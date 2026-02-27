„Omul lui Miruţă” a fost implicat într-un incident de securitate, în 2010. Cum ar fi compromis Viorel Salvador Caragea un flagrant
Hillary Clinton cere în Congres ca Trump să depună mărturie sub jurământ în privința legăturilor sale cu Jeffrey Epstein # Gândul
Audiată de o comisie a Congresului în dosarul Jeffrey Epstein, Hillary Clinton solicită ca președintele Donald Trump să fie chemat să depună mărturie sub jurământ, acuzând ancheta de partizanat politic și deturnarea atenției către alte persoane influennte din acest caz. Hillary Clinton a criticat dur modul în care este desfășurată ancheta, afirmând că „anchetele Congresului […]
Armata a detectat o dronă care se îndrepta spre Tulcea. MApN a emis mesaj Ro-Alert pentru populaţia din zonă # Gândul
În cursul dimineții de 27 februarie, sistemele radar ale MApN au detectat, la ora 06.57, o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul județului Tulcea. Sistemele de apărare aeriană au fost trecute în stare de alertă, iar la ora 07.17 a fost emis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona […]
Povestea tristă a lui Punch, mica maimuță părăsită de mama sa, care a cucerit întreaga lume. De ce își abandonează animalele puii # Gândul
Punch, un pui de macac japonez, s-a născut în iulie 2025 la Grădina Zoologică Ichikawa și a atras atenția întregii lumi după ce îngrijitorii săi au dat o jucărie de pluș, un urangutan, după ce a fost abandonat de mama sa. El a a cucerit inimile oamenilor din întreaga lume după ce videoclipurile în care […]
Silviu Predoiu: „Structurile de forță nu-și permit să ia pe cineva, să-l pună cel mai ineficient primar al Capitalei, ca apoi să-l pună la Cotroceni” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu a vorbit despre mandatul președintelui Nicușor Dan, demontând o idee vehiculată în spațiul public, aceea că președintele Dan ar fi fost plasat în funcție de către serviciile de informații. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Fostul ofițer SIE, Silviu Predoiu, spune că, […]
Ministrul Economiei, Irineu Darău, spune că l-a numit ca administrator al uzinei de armament Sadu pe Viorel Salvador Caragea, printre altele, pentru faptul că a prins nişte hoţi care furau armament de acolo. Totuşi, ziariştii de la G4Media au intrat în posesia unui document care l-ar situa pe Salvador Caragea chiar la polul opus al […]
Tabel nunți 2026 | Cât te costă să organizezi o nuntă cu 100 de invitați, în România. Am făcut calculul complet, în funcție de oraș # Gândul
Pentru a vă putea face o idee despre cât ar costa să organizezi o nuntă în România, în 2026, pentru 100 de invitați, Gândul a ales cele mai mari 20 de orașe din țara noastră, în frunte cu Bucureștiul. Ei bine, în orașele mari, un meniu de nuntă pornește de la 450 – 500 lei […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat contextul european și implicațiile anulării alegerilor din România. Invitatul a făcut o comparație între percepția Rusiei asupra Occidentului și situația actuală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „N-a existat în istoria Europei un asemenea moment” Cristoiu susține […]
Venezuela îi cere lui Trump relansarea relațiilor cu SUA. Delcy Rodriguez: „Blocada și sancțiunile împotriva Venezuelei trebuie să se încheie” # Gândul
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, i-a transmis joi un mesaj direct președintelui Donald Trump, cerând ridicarea „blocadei și sancțiunilor” impuse țării sud-americane. Declarația vine la mai puțin de două luni după capturarea lui Nicolas Maduro într-o operațiune militară coordonată de Statele Unite. După preluarea puterii în luna ianuarie, Rodriguez, fost vicepreședinte din anturajul lui […]
Ministrul Economiei, Irineu Darău, spune că l-a numit ca administrator al uzinei de armament Sadu pe Viorel Salvador Caragea, printre altele, pentru faptul că a prins nişte hoţi care furau armament de acolo. Totuşi, ziariştii de la G4Media au intrat în posesia unui document care l-ar situa pe Salvador Caragea chiar la polul opus al […]
27 Februarie, calendarul zilei: Ziua Internațională a Ursului Polar. Bayern München împlinește 126 de ani. Cutremur de 8,8 grade zguduie Chile # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 27 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ziua Internațională a Ursului Polar este sărbătorită anual pe 27 februarie și are rolul de a atrage atenția asupra protejării uneia dintre cele mai impresionante specii ale Arcticii. Inițiativa este susținută de […]
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane # Gândul
Pakistan a bombardat marile orașe afgane, inclusiv Kabul, vineri, în timp ce ministrul Apărării, Khawaja Asif, a declarat că țările se află în „război deschis”, după luni de confruntări în escaladare, conform France24. Forțele afgane au atacat anterior posturi de frontieră pakistaneze, ca represalii pentru loviturile aeriene, în timp ce locuitorii din Kabul și Kandahar […]
„Austeritate” selectivă. După ce a redus bursele pentru studenții români, Guvernul Bolojan a acordat 120 de burse pentru doctoranzi și cercetători din Africa și alte state francofone # Gândul
În timp ce studenții din România au rămas fără burse și, implicit, fără sprijin financiar din partea statului, Guvernul finanțează acum, prin Ministerul Afacerilor Externe, 120 de burse pentru doctoranzi și cercetători francofoni din străinătate, mulți dintre ei din state africane. Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Agenția Universitară a Francofoniei, a anunțat că, pentru anul […]
Dan Dungaciu: „Europenii cred că dacă continuă războiul, Rusia colapsează și Europa învinge” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre conflictele de viziune din interiorul taberei lui Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Încă o dată, Trump a avut doi consilieri. Un consilier care spunea că rezolvăm […]
Florarii au dat deja lovitura și mai urmează 1 și 8 Martie. Câți bani produc florăriile și furnizorii de flori din România # Gândul
Piața florăriilor din România rămâne una activă, iar începutul primăverii aduce o creștere a vânzărilor odată cu Mărțișorul și Ziua Femeii. O analiză financiară realizată de Risco, arată că cererea pentru buchete și aranjamente florale crește în perioada ocaziilor speciale. În paralel, piața florilor a devenit un sector care produce miliarde de lei în ultimii […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat pe baza răspunsului lui Nicușor Dan din cadrul interviului de la Antena3 din data de 19 februarie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Știai că n-a fost niciun […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre modul în care președintele Nicușor Dan și consilierul său l-au așteptat pe Marco Rubio pe hol. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Unii au avut impresia că […]
„Noaptea ca hoții”. Guvernul Bolojan a dat peste noapte o OUG care dă peste cap regulile din imobiliare. Unii notari au amânat „semnarea”, iar cumpărătorii s-au trezit că sunt „restanți” la plata impozitelor și nu pot să își ia casă. Ce urmează # Gândul
La ora 23:00, când majoritatea românilor se pregăteau de culcare, Guvernul Bolojan publica în Monitorul Oficial ordonanța care schimba din temelii regulile tranzacțiilor imobiliare. De la 23:00, cine nu avea toate impozitele locale plătite integral nu mai putea cumpăra casă și nu este clar ce se întâmplă cu actele deja întocmite. Guvernul Bolojan a adoptat […]
Amenințarea inteligenței artificiale. Cum afectează „factorul AI” piața muncii din România. Cristian Jura (CNCD): „Numărul mare de litigii nu va face decât să accelereze procesele de automatizare” # Gândul
În acest moment, România traversează o criză a forței de muncă care ajunge să se reflecte asupra vârstei de pensionare și asupra sistemului public de pensii. Totodată, în scenariu a apărut – și a fost implementat rapid – „factorul AI” (inteligența artificială). Din ce în ce mai mulți români, la fel ca oamenii de pe […]
A ieșit la pensie angajatul cu cea mai mare vechime de la Metrorex. Doamna Elena lucra de peste 46 de ani în funcția de inspector: „O șampanie nu i-a dat conducerea” # Gândul
Doamna Elena, în vârstă de 66 de ani, este angajatul de la Metrorex care are cea mai mare vechime, iar joi a ieșit la pensie, după 46 de ani și 7 luni în cadrul companiei de metrou. Surse administrative au precizat pentru Gândul că Elena nu a primit „nici măcar o șampanie” de la conducerea […]
Reabilitarea Casei Coandă costă Academia Română peste 2 milioane de euro, în plină perioadă de austeritate. Cum justifică reprezentanții instituției toate cheltuielile # Gândul
Academia Română reabilitează Casa Coandă, clădită în anul 1910 de tatăl lui Henri Coandă, generalul Constantin Coandă. Lucrările de reabilitare au fost demarate în luna iunie 2025, iar contractul are o valoare de peste 2 milioane de euro. Într-o perioadă de austeritate, semnele de întrebare nu au întârziat să apară, iar Gândul a solicitat reprezentanților […]
Ion Cristoiu: „Rușii au aflat peste noapte că au influențat alegerile din România, SUA. Rușii au ajuns să fie mândri de ei” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum puterea Rusiei a fost supraestimată. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Am citit un domn, Pentru Barbu, care a zis că a citit o carte de istorie a Rusiei și […]
Actorul Shia LaBeouf, obligat să plătească o cauțiune de 100.000 de dolari și să meargă la un centru de reabilitare, după o presupusă bătaie # Gândul
Actorul a fost arestat la începutul lunii februarie și este acuzat de vătămare corporală simplă. Shia LaBeouf a apărut joi în instanță, unde un judecător i-a stabilit cauțiunea la 100.000 de dolari și i-a ordonat să solicite tratament după arestarea sa de la începutul acestei luni pentru că ar fi atacat doi barmani din New Orleans. […]
Bălăria de sezon care costă mai mult decât un coltlet în primăvara timpurie. Cum îți dai seama dacă planta este încă vie # Gândul
Bălăriie de sezon, adică plantele sălbatice care nu pot fi cultivate, ci doar culese, cum ar fi urzicile, leurda, ștevia, măcrișul, untișorul etc costă mai mult decât un coltlet în primăvara timpurie. An de an. Motivul este că aceste minunății au o perioadă foarte scurtă în care pot fi consumate. Cum vine iunie, s-au pălit, […]
SUA se folosesc de activele Lukoil ca pârghie pentru a face presiuni asupra Rusiei în negocierile de pace cu Ucraina # Gândul
Statele Unite au încetinit vânzarea activelor externe ale companiei petroliere Lukoil pentru a pune presiune pe Moscova în negocierile de pace din Ucraina, au declarat patru surse familiarizate cu această discuție pentru Reuters. Pe 26 februarie, Biroul pentru Controlul Activelor Străine din SUA va prelungi termenul limită din 28 februarie până la 1 aprilie pentru […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre relația României sub conducerea președintelui Nicușor Dan cu administrația Trump, menționând numeroase evenimente ce au dus la șubrezirea relațiilor bilaterale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, gazetarul Ion Cristoiu a vorbit despre vizita președintelui […]
Cauza penuriei de unt românesc pe rafturile magazinelor: Laptele vacilor carpatine nu este suficient de gras # Gândul
Untul din import este preponderent pe rafturile magazinelor. Fabricile din România produc doar o treime din necesar, importurile ajung la 137 de milioane de euro pe an, iar cea mai mare cantitate vine din Polonia. Vecinii înving companiile autohtone prin preţuri mici şi calitate pe măsură în multe cazuri. În plus, procesatorii se plâng că […]
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, Gen. (R) Silviu Predoiu, prof. univ.dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la […]
O femeie a primit despăgubiri pentru că și-a fracturat glezna în timp ce lucra de acasă. Caz fără precedent, în Italia # Gândul
O italiancă care a căzut și și-a fracturat glezna în timp ce lucra de acasă a obținut printr-o hotărâre judecătorească fără precedent despăgubiri, considerate victorioase pentru drepturile lucrătorilor. Incidentul s-a petrecut în aprilie 2022, când o angajată a departamentului de drept al Universității din Padova și-a fracturat glezna în două locuri. Accidentul a avut loc […]
Wiz Khalifa, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru că și-a aprins un joint în România # Gândul
Wiz Khalifa fost condamnat definitiv la nouă luni de închisoare cu executare după ce a fumat o ţigară cu marijuana pe scena unui festivalul din România. Rapperul rămâne cu această pedeapsă, după ce Curtea de Apel Constanţa i-a respins contestaţia în anulare. La momentul primei sentințe rapperul a rămas stupefiat afirmând că nu cunoștea legile […]
Trump este îndemnat să declare stare de urgență națională din cauza presupusei interferența a Chinei în alegerile din 2020 # Gândul
Mai mulți activiști pro-Donald Trump, în coordonare cu Casa Albă, au pus în circulație un proiect de ordin executiv de 17 pagini în care se susține că Beijingul s-a amestecat în alegerile din 2020, ca bază pentru a decreta starea de urgență națională ce ar debloca mai multe puteri prezidențiale extraordinare asupra votului, scrie Washington […]
Prima ediție a Galei Sportului Paralimpic: 10 premii acordate! Florin-Alexandru Bologa, sportivul anului # Gândul
Bucureștiul a găzduit, pe 25 februarie 2026, prima ediție a Galei Sportului Paralimpic, primul cadru instituțional și ceremonial din România dedicat exclusiv recunoașterii performanței paralimpice. Comitetul Paralimpic Român a organizat miercuri seara prima ediţie a Galei Sportului Paralimpic, în cadrul căreia şi-a premiat performerii. Prima ediție a Galei Sportului Paralimpic: 10 premii s-au acordat! Florin-Alexandru […]
Ministrul Apărării și-a pierdut busola. Radu Miruță a încurcat studiourile de televiziune. Face postări despre participări la TVR, dar de fapt merge la B1 TV # Gândul
O nouă gafă marca Radu Miruță. Ministrul Apărării a fost invitat în această seară la B1 TV și a ținut să transmită acest lucru și urmăritorilor săi de pe rețelele sociale. Problema este însă, că ministrul a „uitat” unde se află și a încurcat postul de televiziune B1 cu TVR. Imediat după ce a intrat […]
Un bucureștean a fost plasat sub control judiciar. Bărbatul a amenințat o persoană cu arma, în parcarea unui supermarket # Gândul
Un bărbat de 45 de ani a fost plasat sub control judiciar de polițiștii din București după ce a amenințat o persoană cu o armă, în parcarea unui supermarket din Sectorul 6. Bucureștean plasat sub control judiciar, a amenințat cu arma o persoană în parcarea unui supermarket Incidentul s-a petrecut miercuri seară, 25 februarie. După […]
Liga Națională de rugby a României va avea 7 echipe în ediția 2026, care va debuta pe 28 martie 2026. La această ediție participă și RC Gura Humorului, campioana Diviziei Naționale, a anunțat Federația Română de Rugby pe site-ul său oficial. Rugby-ul românesc stă în 7 echipe! Când începe Liga Națională „Liga de Rugby Kaufland, […]
Incisiv de Prahova: Controversele din jurul lui Radu Oprea sau cum poate fi transformat statul în afacere de familie # Gândul
Publicația Incisiv de Prahova trece în revistă mai multe controverse apărute de-a lungul timpului în jurul secretatului general al Guvernului Radu Oprea. Acesta a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani, într-un dosar ce implică mai multe firme. Firma City Imobiliar a fost înființată în 2007, iar ultimul bilanț, […]
Cum justifică Miruță că l-a adus pe fostul polițist Caragea la UM Sadu: „A avut 51 de plângeri în MAI și nu s-a confirmat niciuna / Le băgăm un om în coaste care să vină și să spună la minister ce se întâmplă acolo” # Gândul
Invitat la B1 TV, ministrul Apărării, Radu Miruță, a vorbit despre numirea lui Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special al UM Sadu. Argumentul ministrului pentru care Caragea ar fi potrivit pentru această poziție este că acesta ar putea transmite la minister ce se întâmplă acolo. Miruță l-a caracterizat pe Caragea drept un om […]
Miruță dă jos armata din pod. Ministrul USR susține că a început igienizarea în Armată. Contracte și achiziții dubioase depistate # Gândul
Radu Miruță, actualul viceprim-ministru şi ministru al Apărării Naţionale, susține că a început igienizarea Armatei Române. Demnitarul USR consideră că în pragul marilor contracte de înarmare și revitalizare a industriei de militare, în care vor fi posibil atrase miliarede de euro prin programul SAFE în România, instituția pe care o conduce trebuie să fie impecabilă […]
Porturile ucrainene de la Dunăre au fost din nou ținta unui atac rusesc. O dronă a intrat în spațiul național # Gândul
Au fost ridicate de la sol patru aeronave de luptă, joi, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au semnalat prezența a două drone aproape de granița cu Ucraina, una dintre ele a pătruns pentru scurt timp pe spațiul aerian național, relatează Agerpres. Porturile ucrainene de la Dunăre au fost din nou ținta unui atac rusesc, […]
Vizită surpriză la Casa Albă. Donald Trump, față în față cu rivalul său. Primarul New York-ului va discuta cu președintele american # Gândul
Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a efectuat joi o vizită neanunțată la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump, anunță New York Times, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Nici președintele american și nici Mamdani nu au inclus această întâlnire în programul lor public. Donald Trump și Zohran Mamdani vor avea o întâlnire […]
Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 a avut loc joi seară, 26 februarie, în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 120 km. Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 39km Vest de Focșani, 72km Est de Sfântu-Gheorghe, 76km Nord de Buzău, 83km Sud de Bacău, 86km […]
Von der Leyen dă România ca exemplu pentru angajamentul de creștere a investițiilor militare și anunță investiții în fabrica de medicamente din Iași # Gândul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a oferit România drept exemplu pentru angajamentul strategic în cadrul Uniunii Europene, unde a evidențiat creșterea investițiilor în apărare și mobilitate militară. În cadrul conferinței de joi, von der Leyen a lansat EastInvest, un mecanism de finanțare de 20 de miliarde de euro dedicat regiunilor de la frontiera […]
Apar noi detalii despre petrecerea la care a participat Bolojan. Câți bani ar fi trebuit să scoată invitații din buzunar: „E ziua lui șefu” # Gândul
Apar noi informații despre petrecerea organizată de Mircea Roșca, liderul PNL Prahova, care și-a sărbătorit ziua de naștere pe 24 februarie, la Casa Timiș. Deși au avut statut de invitați, mulți dintre participanți ar fi fost nevoiți să contribuie financiar la organizarea petrecerii, după cum relatează Observatorul Prahovean. La eveniment au participat numeroși membri ai […]
Cine este omul cu care Bolojan și Cătălin Predoiu, fost ministru de Justiție și actual de Interne, au petrecut cu lăutari, după ce guvernul a dat ordonanțele tăierii. Mircea Roșca a fost condamnat penal # Gândul
Liberalul Mircea Roșca, care și-a sărbătorit, în stil mare, ziua de naștere alături de premierul Ilie Bolojan și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a fost condamnat penal pentru trafic de influență într-un dosar instrumentat de DNA. Roșca a ajuns și după gratii, pe vremea când deținea funcția de șef al PNL Prahova. Mircea Roșca a […]
Avocatul Gabriel Biriș critică felul în care a fost publicată la repezeală OUG 7. „Muncim, dar și gândim?” # Gândul
Gabriel Biriș, avocat specializat în chestiuni de fiscalitate critică felul în care a fost publicată la repezeală OUG 7. Conform expertului, va exista un moment de blocaj pe piața imobiliară din cauza confuziilor create de noile reglementări. Azi noapte, pe la 11:00, a fost publicată OUG 7, parte din Pachetul doi, amânat, cel cu reforma […]
Pensionarul special, numit de USR administrator la o fabrică de armament, obligat să plătească daune unei prim-procuroare și unui primar # Gândul
După ce ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, l-a numit manager special la uzina de armament Sadu, fostul polițist Viorel Salvador Caragea, a fost condamnat definitiv în două procese diferite. El este obligat să achite daune morale de 10.000 de lei și 1.000 de euro și să șteargă postări de pe contul său de Facebook. […]
Trezoreria SUA a prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor Lukoil. Până la ce dată trebuie să-și vândă compania rusă activele externe # Gândul
Trezoreria Statelor Unite a prelungit termenul-limită pentru vânzarea activelor externe ale Lukoil, scrie Mediafax. Decizia a fost anunțată joi, cu mai puțin de două zile înainte de data la care expira termenul actual, 28 februarie. Prelungirea anunțată astăzi de Departamentul Trezoreriei SUA este a patra extindere a termenului-limită stabilit de autoritățile americane pentru vânzarea activelor […]
Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete. Hezbollah și Statul Islamic, bănuite de construirea structurilor subterane # Gândul
Rusia trimite migranți prin tuneluri subterane din Belarus în Europa, ca parte a războiului său hibrid împotriva Occidentului, transmite The Telegraph. Belarus, un stat marionetă a Federației Ruse, condus de dictatorul Alexandr Lukașenko, a folosit specialiști din Orientul Mijlociu cu „un nivel ridicat de expertiză” pentru a proiecta tunelurile, au declarat oficiali polonezi pentru sursa […]
Specialiştii USR. PSD spune că Miruţă a numit un fost vânzător de obiecte şi stimulente erotice în CA unei companii care proiectează instalaţii chimice şi petrochimice # Gândul
În timp ce USR arată cu degetul în direcţia sinecurilor celorlalte partide, formaţiunea lor politică se asigură la capitolul acesta cu numiri în consilii de administraţie ale unor persoane care aparent, şi nu numai, nu au nicio legătură cu obiectul activităţii companiei respective. O astfel de situaţie este şi la IPROCHIM, care este o societate […]
CCR a publicat motivarea oficială a deciziei pe pensiile magistraților. Pensia de serviciu nu va fi eliminată # Gândul
CCR a publicat motivarea pentru decizia prin care a declarat constituțională legea Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților. Curtea Constituțională a transmis printr-un comunicat oficial că pensia de serviciu nu este eliminată, ci doar modificată. După publicarea motivării în Monitorul Oficial, legea va merge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare. „Curtea Constituțională informează că extrasele apărute […]
Doi frați gemeni au ucis un român în Irlanda. Aceștia și-au recunoscut fapta în fața instanței # Gândul
Un român în vârstă de 45 de ani a fost ucis în Tallaght, în sudul Dublinului, iar doi frați gemeni irlandezi au recunoscut în fața instanței că sunt responsabili de omorul lui Ionel Nicolae Diaconu. Aceștia au admis fapta, însă au negat acuzația de omor cu premeditare. Sentința lor urmează să fie pronunțată în luna […]
