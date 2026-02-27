„Beidermann și incendiatorii”, săptămâna viitoare, pe scena Aulei Magna de la Politehnica
Buletin de București, 27 februarie 2026 02:10
Săptămâna viitoarea duce o nouă piesă de teatru pe scena Aulei Magna de la Politehnica. „Beidermann și incendiatorii” va fi pusă în scenă pe data de 3 martie, începând cu ora 19:00, potrivit platformei dedicate evenimentelor. Sceneta se desfășoară în colaborare cu UNATC, în cadrul proiectului „Teatrul de Marți”. Piesa de teatru se concentrează asupra […] The post „Beidermann și incendiatorii”, săptămâna viitoare, pe scena Aulei Magna de la Politehnica appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 30 minute
02:20
HARTA FINALĂ | Proiectul „Orbital București” avansează strict instituțional. DR1 a primit decizia etapei de încadrare # Buletin de București
Drumul Radial 1 (DR1), numit și Vest Expres, parte din proiectul de amploare Orbital București, este cu un pas mai aproape de a obține acordul de mediu. Agenția Națională pentru Protecția Mediului a emis decizia etapei de încadrarea, după cum anunță Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București. Stadiul pentru realizarea Drumului Radial 1 Drumul […] The post HARTA FINALĂ | Proiectul „Orbital București” avansează strict instituțional. DR1 a primit decizia etapei de încadrare appeared first on Buletin de București.
02:10
„Beidermann și incendiatorii”, săptămâna viitoare, pe scena Aulei Magna de la Politehnica # Buletin de București
Săptămâna viitoarea duce o nouă piesă de teatru pe scena Aulei Magna de la Politehnica. „Beidermann și incendiatorii” va fi pusă în scenă pe data de 3 martie, începând cu ora 19:00, potrivit platformei dedicate evenimentelor. Sceneta se desfășoară în colaborare cu UNATC, în cadrul proiectului „Teatrul de Marți”. Piesa de teatru se concentrează asupra […] The post „Beidermann și incendiatorii”, săptămâna viitoare, pe scena Aulei Magna de la Politehnica appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
22:10
Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Recomandări culturale pentru 27 februarie – 5 martie # Buletin de București
Acum că suntem marked safe de temperaturi cu minus, zăpezi, gheață, bălți și acoperișuri scurgătoare, hai să vizualizăm primăvara. Mi-au căzut ochii peste această imagine aeriană din 1972, postată de „Aici a fost o pădure”, cu infama zonă din Parcul IOR care acum e retrocedată. Un utilizator de Facebook crede că e AI, altul îi […] The post Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Recomandări culturale pentru 27 februarie – 5 martie appeared first on Buletin de București.
20:40
Primarul general despre scoaterea păcănelelor din București: „Trebuie să avem o discuție și o dezbatere. Pot fi taxate și aduc bani la buget” # Buletin de București
Primarul general Ciprian Ciucu a declarat joi că este nevoie de o dezbatere amplă înainte de a lua o decizie privind scoaterea păcănelelor din București. Edilul a menționat că, deși personal este împotriva păcănelelor, o astfel de măsură trebuie analizată din toate perspectivele. Controversata problemă a banilor care „vin la buget” în urma acestor păcănele […] The post Primarul general despre scoaterea păcănelelor din București: „Trebuie să avem o discuție și o dezbatere. Pot fi taxate și aduc bani la buget” appeared first on Buletin de București.
Acum 8 ore
20:20
Trei asocieri de firme au depus oferte la licitația Primăriei Capitalei pentru panouri de informare în stațiile STB, termenul limită fiind 26 februarie 2026. În decembrie 2025, Primăria Municipiului București a postat în sistemul electronic de achiziții publice anunțul de licitație intitulat „Furnizarea sistemului integrat ITS, execuția lucrărilor și prestarea serviciilor asociate obiectivului de investiții […] The post Trei asocieri au depus oferte pentru panourile de informare din stațiile STB appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
18:00
Paul Daniel, Lucas Debargue și Joshua Hopkins, în premieră pe scena Filarmonicii George Enescu # Buletin de București
În premieră pe scena Filarmonicii George Enescu, dirijorul Paul Daniel, pianistul Lucas Debargue și baritonul Joshua Hopkins vor fi protagoniștii concertelor vocal-simfonice din 26 și 27 februarie. Cei trei cânta, cu casa închisă. Muzicienii vor sustine un program special, cu Gershwin, Rahmaninov și Walton. Programul include Uvertura Strike up the Band de George Gershwin, Concertul nr. […] The post Paul Daniel, Lucas Debargue și Joshua Hopkins, în premieră pe scena Filarmonicii George Enescu appeared first on Buletin de București.
16:30
Un avion cu destinația Londra s-a întors la Otopeni la puțin timp de la decolare. Pasagerii au fost debarcați # Buletin de București
Un avion cu destinația Londra (LTN), al companiei Wizz Air, s-a întors la aeroportul Otopeni după puțin timp de la decolare. Acesta a decolat joi, 26 februarie, la ora 12:10, de pe aeroportul „Henri Coandă”. Este vorba despre un Airbus A321 Wizz Air. Potrivit BoardingPass, piloții aeronavei au solicitat să intre într-o zonă de așteptare […] The post Un avion cu destinația Londra s-a întors la Otopeni la puțin timp de la decolare. Pasagerii au fost debarcați appeared first on Buletin de București.
15:50
Ciprian Ciucu susține că bucureștenii au așteptări prea mari în prima zi după ce ninge: „Au fost muncitori care au leșinat” # Buletin de București
Primarul general Ciprian Ciucu, a declarat joi că presiunea publică și mediatică din primele ore după ce ninge puternic duce la reacții exagerate din partea primăriilor de sector și la suprasolicitarea muncitorilor din teren. Edilul a afirmat că au existat cazuri în care angajați ai firmelor de salubrizare și deszăpezire au leșinat după ce au […] The post Ciprian Ciucu susține că bucureștenii au așteptări prea mari în prima zi după ce ninge: „Au fost muncitori care au leșinat” appeared first on Buletin de București.
15:50
Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România a depus jurământul joi, 26 februarie 2026. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA. Darryl Nirenberg este noul ambasador al SUA în România și își va prelua funcția după prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui Nicușor Dan. Nirenberg a fost audiat în Comisia […] The post Ambasador nou la București. SUA „au deblocat“ postul după aproape un an appeared first on Buletin de București.
15:00
Sector 1 | Primăria investește peste 8 milioane de euro în ascensoare și rampe la două pasaje deja existente # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 pregătește o investiție de peste 8 milioane de euro pentru modernizarea și accesibilizarea a două pasaje pietonale deja existente, prin montarea de ascensoare și rampe pentru persoanele cu dizabilități. Investiția vizează pasajele pietonale Griviței și Turda, aflate în administrarea autorității locale, și au fost incluse în documentații tehnico-economice supuse aprobării Consiliului Local. […] The post Sector 1 | Primăria investește peste 8 milioane de euro în ascensoare și rampe la două pasaje deja existente appeared first on Buletin de București.
15:00
Ciprian Ciucu acuză exagerări în privința deszăpezirii: „Au fost muncitori care au leșinat” # Buletin de București
Primarul general Ciprian Ciucu, a declarat joi că presiunea publică și mediatică din primele ore după o ninsoare puternică duce la reacții exagerate din partea primăriilor de sector și la suprasolicitarea muncitorilor din teren. Edilul a afirmat că au existat cazuri în care angajați ai firmelor de salubrizare și deszăpezire au leșinat după ce au […] The post Ciprian Ciucu acuză exagerări în privința deszăpezirii: „Au fost muncitori care au leșinat” appeared first on Buletin de București.
14:30
Aeroportul Otopeni va avea șapte stații de încărcare pentru mașinile electrice. CNAB a lansat licitația # Buletin de București
Vor fi amplasate șapte stații de încărcare pentru mașinile electrice la la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat lansarea licitației pentru închirierea unui spațiu destinat acestui scop. Este vorba despre șapte stații de încărcare pentru autovehiculele electrice. Inițiativa are ca obiectiv creșterea gradului de confort pentru pasageri, tranziția către […] The post Aeroportul Otopeni va avea șapte stații de încărcare pentru mașinile electrice. CNAB a lansat licitația appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
13:00
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI) a anunțat că linia 479 va fi prelungită până la Complexul Allegria. „Locuitorii din Complexul Rezidențial Allegria, aflat în localitatea Glina, vor beneficia de o linie de transport public începând de sâmbătă, 28 februarie 2026.”, se precizează în comunicatul TPBI. Traseul liniei 479 va fi prelungit de la actualul […] The post Linia 479 va fi prelungită până la Complexul Allegria, din acest weekend appeared first on Buletin de București.
11:40
Mega-bordel cu zeci de victime și trafic de cocaină, în Centrul Capitalei. DIICOT: Patru milioane de euro, „profit” din prostituție # Buletin de București
Procurorii DIICOT au efectuat joi, 26 februarie, un total 24 de percheziții domiciliare în București, Ilfov, Ialomița și Constanța, într-un dosar penal ce privește exploatarea unor tinere într-un mega-bordel din Capitală. Se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor. Potrivit anchetatorilor, încă […] The post Mega-bordel cu zeci de victime și trafic de cocaină, în Centrul Capitalei. DIICOT: Patru milioane de euro, „profit” din prostituție appeared first on Buletin de București.
11:20
Mega-bordel cu zeci de victime și trafic de cocaină, în Centrul Capitalei. DIICOT: Cinci milioane de euro, „profit” din prostituție # Buletin de București
Procurorii DIICOT au efectuat joi, 26 februarie, un total 24 de percheziții domiciliare în București, Ilfov, Ialomița și Constanța, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor. Se pare că, încă din anul 2018, într-u club de noapte din București, mai multe tinere […] The post Mega-bordel cu zeci de victime și trafic de cocaină, în Centrul Capitalei. DIICOT: Cinci milioane de euro, „profit” din prostituție appeared first on Buletin de București.
10:40
Sector 1 | 24 de milioane de euro pentru modernizarea Parcului Bazilescu. Ce cumpără Primăria de acești bani # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 vrea să investească nu mai puțin de 122 de milioane de lei (circa 24 de milioane de euro) pentru modernizeze unui singur parc. În acest context, pe ordinea de zi suplimentară pentru ședința din 26 februarie a Consiliului Local, a fost adăugat un proiect de hotărâre prin se dorește aprobarea documentației și […] The post Sector 1 | 24 de milioane de euro pentru modernizarea Parcului Bazilescu. Ce cumpără Primăria de acești bani appeared first on Buletin de București.
08:40
Protocol de cooperare pentru Prelungirea Ghencea. Calendarul lucrărilor, asumat de CNAIR și PMB # Buletin de București
Primăria Capitalei îşi propune să încheie un protocol de cooperare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) şi Ministerul Transporturilor, pentru finalizarea lucrărilor de pe Prelungirea Ghencea și implicit, extinderea liniei de tramvai 41. Un proiect de hotărâre în acest sens va fi supus la votul consilierilor generali în ședința de joi, 26 februarie. […] The post Protocol de cooperare pentru Prelungirea Ghencea. Calendarul lucrărilor, asumat de CNAIR și PMB appeared first on Buletin de București.
06:30
„Ruta șmecherilor” din Sectorul 3. Cum fentează șoferii intersecția de la gura de metrou Pantelimon # Buletin de București
În Sectorul 3, mai mulți șoferi folosesc „ruta șmecherilor”, ocolind în fiecare zi coloanele formate în zona stației de metrou Pantelimon, la orele de vârf. Conducătorii auto folosesc parcarea situată în apropierea parcului Pantelimon și chiar trotuarul pentru a ieși direct în intersecție. Problema a fost semnalată redacției Buletin de București de către un cititor, […] The post „Ruta șmecherilor” din Sectorul 3. Cum fentează șoferii intersecția de la gura de metrou Pantelimon appeared first on Buletin de București.
06:20
Sector 1 | Primăria a început să plombeze gropile din carosabil apărute după zăpadă # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a anunțat, într-un comunicat, că a început lucrările de reparații ale carosabilului în mai multe zone din sector, ca urmare a degradărilor apărute după sezonul rece. Intervențiile sunt realizate de echipele Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 și se desfășoară etapizat, în funcție de condițiile meteo și de […] The post Sector 1 | Primăria a început să plombeze gropile din carosabil apărute după zăpadă appeared first on Buletin de București.
06:20
Direcția de Protecție a Animalelor din subordinea Consiliului Județean Ilfov a anunțat o campanie de sterilizare gratuită pentru pisici. Un total de 300 de feline urmează să fie sterilizate în lunile martie și aprilie. Campania are scopul de a preveni abandonul puilor nedoriți. În acest context, cetățenii sunt încurajați să aducă atât patrupezii cu proprietar, […] The post Sterilizare gratuită pentru pisicile din Ilfov appeared first on Buletin de București.
06:10
Porți deschise și activități de pregătire a populației, în Săptămâna Protecției Civile # Buletin de București
Săptămâna Protecţiei Civile se desfășoară în perioada 26 februarie – 4 martie 2026. Rolul acesteia este de a informa, educa și pregăti populația, în domeniul situațiilor de urgență. Cu această ocazie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov organizează o serie de activități pentru public. Ce activități se desfășoară în Săptămâna Protecției Civile O parte a […] The post Porți deschise și activități de pregătire a populației, în Săptămâna Protecției Civile appeared first on Buletin de București.
06:10
Amenzi de 150.000 de euro pentru operatorii de salubrizare, din cauza deszăpezirii. Într-un sector, „taxa de așteptare” a fost de peste 25.000 de euro pe zi # Buletin de București
Operatorii de salubrizare din Capitală au primit amenzi în valoare de 760.000 de lei, adică aproximativ 150.000 de euro din cauza deszăpezirii, după cum a anunțat Poliția Locală a Municipiului București (PLMB). În perioada 19 – 25 februarie, cele mai multe probleme au fost constatate în Sectoarele 1 și 3. Operatorilor de salubrizare li s-a […] The post Amenzi de 150.000 de euro pentru operatorii de salubrizare, din cauza deszăpezirii. Într-un sector, „taxa de așteptare” a fost de peste 25.000 de euro pe zi appeared first on Buletin de București.
06:10
ASPA | Intervenții în lanț, după scandalul „abatoarelor”: zeci de câini abandonați, preluați din mai multe sectoare # Buletin de București
Câini lăsați pe stradă, pui abandonați în cutii sau în fața blocurilor și animale fără hrană timp de săptămâni, sunt situațiile la care au intervenit, în ultimele zile, echipele Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) în mai multe sectoare ale Capitalei, în urma sesizărilor primite și în colaborare cu polițiștii locali și alte instituții. […] The post ASPA | Intervenții în lanț, după scandalul „abatoarelor”: zeci de câini abandonați, preluați din mai multe sectoare appeared first on Buletin de București.
05:40
Sector 2 | Asistenți personali profesioniști, pentru peroanele cu dizabilități. Cum se poate aplica # Buletin de București
Cinci asistenți personali profesioniști vor fi recrutați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în cadrul proiectului „Rețeaua APP – Suport pentru o viață independentă în comunitate pentru persoanele cu dizabilități”. Programul este coordonat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027. […] The post Sector 2 | Asistenți personali profesioniști, pentru peroanele cu dizabilități. Cum se poate aplica appeared first on Buletin de București.
05:10
La final de februarie, hub-ul cultural deGalben, din Piața Amzei, sărbătorește mărțișorul. Între 27 februarie și 1 martie 2026, vizitatorii vor găsi aici ateliere creative, expoziții realizate de elevi și obiecte handmade. Organizate în parteneriat cu Art Safari New Museum, atelierele sunt dedicate copiilor din Sectorul 1 și vor fi coordonate de specialiști în educație […] The post Ateliere de mărțișor, la hub-ul cultural deGalben appeared first on Buletin de București.
04:50
Sector 2 | Nota de plată pentru Parcul Moroeni crește cu un milion de lei înainte de începerea lucrărilor # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 ar urma să plătească mai mult pentru exproprierea unui imobil aflat în proprietate privată, expropriere necesară pentru a putea fi realizat Parcul Moroeni. Proiectul de hotărâre pentru modificarea sumei va fi supus votului Consiliul Local Sector 2. Ședința ordinară a fost convocată pentru ziua de joi, 26 februarie, ora 15:00. Cât costă […] The post Sector 2 | Nota de plată pentru Parcul Moroeni crește cu un milion de lei înainte de începerea lucrărilor appeared first on Buletin de București.
04:40
Vremea se încălzește la început de martie. Ultimele zile din luna februarie aduc temperaturi ceva mai scăzute, care se vor situa între -7 grade noaptea și 6 grade, ziua. Joi, 26 februarie, vremea se va răci ușor. Cerul va fi variabil, mai mult senin seara și noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. […] The post METEO | Temperaturi crescute, la început de martie appeared first on Buletin de București.
04:10
Sector 2 | Școala Gimnazială nr. 32 ar putea intra în programul „Masă sănătoasă” # Buletin de București
Școala Gimnazială nr. 32 ar putea intra în programul „Masă sănătoasă”, potrivit unui proiect de hotărâre inițiat în Consiliul Local din Sectorul 2. Proiectul, ce ar urma să aibă peste 600 de beneficiari, va fi supus la vot în ședința ordinară de joi, 26 februarie. Suportul alimentar se va acorda cu titlu gratuit, în limita […] The post Sector 2 | Școala Gimnazială nr. 32 ar putea intra în programul „Masă sănătoasă” appeared first on Buletin de București.
Ieri
22:00
Piedone are interdicție să ocupe funcții publice, dar a găsit o cale să revină la Primăria Sectorului 4. A devenit consilierul lui Băluță # Buletin de București
Fostul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a devenit consilierul primarului Sectorului 4, Daniel Băluţă, scrie Gândul. Informația a fost confirmată și de sursele Buletin de București. Piedone a fost angajat pentru a-l reprezenta pe Daniel Băluțî în relaţia cu Primăria Municipiului Bucureşti şi cu cetăţenii Sectorului 4. Potrivit informațiilor BdB, acesta a primit […] The post Piedone are interdicție să ocupe funcții publice, dar a găsit o cale să revină la Primăria Sectorului 4. A devenit consilierul lui Băluță appeared first on Buletin de București.
18:30
Primul troleibuz electric chinezesc Yutong a ieșit pe stradă, în București. Va circula pe linia 86 # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB SA) a început testele cu primul troleibuz electric chinezesc Yutong, care va circula pe linia 86. 22 de astfel de troleibuze au fost achiziționate recent de Primăria Capitalei și ar putea fi puse în circulație în viitorul apropiat. În această perioadă, șoferii STB și personalul tehnic participă la un program […] The post Primul troleibuz electric chinezesc Yutong a ieșit pe stradă, în București. Va circula pe linia 86 appeared first on Buletin de București.
18:20
Pe aeroportul Otopeni va fi deschisă o bancă. CNAB lansează licitația pentru închirierea unui spațiu # Buletin de București
Pe Aeroportului Internațional „Henri Coandă” va fi deschisă o bancă, după ce Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat lansarea unei licitații pentru închirierea unui spațiu destinat desfășurării unei astfel de activități. Este vorba despre un spațiu amplasat în clădirea Corp AB4, latura Est, în zona publică a aeroportului. Suprafața disponibilă este de 93,81 metri […] The post Pe aeroportul Otopeni va fi deschisă o bancă. CNAB lansează licitația pentru închirierea unui spațiu appeared first on Buletin de București.
18:10
Partidul Drept, fondat de consilierul lui Ilie Bolojan, îl acuză pe Daniel Băluță că nu aplică în Sectorul 4 principiul „nu primești, nu plătești” # Buletin de București
Partidul Drept, formațiune fondată de Vlad Gheorghe, consilierul onorific al lui Ilie Bolojan, îl acuză pe Daniel Băluță că nu aplică în sectorul unde este primar principiul „nu primești, nu plătești”, pe care l-a propus pentru Termoenergetica. Proiectul primarului Sectorului 4 potrivit căruia bucureștenii ar trebui să plătească către Termoenergetica doar energia termică pe care […] The post Partidul Drept, fondat de consilierul lui Ilie Bolojan, îl acuză pe Daniel Băluță că nu aplică în Sectorul 4 principiul „nu primești, nu plătești” appeared first on Buletin de București.
15:20
Autobuzele 196 vor opri într-o nouă stație. TPBI: Se modifică și capătul de linie # Buletin de București
Linia de autobuz 196 urmează să efectueze opriri într-o nouă stație, după cum anunță Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Modificarea va intra în vigoare de la începutul lunii martie 2026. Adăugarea stației pe traseul liniei STB a fost făcută la solicitarea călătorilor. Astfel că, de duminică (1 martie), autobuzele […] The post Autobuzele 196 vor opri într-o nouă stație. TPBI: Se modifică și capătul de linie appeared first on Buletin de București.
15:00
Spatiile din HUB-ul „deGalben”, închiriate temporar pentru evenimente culturale # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a dat spre închiriere spațiile din Hub-ul deGalben, clădirea situată în Piața Amzei nr. 13. Acestea pot fi utilizate fie pentru o perioadă scurtă, pentru evenimente sau festivaluri, cu durată limitată (1–10 zile). Evenimentele vor fi organizate în săli mari sau în amfiteatru, pe termen de maximum un an, pentru activități cu caracter […] The post Spatiile din HUB-ul „deGalben”, închiriate temporar pentru evenimente culturale appeared first on Buletin de București.
13:30
Președintele USR București despre președintele PSD București: A descoperit gaura de la macaroană # Buletin de București
Vlad Voiculescu, președintele USR București, îl acuză pe Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și președintele PSD București, de ipocrizie în chestiunea termoficării. Reacția politicianului vine după ce ședința de Consiliu General al Municipiului București (CGMB) de marți, 24 februarie, în care urma să se discute proiectul de hotărâre privind schimbarea modului de plată a facturii pentru […] The post Președintele USR București despre președintele PSD București: A descoperit gaura de la macaroană appeared first on Buletin de București.
13:20
Scandalul dintre Ciucu și Băluță: Primarul Capitalei acuză președintele PSD că blochează lucrările de termoficare din Sectorul 4 # Buletin de București
Ciprian Ciucu acuză „fapte de o gravitate maximă” din partea președintelui PSD București, Daniel Băluță. Primarul general transmite că edilul din Sectorul 4 blochează lucrările de termoficare din aria pe care o are în administrare. În acest context, Primăria Municipiului București riscă să piardă 220.161.760 de lei (fără TVA), circa 43 de milioane de euro, […] The post Scandalul dintre Ciucu și Băluță: Primarul Capitalei acuză președintele PSD că blochează lucrările de termoficare din Sectorul 4 appeared first on Buletin de București.
11:40
Cămin studențesc nou în Regie pentru Universitatea Politehnica București. Costă 7,5 milioane de euro # Buletin de București
Un nouă cămin studențesc pentru Universitate Politehnica București urmează să fie realizat în complexul Regie. Clădirea, realizată prin intermediul unui proiect cofinanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), va avea o capacitate de 170 de locuri, anunță Agerpres. Universitate a lansat miercuri, 25 februarie, proiectul „Cămin Studențesc Campus Regie”, în cadrul apelului „Construcția […] The post Cămin studențesc nou în Regie pentru Universitatea Politehnica București. Costă 7,5 milioane de euro appeared first on Buletin de București.
10:10
Ce se va întâmpla cu corcodelul mare salvat după ce a căzut pe Șoseaua Olteniței # Buletin de București
O pasăre protejată de lege din specia corcodelul mare (Podiceps cristatus) a fost salvat săptămâna aceasta după ce a fost găsită captivă pe zăpadă, în curtea unei instituții de pe Șoseaua Olteniței. Cel mai probabil, pasărea a venit din Delta Văcărești, situată în apropiere, conform polițiștilor locali care au preluat pasărea. Păsările din această specie […] The post Ce se va întâmpla cu corcodelul mare salvat după ce a căzut pe Șoseaua Olteniței appeared first on Buletin de București.
09:40
Lucrări de reparații pe străzile și bulevardele din Sectorul 2. Când vor începe șantierele # Buletin de București
Primarul Sectorului 2 anunță că va începe ample lucrări de reparații ce vizează carosabilul de pe toate străzile și bulevardele din aria pe care o are în administrare. Acțiune va fi desfășurată împreună cu Administrația Străzilor București, conform anunțului făcut de Rareș Hopincă. În total, pentru realizarea acestora, Primăria Sectorului 2 va aloca un buget […] The post Lucrări de reparații pe străzile și bulevardele din Sectorul 2. Când vor începe șantierele appeared first on Buletin de București.
06:40
Sector 2 | Reguli mai stricte și zeci de solicitări respinse pentru locuințe destinate tinerilor # Buletin de București
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a cerut Consiliului Local să aprobe proiectul de hotărâre „privind stabilirea ordinii de prioritate, valabilă pentru 2026, în soluționarea cererilor de locuințe destinate tinerilor și medicilor rezidenți destinate închirierii, în Sectorul 2 al Municipiului București”. Acesta va fi votat în ședința de joi, 26 februarie 2026. Locuințele ANL din Sectorul […] The post Sector 2 | Reguli mai stricte și zeci de solicitări respinse pentru locuințe destinate tinerilor appeared first on Buletin de București.
06:10
O nouă donare de sânge va avea loc la Primăria Capitalei, pe 3 martie 2026. Evenimentul din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47 se va desfășura în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Persoanele care vor să între în campanie de donare de sânge trebuie să completeze formularul de înscriere: https://doneaza-sange.pmb.ro/03-03-2026. Condiții de participare la campania […] The post Campanie de donare de sânge la Primăria Capitalei. Unde se fac înscrieri appeared first on Buletin de București.
05:50
SoNoRo propune publicului un eveniment muzical special: Concertul de Mărțișor. Evenimentul are loc pe 1 martie 2026, la Ateneul Român. Programul acestui concert reunește câteva dintre cele mai frumoase partituri semnate de Beethoven, Wieniawski, Sarasate, Halvorsen, Glinka, Weber și Șostakovici. (…) pe scena Ateneului Român, se vor afla excepționalul violonist Kirill Troussov, cel care a […] The post Concert SoNoRo de Mărțișor, la Ateneul Român appeared first on Buletin de București.
05:40
Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” găzduiește evenimentul Târg de Mărțișor la „Tănase”. Activitățile au loc în perioada 27 februarie – 1 martie 2026. La târg, vizitatorii vor găsi mărțișoare lucrate manual de artizani locali, creații variate, de la modele inspirate din tradiție la interpretări moderne. Târgul de Mărțișor la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” are loc între […] The post Târg de Mărțișor la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” appeared first on Buletin de București.
05:10
Metrorex | Licitație publică de peste 5 milioane de euro pentru cartele magnetice, carduri contactless reîncărcabile și carduri contactless ultralight # Buletin de București
Un acord de doi ani ar putea fi încheiat de Metrorex pentru furnizarea de cartele și carduri de metrou inteligente. Licitatatia publică de peste 5 milioane de euro a fost lansată în SEAP. Proiectul are denumirea „Cartele magnetice, carduri contactless reîncărcabile și carduri contactless ultralight termosensibile”, iar valoarea totală estimată este de 25.006.000 de lei, puțin peste […] The post Metrorex | Licitație publică de peste 5 milioane de euro pentru cartele magnetice, carduri contactless reîncărcabile și carduri contactless ultralight appeared first on Buletin de București.
05:10
Presiune maximă pe magistrala „administrativă” de la ELCEN | Fostul director general, acuzat de corupție, reangajat la Controlul Calității Managementului. Crețu: „Nu înțeleg care e știrea” # Buletin de București
După ce şi-a pierdut funcţia de director general, în urma interdicției impuse de procurorii anticorupție, Claudiu Creţu, absolvent de Drept și Teologie, și-a reluat activitatea în cadrul ELCEN, pe o nouă poziţie: „responsabil cu asigurarea calității pentru activitatea de management integrat”. Asta, în timp ce dosarul penal în care este acuzat de procurorii anti-corupție de […] The post Presiune maximă pe magistrala „administrativă” de la ELCEN | Fostul director general, acuzat de corupție, reangajat la Controlul Calității Managementului. Crețu: „Nu înțeleg care e știrea” appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Jocuri de putere. Ciucu a reușit să obțină o majoritate în Consiliul General al Capitalei, printr-o mutare la Primăria Sectorului 6. Cum contra-atacă PSD # Buletin de București
Ciprian Ciucu a reușit să formeze o majoritate simplă în favoarea sa în Consiliul General al Municipiului București, potrivit informațiilor Buletin de București. Alianța care îl sprijină este însă una extrem de fragilă, pentru că dispune de doar un vot în plus față de Opoziție. Prima ședință de Consiliu General al Municipiului București de când […] The post Jocuri de putere. Ciucu a reușit să obțină o majoritate în Consiliul General al Capitalei, printr-o mutare la Primăria Sectorului 6. Cum contra-atacă PSD appeared first on Buletin de București.
19:20
Thuma „s-a înțeles“ cu turcii pentru dezvoltarea Ilfovului: „Întreaga comunitate are de câștigat“ # Buletin de București
Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, „s-a înțeles” cu investitorii turci pentru dezvoltarea Ilfovului, pe fondul conflictului pe tema alocărilor bugetare pentru 2026. Luna trecută, acesta a acuzat că există un dezechilibru între taxele plătite de ilfoveni și sumele care revin în comunitate. În cursul zilei de marți, 24 februarie, acesta a avut o întâlnire cu […] The post Thuma „s-a înțeles“ cu turcii pentru dezvoltarea Ilfovului: „Întreaga comunitate are de câștigat“ appeared first on Buletin de București.
18:20
Metrorex pregătește extinderea Magistralei M3 cu opt stații în vestul Capitalei # Buletin de București
Metrorex pregătește un proiect care presupune dezvoltarea rețelei de metrou în zona București Vest prin extinderea Magistralei M3. Proiectul este inclus în „Programului investițional de dezvoltare a infrastructurii de transport pentru perioada 2021 – 2030”, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1312/2021. În prezent, Metrorex se află la stadiul de elaborare a documentațiilor privind construirea […] The post Metrorex pregătește extinderea Magistralei M3 cu opt stații în vestul Capitalei appeared first on Buletin de București.
18:20
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a lansat, în cursul acestei luni, licitația pentru dezvoltarea și operarea a două saloane moderne Business din cadrul Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București. Cele două Business lounge-uri vor fi amplasate în Terminalul Plecări și vor avea o suprafață totală de 608,80 de metri pătrați. Un salon se va afla în […] The post Licitație pentru două saloane moderne Business la aeroportul Otopeni appeared first on Buletin de București.
18:10
Lucrările la autostrada A7 către Moldova continuă și pe timp de iarnă. Ce s-a mai făcut pe tronsonul Adjud-Bacău # Buletin de București
Șantierul de pe autostrada A7 către Moldova a fost deschis și pe timp de iarnă. Chiar dacă condițiile meteorologice au fost și sunt încă dificile, lucrările au continuat între Adjud și Bacău, anunță Ministerul Transporturilor. Tronsonul acesta are o lungime totală de aproximativ 46 km, după cum urmează: „Pe cele două loturi cuprinse între Adjud […] The post Lucrările la autostrada A7 către Moldova continuă și pe timp de iarnă. Ce s-a mai făcut pe tronsonul Adjud-Bacău appeared first on Buletin de București.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.