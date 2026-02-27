„Beidermann și incendiatorii”, săptămâna viitoare, pe scena Aulei Magna de la Politehnica

18:10

Șantierul de pe autostrada A7 către Moldova a fost deschis și pe timp de iarnă. Chiar dacă condițiile meteorologice au fost și sunt încă dificile, lucrările au continuat între Adjud și Bacău, anunță Ministerul Transporturilor. Tronsonul acesta are o lungime totală de aproximativ 46 km, după cum urmează: „Pe cele două loturi cuprinse între Adjud […]