„Noaptea ca hoții”. Guvernul Bolojan a dat peste noapte o OUG care dă peste cap regulile din imobiliare. Unii notari au amânat „semnarea”, iar cumpărătorii s-au trezit că sunt „restanți” la plata impozitelor și nu pot să își ia casă. Ce urmează

În timp ce USR arată cu degetul în direcţia sinecurilor celorlalte partide, formaţiunea lor politică se asigură la capitolul acesta cu numiri în consilii de administraţie ale unor persoane care aparent, şi nu numai, nu au nicio legătură cu obiectul activităţii companiei respective. O astfel de situaţie este şi la IPROCHIM, care este o societate […]