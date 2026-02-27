Răzvan Lucescu a rostit un adevăr dureros pentru orice antrenor după eliminarea lui PAOK din Europa League: „Nu am timp să dorm sau să vorbesc cu copiii”
Fanatik, 27 februarie 2026 01:00
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce a fost eliminat de Celta lui Ionuț Radu din Europa League! Reacție de mare antrenor din partea românului: „Sunt mândru de ei, merită respect”
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 2 ore
01:00
Ionuț Radu, performanță rară chiar sub ochii lui Răzvan Lucescu! Ce a izbutit în Celta Vigo – PAOK și cum a sărbătorit calificarea. Foto # Fanatik
Celta Vigo a scos PAOK-ul lui Răzvan Lucescu în play-off-ul Europa League. Cifrele lui Ionuț Radu în poarta formației spaniole spun totul despre acest duel.
01:00
Răzvan Lucescu a rostit un adevăr dureros pentru orice antrenor după eliminarea lui PAOK din Europa League: „Nu am timp să dorm sau să vorbesc cu copiii” # Fanatik
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce a fost eliminat de Celta lui Ionuț Radu din Europa League! Reacție de mare antrenor din partea românului: „Sunt mândru de ei, merită respect”
00:50
Imaginea serii din Europa League vine de la Steaua Roșie Belgrad - Lille. Suporterii gazdelor au pregătit o scenografie în care a fost prezentat chipul lui Iisus Hristos.
00:30
Când are loc tragerea la sorți pentru optimile UEFA Europa League. Cu cine poate juca Ionuț Radu, singurul român rămas în cupele europene # Fanatik
Vineri, 27 februarie, vor fi stabilite meciurile din optimile de finală ale UEFA Europa League League. Tragerea la sorți va începe la ora 14:00, la sediul UEFA, din Elveția, de la Nyon.
Acum 4 ore
00:10
Tragerea la sorți a optimilor, sferturilor și semifinalelor din Conference League. Cu cine vor juca Rațiu, Răzvan Marin și Racovițan # Fanatik
S-a încheiat play-off-ul din Conference League, iar echipele calificate se pregătesc de tragerea la sorți a optimilor, sferturilor și semifinalelor. FANATIK te va ține la curent cu tot ce se va întâmpla la Nyon.
00:00
Câți bani a pierdut de la UEFA PAOK-ul lui Răzvan Lucescu după eliminarea din Europa League. E salariul românului pe un an # Fanatik
PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a fost eliminat de Celta Vigo din Europa League! Câți bani au pierdut grecii doar din premiile de la UEFA
26 februarie 2026
23:40
Vinicius, ținta unui nou derapaj rasist grosolan! Ce a putut să posteze fratele lui Otamendi. Foto # Fanatik
Vinicius, atacat din nou în cel mai josnic mod posibil! Ce fotografie a postat fratele lui Otamendi pe internet: imediat și-a șters contul
23:20
Pontul zilei de vineri, 27 februarie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Universitatea Cluj – Oțelul Galați # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 27 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.25 la meciul Universitatea Cluj - Oțelul Galați
23:20
Shakira a decis să facă o schimbare majoră, la aproximativ 4 ani de când s-a separat de fotbalistul Gerard Pique. Ce urmează să facă celebra cântăreață.
23:10
Laurențiu Reghecampf s-a săturat! Amenință că echipa lui va pleca și din Rwanda: „Nu ne prezentăm!” # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a făcut iureș în Rwanda! Amenință că echipa lui va pleca și din această țară, din motive religioase: „O rușine!”
22:50
Situație critică pentru Blănuță la Dinamo Kiev! Ce scrie presa din Ucraina despre atacantul român # Fanatik
Vladislav Blănuță traversează o perioadă dificilă la Dinamo Kiev. Atacantul român a devenit a treia opțiune în ofensivă, iar presa din Ucraina susține că șansele sale de a mai juca în acest sezon sunt foarte mici.
22:40
Biletul zilei la pariuri de vineri, 27 februarie 2026, poate aduce un câștig de 568 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Serie A și Bundesliga.
Acum 6 ore
22:10
Discurs tranșant al lui Laszlo Balint înainte de U Cluj – Oțelul, meciul care poate decide soarta campioanei FCSB: ”Asta vreau să înțeleagă toată lumea”. Video # Fanatik
Partida U Cluj - Oțelul are o importanță uriașă și pentru FCSB, aflată la mâna rezultatelor pentru a prinde play-off-ul. Ce a spus Laszlo Balint despre ajutorul pe care i-l poate da campioanei
22:00
Unde a ajuns Kurt Zouma după ce a plecat de la CFR Cluj. Fostul câștigător de Champions League cu Chelsea a semnat contractul # Fanatik
La o lună și jumătate după ce a fost pus pe liber de CFR Cluj, Kurt Zouma și-a găsit o altă echipă. Cu cine a semnat fostul star de la Chelsea
21:50
Câți bani primește lunar de la statul român Marius Urzică, singurul campion olimpic din istoria gimnasticii masculine românești. Suma recompensează din plin medalia de aur # Fanatik
Marius Urzică este unul dintre cei mai mari sportivi pe care i-a dat țara noastră. Câți bani primește lunar de la statul român singurul campion olimpic din istoria gimnasticii masculine românești.
21:40
Iubita lui Vinicius s-a sărutat în direct cu un bărbat de 88 de ani! Cum a reacționat starul lui Real Madrid # Fanatik
Iubita lui Vinicius a fost protagonista unui sărut în direct cu un bărbat de 88 de ani. Cum a reacționat starul de la Real Madrid în urma gestului făcut de partenera sa de viață.
21:10
Donald Trump vrea extrădarea imediată a acestui baron al drogurilor născut lângă România. SUA vor să arunce în aer ruta balcanică # Fanatik
Casa Albă presează pentru extrădarea unui baron al drogurilor care ar putea afecta rețeaua balcanică de distribuție a cocainei ce alimentează Europa de Est.
20:50
Ilie Năstase, surprins total de decizia luată de Senat: „În România am fost mai mult criticat!”. Exclusiv # Fanatik
Ilie Năstase, prima reacție după decizia luată de Senatul României în ceea ce îl privește: „Sunt chiar surprins!”. Despre ce este vorba și toate declarațiile fostului mare tenismen
20:40
Fosta vedetă din SuperLiga, pe teren la primul meci al lui CS Păulești după scandalul pariurilor: „De ce să sufere copiii din cauza unora care n-au ce să caute în fotbal?!” # Fanatik
Un fost jucător din SuperLiga va fi pe teren la primul meci al CS Păulești după scandalul pariurilor. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
20:30
Se teme Adrian Mihalcea de arbitraj la UTA – FCSB? Răspunsul ferm al antrenorului: „Există presiune”. Video # Fanatik
Adrian Mihalcea, întrebat despre un subiect extrem de sensibil înaintea meciului UTA - FCSB, posibil decisiv pentru play-off: „Există presiune pe arbitri”
Acum 8 ore
20:10
Daniel Pancu, șocat de ipoteza că FCSB va fi ajutată să intre în play-off: „Ferească Dumnezeu!” # Fanatik
Daniel Pancu, declarații în forță înainte de Farul - CFR Cluj. Ce spune antrenorul echipei din Ardeal despre mesajul dat de Gino Iorgulescu. „Au fost în Europa cluburi mari care au retrogradat”.
20:00
Fanatik SuperLiga, vineri, 27 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de top înaintea etapei cu numărul 29, care se anunță incendiară # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție spectaculoasă, vineri, 27 februarie, ora 13:30. Cristi Coste îi va avea invitați pe Sabin Ilie, Vivi Răchită și Super-Gigi.
19:50
Mitică Dragomir a explodat după informaţiile că ferma lui Gigi Nețoiu ar fi fost închisă: „Ce avize? Sunteţi nebuni? Îl vor opri să mulgă vacile?” # Fanatik
Dumitru Dragomir consideră că autorităţile nu au cum să închidă ferma de la Cetate a lui Gigi Neţoiu, pentru că nu îl pot obliga pe acesta să mulgă sau hrănească animalele.
19:40
Ilie Năstase este unul dintre cei mai mari sportivi români din toate timpurile. Cu puțin înainte ca fostul tenismen să împlinească 80 de ani a primit o veste excelentă din partea politicienilor.
19:10
Fostul coleg al lui Gabi Matei de la FCSB, stupefiat de problemele în care s-a băgat fotbalistul. „Doamne, ferește! Trebuie să fii idiot rău de tot” # Fanatik
Nu l-a bănuit niciodată de așa ceva! Fostul coleg al lui Gabi Matei de la FCSB a vorbit despre scandalul pariurilor din fotbalul românesc. „Mai bine te lași de fotbal”.
18:50
Vecinii se vor lupta online pentru locurile de parcare. Licitații cu potențial de scandal la Oradea: câștigă cine dă mai mult # Fanatik
O hotărâre a Consiliului Local din Oradea anunță o premieră în țara noastră: locurile de parcare nu se mai atribuie direct, ci prin licitație electronică. Problemele din spatele deciziei
18:40
Victor Angelescu a confirmat plecarea de la Rapid! Lovitură de proporții: este așteptat să semneze în Ligue 1!
18:20
De nicăieri! S-a înțeles cu Rapid, iar președintele clubului a făcut imediat anunțul: „Îi mulțumim domnului primar pentru susținere!” # Fanatik
A început colaborarea cu Rapid, iar anunțul a fost făcut imediat de președintele clubului. Parteneriatul cu formația din Giulești este văzut drept unul istoric
Acum 12 ore
18:10
Președintele echipei lui Gabi Matei a rupt tăcerea după scandalul pariurilor: „Sunt curios dacă o să vină la antrenament”. Exclusiv # Fanatik
Președintele clubului la care este legitimat Gabi Matei a rupt tăcerea după ce jucătorul s-a prezentat în cătușe la tribunal. Ce se întâmplă cu fostul fotbalist de la FCSB.
17:50
Andrei Vochin, editorial dur despre dosarul pariurilor: „FRF a impus toleranță zero! Cătușele, ultimul material didactic” # Fanatik
Editorial Andrei Vochin după „dosarul Păulești”, care se referă la trucarea de meciuri de la CS Păulești, echipă din liga a 3-a a României. Ce opinie categorică are oficialul FRF.
17:40
Jucării periculoase: peste 80 de alerte pentru produsele vândute pe Shein. „Nu întotdeauna toate autoritățile își fac treaba la timp” # Fanatik
Jucăriile și produsele destinate copiilor, printre cele mai periculoase produse de pe Shein. InfoCons avertizează cu privire la peste 80 de alerte privind articolele de pe această platformă online
17:40
Daniel Băluţă cere intervenţia de urgenţă pentru asfaltarea străzilor Capitalei. „Bucureştiul arată ca după război” # Fanatik
Daniel Băluță propune un mecanism de intervenție coordonată între cele șapte primării, pentru refacerea rapidă a carosabilului afectat după ninsorile din ultimele săptămâni.
17:20
Și-a cerut iubita în căsătorie în public, dar ce a urmat peste trei zile i-a șocat pe mulți # Fanatik
Fotbalistul care s-a logodit în văzul lumii, pe stadion, a uimit. Ce s-a întâmplat la scurtă vreme după ce i-a pus inelul pe deget partenerei sale de viață.
17:10
Banca din România a semnat și va apărea pe monoposturile din Formula 1. Lovitură uriașă de imagine # Fanatik
Logo-ul unei bănci din România va apărea din nou pe monoposturile din Formula 1, în două Mari Premii importante. Despre ce curse este vorba. Toate detaliile.
16:50
De la Survivor, direct la FRF! Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești”: „Eram conștient că o să și pierdem” # Fanatik
Adrian Petre, fost concurent la Survivor, a fost chemat la sediul FRF pentru a fi audiat după scandalul ce privește trucarea meciurilor din Liga a III-a a României. Ce a declarat fotbalistul
16:50
Cele 30 de zile care pot opri planeta. Apocalipsa digitală vine din Taiwan, raiul microcipurilor: cu cât s-ar vinde un iPhone dacă țara ar pica în mâinile Chinei # Fanatik
Îngrijorări tot mai mari la nivel planetar în contextul noilor amenințări chineze de invadare a Taiwanului: omenirea ar putea trăi o apocalipsă digitală, în premieră, iar bursele ar pica
16:10
FCSB, atacată de rivali pentru bannerul de la câştigarea titlului: “Acum sunt ei în genunchi! Poate n-ar trebui să îţi baţi joc de adversari” # Fanatik
FCSB este într-o situaţie dificilă, în mare pericol să rateze play-off-ul. Rivalii le reamintesc roş-albaştrilor bannerul "sfidător" de la petrecerea de titlu, când celelalte echipe erau în genunchi în faţa campionilor.
16:10
PCH, mesaj categoric înaintea meciului cu FC Argeș! Fanii lui Dinamo nu au lăsat loc de îndoieli: „Asta ne dorim” # Fanatik
FCSB stă la mâna lui Dinamo, iar răspunsul a venit. „Nu ne interesează de ceilalți. Duminică vrem victorie!”. Se joacă soarta play-off-ului! De ce rezultat au nevoie roș-albaștrii.
15:50
Liberalul care și-a petrecut ziua de naștere cu Ilie Bolojan, trecut penal. Cum a scăpat Mircea Roșca, în 2024, alături de vărul său, de condamnare și de ce a fost anchetat # Fanatik
Liberalul cu care și-a petrecut ziua de naștere Ilie Bolojan, Mircea Roșca, a scăpat de o condamnare într-un dosar penal, căci faptele anchetate s-au prescris, în 2024
15:40
Fotbalistul lui FCSB a atras atenția în Belgia! Care este echipa ce este interesată de transferul unuia dintre jucătorii cheie din sezoanele precedente ale campioanei României
15:20
Alexandru Chipciu, show la conferință! Șocat de imaginile cu Gabi Matei, jucătorul i-a răspuns lui Gigi Becali și a comentat declarațiile șefului LPF: „E dramatic!” # Fanatik
Alex Chipciu a abordat la conferința de presă cele mai „fierbinți” subiecte ale momentului din fotbalul românesc. Cum a comentat imaginile cu Gabi Matei și declarațiile lui Gigi Becali și Gino Iorgulescu.
15:10
Mai multe echipe implicate în dosarul pariurilor!? Președintele AFAN face lumină în cazul CS Păulești: „Există semnale!” # Fanatik
Scandalul trucării de meciuri și a pariurilor sportive nu se oprește doar la CS Păulești. Ce spune Emilian Hulubei, președintele AFAN, despre posibilitatea ca mai multe echipe să fie implicate
14:50
UTA nu o vrea pe FCSB în play-off! Adrian Mihalcea, sinceritate totală: „Din postura mea de dinamovist, ar fi o bucurie în plus” # Fanatik
UTA nu a predat armele și încă speră la o poziție de play-off, însă pentru asta trebuie să treacă mai întâi de FCSB. Ce a declarat Adrian Mihalcea cu câteva zile înainte de meciul de la Arad
14:40
Vreme neașteptat de caldă de 1 Martie în România. Câte grade anunță ANM pentru primele zile de primăvară # Fanatik
ANM anunță că România va avea un început de primăvară blând chiar de 1 Martie, cu temperaturi care pot ajunge peste media normală. Vezi prognoza completă pe regiuni.
14:40
Înaintea meciului decisiv pentru play-off, antrenorul din SuperLiga a răbufnit: „Discuții bolnave. Nu putem să ignorăm matematica” # Fanatik
Final incendiar în sezonul regular din Superligă. Cum comentează un antrenor bătălia pentru locurile care duc în play-off. „Noi jucăm doar pentru noi”.
14:20
Unde a fost văzut Marius Urzică, în timpul finalei de la Power Couple. A fost însoțit de soția sa, Simona # Fanatik
Ce a făcut, de fapt, Marius Urzică, când Antena 1 difuza finala de la Power Couple. Campionul olimpic a avut-o alături pe Simona, partenera sa de viață.
14:10
„Adevărata îngrijorare a președintelui Ligii”. Editorial Bogdan Baratky, după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Cine pierde, de fapt?!” # Fanatik
Bogdan Baratky a venit cu un amplu editorial ca răspuns al declarațiilor lui Gino Iorgulescu. Președintele LPF (Liga Profesionistă de Fotbal) a mărturisit că ar fi o pierdere pentru toată lumea ca FCSB să nu prindă playoff-ul.
13:50
Moarte misterioasă la o bază sportivă! Ce s-a descoperit despre bărbatul găsit fără viață în saună # Fanatik
Un bărbat a fost găsit fără viață într-o saună din incinta unei baze sportive. Noi informații ies la iveală despre circumstanțele în care s-a produs tragedia.
13:40
Zeljko Kopic, reacţie după ce fanii lui Dinamo au transmis echipei să se dea la o parte cu FC Argeş: “Înţeleg rivalitatea, dar ăsta e singurul obiectiv” # Fanatik
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a reacționat după ce fanii ”câinilor” le-au cerut jucătorilor să se dea la o parte cu FC Argeș pentru ca FCSB să rateze play-off-ul. Croatul este extrem de ferm în această speță.
13:20
Liga 2, live video etapa 19. Steaua – CSM Slatina, primul meci al rundei! Programul complet și televizările # Fanatik
Liga 2 continuă cu etapa 19, care începe joi, 26 februarie. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre această rundă din eșalonul secund din România.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.