A ieșit la pensie angajatul cu cea mai mare vechime de la Metrorex. Doamna Elena lucra de peste 46 de ani în funcția de inspector: „O șampanie nu i-a dat conducerea”

Patru români sunt suspectaţi că l-ar fi bătut cu bestialitate şi jefuit pe Willi Weber, fostul manager al legendarului Michael Schumacher. Tâlharii au fost arestaţi la Vaslui. Moldovenii ar fi procedat similar şi cu cel puţin alte două cupluri din Germania, în urma tâlhăriilor alegându-se cu milioane de dolari, publică Bild. Potrivit poliției din Stuttgart, […]