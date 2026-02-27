Doi români au fost salvați datorită rinichilor ”importați„ din Bulgaria / În țara vecină nu s-a găsit niciun bolnav compatibil pentru a se face transplantul

17:40

A început neutralizarea celor peste două sute de cadavre de animale de la ferma de bizoni din Recea Cristur, scrie ActualdeCluj. La exploatația de animale din comuna clujeană s-au desfășurat activitățile specifice de neutralizare a cadavrelor de animale, după marcarea pe teren a amplasamentelor identificate, potrivit Instituției Prefectului. La activități au participat reprezentanți ai Instituției […] © G4Media.ro.