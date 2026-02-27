Premiile César - „L'Attachement”, cel mai bun film/ Jim Carrey, omagiat: „Ce privilegiu să fiu aici, cu atâţia oameni care mi-au oferit inimile lor în schimb”/ Celebrarea pentru Brigitte Bardot, perturbată de un strigăt: „Rasistă!”/ Palmares 2026/ VIDEO

19:00

Premierul Ilie Bolojan le-a răspuns, joi, celor care îl acuză de populism sau de faptul că are afinităţi mai degrabă cu USR decât cu propriul partid, afirmând că este membru PNL de 30 de ani, ”în timp ce alţii rătăceau prin zona politică”. Preşedintele PNL se descrie drept ”un conservator liberal”, subliniind că ”asta va rămâne întotdeauna” şi mărturiseşte că a încercat să fie un prim-ministru ”responsabil” şi să pună comunitatea înainte de orice.