de când este însărcinată. Superba prezentatoare nu se ascunde de fanii săi # SpyNews
Laura Cosoi nu se ascunde! Superba prezentatoare TV a arătat cum se răsfață de când este însărcinată. Vedeta urmează să devină mamă pentru a cincea oară, iar acest lucru nu poate decât să îi ofere o bucurie imensă. Iată ce delicii mănâncă actrița în aceste clipe!
19:50
Influencerița Diana Enciu a trecut prin momente dificile în ultimele două săptămâni, care i-au pus răbdarea și energia la încercare. Recent, soția bloggerului Otravă a explicat de ce a fost nevoită să dipară de pe platformele de socializare.
19:10
Dana Roba, confesiuni emoționante. Ce i-a spsu fiica ei, Chantal, atunci când a văzut-o fără păr # SpyNews
Ți se rupe sufletul! Dana Roba a făcut mărturisiri impresionante despre momentul în care și-a revăzut fiicele, după ce a fost mutilată cu un ciocan de fostul soț. Make-up artista a precizat ce i-a spus fetița ei cea mare, atunci când a văzut-o fără păr. Iată mai multe detalii!
19:10
Meteorologii anunță că vine primăvara în România! Când vor fi înregistrate temperaturi de 18 grade # SpyNews
Vești bune pentru români! Meteorologii anunță că vine primăvara și că temperaturile vor urca până la 18 grade în următoarele zile. Soarele va începe să încălzească treptat întreaga țară, aducând zile plăcute și ideale pentru plimbări în aer liber.
18:30
Moment viral pe aeroport! Un bărbat a cerut-o în căsătorie pe femeia care i-a fost iubită în urmă cu 45 de ani # SpyNews
Viața bate filmul, iar momentul surprins pe aeroportul din Chișinău e dovada clară. După 45 de ani de la despărțirea din tinerețe, un bărbat și-a cerut fosta iubită de soție. Imaginile cu cererea în căsătorie au devenit rapid virale.
18:30
Să o oprească cineva pe Gabriela Cristea! Vedeta TV arată ca la 20 de ani, după ce a slăbit enorm # SpyNews
Gabriela Cristea arată demențial! Vedeta TV, deși are 51 de ani, se prezintă într-o formă fizică de invidiat. Prezentatoarea TV a slăbit enorm, iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber. Internauții au rămas șocați, după ce i-au văzut picioarele.
18:00
18:00
Este durere fără margini în lumea muzicală din Liverpool, după ce îndrăgita artistă Beverley George, cunoscută publicului sub numele de Scouse Pink, a murit marți, 24 februarie, la ora 9:20 dimineața, după o luptă crâncenă cu cancerul. Artista avea familia alături în ultimele clipe de viață
17:50
Tatăl lui Tudor Duma, cunoscut drept „Maru”, a agresat o jurnalistă. Bărbatul și-a ieșit din minți # SpyNews
Un incident grav a avut loc pe holurile Curții de Apel București, unde jurnalista Cristina Filip de la Antena 3 CNN a fost agresată de tatăl lui Tudor Dima, cunoscut sub porecla „Maru”. Bărbatul, condamnat în primă instanță pentru trafic de droguri, și-a pierdut controlul și a atacat-o pe jurnalistă, luându-i telefonul.
17:40
Aviz cardiacilor! Ramona Olaru s-a postat în toată splendoarea și dacă până acum exista vreun dubiu cu privire la modul în care l-a cucerit pe iubitul său secret, ei bine, ar trebui să dispară! Vedeta TV i-a pus pe jar pe internauți și este cam greu să nu salivezi, când o vezi în astfel de ipostaze!
17:20
Doliu în lumea presei. O jurnalistă s-a stins din viață. Cine a fost și ce spun apropiații # SpyNews
Doliu în lumea presei, după ce o jurnalistă apreciată s-a stins din viață. Vestea că Roxana Dacscălu a murit a adus multă tristețe în rândul celor care au cunoscut-o îndeaproape și nu numai.
17:10
Șoferii care nu își vor plăti la timp amenzile vor avea permisul de conducere suspendat! Când va intra în vigoare această măsură # SpyNews
Anunț important pentru toți șoferii! Amenzile neplătite la timp duc la suspendarea permisului de conducere. Anunțul a fost făcut chiar de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Acesta a menționat inclusiv data la care va intra în vigoare această măsură.
16:50
Ai de gând să vizitezi Barcelona? Ce trebuie să știi înainte să îți rezervi vacanța în acest oraș # SpyNews
Te gândești la o vacanță în Barcelona? Înainte să faci rezervarea, sunt câteva lucruri importante care îți pot transforma complet experiența. Ce trebuie să știi despre acest oraș.
16:40
Vești mari pentru fanii Asia Express! S-a aflat cu cine va face echipă Gabi Torje în show-ul fenomen al toamnei. Telespectatorii stau ca pe jar pentru a afla echipele, iar cele mai noi informații indică cine ar fi primii concurenți ai competiției. Iată mai multe detalii!
16:10
Bill Gates a recunoscut că și-a înșelat soția și legăturile cu Jeffrey Epstein. Miliardarul și-a cerut scuze # SpyNews
Bill Gates a decis să recunoască tot. Miliardarul a vorbit atât despre legăturile pe care le-a avut cu Jeffrey Epstein, despre care ca spus că le regretă profund, cât și faptul că și-a înșelat soția cu două rusoaice.
16:00
Imagine rară cu mama Monicăi Anghel! Cum arăta în tinerețe femeia care i-a dat viață artistei # SpyNews
Monica Anghel și-a emoționat profund fanii, după ce a publicat o imagine cu mama ei, din tinerețe. Artista și femeia care i-a dat viață seamănă precum două picături de apă. Cuvintele sunt de prisos!
15:30
15:20
Vești importante pentru trei zodii din horoscop! Luna martie 2026 le așteaptă cu noroc în dragoste, noroc la bani și succes în evoluția profesională. Nativii sunt sfătuiți să profite la maxim de tot ce le va oferi luna următoare.
